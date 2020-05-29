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Новости
Ольга Щербинина
2593

Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиникам за аборты. Правозащитники назвали это нарушением прав Материал редакции

Депутат Оксана Пушкина заявила, что считает предложение «непродуманным и очень опасным».

137 комментариев
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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила связать финансирование клиник с количеством абортов и ограничить в аптеках продажу абортируемых препаратов. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2019 год.

Кузнецова подчеркнула, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуги по прерыванию беременности. Поэтому, по её мнению, объём выделяемых клинике надо сделать обратно пропорциональным количеству абортов.

Кузнецова направила предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство в Госдуму и Совет Федерации.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что предложение омбудсмена в нынешней социально-экономической ситуации непродуманно и опасно. Она подчеркнула, что запреты «никогда ни к чему хорошему не приводили».

«Причина большого числа абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей», — сказала Пушкина. По её словам, врачи и медицинские учреждения должны оказывать людям помощь, а не вмешиваться в их личную жизнь.

Вы хотите снова получить проблему кустарных абортов, умерших младенцев и матерей? Если нет, то не нужно ограничивать женщин в возможности прервать беременность. Пока мы не решили острейшие социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить бедность и социальное неблагополучие.

Оксана Пушкина
депутат Госдумы

Заведующая кафедрой семейного и жилищного права МГЮА Екатерина Тягай подчеркнула, что право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве гарантировано законом. Она напомнила, что для прерывания беременности могут быть медицинские и социальные показания.

Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян отметила, что предложение Кузнецовой нарушает право женщин на доступ к медицинской помощи и назвала это дискриминацией. Соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алёна Попова сказала, что тот, кто призывает к ограничению чьих-либо прав, не может быть омбудсменом.

Непродуктивные права — это права человека, тем более право на репродуктивный выбор. Люди, призывающие ограничить права человека, не могут быть омбудсменами. Ибо омбудсмен — борец за права, а не против прав.

Алёна Попова
соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна»

Зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора также выступила категорически против предложения Кузнецовой. «Я поздравляю её с рождением седьмого ребенка, но не каждая способна и по состоянию здоровью, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток», — сказала она. Киркора отметила, что абортивных препаратов, о которых говорит омбудсмен, в свободной продаже в России вообще нет.

По данным Росстата за 2018 год, в России официально зафиксировали 567,1 тысяч случаев прерывания беременности. Больше всего абортов сделали жительницы Еврейской автономной области: на тысячу женщин — 36,6 аборта.

#новости #аборты #здоровье

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137 комментариев
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Олимпийский череп

41

Кузнецова подчеркнула, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребёнка

Пусть все заинтересованные потом сами и растят его.

Ответить

Патриотический пистолет

Олимпийский
16

Всё уже придумано.
Детдом -> армия -> тюрьма

Ответить

NiemandDa

Патриотический
0

а можно скипнуть промежуточный этап и сразу в тюрьму!

Ответить

Патриотический пистолет

NiemandDa
0

Да, отсидевших, вроде, не берут в армию.

Ответить

Холодный Даниль

Олимпийский
0

Я вот лайк поставила, а теперь думаю что это будет ещё хуже. Они же воспитают такого же ребёнка.

Ответить

Олимпийский череп

Холодный
7

Ты же понимаешь, что это просто контр-аргумент для бэби-бумеров? Конструктивного диалога с ними всё равно не получится, в ответ обычно начинают лепетать что-то там о зайках с лужайками и божьей волей. Меня просто поражает эта позиция «нам надо». Девушка по какой-то причине не хочет рожать этого ребёнка, а церкви с государством — надо. Какая-то левая баба пытается лишить людей их базовых прав в таком фундаментальном вопросе, просто потому что ей так нравится.

Ответить

Холодный Даниль

Олимпийский
2

Я в шоке если честно. Я когда училась у меня одногруппница умудрилась за 2 года залететь дважды. У самих ни кола ни двора, а все туда же. Мы даже хотели им скинуться на презики 😅

Ответить

Nemiro Ilia

Холодный
1

похоже на начало Идиократии

Ответить

Персональный кофе

Холодный
0

У самих ни кола ни двора, а все туда же

Так это про 98% населения страны за пределами МКАД верно.

