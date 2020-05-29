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Новости
Артём Мазанов
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«Лента.ру» и другие СМИ удалили пародию Галкина на Путина и Собянина. The Bell узнал, что это сделали по «звонку из АП» Материал редакции

Артист изобразил обсуждение графика прогулок, а властям, если верить The Bell, это не понравилось.

86 комментариев
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Сразу несколько СМИ удалили новость о пародии Галкина на совещание Путина и Собянина. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источник в одном из изданий.

По данным журналистов, новости удалили входящие в Rambler Group «Лента.ру» и «Газета.ру», сам «Рамблер», а также «Московский комсомолец», агентство Regnum и сайт телеканала «360 Подмосковье». TJ обратился за объяснением в Rambler Group, но его представительница отказалась от комментариев.

Источник The Bell в одном из изданий рассказал, что СМИ удаляли новости после звонков от чиновников: в зависимости от издания звонили из мэрии или администрации президента.

Пародию на совещание Путина и Собянина Галкин опубликовал 28 мая. На момент написания заметки видео набрало уже более 2,8 миллиона просмотров. В этом ролике артист изобразил обсуждение графика прогулок: чиновники предложили жителям Москвы гулять «друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки».

#новости #путин #галкин #медиа

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86 комментариев
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alex twit

81

Ссыкуны. Жалкие, убогие, помойные, закомплексованные, мелкие и мелочные ссыкуны

Ответить

Litnikov Danil

alex
18

Ну тут пародия прям до мелочей попала. И внимание к ручке, и то чтобы все казалось демократичненько

Ответить

Anton Walcher

alex
14

Можете закидать меня тапками, но я не верю, что Путин вообще увидел это видео и такой: удаляйте немедленно!

Скорее всего в администрации сидит какой-то упоротый PRщик из 90-х, который вообще не понимает, как работает современное продвижение.

Ответить

Madsons

Anton
6

Так и есть такой, Алексей Громов из АП. .

Ответить

Никита Бабич

Anton
2

Путин 98% не видел этого. Он же вроде заявлял, что не пользуется интернетом совсем.

Ответить

Очевидный украинец

Никита
7

Так вот почему у нас уровень жизни такой низкий. Он просто не заходил на TJ

Ответить

Умный украинец

Anton
1

Естественно, учитывая, что всю информацию о происходящем вокруг он получает из папочек, которые ему на стол приносят

Ответить

Иван Петров

alex
1

И хуесосы

Ответить

bor_vn

Иван
2

От лица хуесосов выражаю протест!

Ответить

Litnikov Danil

42

А ролик хорош, не огонь конечно, но от Галкина не ждал

Ответить

Максим Шпилёв

Litnikov
7

Чем он хорош? Второй раз включил и всё равно не смог досмотреть

Ответить

William Nash

Максим
6

хорош минимум тем, что создал абсурдную ситуацию в стиле пародии 

Ответить

Litnikov Danil

Максим
1

Ну не знаю чем помочь ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Мультиварка REDMOND

17

Эффект Стрейзанд запущен)

Ответить

Саратовский бокал

Мультиварка
2

https://youtu.be/wWhtcU4-xAM

Ответить

Insaf Basirov

Саратовский
0

У них трек NRG лучше, и клип там, на мой вкус, интереснее

Ответить

Саратовский бокал

Insaf
1

Сразу кидай ссылку

Ответить

Insaf Basirov

Саратовский
0

Бля, ну это ж самому просто сделать

Ответить

Саратовский

Insaf
1

И какая здесь связь, между этим клипом и комментом мультиварки?

Ты не вкуриваешь, почему я кинул ссылку на предыдущий клип?

Ответить

Insaf Basirov

Саратов…
0

Такая же, как и между тобой скинутым клипом и эффектом Стрейзандом - лишь название. У тебя: эффект Стрейзанд -> трек-ремикс от Duck Sauce песни Boney M с голосым сэмплом «Barbara Streisand». У меня: трек Duck Sauce - Barbara Streisand —> трек их же NRG. Что тебе тут не ясно?

Ответить

Litnikov Danil

Мультиварка
1

Ща выходил за едой - какая то женщина мужику с телефона показывала ролик во дворе

Ответить

Сергей Гращенко

14

Хехе ну питунчик уже давно обижается на пародии, с его царского указа убрали куклы

Ответить

Субъективный ящик

10

@Александр Фаст можешь запросить комментарии?

Ответить

Сознательный каякер

Субъективный
3

@Mayya Gavasheli 

Ответить

Убитый меч

–5

Это говно смогло кого-то обидеть?

Ответить

Олимпийский череп

Убитый
29
Ответить

Светский Гоша

Олимпийский
0

Президент России и не в курсе этого ролика и не будет в курсе.

Ответить

Персональный кофе

Убитый
24

Пынечка очень ранимый.

