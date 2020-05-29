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В расследованиях нескольких СМИ говорилось, что за сменой акционеров стоит «Роснефть».
100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа», продали АО «Саппорт», сделка закрыта. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на гендиректора БНМ Глеба Прозорова.
28 мая о новых покупателях издания написали сами «Ведомости». По их данным, «Саппорт» контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Ерёмин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.
Ранее акциями БНМ владел «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они сообщили, что предварительно договорились о продаже «Ведомостей» Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Позже Голубович вышел из сделки, Зятьков нашёл нового партнера.
Ерёмин — уральский медиаменеджер, один из основателей новостного портала «Уралполит.ру». Он запускал его с теперь уже бывшей женой Аксаной Пановой, которая позже запустила Ura.ru и Znak.com. Еремин создал и управляет информационным агентством «ФедералПресс», на базе которого в 2007 году основал одноимённый медиахолдинг.
Зятьков последние 11 лет работал гендиректором холдинга «Версия» и главным редактором еженедельной газеты «Наша версия» и одноименного сайта.
После объявления о предстоящей продаже издания исполняющим обязанности главного редактора назначили Андрея Шмарова. У сотрудников издания возник с ним ряд конфликтов из-за попыток изменения редполитики.
В середине мая «Ведомости», The Bell, Forbes и «Медуза» выпустили совместное расследование о том, как могут быть связаны владельцы «Ведомостей» и «Роснефть». СМИ сообщили, что «Аркан инвестмент» в 2017 году через компанию-посредника взял кредит на 28 миллионов евро у ВБРР. Более 70% акций этого банка принадлежит структурам «Роснефти».
Да кого ебут Ведомости кроме их сотрудников.
Всем кто работает в СМИ известно что это сливной бачок, годами публикующий джинсу в любую абсолютно сторону по звонку и/или за бабло.
Развели тут трагедию.