Ответить

Холодный Даниль

Персона…
0

В рамках всей страны это проблема неправильных жизненных приоритетов и вина дебильного правительства.

Ответить

theomism

Холодный
0

когда теомизм победит, мы всех отправим в космос)

Ответить

Персональный кофе

Олимпийский
0

Family Guy десять лет назад прекрасно обобщил взгляды таких мразей, как она.

Ответить

Олимпийский череп

Персональный
0

Почти всё спёрли у Карлина (практически теми же словами) из его HBO Special 1996 года, Back in Town. Там в самом начале у него 10-минутный кусок о про-лайферах и абортах.

Ответить

Сергей Лукин

20

С одной стороны, я против абортов - это дает женщине право выбора.
С другой стороны, я за - это убивает детей

Ответить

Боковой Слава

Сергей
10

ты мне только что мозг взломал

Ответить

Андрей Заварзин

Боковой
–4

Как можно сломать то чего нет? Женщина....

Ответить

Боковой Слава

Андрей
4

и ведь ты не поленился постучать пальчиками по клаве, чтобы напечатать это, с ума сойти

Ответить

Андрей Заварзин

Боковой
0

Да ладно, я же пошутил) не обижайся

Ответить

Глубокий завод

Андрей
5

Ты хуёво пошутил.

Ответить

Андрей Заварзин

Баба
0

Я знаю

Ответить

Боковой Слава

Андрей
–1

Я совершенно не обиделась. Я разочаровалась)

Ответить

Андрей Заварзин

Боковой
0

Понимаю. Справедливо

Ответить

Холодный Даниль

12

Вроде молодая, а взгляды как у 90ей старухи

Ответить

Кисьпись

Холодный
10

Как у действующего президента сильнейшей сверхдержавы.

Ответить

Bad Bear

Кисьпись
3

Он так и сказал

Ответить

Персональный кофе

Холодный
2

она ПГМнутая же до мозга костей

Ответить

Станислав Есин

Холодный
0

она пытается выслужиться перед путиным, очевидно

Ответить

Патриотический пистолет

Холодный
0

Я, к сожалению, такие взгляды встречал даже у 20-летних

Ответить

Эмиль Рубанов

8

Ну какие тут могут быть вопросы

Ответить

Евгений Клочков

Эмиль
5

Букву пропустили

Ответить

Andre Macareno

Евгений
4

Откройте букву Д!

Ответить

Глубокий завод

Эмиль
6

Образцовая семья восемьнадцатого века. Не пойму, что вам не нравится.

Ответить

Антон Крившенко

Эмиль
2

Хуяссе напостил себе овал лица.

Ответить

alex twit

Антон
0

наслужил

Ответить

Эмиль Рубанов

Эмиль
2

почти идеальная пара

Ответить

Холодный Даниль

Эмиль
0

Какая омбудсвумен такая и защита детей

Ответить

FOX

9

Анна Кузнецова оказалась сторонницей теории о телегонии, она уверена, что количество сексуальных партнеров женщины влияет на вероятность рождения ребенка с отклонениями. 

Ответить

Боковой Слава

9

 Кузнецова подчеркнула, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуги по прерыванию беременности.

Зато школы должны быть заинтересованы в том, чтобы провести побольше уроков патриотического воспитания, а про презики детям рассказывать ни-ни, небогоугодно

Ответить

Антон Крившенко

7

А еще говорят что от многочисленных беременностей мозг не размягчается. 

Ответить

alex twit

Антон
3

да там уже консистенция поноса. 

Ответить

Антон Крившенко

alex
0

Сколько баллов по бристольской шкале?

Ответить

alex twit

Антон
3

хз, но по шкале Рахулио - 14,88

Ответить

Озорной Лис

3

Вот явное ущемление прав женщин,
чему должны противостоять феминистки.

