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что происходит в интернете
Артист изобразил обсуждение графика прогулок, а властям, если верить The Bell, это не понравилось.
Сразу несколько СМИ удалили новость о пародии Галкина на совещание Путина и Собянина. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источник в одном из изданий.
По данным журналистов, новости удалили входящие в Rambler Group «Лента.ру» и «Газета.ру», сам «Рамблер», а также «Московский комсомолец», агентство Regnum и сайт телеканала «360 Подмосковье». TJ обратился за объяснением в Rambler Group, но его представительница отказалась от комментариев.
Источник The Bell в одном из изданий рассказал, что СМИ удаляли новости после звонков от чиновников: в зависимости от издания звонили из мэрии или администрации президента.
Пародию на совещание Путина и Собянина Галкин опубликовал 28 мая. На момент написания заметки видео набрало уже более 2,8 миллиона просмотров. В этом ролике артист изобразил обсуждение графика прогулок: чиновники предложили жителям Москвы гулять «друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки».
Ссыкуны. Жалкие, убогие, помойные, закомплексованные, мелкие и мелочные ссыкуны
Ну тут пародия прям до мелочей попала. И внимание к ручке, и то чтобы все казалось демократичненько
Можете закидать меня тапками, но я не верю, что Путин вообще увидел это видео и такой: удаляйте немедленно!
Скорее всего в администрации сидит какой-то упоротый PRщик из 90-х, который вообще не понимает, как работает современное продвижение.
Путин 98% не видел этого. Он же вроде заявлял, что не пользуется интернетом совсем.
Очевидный украинец
Так вот почему у нас уровень жизни такой низкий. Он просто не заходил на TJ
Умный украинец
Естественно, учитывая, что всю информацию о происходящем вокруг он получает из папочек, которые ему на стол приносят
И хуесосы
А ролик хорош, не огонь конечно, но от Галкина не ждал
Чем он хорош? Второй раз включил и всё равно не смог досмотреть
Эффект Стрейзанд запущен)
Саратовский бокал
У них трек NRG лучше, и клип там, на мой вкус, интереснее
Саратовский бокал
Сразу кидай ссылку
Бля, ну это ж самому просто сделать
Саратовский
И какая здесь связь, между этим клипом и комментом мультиварки?
Ты не вкуриваешь, почему я кинул ссылку на предыдущий клип?
Такая же, как и между тобой скинутым клипом и эффектом Стрейзандом - лишь название. У тебя: эффект Стрейзанд -> трек-ремикс от Duck Sauce песни Boney M с голосым сэмплом «Barbara Streisand». У меня: трек Duck Sauce - Barbara Streisand —> трек их же NRG. Что тебе тут не ясно?
Ща выходил за едой - какая то женщина мужику с телефона показывала ролик во дворе
Хехе ну питунчик уже давно обижается на пародии, с его царского указа убрали куклы
@Александр Фаст можешь запросить комментарии?
Олимпийский череп
Логика любого авторитарного режима такова, что вождя нельзя даже мягко высмеивать или критиковать
Почитай как премьер о себе заботится
Патриотический пистолет
Ого! У него уже есть репутация?
Холодный Даниль
Я впервые о нем услышала когда он пост премьера сел 😄 плохой пиар, очень плохой
Ну он в кругах налоговиков на слуху был часто, знакомая в фнс местном работает, так при нем там все поменялось, ну с ее слов
У нас в принципе нет сатиры на политиков. Ближайшее - в Германии делают Заповедник от DW
А он вчера сразу предупреждал под видео!
А вот и чистосердечное признание в терроризме
Галкин, кстати, нормальный.
Помню его интервью, где он рассказывал что внимательно читает Навального.
— Следите ли вы за карьерой Алексея Навального? Интересен ли он вам?
— Слежу, как и все, кто живет в этой стране. Для меня оказалось очень показательным его интервью Ксении Собчак. Надо сказать, Навальный очень убедительно звучит, пока не доходит до Ксении Собчак. Он уже дважды до нее доходил — и дважды неудачно. Не могу сказать, что мы с Ксенией близкие друзья, но иногда мы с ней пересекаемся. Оба раза, когда я ее поздравлял с интервью, — это были интервью Навального.
