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Артём Мазанов
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Офлайн-выпускные для части регионов и пенсионный стаж медиков по формуле «день за три». Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 29 мая.

9 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 572 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 387 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 4 374 россиян, 159 тысяч — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,8 миллиона человек.

В России:

  • Пенсионный стаж медиков, которые лечат заражённых коронавирусом, будет рассчитываться по формуле «один день за три»;
  • Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей;
  • Минпросвещения рекомендовало провести школьные выпускные онлайн 27 июня. Те регионы, которые перейдут к этому времени на третий этап снятия ограничений, смогут провести выпускные офлайн;
  • Роспотребнадзор разработал рекомендации для открытия храмов: на первом этапе в храмах площадью не более 400 м² рекомендуется совершать богослужения в присутствии не более одного человека на квадратный метр. В храмах площадью более 400 м² могут одновременное находиться до 100 человек;
  • В Москве с 1 июня стало необязательным ношение перчаток на улице;
  • В Москве с 1 июня откроются торговые центры, но фудкорты, спортзалы и детские зоны останутся закрытыми.
  • Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что следующий этап отмены карантинных ограничений в городе может начаться через две недели — если ситуация с коронавирусом не ухудшится;
  • С 3 июня в Подмосковье начнут работать парикмахерские;
  • В Крыму с 1 июня смогут открыться кафе и рестораны на открытом воздухе. C 15 июне в регионе разрешат работу отелей и санаториев, но только для местных жителей;

  • Сочинский горный курорт «Роза Хутор» запланировал открыть бронирования не позднее 8 июня;

  • Тюменская область с 1 июня перейдёт ко второму этапу снятия ограничений: откроются непродовольственные магазины и образовательные организации;
  • В Тульской области с 1 июня смогут открыться летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 м²;

  • В Смоленской области возобновили работу ЗАГСов и бань;

  • Председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиеря Димитрия Смирнова выписали из больницы. О том, что он заразился коронавирусом СМИ сообщили 8 мая;
  • «Ведомости» выяснили, что «Яндекс» не планирует до сентября массово возвращать сотрудников в офис;

В мире:

  • Лукашенко заявил, что белорусам не стоит бояться второй волны коронавируса;
  • На Украине открыли для посетителей зону отчуждения Чернобыльской АЭС, но с ограничениями: температурный контроль, наличие средств защиты и соблюдение социальной дистанции;
  • В эпидемиологически наиболее благополучных районах Франции со 2 откроют рестораны, кафе, концертные залы, театры и кемпинги. Во всей стране откроются парки, музеи и исторические достопримечательности;
  • Парижский Лувр готовится возобновить работу с 6 июля;
  • Дания с 15 июня откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии;
  • New York Times выяснила, что финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, перенесут в другой город;

  • Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня;

  • Греция с 15 июня откроет границы с 29 странами, включая 16 стран Евросоюза.

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9 комментариев
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Пожилой Мартингал

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Это смешно, СМИ - пострадавшие. По моему, это единственная отрасль,  которая бьёт все рекорды.

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Мальмезон I

3

Блин, держите лучше лисичку

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Саратовский бокал

Мальмезон
1

https://youtu.be/vAKXGUdVOvk

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Лишенный микрофон

2

А я сегодня улитку сфоткал

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Саратовский бокал

1

Сначала увеличиваешь пенсионный возраст на 5 лет (это 1826-1827 дней), а потом делаешь врачам день за 3.
Многоходовочка)

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Марк Варламов

Саратовский
1

Чтобы восстановить старый возраст выхода на пенсию, надо всего лишь полечить коронавирусных полтора года.

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Андрей Рядькин

Саратовский
1

Главное полицейским в 50 лет оставить

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Саратовский бокал

1
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Иван Вундермахер

0

Дааа, посмотрю я на тц, это ебаный ад будет походу и для сотрудников и для посетителей

Разметки, маски, перчатки, антисептики

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