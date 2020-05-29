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Депутат Оксана Пушкина заявила, что считает предложение «непродуманным и очень опасным».
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила связать финансирование клиник с количеством абортов и ограничить в аптеках продажу абортируемых препаратов. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2019 год.
Кузнецова подчеркнула, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуги по прерыванию беременности. Поэтому, по её мнению, объём выделяемых клинике надо сделать обратно пропорциональным количеству абортов.
Кузнецова направила предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство в Госдуму и Совет Федерации.
Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что предложение омбудсмена в нынешней социально-экономической ситуации непродуманно и опасно. Она подчеркнула, что запреты «никогда ни к чему хорошему не приводили».
«Причина большого числа абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей», — сказала Пушкина. По её словам, врачи и медицинские учреждения должны оказывать людям помощь, а не вмешиваться в их личную жизнь.
Заведующая кафедрой семейного и жилищного права МГЮА Екатерина Тягай подчеркнула, что право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве гарантировано законом. Она напомнила, что для прерывания беременности могут быть медицинские и социальные показания.
Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян отметила, что предложение Кузнецовой нарушает право женщин на доступ к медицинской помощи и назвала это дискриминацией. Соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алёна Попова сказала, что тот, кто призывает к ограничению чьих-либо прав, не может быть омбудсменом.
Зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора также выступила категорически против предложения Кузнецовой. «Я поздравляю её с рождением седьмого ребенка, но не каждая способна и по состоянию здоровью, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток», — сказала она. Киркора отметила, что абортивных препаратов, о которых говорит омбудсмен, в свободной продаже в России вообще нет.
По данным Росстата за 2018 год, в России официально зафиксировали 567,1 тысяч случаев прерывания беременности. Больше всего абортов сделали жительницы Еврейской автономной области: на тысячу женщин — 36,6 аборта.
Патриотический пистолет
Всё уже придумано.
Детдом -> армия -> тюрьма
а можно скипнуть промежуточный этап и сразу в тюрьму!
Я вот лайк поставила, а теперь думаю что это будет ещё хуже. Они же воспитают такого же ребёнка.
Олимпийский череп
Ты же понимаешь, что это просто контр-аргумент для бэби-бумеров? Конструктивного диалога с ними всё равно не получится, в ответ обычно начинают лепетать что-то там о зайках с лужайками и божьей волей. Меня просто поражает эта позиция «нам надо». Девушка по какой-то причине не хочет рожать этого ребёнка, а церкви с государством — надо. Какая-то левая баба пытается лишить людей их базовых прав в таком фундаментальном вопросе, просто потому что ей так нравится.
Я в шоке если честно. Я когда училась у меня одногруппница умудрилась за 2 года залететь дважды. У самих ни кола ни двора, а все туда же. Мы даже хотели им скинуться на презики 😅
У самих ни кола ни двора, а все туда же
Так это про 98% населения страны за пределами МКАД верно.
Персональный кофе
Family Guy десять лет назад прекрасно обобщил взгляды таких мразей, как она.
Олимпийский череп
Почти всё спёрли у Карлина (практически теми же словами) из его HBO Special 1996 года, Back in Town. Там в самом начале у него 10-минутный кусок о про-лайферах и абортах.
С одной стороны, я против абортов - это дает женщине право выбора.
С другой стороны, я за - это убивает детей
Боковой Слава
ты мне только что мозг взломал
Как можно сломать то чего нет? Женщина....
и ведь ты не поленился постучать пальчиками по клаве, чтобы напечатать это, с ума сойти
Да ладно, я же пошутил) не обижайся
Ты хуёво пошутил.
Я совершенно не обиделась. Я разочаровалась)
Ну какие тут могут быть вопросы
Букву пропустили
Образцовая семья восемьнадцатого века. Не пойму, что вам не нравится.
Хуяссе напостил себе овал лица.
Анна Кузнецова оказалась сторонницей теории о телегонии, она уверена, что количество сексуальных партнеров женщины влияет на вероятность рождения ребенка с отклонениями.
Кузнецова подчеркнула, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуги по прерыванию беременности.
Зато школы должны быть заинтересованы в том, чтобы провести побольше уроков патриотического воспитания, а про презики детям рассказывать ни-ни, небогоугодно
А еще говорят что от многочисленных беременностей мозг не размягчается.
Вот явное ущемление прав женщин,
чему должны противостоять феминистки.
Косвенно тут и права мужчин ущемляются, ведь им потом алименты платить за ребёнка, которого они скорее всего тоже не хотели. Мужчины не должны противостоять этому?
И права детей еще, быть ребенком которого не хотели травма на всю жизнь.
У неё муж поп.
Жаль, саму обмудсвумэн поздняк абортировать
О! думал что я один всегда так читаю это отвратительное слово, которое требует запрета так же как и "кейс" и ежисними!
Нехуй залетать. Аборты давно нужно запретить как варварство и сажать лет на 15 за их проведение.
Боковой Слава
кстати, имя Йохан в одном из древневывапищских языков переводится как долбоёб
Боковой Слава
тюленик, я понимаю, что ты пытаешься что-то сказать, но на теже такие животные говорить не умеют
ты очень стараешься выглядеть остроумным, но нет
ты очень стараешься выглядеть умным, но нет
да хуй знает, где я тут стараюсь, я простейшие вещи пишу. На тж типо либерально гуманистическая тусовочка, но лишать жизни будущего человека это норм. Чтобы люди несли ответственность за свои действия - тоже в пизду.
Сексом можно заниматься только для создания детей.
почему? я тебе открою тайну, но существуют такие штуки как презервативы
А ещё существуют такие штуки, как аборт.
Презервативы дают 100% гарантию от беременности?
