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Сергей Звезда
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В США взяли под стражу бывшего полицейского, который задушил афроамериканца при задержании Материал редакции

Это произошло только после нескольких дней протестов и поджога полицейского участка в Миннеаполисе.

82 комментария
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Дерек Шовен кадр из видео с задержанием Джорджа Флойда

Бывшего американского полицейского Дерека Шовена (Derek Chauvin), прижавшего коленом к земле афроамериканца Джорджа Флойда и задушившего его, взяли под стражу. Об этом сообщили власти штата Миннесота, в котором находится город Миннеаполис.

Шовену предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. По словам прокурора, расследование в отношении остальных трёх полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, пока не завершено.

Как отметило The New York Times, Шовена арестовали вскоре после призыва губернатора Миннесоты Тима Уолза к порядку в Миннеаполисе, необходимого «для восстановления справедливости». Глава штата сделал такое объявление после поджога полицейского участка в городе.

Шовену 44 года, в полиции он работал последние 19 лет. Как следует из открытых полицейских данных, за свою карьеру он несколько раз участвовал в происшествиях с применением оружия. Например, в 2006 году Шовен и ещё пять полицейских приехали на вызов из-за поножовщины: коллега Дерека ответил на стрельбу со стороны мужчины. В 2008 году Шовен выстрелил в мужчину во время вызова по поводу домашнего насилия — в ответ на то, что задержанный пытался выхватить пистолет офицера.

В США уже несколько дней продолжаются протесты, вызванные смертью 46-летнего охранника магазина Джорджа Флойда. Полиция задержала его по подозрению в подделке документов, отчитавшись, что тот при этом оказывал сопротивление. Однако запись камеры видеонаблюдения показала, что американец не мешал сотрудникам. При задержании Шовен прижал Флойда к земле и надавил коленом на шею. После этого Флойд погиб.

Лозунгом движения против полицейского движения и расовой дискриминации стала фраза «Я задыхаюсь», которую афроамериканец повторял при задержании. Кроме мирных акций, также происходят акты вандализма, грабежи магазинов, столкновения с полицией и поджоги зданий. Четверых полицейских, включая Шовена, уволили.

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82 комментария
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Azret Shaulukhov

15

Жаль у нас в стране такого не будет никогда.

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Дыня

Azret
60

да, вероятность придавить коленкой негра при задержании крайне низкая

Ответить

Алексей Селезнев

Дыня
–7

Почему на тж педик это оскорьление геев, а негр это нормально?
Или пока только в права лгбт на сайте могут
А ну хотя да, опять ступил))

Ответить

Носорог Бани

Алексей
15

У тебя парень афроамериканец?

Ответить

Алексей Селезнев

Носорог
0

Нет, афроазиат

Ответить

Саратовский

Алексей
3

Орлов?

Ответить

Носорог Бани

Саратов…
6

С Орловым спать неудобно, в любой момент может разорваться

Ответить

Саратовский

Носорог
3

Дикий ор))

Ответить

Дыня

Носорог
3

человек-легенда, порвался, исчез, а дело его живёт. 

Ответить

Ivan Serov

Носорог
0

Я смотрю ты уже на опыте в этом деле) 

Ответить

Дыня

Саратов…
2

Поблагодари бога, что не Петров) 

Ответить

Саратовский

Дыня
2

Васечкин, все я тебя узнал.

Ответить

Дыня

Носорог
1

Варди 

Ответить

andrey adamovich

Алексей
3

В русском языке слово "него" не имеет негативного оскорбительного смысла, лишь чернокожий. Негр != Нигер

Ответить

Ваня Погост

Алексей
0

Кек, это чё, набережная пруда на фотке шоле?

Ответить

Алексей Селезнев

Ваня
0

Ебать ты глазастый)

Ответить

Ваня Погост

Алексей
0

Свежее фото? Вторую половину так и не достроили за 10 лет? Лол.

Ответить

Алексей Селезнев

Ваня
0

Типа вот собираются в этом или след году, но понятно что нет
Хотя в посл пару лет новое правительство похоже переняли опыт распила денег на благоустройстве и в городе каждый год по 2-3 сквера неплохих делают, ну для провинции 

Ответить

Саратовский бокал

Дыня
1

Единственная проблема нехватка негров.