Ответить

alexferman

Убитый
16

Логика любого авторитарного режима такова, что вождя нельзя даже мягко высмеивать или критиковать

Ответить

Yuri Miller

alexferman
3

винни пуха спросите, он знающий

Ответить

Insaf Basirov

alexferman
1

Это откуда такой закон выведен? Интересно почитать

Ответить

Litnikov Danil

Убитый
6

Почитай как премьер о себе заботится

Пиар-министр России Михаил Мишустин фанатично…
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин фанатично озабочен своей репутацией и своим образом…
meduza.io
Ответить

Патриотический пистолет

Litnikov
1

Ого! У него уже есть репутация?

Ответить

Холодный Даниль

Патриотический
3

Я впервые о нем услышала когда он пост премьера сел 😄 плохой пиар, очень плохой 

Ответить

Алексей Селезнев

Холодный
0

Ну он в кругах налоговиков на слуху был часто, знакомая в фнс местном работает, так при нем там все поменялось, ну с ее слов 

Ответить

Yuri Miller

Убитый
2

У нас в принципе нет сатиры на политиков. Ближайшее - в Германии делают Заповедник от DW

Ответить

tosheg

3

А он вчера сразу предупреждал под видео!

Ответить

alexferman

tosheg
13

А вот и чистосердечное признание в терроризме

Ответить

Эмиль Рубанов

alexferman
0
Олег Фомин-Шахов & Братья Сало - Путин бомба…
Listen to Олег Фомин-Шахов & Братья Сало - Путин бомба переворот by Oleg Fomin-Shakhov #np on…
soundcloud.com
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Эмиль Рубанов

4

Галкин, кстати, нормальный.

Помню его интервью, где он рассказывал что внимательно читает Навального.

Ответить

Эмиль Рубанов

Эмиль
5

— Следите ли вы за карьерой Алексея Навального? Интересен ли он вам?

— Слежу, как и все, кто живет в этой стране. Для меня оказалось очень показательным его интервью Ксении Собчак. Надо сказать, Навальный очень убедительно звучит, пока не доходит до Ксении Собчак. Он уже дважды до нее доходил — и дважды неудачно. Не могу сказать, что мы с Ксенией близкие друзья, но иногда мы с ней пересекаемся. Оба раза, когда я ее поздравлял с интервью, — это были интервью Навального.

Я не буду оригинальным, но мне кажется, что если человек претендует на некое место в политике, то только антикоррупционной составляющей недостаточно. Глядя на него, я все время думаю: вот если ты [будешь], что ты с нами сделаешь? Человек по фамилии Мовчан, на котором споткнулась Ксения Анатольевна, на этом целые статьи строит — на отсутствии у Навального экономической платформы.

А вот для того, чтобы коррупционеры дрожали, Навальный делает полезную историю. Но он мне не кажется полноценным политиком. С другой стороны, на нынешнем поле других оппозиционных политиков просто не существует, он один остался. Но это не мой кандидат.

— Может, через десять лет он мог бы стать вашим кандидатом, если бы у него была возможность легально заниматься политикой?

— Каждый раз, когда Навального забрасывают сардельками или плещут ему в лицо зеленкой, что гораздо более травматично, то происходит ровно то, что говорила о Бродском Анна Ахматова: «Рыжему биографию делают». Ничего, кроме веса, ему это не придает.

Скажу крамольную мысль, но я думаю, что в полуподпольном виде у Навального больше очарования и преимуществ, чем будет, если он выйдет на большую арену и ему дадут слово. В том же интервью Собчак мы увидели полную потерю того очарования, которое присутствует в каждом его смонтированном ролике. Я даже не знаю, возможно, власть, не пуская Навального в большую политику, оказывает ему услугу.

«Еще год назад я не знал, что такое „зашквар“. А…
В 2015 году Максим Галкин вернулся на Первый канал после восьмилетнего перерыва; в мае 2016-го…
meduza.io
Ответить

Асанали Карипов

Эмиль
1

Какая здравая позиция

Ответить

Эмиль Рубанов

Асанали
0

человек головой думать умеет, это не самый частый скилл среди public persons

Ответить

Невинный кубок

5
Ответить

Блестящий космос

5

посмотрел это видео только из-за новости о его удалении, вчера не стал. эффект работает

Ответить

Михаил Иванов

4

был там один чувак, который президента пародировал. теперь сам президент

Путина не наебешь

Ответить

Evgeniy Smirnov

Михаил
0

Это был бы гениальный кроссовер Зеленского и Макрона.

Ответить

Невинный кубок

2

Ваш любимый Яндекс держится 

Ответить

Вероятный лолипоп

Невинный
0

это Казахстан? 

Ответить

alexferman

Вероятный
3

В Казахстане курсы валют несколько другие

Ответить

Невинный кубок

alexferman
0

А нефть одна. Братские народы.

Не знаю как сейчас, но пару лет назад Казахстан на душу населения качал нефть больше России.

