Прямой эфир
Шестой день подряд число заболевших за сутки не превышает 9 тысяч и не опускается ниже 8 тысяч.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 387 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 8572 новых случая коронавируса, 232 человека умерли от инфекции, 8264 — выздоровели.
Шестой день подряд число заболевших за сутки не превышает 9 тысяч и не опускается ниже 8 тысяч.
Число случаев заболевания за всё время достигло 387 623. Выздоровели 159 257 человек, умерли — 4374. Наибольшее число заболеваний зафиксировано в Москве (больше 175 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 37 тысяч), на третьем — Петербург (больше 15 тысяч).
Не начинай свой день пока не узнал сколько в России зафиксировали новых случаев COVID-19
Мой отсчет начала дня идет только после прочтения этой новости на TJ.
По традиции анекдот.
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей.
Этой суммы хватит на упаковку туалетной бумаги или на том Конституции РФ. Функционально обе бумаги одинаковы.
Продолжаем ветку юморесок
ИЗ РУБРИКИ "ЛЕЖАЛИ ВСЕЙ МАРШРУТКОЙ"
На передних сидениях едут две бабушки. Маршрутка почти полная. На остановке заходит парень. Передает водителю 10 рублей за проезд и получает сдачу - 1 рубль. Рубль из рук выскальзывает и падает по сиденья бабушкам. Парень наклоняется, пытается найти сдачу и неожиданно пукает. В маршрутке - тихий смех, хихикание. А одна из бабушек говорит другой: "И стоило из-за рубля так жопу рвать!" Маршрутка взрывается от хохота. Парень становится пунцовым и просит остановить маршрутку.
Через минуту в маршрутку заходит солидная дама. Маршрутка продолжает смеяться. Дама начинает себя нервно осматривать. Может, это над ней смеются? Тут бабушки, покатываясь от смеха, начинают рассказывать даме историю с рублем. Дама тоже начинает смеяться, у нее из носа вылетает сопля и попадает на бабушек… Дама просит остановить маршрутку.
Едем дальше, покатываясь от смеха. Водитель тоже вместе со всеми хохочет, достает сигареты, закуривает, приоткрывает люк над головой. Выпуская дым в люк, обращается к бабушкам: "Вам под люком (падлюкам) не дует?" Салон взрывается от нового приступа смеха. Водитель, поняв, что он сказал, вываливается из кабины, пританцовывая, и угорает.
Эта же маршрутка 20 минут спустя. Маршрутка с конечной остановкой "поселок Сахарный". Все сели, места заняты…. Водила завел машину… В дверь входит бабушка… И тут же спрашивает у водилы: " Милок, у тебя конец сахарный?" По маршрутке прошло легкое хихикание. Водитель, не долго думая, ответил: " Не знаю, не пробовал!" По маршрутке пошел открытый смех. Бабка, осмотрев ястребинным взглядом салон, поняла, что свободных мест нет. И, протягивая 10 рублей водителю, сказала: " Возьми меня стоя!" Водитель вываливается из кабины и трясется в истерическом припадке.
Идиоты, я видел этот анекдот полностью. Водитель кричал "Мама, я не хочу умирать. Не смешите меня больше!"
Саратовский бокал
Можно уточнить, какой бумаги? Так то набережные челны стоят дешевле.
ОР, смеюсь во весь голос просто, каждый день очередные 8,5к заболевших , ребят уже слишком банальная статистика , может хватит народ обманывать ?!
А сколько конспирологическая душа просит? 12, 15?
по последним данным не меньше 146% являются переносчеками
На яндексе же вся статистика ведётся
Лол, у России рост круче всех идет, а комментаторы на ТЖ каждый день ноют, что статистика фейковая и тесты не делают. Сколько должно быть по их мнению? Каждый по миллиону заболевших?
по икс это дни начиная с какого момента?
За точку отсчёта для данной страны принят день, когда число выявленных заражений превысило 1000. Для Великобритании и Ирана нет данных за начало периода.
опять рекорд по смертности
она снижаться вообще будет?
232 летальных исхода, когда обычно ~170
Под конец эпидемии в некоторых странах рост смертности, видимо не вытаскивают совсем тяжёлые случаи.
Интересно, зачем рейтинг приложению Стопкорона накручивают? За репутацию переживают чтоль? За день налили тысячу фиктивных отзывов.
Дед же сказал из карантина выходим вот они стату и держат. Будет отмашка так и воскресать начнут.
Я понял, это как в маркетинге, не 10 а 8.99, чтобы покупатель не думал что цена высокая.