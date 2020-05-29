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Дайджест от 29 мая.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 572 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 387 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 4 374 россиян, 159 тысяч — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,8 миллиона человек.
Сочинский горный курорт «Роза Хутор» запланировал открыть бронирования не позднее 8 июня;
В Смоленской области возобновили работу ЗАГСов и бань;
Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня;
Греция с 15 июня откроет границы с 29 странами, включая 16 стран Евросоюза.
Это смешно, СМИ - пострадавшие. По моему, это единственная отрасль, которая бьёт все рекорды.
Блин, держите лучше лисичку
Чтобы восстановить старый возраст выхода на пенсию, надо всего лишь полечить коронавирусных полтора года.
Дааа, посмотрю я на тц, это ебаный ад будет походу и для сотрудников и для посетителей
Разметки, маски, перчатки, антисептики