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Новости
Ольга Щербинина
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«Ведомости» продали основателю издания «ФедералПресс» и издателю газеты «Версия» Материал редакции

В расследованиях нескольких СМИ говорилось, что за сменой акционеров стоит «Роснефть».

4 комментария
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100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа», продали АО «Саппорт», сделка закрыта. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на гендиректора БНМ Глеба Прозорова.

28 мая о новых покупателях издания написали сами «Ведомости». По их данным, «Саппорт» контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Ерёмин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.

Ранее акциями БНМ владел «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они сообщили, что предварительно договорились о продаже «Ведомостей» Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Позже Голубович вышел из сделки, Зятьков нашёл нового партнера.

Ерёмин — уральский медиаменеджер, один из основателей новостного портала «Уралполит.ру». Он запускал его с теперь уже бывшей женой Аксаной Пановой, которая позже запустила Ura.ru и Znak.com. Еремин создал и управляет информационным агентством «ФедералПресс», на базе которого в 2007 году основал одноимённый медиахолдинг.

Зятьков последние 11 лет работал гендиректором холдинга «Версия» и главным редактором еженедельной газеты «Наша версия» и одноименного сайта.

После объявления о предстоящей продаже издания исполняющим обязанности главного редактора назначили Андрея Шмарова. У сотрудников издания возник с ним ряд конфликтов из-за попыток изменения редполитики.

В середине мая «Ведомости», The Bell, Forbes и «Медуза» выпустили совместное расследование о том, как могут быть связаны владельцы «Ведомостей» и «Роснефть». СМИ сообщили, что «Аркан инвестмент» в 2017 году через компанию-посредника взял кредит на 28 миллионов евро у ВБРР. Более 70% акций этого банка принадлежит структурам «Роснефти».

#новости #медиа

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4 комментария
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Alex Fielding

2

ну уот и усё

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Эмиль Рубанов

2

Да кого ебут Ведомости кроме их сотрудников.

Всем кто работает в СМИ известно что это сливной бачок, годами публикующий джинсу в любую абсолютно сторону по звонку и/или за бабло.

Развели тут трагедию.

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Roman Golovin

0

Что это значит?

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theomism

–3

ничего нет лучше хорошего комментария)

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