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Это заявление появилось после пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, проходивших 28 мая.
ГУ МВД по Москве в связи с распространяющимися призывами к участию в «несанкционированных публичных мероприятиях» предупредило о их незаконности во время режима повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В полиции напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы проведение любых публичных мероприятий в этот период запрещено. Нарушителей привлекут к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы.
В указе № 12-УМ, на который ссылается полиция, говорится о запрете «на проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий».
28 мая в Москве и Петербурге прошли массовые задержания журналистов и активистов, вышедших на пикеты в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. 26 мая тот устроил одиночный пикет с требованием освободить основателя паблика «Омбудсмен полиции».
29 мая в Москве во время проведения одиночного пикета задержали депутата Московской городской думы Сергея Митрохина, его помощницу Марию Чуприну и активиста Вадима Самолкина.
Объясните, как одиночное стояние на одном месте может быть незаконно, но нахождение в скоплении людей (метро, автобус и тд) норм? Как определяется, что это акция? Если он листок в пакет положит это перестанет быть акцией? Юридически обосновать это как?
юридически? пиздуй в автозак и не выебывайся! юридически блядь, ахахах
во время режима повышенной готовности
Круто звучит. Это из оперы про взрыв-хлопок?
Отрицательная законность
Одиночный пикет это "массовое мероприятие"?
Режим повышенной готовности к самосохранению. Блять, обожаю современный бессмысленный новояз.
Собираться толпами из-за хуйни во время пандемии
Россиянские либерахи🤝американские реднеки
Холодный Даниль
Где толпы?
Ну вот эти сраные хипстеры, которые вышли ради красивой фоточки
Оленевод запретил москвичам собираться
В полиции напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы проведение любых публичных мероприятий в этот период запрещено.
Интересно, может ли Собянин на основании этого запретить проводить в столице грядущий плебесцит?