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Депутат Оксана Пушкина заявила, что считает предложение «непродуманным и очень опасным».
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила связать финансирование клиник с количеством абортов и ограничить в аптеках продажу абортируемых препаратов. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2019 год.
Кузнецова подчеркнула, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуги по прерыванию беременности. Поэтому, по её мнению, объём выделяемых клинике надо сделать обратно пропорциональным количеству абортов.
Кузнецова направила предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство в Госдуму и Совет Федерации.
Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что предложение омбудсмена в нынешней социально-экономической ситуации непродуманно и опасно. Она подчеркнула, что запреты «никогда ни к чему хорошему не приводили».
«Причина большого числа абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей», — сказала Пушкина. По её словам, врачи и медицинские учреждения должны оказывать людям помощь, а не вмешиваться в их личную жизнь.
Заведующая кафедрой семейного и жилищного права МГЮА Екатерина Тягай подчеркнула, что право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве гарантировано законом. Она напомнила, что для прерывания беременности могут быть медицинские и социальные показания.
Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян отметила, что предложение Кузнецовой нарушает право женщин на доступ к медицинской помощи и назвала это дискриминацией. Соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алёна Попова сказала, что тот, кто призывает к ограничению чьих-либо прав, не может быть омбудсменом.
Зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора также выступила категорически против предложения Кузнецовой. «Я поздравляю её с рождением седьмого ребенка, но не каждая способна и по состоянию здоровью, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток», — сказала она. Киркора отметила, что абортивных препаратов, о которых говорит омбудсмен, в свободной продаже в России вообще нет.
По данным Росстата за 2018 год, в России официально зафиксировали 567,1 тысяч случаев прерывания беременности. Больше всего абортов сделали жительницы Еврейской автономной области: на тысячу женщин — 36,6 аборта.
Анна Кузнецова оказалась сторонницей теории о телегонии, она уверена, что количество сексуальных партнеров женщины влияет на вероятность рождения ребенка с отклонениями.