Ответить

Дыня

Саратовский
4

И те бегают быстро

Ответить

No Name

Дыня
1

Куда выше вероятность быть придавленным негром

Ответить

Носорог Бани

Дыня
0

Жаль

Ответить

Виртуальный пришелец

Azret
0

.

Ответить

Всякий жар

Azret
0

Хочешь, что бы у тебя в стране люди грабили магазины и поджигали здания?

Ответить

Роберт Петросян

Azret
0

От криков ПОЗОР такой хуйни не бывает

Ответить

Невинный кубок

Azret
0

у нас

У КАВО?

Ответить

Serg Bootlegger

Azret
0

бывший полицейский взяли под стражу

у нас так не бывает

А мем про две недели разве не от мусоров пошёл?

Ответить

Всякий жар

13

Кроме мирных акций, также происходят акты вандализма, грабежи магазинов, столкновения с полицией и поджоги зданий.

Все, конечно, понимаю - коп мудила и тд, но почему за это должны расплачиваться владельцы магазинов и зданий?
Чет в комментариях все на стороне толпы - непонятно почему.

Ответить

Региональный супер_стар

Всякий
16

Мне кажется погромы вообще эффективнее работают, чем стояние с листочками, во всяком случае если судить по той же Франции, где чуть что сразу мостовые разбирать начинают. Может потому что власти в таком случае хоть какой-то урон несут и нагляднее видят что народ "негодуэ"? Мародёры и тому подобное дерьмо всегда вылазят под шумок, никуда от этого не деться, они тупо паразиты. А у бизнеса в любом случае всё застрахованно, не думаю что там прям такие уж гигантские и непоправимые потери кто-то понёс. 

Ответить

Sakari Sauso

Региональный
0

Только вряд ли они устраивают погромы, чтобы правительство к ним прислушалось

Ответить

Taktischer Corgi

Всякий
0

Я не на стороне толпы.
Люди, у которых давно чесалось что-нибудь безнаказанно сломать, погромить или украсть - получили социально одобряемый способ это сделать - во имя памяти задушенного чёрного конечно.
А эксцессы при задержании разные бывают, надо смотреть - сильно ли из общей статистики выбивается этот случай. И ментам точно не стоило пиздеть в протоколах, что оказывал сопротивление, поэтому их не оправдываю.

Ответить

Саратовский бокал

Taktischer
0

 Чет в комментариях все на стороне толпы

Ты не прав, негров, уничтожающих имущество, оскорбляли в предыдущей новости.
@GoodSanta 

Ответить

Taktischer Corgi

Саратовский
1

ни по адресу, это не моя цитата)

Ответить

Холодный Даниль

Всякий
0

Читала под постом в NY Times. Там люди тоже недоумевают. Говорят сначала было мирно, а потом начались беспорядки.

Ответить

Сергей Васильев

Всякий
0

Чет в комментариях все на стороне толпы - непонятно почему.

В каких? Очень сильно люди разделились на самом деле.

Ответить

Невинный кубок

Всякий
0

Да это стандартные погромы. Это было и в Англии, и во Франции. Виновников это не оправдывает, но мародеры в большинстве обычно из Африки не зависимо от цвета кожи.  

Ответить

Холодный Даниль

1

Пхе, а чего тянули то? 

Ответить

Спокойный спрей

Холодный
9

Своих покрывают везде, добро пожаловать

Ответить

Taktischer Corgi

Холодный
0

Проста

Ответить

Ольга Семенова

Taktischer
0

та

Ответить

Taktischer Corgi

Ольга
1

присутствует, развлекайтесь

Ответить

Светский Гоша

Холодный
0

Думали как обычно пронесёт

Ответить

Холодный Даниль

Светский
0

Не пронесло 

Ответить

Невинный кубок

Холодный
–1

пфф, это надо ждать суда 

Ответить

Taktischer Corgi

Невинный
0

суда и туда

Ответить

Taktischer Corgi

Taktisc…
0

бл, надо было включить перенос строки

Ответить

Taktischer Corgi

Светский
0

так обычно кейсы насилия белых полицейских над чёрными преступниками как раз таки не проносит

Ответить

Sam Gold

–13

Надо было зачитать ему права, а потом давить. Там целые мегаполисы НЕГРОВ, которые не работают, курят дурь, воруют, грабят, убивают, ширяются и живут за счёт остальных налогоплательщиков ярко, но не долго. СВОБОДУ КОПУ!