Ответить

tosheg

0

Если что я вчера приносил))
Но кажется в бухгалтерии что-то перепутали и выбрали неправильный подсайт для публикации)

Максим Галкин выпустил сатирическое видео о…
Максим Галкин выпустил сатирическое видео о режиме прогулок в Москве — TJhub на TJ
tjournal.ru
Ответить

Litnikov Danil

tosheg
4

Тут новость про резонанс же

Ответить

tosheg

Litnikov
0

Так я не говорю, что эта новость дублирует. Говорю, что сам ролик постил)

Ответить

Litnikov Danil

tosheg
1

Ну тебе хоть из АП не звонили

Ответить

Персональный кофе

Litnikov
6

ТЖ сами пытались дозвониться до АП, но не получили ответа.

Ответить

alexferman

Персона…
1

А что если начать названивать в АП с просьбами выдать разрешение на каждый пост

Ответить

Персональный

alexfer…
4

Нужно просто составить всем пользователям график для публикации постов и комментариев.

Ответить

Litnikov Danil

Персона…
0

Бля, а это мысль, почему им то не звонят. 

Может позовут в Гости ТЖ, хм

Ответить

tosheg

Litnikov
2

ну вообще был сегодня один звонок с неизвестного номера, не стал брать!

Ответить

Сергей Звезда

tosheg
2

ссылка на тебя в новости, если что 

Ответить

Kyler

1

Походу теперь Галкина и с телика попрут, видимо действительно собрался эмигрировать

Ответить

Litnikov Danil

Kyler
0

В тайгу?

Ответить

Kyler

Litnikov
0

В Израиль вроде планировал

Ответить

Litnikov Danil

Kyler
0

Серьезно?

Я просто к тому, что ему еще полгода надо как то тут протусоваться, а с такими роликами будет сложно

Ответить

Игнат Теремов

0

Максимка, это не начало двухтысячных. Так шутить уже нельзя. Да и вообще, если ты живёшь в России, то про Тинпу лучше не шутить. Тем более на такую тяжёлую для деда тему.

Ответить

Marat Khamadeev

–1

Ставь лайк, если тоже вспомнил G-man'а

Ответить

Litnikov Danil

Marat
1

Так и не понял кто он

Ответить

Василий Лебедев

Litnikov
0

Некий межпространственный агент, работающий на таинственных нанимателей и курирующий Фримена.

Ответить

Ded Pihto

0

Пользуясь случаем хочу сказать что хуйня с гуляющими домами дичайший бред. Если уж хотели так делать то надо было по номерам квартир делать. Номера квартир достаточно равномерно распределены и не нужны никакие карты и списки домов. Соседям совсем не обязательно ходить гулять одновременно в один день.

Ответить

Актуальный велосипед

Ded
0

Неравномерно. Квартир с номером 1 в городе сильно больше, чем с номером 400, например.

Ответить

Василий Лебедев

Актуальный
1

Четных и нечетных квартир одинаково. Но вообще все это изначально нелепая хуйня. Просто надо было дать рекомендацию не гулять там, где уже много народа, не скапливаться. Такая мера имеет какой-то смысл, а само гуляние домов по очереди еще не исключает концентрацию людей в неких точках притяжения.

Ответить

theomism

0

пиарят галкина)

Ответить

Светский Гоша

0

СМИ в скобки внесите

Ответить

Светский Гоша

0

А ролик хорош, Галкин молодец

Ответить

Yuri Miller

0

Оно и есть без звука? Или косяк?

Ответить

Патриотический пистолет

0
Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

ГАJ|KNH'2024

Ответить

Константин Курасов

0

В тему, но слабовато. Всё таки аншлаг, а не стендап.

Ответить

Имя Фамилия

0

Не поняли? Не смешно? Это Россия!

Ответить

Mike Bike

0

Deep Fake this shit

Ответить

DJ Ебан

0

Ого, Галкин может пародировать не только Ельцина?

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Говорят Собянин алкоголик, это правда?

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Крепнет ощущение, что мы накануне грандиозного шухера. Сначала бывший губернатор подаёт на президента в суд. Теперь придворный шут не стесняется стебать его в своём номере. Кто-нибудь мог представить подобное хотя бы полгода назад?

Ещё пару месяцев назад Собянин вызывал уважение тем, что не побоялся действовать, в отличие от деда, который изредка мямлил что-то маловразумительное из бункера. Но теперь становится понятным, почему президент вёл себя так нерешительно и предпочёл переложить ответственность на руководителей регионов. Ведь жёсткость Собянина в итоге обернулась против него самого. Такое ощущение, что за последние недели он растерял всю народную поддержку. И все дальнейшие меры по закручиванию  гаек ради обуздания вируса (штрафы, ограничения, предписания носить маски и т.п.) будут вызывать всё большее и большее ожесточение. 

Ответить

плюшевый батон

Романелло
0

{мем:оттепель:замах}

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Мемопроходил

плюшевый
0
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