Ответить

Мультиварка REDMOND

Озорной
9

Косвенно тут и права мужчин ущемляются, ведь им потом алименты платить за ребёнка, которого они скорее всего тоже не хотели. Мужчины не должны противостоять этому?

Ответить

Кисьпись

Мультиварка
5

И права детей еще, быть ребенком которого не хотели травма на всю жизнь.

Ответить

Мультиварка REDMOND

Кисьпись
0

И права бабушек и дедушек, которые хотели внуков.

Ответить

Озорной Лис

Мультиварка
0

И это тоже ))

Ответить

Контрольный Слава

5

Аньке Кузнецовой надо сменить попа, к которому она регулярно ходит грехи замаливать, а то старый пидор на эту лохушку хреново влияет.

Ответить

Антон Крившенко

Контрольный
1

У неё муж поп.

Ответить

Холодный Даниль

Антон
2

Тогда понятно откуда в голове этот понос 

Ответить

alex twit

5

Жаль, саму обмудсвумэн поздняк абортировать

Ответить

Тюляш Морской Котан

alex
1

О! думал что я один всегда так читаю это отвратительное слово, которое требует запрета так же как и "кейс" и ежисними!

Ответить

Йохан Ирвинг

–19

Нехуй залетать. Аборты давно нужно запретить как варварство и сажать лет на 15 за их проведение.

Ответить

Боковой Слава

Йохан
12

кстати, имя Йохан в одном из древневывапищских языков переводится как долбоёб

Ответить

Тюляш Морской Котан

Боковой
–1
Ответить

Боковой Слава

Тюляш
1

тюленик, я понимаю, что ты пытаешься что-то сказать, но на теже такие животные говорить не умеют

Ответить

Йохан Ирвинг

Боковой
–2

ты очень стараешься выглядеть остроумным, но нет

Ответить

Патриотический

Йохан
1

ты очень стараешься выглядеть умным, но нет

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

да хуй знает, где я тут стараюсь, я простейшие вещи пишу. На тж типо либерально гуманистическая тусовочка, но лишать жизни будущего человека это норм. Чтобы люди несли ответственность за свои действия - тоже в пизду.

Ответить

Патриотический

Йохан
0

Сексом можно заниматься только для создания детей.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

почему? я тебе открою тайну, но существуют такие штуки как презервативы

Ответить

Патриотический

Йохан
1

А ещё существуют такие штуки, как аборт.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

здорово

Ответить

Патриотический

Йохан
0

Я тоже рад.

Ответить

Патриотический

Йохан
0

Презервативы дают 100% гарантию от беременности?

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

презервативы со спермицидной смазкой дают практически 100% защиту. Да бывают эксцессы, но количество абортов при таких обстоятельствах - ничтожно по сравнению с общим масштабом

Ответить

Патриотический

Йохан
1

Статистика есть? Учитывая, что даже стараясь забеременеть у пары больше 50% шансов, что это не получится.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

статистика при использовании презервативов? У тебя же интернет есть

Ответить

Патриотический

Йохан
1

У меня есть знакомая пара, которая трахалась без презерватива как кролики три года чтобы зачать ребёнка. Ну, через три года стараний у них получилось.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

если оба здоровы, то почему эко не сделали?

Ответить

Патриотический

Йохан
0

Потому что что это немного более сложный процесс, чем описано в учебнике биологии за 7 класс в одном параграфе.

Ответить

Патриотический

Йохан
0

Статистика: сколько беременностей предотвратили презервативы.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

хз, это надо искать

Ответить

Emil

Йохан
3

Тогда нехер баб ебать, чтобы не залетали)

Ответить

Йохан Ирвинг

Emil
1

Я конечно понимаю, что для пост совка это немыслимо, но есть такая штука как личная ответственность. 

Ответить

Марк Туллий

Emil
1

Распространи эту простую идею среди насильников и любителей преждевременно высунуть, и ты решишь проблему абортов на 80 процентов!

Ответить

Тюляш Морской Котан

Йохан
–10

минусуют  владельцы абортариев и думальщики хуем вместо мозга

Ответить

Марк Туллий

Тюляш
4

Как владелец абортария, полностью подтверждаю ваши слова. Надеюсь, аборты не запретят, и я и дальше смогу убивать маленьких младенчиков своими руками во имя рептилоидов и уничтожения ру$$кой нации!