презервативы со спермицидной смазкой дают практически 100% защиту. Да бывают эксцессы, но количество абортов при таких обстоятельствах - ничтожно по сравнению с общим масштабом
Статистика есть? Учитывая, что даже стараясь забеременеть у пары больше 50% шансов, что это не получится.
статистика при использовании презервативов? У тебя же интернет есть
У меня есть знакомая пара, которая трахалась без презерватива как кролики три года чтобы зачать ребёнка. Ну, через три года стараний у них получилось.
если оба здоровы, то почему эко не сделали?
Потому что что это немного более сложный процесс, чем описано в учебнике биологии за 7 класс в одном параграфе.
Статистика: сколько беременностей предотвратили презервативы.
Я конечно понимаю, что для пост совка это немыслимо, но есть такая штука как личная ответственность.
Распространи эту простую идею среди насильников и любителей преждевременно высунуть, и ты решишь проблему абортов на 80 процентов!
минусуют владельцы абортариев и думальщики хуем вместо мозга
Как владелец абортария, полностью подтверждаю ваши слова. Надеюсь, аборты не запретят, и я и дальше смогу убивать маленьких младенчиков своими руками во имя рептилоидов и уничтожения ру$$кой нации!
А еще рептилоиды и жиды не могут прочитать текст в предыдущем и следующем комменте.
Самое забавно что большая часть аудитории ТэЖэ - дети 90х, когда ситуация с экономикой была сильно тяжелее. И по их логике их родители должны были их абортировать нахуй.
Патриотический пистолет
Я родился в 90 - было тяжело, молоко только по выходным и праздникам, ананас - если у кого-то юбилей. Хочу ли я такого детства своим детям? Нет. Но я выжил.
Да, лучше ебнуть нахуй и вообще никакого детства и человека вообще)
Ты когда в ладошку дрочишь - тоже детей убиваешь.
Яйцеклеток на ладошке нет, я тебе секрет открою
Нервной системы у абортируемого материала тоже нет.
Зато есть душа. Как ты не понимаешь?
Кстати, где находится душа и на каком этапе деления клеток она образуется?
Она нематериальна. Шах и мат, аметист.
Ну пусть будет не материальна (я агностик). Так на каком этапе?
На этапе зачатия. С Божьего благословения.
Зачем тогда Бог придумал выкидыши?
Чтобы дать тебе урок, не пройдя который, живатма пойдёт по низходящему пути животных, растительных и минеральных царств.
наличие/отсутствие нс не является общепризнанным решающим фактором, определяющим возможность убийства того или иного существа
Является.
Вообще-то нет. Умертвление свинюшек и коровок, обладающих нервной системой, убийством не считается. Так что непонятно, какого рожна считать убийством умертвление куска плоти, который намного менее похож на живое существо, чем коровка или свинюшка.
потому что этот кусок плоти - начальная стадия развития человека
Как и сперма. Сливать сперму в канализацию - убийство. Я собственными руками сгеноцидил миллиардов двести человек.
Холодный Даниль
А все от того что у тебя креста не было
Меня бы ничто не остановило. Я бы научился дрочить без рук, только и всего.
начало человека - этап оплодотворения яйцеклетки. Сперма и неоплодотворенная яйцеклетка сами по себе всего лишь генетический материал
Вообще-то начало человека это чтение трудов Ленина.
ну большевики этого говна начитались и разрешили аборты
Как ты относишься к мнению, что человеком можно назвать только половозрелого - ведь только тогда он сможет иметь полноценные возможности для размножения?
когда сидишь на самоизоляции 2 месяца и под окнами детская площадка - положительно
Чудом?
Знаешь, сколько надо было насобирать бутылок, отмыть и сдать, чтобы в игровухе поиграть в GTA II?
Ну дохуя из потенциальных детишек абортировали, да. Логика отлично работает
"любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить бедность и социальное неблагополучие."
отсутствие детей в будущем будет плодить всеобщую бедность. Будут у нас одни старики и роботы (наверное)
Заминусуют ну и хай, я против абортов, кроме мед.случаев
Ебать, из своих денег будешь выплачивать деньги женщинам, которые следующие 20 лет должны обеспечивать таких детей, и при этом не выпасть в бедность?
Заботься только о своих детях, а в жизни других женщин не лезь. Они сами разберутся
А что же убедит женщин сохранить ребенка, деньги? В европейских странах платят много, но почему-то "отрицательный рост" населения у них.
Холодный Даниль
Кого ты там убеждать собрался?
отсутствие детей в будущем будет плодить всеобщую бедность. Будут у нас одни старики и роботы (наверное)
А когда это у нас статистика прерванных беременностей вышла на 100%?
соц.иждевенцы - проблема Японии, полно стариков, мало работающих и я не сказал, что не будет детей, их будет мало и они будут тянуть непосильную ношу обеспечения своих родителей, своих пенсионеров.
А когда мы стали Японией?
Я нихуя не понял, но на всякий случай пинуснул
сколько сейчас пенсов на одного рабочего? а сколько будет через 30 лет? у японцев спроси...
твои дети будут не для себя жить, а будут содержать пенсов.
Мне кажется, для защиты прав нерождённых, мифических, не существующих пока детей должна быть какая-то другая должность типа "Духовный хранитель сперматозоидов". Вот пусть она на неё переходит.
А её место защитника прав детей тем временем займёт человек, который реально будет заниматься — внезапно — защитой прав детей. Реальных детей.
все правильно, второй сезон "Беременной в 16" закончился, а на третий тяночек не набирается, вот депутат и пытается решить проблему как может, а то во время принятий законов не во что на ютубе залипать
Все правильно
1) Аборт-это убийство
2) Ебанаты, которые не могут натянуть резинку должны страдать