Ответить

Alexey Vinogradov

Sam
3

Посмотри это видео. Просто на глазах  прохожих спокойно придушили человека.

Ответить

Сергей Лукин

Alexey
0

Человека, который даже не оказывал сопротивления ни до задержания, ни во время

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Sam
–1

целые мегаполисы

Писал бы сразу "целые штаты", раз сочиняешь

Ответить

Ольга Семенова

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Че?

Ответить

Сергей Гращенко

2

Надеюсь, там по всей строгости будет first degree murder. Честно когда смотрел видео ахуел прилично, челик явно со знанием дела душил, так ещё и коллегам похуй было

Ответить

Taktischer Corgi

Сергей
3

Возможно за 19 лет службы такой фокус всегда прокатывал, и только сейчас "дал сбой".

Ответить

Холодный Даниль

2

Нашему МИДу лучше бы помолчать 😂

Ответить

Евгений Мартынов

–6

О, а вот и новый кейс для отечественного новояза появился: "до смерти надавил на горло" = "задушил".

Ответить

Сергей Звезда

Евгений
2

эээ, я, наоборот, в подробностях говорю. Лишь бы что сказать 

Ответить

Андрей Гришин

Евгений
1

На новояз не похоже. Он должен скрывать суть, которая потревожит массы. А тут явно говорится о том, что убили

Ответить

Всякий жар

Андрей
1

Осуществил действие частью ноги с использованием законов кинетики, в результате чего произошло гиперфатальное ощущение переизбытка нехватки воздуха для продолжения жизнедеятельности.

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

Евгений
0

Да восспиди... У нас есть чётко отработанная формулировка «превышение должностных полномочий». Типа — у него были полномочия делать что хошь, ну превысил немножко, а что такого? Падумаешь...

Ответить

Сырой крюк

1

Решил задушить темнокожего после того, как еще не утих скандал вокруг расстрела того бегуна. Гений, блядь

Ответить

Kazuhira Miller

1

Может хотя бы после этого они перестанут громить город и обворовывать магазины? 

Ответить

Anna Mityakova

1

Шовен! Насколько я не верю в совпадения, но... Слово «шовинизм» происходит от имени французского солдата-империалиста Николя Шовена 

Ответить

Ольга Семенова

–4

Прям как у нас - уже бывший. Уволился из органов за три дня до происшествия. 

Ответить

Холодный Даниль

Ольга
1

Так ему ещё непредумышленное светит. Непредумышленное. На видео все очень даже предумышленно.

Ответить

Ольга Семенова

Холодный
1

Гандон. Это я Дереку. 

Ответить

Maxim Rebitsky

Ольга
0

Хуйню высрал

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
0

Высрала, простите.

Ответить

Ольга Семенова

Maxim
0

А че ты все про Иран срешь? 

Ответить

Maxim Rebitsky

Ольга
0

Где?

Ответить

Ольга Семенова

Maxim
0

В Улан-Баторе. 

Ответить

Юрий Коновалов

Maxim
0

Она же девочка

Ответить

Mark Aster

Ольга
–1

Знатно рвешься из-за минуса. 

Ответить

Ольга Семенова

Mark
–1

Ты тож. Порвался сразу на две части. 

Ответить

Mark Aster

Ольга
–1

Кроме стрелочек еще что-то могёшь/умеешь?

Ответить

Ольга Семенова

Mark
–1

Продолжаешь рваца. До утра изорвёшься весь. А ведь на работку поди - срать в комментах третьей сменой. 

Ответить

Mark Aster

Ольга
0

Не могёшь и не умеешь. Уныла.

Ответить

Светский Гоша

0

Заебись.

Ответить

Евгений Фандорин

0

 Четверых полицейских, включая Флойда, уволили.

@Сергей Звезда У вас тут опечаткен.

Ответить

Сергей Звезда

Евгений
0

спасибо

Ответить

Картошка Фри

0

 В 2008 году Шовен выстрелил в мужчину во время вызова по поводу домашнего насилия — в ответ на то, что задержанный пытался выхватить пистолет офицера.

Тот тоже черный был? Это важно

Ответить

bounty hunter

–1

Нужна порно-версия восстановления справедливости, где белый полицейский пытался бы придавить коленом вот этого:

Ответить
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