Ответить

Тюляш Морской Котан

Марк
–2
Ответить

Тюляш Морской Котан

Тюляш
–2

А еще рептилоиды и жиды не могут прочитать текст в предыдущем и  следующем комменте.

Ответить

Тюляш Морской

Тюляш
–2
Ответить

Йохан Ирвинг

Тюляш
–3

Самое забавно что большая часть аудитории ТэЖэ - дети 90х, когда ситуация с экономикой была сильно тяжелее. И по их логике их родители должны были их абортировать нахуй. 

Ответить

Патриотический пистолет

Йохан
3

Я родился в 90 - было тяжело, молоко только по выходным и праздникам, ананас - если у кого-то юбилей. Хочу ли я такого детства своим детям? Нет. Но я выжил.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриотический
–1

Да, лучше ебнуть нахуй и вообще никакого детства и человека вообще)

Ответить

Патриотический

Йохан
6

Ты когда в ладошку дрочишь - тоже детей убиваешь.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
–1

Яйцеклеток на ладошке нет, я тебе секрет открою

Ответить

Патриотический

Йохан
2

Нервной системы у абортируемого материала тоже нет.

Ответить

Глубокий завод

Патриот…
2

Зато есть душа. Как ты не понимаешь?

Ответить

Патриотический

Баба
1

Кстати, где находится душа и на каком этапе деления клеток она образуется?

Ответить

Глубокий завод

Патриот…
1

Она нематериальна. Шах и мат, аметист.

Ответить

Патриотический

Баба
1

Ну пусть будет не материальна (я агностик). Так на каком этапе?

Ответить

Глубокий завод

Патриот…
1

На этапе зачатия. С Божьего благословения.

Ответить

Патриотический

Баба
0

Зачем тогда Бог придумал выкидыши?

Ответить

Глубокий завод

Патриот…
0

Потому что он пидр.

Ответить

Тюляш Морской

Патриот…
–1

Чтобы дать тебе урок, не пройдя который, живатма пойдёт по низходящему пути животных, растительных и минеральных царств.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
–1

наличие/отсутствие нс не является общепризнанным решающим фактором, определяющим возможность убийства того или иного существа

Ответить

Патриотический

Йохан
1

Является.

Ответить

alexferman

Патриот…
3

Вообще-то нет. Умертвление свинюшек и коровок, обладающих нервной системой, убийством не считается. Так что непонятно, какого рожна считать убийством умертвление куска плоти, который намного менее похож на живое существо, чем коровка или свинюшка.

Ответить

Йохан Ирвинг

alexfer…
–3

потому что этот кусок плоти - начальная стадия развития человека

Ответить

alexferman

Йохан
5

Как и сперма. Сливать сперму в канализацию - убийство. Я собственными руками сгеноцидил миллиардов двести человек.

Ответить

Холодный Даниль

alexfer…
2

А все от того что у тебя креста не было 

Ответить

alexferman

Холодный
2

Меня бы ничто не остановило. Я бы научился дрочить без рук, только и всего.

Ответить

Йохан Ирвинг

alexfer…
–1

начало человека - этап оплодотворения яйцеклетки. Сперма и неоплодотворенная яйцеклетка сами по себе всего лишь генетический материал

Ответить

alexferman

Йохан
2

Вообще-то начало человека это чтение трудов Ленина.

Ответить

Йохан Ирвинг

alexfer…
0

ну большевики этого говна начитались и разрешили аборты

Ответить

alexferman

Йохан
1

Всё-таки и от коммуняк есть польза, как видно

Ответить

Патриотический

Йохан
0

Как ты относишься к мнению, что человеком можно назвать только половозрелого - ведь только тогда он сможет иметь полноценные возможности для размножения?

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
–1

когда сидишь на самоизоляции 2 месяца и под окнами детская площадка - положительно

Ответить

Патриотический

alexfer…
0

Ну ладно, про животных - согласен.