Я не буду оригинальным, но мне кажется, что если человек претендует на некое место в политике, то только антикоррупционной составляющей недостаточно. Глядя на него, я все время думаю: вот если ты [будешь], что ты с нами сделаешь? Человек по фамилии Мовчан, на котором споткнулась Ксения Анатольевна, на этом целые статьи строит — на отсутствии у Навального экономической платформы.
А вот для того, чтобы коррупционеры дрожали, Навальный делает полезную историю. Но он мне не кажется полноценным политиком. С другой стороны, на нынешнем поле других оппозиционных политиков просто не существует, он один остался. Но это не мой кандидат.
— Может, через десять лет он мог бы стать вашим кандидатом, если бы у него была возможность легально заниматься политикой?
— Каждый раз, когда Навального забрасывают сардельками или плещут ему в лицо зеленкой, что гораздо более травматично, то происходит ровно то, что говорила о Бродском Анна Ахматова: «Рыжему биографию делают». Ничего, кроме веса, ему это не придает.
Скажу крамольную мысль, но я думаю, что в полуподпольном виде у Навального больше очарования и преимуществ, чем будет, если он выйдет на большую арену и ему дадут слово. В том же интервью Собчак мы увидели полную потерю того очарования, которое присутствует в каждом его смонтированном ролике. Я даже не знаю, возможно, власть, не пуская Навального в большую политику, оказывает ему услугу.
Какая здравая позиция
человек головой думать умеет, это не самый частый скилл среди public persons
был там один чувак, который президента пародировал. теперь сам президент
Путина не наебешь
Вероятный лолипоп
это Казахстан?
В Казахстане курсы валют несколько другие
Невинный кубок
А нефть одна. Братские народы.
Не знаю как сейчас, но пару лет назад Казахстан на душу населения качал нефть больше России.
Если что я вчера приносил))
Но кажется в бухгалтерии что-то перепутали и выбрали неправильный подсайт для публикации)
Тут новость про резонанс же
Ну тебе хоть из АП не звонили
Персональный кофе
ТЖ сами пытались дозвониться до АП, но не получили ответа.
А что если начать названивать в АП с просьбами выдать разрешение на каждый пост
Персональный
Нужно просто составить всем пользователям график для публикации постов и комментариев.
Бля, а это мысль, почему им то не звонят.
Может позовут в Гости ТЖ, хм
Походу теперь Галкина и с телика попрут, видимо действительно собрался эмигрировать
В тайгу?
Серьезно?
Я просто к тому, что ему еще полгода надо как то тут протусоваться, а с такими роликами будет сложно
Максимка, это не начало двухтысячных. Так шутить уже нельзя. Да и вообще, если ты живёшь в России, то про Тинпу лучше не шутить. Тем более на такую тяжёлую для деда тему.
Ставь лайк, если тоже вспомнил G-man'а
Так и не понял кто он
Некий межпространственный агент, работающий на таинственных нанимателей и курирующий Фримена.
Пользуясь случаем хочу сказать что хуйня с гуляющими домами дичайший бред. Если уж хотели так делать то надо было по номерам квартир делать. Номера квартир достаточно равномерно распределены и не нужны никакие карты и списки домов. Соседям совсем не обязательно ходить гулять одновременно в один день.
Актуальный велосипед
Неравномерно. Квартир с номером 1 в городе сильно больше, чем с номером 400, например.
Четных и нечетных квартир одинаково. Но вообще все это изначально нелепая хуйня. Просто надо было дать рекомендацию не гулять там, где уже много народа, не скапливаться. Такая мера имеет какой-то смысл, а само гуляние домов по очереди еще не исключает концентрацию людей в неких точках притяжения.
Крепнет ощущение, что мы накануне грандиозного шухера. Сначала бывший губернатор подаёт на президента в суд. Теперь придворный шут не стесняется стебать его в своём номере. Кто-нибудь мог представить подобное хотя бы полгода назад?
Ещё пару месяцев назад Собянин вызывал уважение тем, что не побоялся действовать, в отличие от деда, который изредка мямлил что-то маловразумительное из бункера. Но теперь становится понятным, почему президент вёл себя так нерешительно и предпочёл переложить ответственность на руководителей регионов. Ведь жёсткость Собянина в итоге обернулась против него самого. Такое ощущение, что за последние недели он растерял всю народную поддержку. И все дальнейшие меры по закручиванию гаек ради обуздания вируса (штрафы, ограничения, предписания носить маски и т.п.) будут вызывать всё большее и большее ожесточение.