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Артём Мазанов
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У здания МВД в Москве возобновились задержания за одиночные пикеты. Среди задержанных — Сергей Митрохин и пять мундепов Материал редакции

Полиция задержала как минимум 16 человек.

35 комментариев
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Фото «Новой газеты»

У здания ГУ МВД по Москве возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Об этом пишут «МБХ медиа», «Новая газета» и «Медуза».

Полиция уже задержала:

  1. Муниципального депутата Юлию Галямину;

  2. Муниципального депутата Елену Филину;
  3. Муниципального депутата Сергея Цукасова;
  4. Муниципального депутата Андрея Морева;

  5. Муниципального депутата Елену Русакову;

  6. Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина;

  7. Члена партии «Яблоко» Кирилла Гончарова;
  8. Члена партии «Яблоко» Владислава Неймара;
  9. Константина Фокина;
  10. Елену Фомину;

  11. Евгения Сваровского;

  12. Мария Чуприну;

  13. Вадима Самукина;

  14. Андрея Мацкевича;

  15. Дениса Петрова;

  16. Наталью Демину.

Одиночные пикеты проходят и в Петербурге — у Гостиного двора. По данным «МБХ медиа», полиция задержала активистов Павла Иванкина, Максима Леонова и Никиту Чиркова.

28 мая журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток из-за одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Азара признали виновным по ч. 8, ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга).

В этот же день в поддержку журналиста на одиночные пикеты вышли несколько человек в Москве и Петербурге. 28 мая полиция задержала больше 20 человек.

В Москве и Петербурге прошли задержания…
Журналиста арестовали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции».
tjournal.ru

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35 комментариев
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Алексей Любимцев

8

Вопрос- где вероятность отстоять свои права больше

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Холодный Даниль

Алексей
1

Сейчас бы чужую собственность грабить и уничтожать, а не вот это все 

Ответить

Алексей Любимцев

Холодный
2

2 крайности в способах донести свою гражданскую позицию в ответ на произвол властей

Ответить

Евгений Клочков

Алексей
1

Напомню, что за счет резонанса, вызванного схожими пикетами, Голунова освободили

А бунт из первой картиночки уже не первый из-за полицейского насилия, а воз и ныне там

Ответить

Алексей Любимцев

Евгений
1

А одиночные пикеты со второй картинки уже не первые из-за полицейского насилия а воз и ныне там

Ответить

умный человек

Алексей
0

Там не тринадцатый район?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Алексей
0

На Болотной в 2012 мусара задержали около 450 человек. До 1000 - это гдето их предел.

Ответить

Yuri Miller

–12

Хайпожоры. Было же однозначно, понятно, что задержат. Просто хотят "меня тоже задержали, хайп". Лучше бы сделали что-то, чтоб выпустили прежних. А сделали наоборот так, что задержали ещё больше.

Ответить

Виталий Лановой

Yuri
9

Ну они надеятся на общественный резонанс. Голунова и Жукова отпустили только после пикетов.

Ответить

Yuri Miller

Виталий
–1

Так резонанс это надо свободу Воронцову. Какого хрена те же самые грабли - фабрикация дела, целых 4 в этот раз.

Ответить

Виталий Лановой

Yuri
4

Так Азар стоял за Воронцова. Теперь стоят за Азара. Тут скорей цеховая солидарность.

Ответить

Yuri Miller

Виталий
–1

Ни один мент не встал за Воронцова. Интересно. Что у немцев есть GdP. Уважаемый профсоюз ментов.

Ответить

Виталий Лановой

Yuri
2

Встанешь сразу станешь бывшим ментом. Но надо сказать, что есть полицеские по стране, которые открыто поддержали Воронцова в соцсетях.

Ответить

Носорог Бани

Yuri
0

Ты, кусок говна, был бы я сейчас в Москве, вышел бы даже не за тех, кого задержали, а за то, чтобы не клали хуй на конституцию окончательно, людей задерживают за одиночные пикеты.

Ответить

Виталий Лановой

2

Чёт я не понимаю логики властей. Ну стояли бы и стояли.

Ответить

умный человек

Виталий
0
Ответить

Yuri Miller

Виталий
–2

Ну да. Надо было ещё Азара не трогать. Пусть стоял бы там сколько влезет ему

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

1

Мундепы... Какое хорошее слово.

Ответить

Серьёзный Валера

Дмитрий
0

Зашёл за этим комментарием.

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
–1

Вот у меня вопрос к ним. Они на него 4 дела завели. Но только сейчас. Ранее им типа неинтересно было, что он "уголовник"? Надо было, чтоб он блогерством занялся, и только теперь "всплыли его преступления?" - то есть не вякал бы, "ни одно дело не раскрылось бы"?

Ответить

Евгений Клочков

Yuri
0

Даже не блоггерством. Так-то Воронцов паблик давно ведет, и помимо блоггерства, защищает трудовые права полицейских в суде от их же начальства (да)

Но потом он видимо задел каких-то обиженок из верхов МВД (возможно одну новоиспеченную генеральшу-прессучку)

Ответить

MrZlydnya

1

Мундеп - похоже на оскорбление. 

Ответить

Серьёзный Валера

MrZlydnya
0

И за этим тоже.

Ответить

Litnikov Danil

0

Как мило репутацию мэра вттаптывают в грязь. Впрочем, после прошлогоднего интервью вполне заслуженно

Ответить

Холодный Даниль

Litnikov
2

А у него она есть? Мне кажется ни один чиновник ее не имеет. 

Ответить

Litnikov Danil

Холодный
0

Да, для широкой публики он не так плох.

Ну и по сравнению с Питером карантин лучше удался, хотя и не без говна типа пропусков. Не хорошо, но лучше чем по регионам, учитывая что это ещё и самый большой город. Впрочем, жители уже показали на этой неделе, что будут соблюдать только то, что сами считают необходимым

Ответить

Yuri Miller

Litnikov
0

это же круто. Будет повод плитку переложить. В старую плитку репутацию втоптали, тем самым, плитка пришла в негодность

Ответить

Сырой крюк

0

Норм мусорам, нежелательные либералы уже сами в руки приходят

Ответить

Yuri Miller

Сырой
0

Им пора лифт на том месте ставить, сразу в камеру.

Ответить

Сырой крюк

Yuri
0

Кек, точно

Ответить

Лишенный микрофон

0

Орлов, мы тебя нашли!

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Сергей Лещина

Лишенный
0

Это Евгений Фельдман

Ответить

Сырой крюк

Сергей
0

Ого, раскабанел как

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Maksytoff

0

Неймар держись там!

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theomism

0

кажется, дождь начинается)

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