Ответить

Йохан Ирвинг

Патриот…
0

пруф?

Ответить

Тюляш Морской Котан

Патриотический
0

Чудом?

Ответить

Патриотический

Тюляш
1

Усердием и волей.

Ответить

Патриотический

Тюляш
1

Знаешь, сколько надо было насобирать бутылок, отмыть и сдать, чтобы в игровухе поиграть в GTA II?

Ответить

Тюляш Морской

Патриот…
0

быдлопроблемы

Ответить

Марк Туллий

Йохан
0

Ну дохуя из потенциальных детишек абортировали, да. Логика отлично работает

Ответить

Roman Sapon

–8

"любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить бедность и социальное неблагополучие."
отсутствие детей в будущем будет плодить всеобщую бедность. Будут у нас одни старики и роботы (наверное)
Заминусуют ну и хай, я против абортов, кроме мед.случаев

Ответить

Марк Туллий

Roman
9

Ебать, из своих денег будешь выплачивать деньги женщинам, которые следующие 20 лет должны обеспечивать таких детей, и при этом не выпасть в бедность?
Заботься только о своих детях, а в жизни других женщин не лезь. Они сами разберутся

Ответить

Roman Sapon

Марк
–3

А что же убедит женщин сохранить ребенка, деньги? В европейских странах платят много, но почему-то "отрицательный рост" населения у них.

Ответить

Холодный Даниль

Roman
0

Кого ты там убеждать собрался? 

Ответить

Roman Sapon

Холодный
–2

За живое задел? Не парься, вряд ли сократят финансирование

Ответить

Roman Sapon

Холодный
–4

Самое ужасное - остаться одной на старости лет, без детей

Ответить

*angry shitposting in total

Roman
1

отсутствие детей в будущем будет плодить всеобщую бедность. Будут у нас одни старики и роботы (наверное)

А когда это у нас статистика прерванных беременностей вышла на 100%?

Ответить

Roman Sapon

*angry
0

соц.иждевенцы - проблема Японии, полно стариков, мало работающих и я не сказал, что не будет детей, их будет мало и они будут тянуть непосильную ношу обеспечения своих родителей, своих пенсионеров.

Ответить

*angry shitposting in total

Roman
0

А когда мы стали Японией?

Ответить

Roman Sapon

*angry
–1

Это то, что ждёт нас, то, какие проблемы появятся. 

Ответить

убер павукан

Roman
0

Я нихуя не понял, но на всякий случай пинуснул

Ответить

Roman Sapon

убер
–2

сколько сейчас пенсов на одного рабочего? а сколько будет через 30 лет? у японцев спроси...
твои дети будут не для себя жить, а будут содержать пенсов.

Ответить

убер павукан

Roman
2

Всё ещё нихуя не понял, пешы нармальна

Ответить

Александр Кувайцев

3

Мне кажется, для защиты прав нерождённых, мифических, не существующих пока детей должна быть какая-то другая должность типа "Духовный хранитель сперматозоидов". Вот пусть она на неё переходит.

А её место защитника прав детей тем временем займёт человек, который реально будет заниматься — внезапно — защитой прав детей. Реальных детей.

Ответить

Kira_Stark

3

ПГМ головного мозга

Ответить

Патриотический пистолет

3

Бедный - рожай.

Ответить

Сырой крюк

2

а в недостатке средств для нормального воспитания детей

Так там, эта, Путин деньги раздаёт

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Сырой
0

Чета не дошли

Ответить

Bad Bear

2

Ну а хули вы хотели. Дебилов скрепоносных на должности посажали

Ответить

theomism

1

детский омбудсмен предложила

урезать)

Ответить

Andre Macareno

1

все правильно, второй сезон "Беременной в 16" закончился, а на третий тяночек не набирается, вот депутат и пытается решить проблему как может, а то во время принятий законов не во что на ютубе залипать

Ответить

Горка Тлетов

0

Все правильно
1) Аборт-это убийство 
2) Ебанаты, которые не могут натянуть резинку должны страдать

Ответить
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