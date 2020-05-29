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Полиция задержала как минимум 16 человек.
У здания ГУ МВД по Москве возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Об этом пишут «МБХ медиа», «Новая газета» и «Медуза».
Полиция уже задержала:
Муниципального депутата Юлию Галямину;
Муниципального депутата Елену Русакову;
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина;
Евгения Сваровского;
Вадима Самукина;
Андрея Мацкевича;
Наталью Демину.
Одиночные пикеты проходят и в Петербурге — у Гостиного двора. По данным «МБХ медиа», полиция задержала активистов Павла Иванкина, Максима Леонова и Никиту Чиркова.
28 мая журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток из-за одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Азара признали виновным по ч. 8, ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга).
В этот же день в поддержку журналиста на одиночные пикеты вышли несколько человек в Москве и Петербурге. 28 мая полиция задержала больше 20 человек.
Вопрос- где вероятность отстоять свои права больше
Холодный Даниль
Сейчас бы чужую собственность грабить и уничтожать, а не вот это все
2 крайности в способах донести свою гражданскую позицию в ответ на произвол властей
Напомню, что за счет резонанса, вызванного схожими пикетами, Голунова освободили
А бунт из первой картиночки уже не первый из-за полицейского насилия, а воз и ныне там
А одиночные пикеты со второй картинки уже не первые из-за полицейского насилия а воз и ныне там
На Болотной в 2012 мусара задержали около 450 человек. До 1000 - это гдето их предел.
Хайпожоры. Было же однозначно, понятно, что задержат. Просто хотят "меня тоже задержали, хайп". Лучше бы сделали что-то, чтоб выпустили прежних. А сделали наоборот так, что задержали ещё больше.
Ну они надеятся на общественный резонанс. Голунова и Жукова отпустили только после пикетов.
Так резонанс это надо свободу Воронцову. Какого хрена те же самые грабли - фабрикация дела, целых 4 в этот раз.
Так Азар стоял за Воронцова. Теперь стоят за Азара. Тут скорей цеховая солидарность.
Ни один мент не встал за Воронцова. Интересно. Что у немцев есть GdP. Уважаемый профсоюз ментов.
Встанешь сразу станешь бывшим ментом. Но надо сказать, что есть полицеские по стране, которые открыто поддержали Воронцова в соцсетях.
Ты, кусок говна, был бы я сейчас в Москве, вышел бы даже не за тех, кого задержали, а за то, чтобы не клали хуй на конституцию окончательно, людей задерживают за одиночные пикеты.
Чёт я не понимаю логики властей. Ну стояли бы и стояли.
Ну да. Надо было ещё Азара не трогать. Пусть стоял бы там сколько влезет ему
Мундепы... Какое хорошее слово.
Вот у меня вопрос к ним. Они на него 4 дела завели. Но только сейчас. Ранее им типа неинтересно было, что он "уголовник"? Надо было, чтоб он блогерством занялся, и только теперь "всплыли его преступления?" - то есть не вякал бы, "ни одно дело не раскрылось бы"?
Даже не блоггерством. Так-то Воронцов паблик давно ведет, и помимо блоггерства, защищает трудовые права полицейских в суде от их же начальства (да)
Но потом он видимо задел каких-то обиженок из верхов МВД (возможно одну новоиспеченную генеральшу-прессучку)
Мундеп - похоже на оскорбление.
Как мило репутацию мэра вттаптывают в грязь. Впрочем, после прошлогоднего интервью вполне заслуженно
Холодный Даниль
А у него она есть? Мне кажется ни один чиновник ее не имеет.
Да, для широкой публики он не так плох.
Ну и по сравнению с Питером карантин лучше удался, хотя и не без говна типа пропусков. Не хорошо, но лучше чем по регионам, учитывая что это ещё и самый большой город. Впрочем, жители уже показали на этой неделе, что будут соблюдать только то, что сами считают необходимым
это же круто. Будет повод плитку переложить. В старую плитку репутацию втоптали, тем самым, плитка пришла в негодность
Им пора лифт на том месте ставить, сразу в камеру.
Это Евгений Фельдман