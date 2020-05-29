Депутат Оксана Пушкина заявила, что считает предложение «непродуманным и очень опасным».

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила связать финансирование клиник с количеством абортов и ограничить в аптеках продажу абортируемых препаратов. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2019 год.

Кузнецова подчеркнула, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуги по прерыванию беременности. Поэтому, по её мнению, объём выделяемых клинике надо сделать обратно пропорциональным количеству абортов.

Кузнецова направила предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство в Госдуму и Совет Федерации.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что предложение омбудсмена в нынешней социально-экономической ситуации непродуманно и опасно. Она подчеркнула, что запреты «никогда ни к чему хорошему не приводили».

«Причина большого числа абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей», — сказала Пушкина. По её словам, врачи и медицинские учреждения должны оказывать людям помощь, а не вмешиваться в их личную жизнь.

Вы хотите снова получить проблему кустарных абортов, умерших младенцев и матерей? Если нет, то не нужно ограничивать женщин в возможности прервать беременность. Пока мы не решили острейшие социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить бедность и социальное неблагополучие. Оксана Пушкина депутат Госдумы

Заведующая кафедрой семейного и жилищного права МГЮА Екатерина Тягай подчеркнула, что право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве гарантировано законом. Она напомнила, что для прерывания беременности могут быть медицинские и социальные показания.

Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян отметила, что предложение Кузнецовой нарушает право женщин на доступ к медицинской помощи и назвала это дискриминацией. Соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алёна Попова сказала, что тот, кто призывает к ограничению чьих-либо прав, не может быть омбудсменом.

Непродуктивные права — это права человека, тем более право на репродуктивный выбор. Люди, призывающие ограничить права человека, не могут быть омбудсменами. Ибо омбудсмен — борец за права, а не против прав. Алёна Попова соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна»

Зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора также выступила категорически против предложения Кузнецовой. «Я поздравляю её с рождением седьмого ребенка, но не каждая способна и по состоянию здоровью, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток», — сказала она. Киркора отметила, что абортивных препаратов, о которых говорит омбудсмен, в свободной продаже в России вообще нет.

По данным Росстата за 2018 год, в России официально зафиксировали 567,1 тысяч случаев прерывания беременности. Больше всего абортов сделали жительницы Еврейской автономной области: на тысячу женщин — 36,6 аборта.