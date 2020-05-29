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Новости
Ольга Щербинина
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Московская полиция предупредила о незаконности акций протеста во время «режима повышенной готовности» Материал редакции

Это заявление появилось после пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, проходивших 28 мая.

27 комментариев
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ГУ МВД по Москве в связи с распространяющимися призывами к участию в «несанкционированных публичных мероприятиях» предупредило о их незаконности во время режима повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В полиции напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы проведение любых публичных мероприятий в этот период запрещено. Нарушителей привлекут к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы.

ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности.

ГУ МВД по Москве

В указе № 12-УМ, на который ссылается полиция, говорится о запрете «на проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий».

28 мая в Москве и Петербурге прошли массовые задержания журналистов и активистов, вышедших на пикеты в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. 26 мая тот устроил одиночный пикет с требованием освободить основателя паблика «Омбудсмен полиции».

29 мая в Москве во время проведения одиночного пикета задержали депутата Московской городской думы Сергея Митрохина, его помощницу Марию Чуприну и активиста Вадима Самолкина.

#новости #полиция #карантинвроссии #москва

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27 комментариев
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Дмитрий Кузьмин

12

Объясните, как одиночное стояние на одном месте может быть незаконно, но нахождение в скоплении людей (метро, автобус и тд) норм? Как определяется, что это акция? Если он листок в пакет положит это перестанет быть акцией? Юридически обосновать это как?

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Евстафий Селюк

Дмитрий
9

юридически? пиздуй в автозак и не выебывайся! юридически блядь, ахахах

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Холодный Даниль

Дмитрий
8

Ты в России. Здесь даже жить незаконно 

Ответить

Dyatlov

Дмитрий
1

Как определяется, что это акция?

Как товарищ майор скажет, так и будет

Ответить

Dyatlov

12

во время режима повышенной готовности

Круто звучит. Это из оперы про взрыв-хлопок?

Ответить

умный человек

Dyatlov
5

Отрицательная законность

Ответить

Mezzo Deesa

умный
0

Слабо выраженная некоторого рода правовая неурядица

Ответить

Персональный кофе

12

Режима повышенной покорности.

Ответить

solawind

3

Одиночный пикет это "массовое мероприятие"?

Ответить

Глубокий завод

solawind
0

Ты и твои тараканы.

Ответить

Костя Васильев

2

Режим повышенной готовности сажания на бутылки

Ответить

alex twit

2

Да поняли мы, бля. Ничеге не законно, кроме уплаты нологов

Ответить

theomism

1

но есть и хорошие новости)

Ответить

Эмиль Рубанов

1

режима повышенной готовности

всегда готов блеать

Ответить

Главный космос

1

И иных *массовых* мероприятий

Ответить

Холодный Даниль

1

Ну мы же не в Миннесоте

А дорогой полиции надо сказать чтобы не держали людей за идиотов ( а то звучит так как будто мы неразумные создания, а они сверхразумны

Ответить

Евгений Мартынов

1

Режим повышенной готовности к самосохранению. Блять, обожаю современный бессмысленный новояз.

Ответить

убер павукан

–6

Собираться толпами из-за хуйни во время пандемии
Россиянские либерахи🤝американские реднеки

Ответить

Холодный Даниль

убер
1

Где толпы? 

Ответить

убер павукан

Холодный
–2

Ну вот эти сраные хипстеры, которые вышли ради красивой фоточки

Ответить

Патриотический пистолет

убер
1

Ага, одиночными толпами.

Ответить

Направленный нос

0
Ответить

Yuri Miller

0

Там же написано массовых. Они уже достали своим беззаконием.

Ответить

Denis Denis

0

Оленевод запретил москвичам собираться

Ответить

Глубокий завод

Denis
0

Покорным оленям.

Ответить

Рядовой волк

0

Там 3 человека стояло, какие нафиг массовые мероприятия?

Ответить

Романелло Кивогенс

0

В полиции напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы проведение любых публичных мероприятий в этот период запрещено. 

Интересно, может ли Собянин на основании этого запретить проводить в столице грядущий плебесцит?

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