Прямой эфир
Это произошло только после нескольких дней протестов и поджога полицейского участка в Миннеаполисе.
Бывшего американского полицейского Дерека Шовена (Derek Chauvin), прижавшего коленом к земле афроамериканца Джорджа Флойда и задушившего его, взяли под стражу. Об этом сообщили власти штата Миннесота, в котором находится город Миннеаполис.
Шовену предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. По словам прокурора, расследование в отношении остальных трёх полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, пока не завершено.
Как отметило The New York Times, Шовена арестовали вскоре после призыва губернатора Миннесоты Тима Уолза к порядку в Миннеаполисе, необходимого «для восстановления справедливости». Глава штата сделал такое объявление после поджога полицейского участка в городе.
Шовену 44 года, в полиции он работал последние 19 лет. Как следует из открытых полицейских данных, за свою карьеру он несколько раз участвовал в происшествиях с применением оружия. Например, в 2006 году Шовен и ещё пять полицейских приехали на вызов из-за поножовщины: коллега Дерека ответил на стрельбу со стороны мужчины. В 2008 году Шовен выстрелил в мужчину во время вызова по поводу домашнего насилия — в ответ на то, что задержанный пытался выхватить пистолет офицера.
В США уже несколько дней продолжаются протесты, вызванные смертью 46-летнего охранника магазина Джорджа Флойда. Полиция задержала его по подозрению в подделке документов, отчитавшись, что тот при этом оказывал сопротивление. Однако запись камеры видеонаблюдения показала, что американец не мешал сотрудникам. При задержании Шовен прижал Флойда к земле и надавил коленом на шею. После этого Флойд погиб.
Лозунгом движения против полицейского движения и расовой дискриминации стала фраза «Я задыхаюсь», которую афроамериканец повторял при задержании. Кроме мирных акций, также происходят акты вандализма, грабежи магазинов, столкновения с полицией и поджоги зданий. Четверых полицейских, включая Шовена, уволили.
Жаль у нас в стране такого не будет никогда.
Почему на тж педик это оскорьление геев, а негр это нормально?
Или пока только в права лгбт на сайте могут
А ну хотя да, опять ступил))
У тебя парень афроамериканец?
Нет, афроазиат
Саратовский
Орлов?
С Орловым спать неудобно, в любой момент может разорваться
В русском языке слово "него" не имеет негативного оскорбительного смысла, лишь чернокожий. Негр != Нигер
Кек, это чё, набережная пруда на фотке шоле?
Ебать ты глазастый)
Свежее фото? Вторую половину так и не достроили за 10 лет? Лол.
Типа вот собираются в этом или след году, но понятно что нет
Хотя в посл пару лет новое правительство похоже переняли опыт распила денег на благоустройстве и в городе каждый год по 2-3 сквера неплохих делают, ну для провинции
Саратовский бокал
Единственная проблема нехватка негров.
Всякий жар
Хочешь, что бы у тебя в стране люди грабили магазины и поджигали здания?
бывший полицейский взяли под стражу
у нас так не бывает
А мем про две недели разве не от мусоров пошёл?
Кроме мирных акций, также происходят акты вандализма, грабежи магазинов, столкновения с полицией и поджоги зданий.
Все, конечно, понимаю - коп мудила и тд, но почему за это должны расплачиваться владельцы магазинов и зданий?
Чет в комментариях все на стороне толпы - непонятно почему.
Региональный супер_стар
Мне кажется погромы вообще эффективнее работают, чем стояние с листочками, во всяком случае если судить по той же Франции, где чуть что сразу мостовые разбирать начинают. Может потому что власти в таком случае хоть какой-то урон несут и нагляднее видят что народ "негодуэ"? Мародёры и тому подобное дерьмо всегда вылазят под шумок, никуда от этого не деться, они тупо паразиты. А у бизнеса в любом случае всё застрахованно, не думаю что там прям такие уж гигантские и непоправимые потери кто-то понёс.
Только вряд ли они устраивают погромы, чтобы правительство к ним прислушалось
Я не на стороне толпы.
Люди, у которых давно чесалось что-нибудь безнаказанно сломать, погромить или украсть - получили социально одобряемый способ это сделать - во имя памяти задушенного чёрного конечно.
А эксцессы при задержании разные бывают, надо смотреть - сильно ли из общей статистики выбивается этот случай. И ментам точно не стоило пиздеть в протоколах, что оказывал сопротивление, поэтому их не оправдываю.
Саратовский бокал
Чет в комментариях все на стороне толпы
Ты не прав, негров, уничтожающих имущество, оскорбляли в предыдущей новости.
@GoodSanta
Холодный Даниль
Читала под постом в NY Times. Там люди тоже недоумевают. Говорят сначала было мирно, а потом начались беспорядки.
Чет в комментариях все на стороне толпы - непонятно почему.
В каких? Очень сильно люди разделились на самом деле.
Невинный кубок
Да это стандартные погромы. Это было и в Англии, и во Франции. Виновников это не оправдывает, но мародеры в большинстве обычно из Африки не зависимо от цвета кожи.
Проста
та
Светский Гоша
Думали как обычно пронесёт
Холодный Даниль
Не пронесло
Невинный кубок
пфф, это надо ждать суда
суда и туда
так обычно кейсы насилия белых полицейских над чёрными преступниками как раз таки не проносит
Надо было зачитать ему права, а потом давить. Там целые мегаполисы НЕГРОВ, которые не работают, курят дурь, воруют, грабят, убивают, ширяются и живут за счёт остальных налогоплательщиков ярко, но не долго. СВОБОДУ КОПУ!
Посмотри это видео. Просто на глазах прохожих спокойно придушили человека.
Человека, который даже не оказывал сопротивления ни до задержания, ни во время
Надеюсь, там по всей строгости будет first degree murder. Честно когда смотрел видео ахуел прилично, челик явно со знанием дела душил, так ещё и коллегам похуй было
Возможно за 19 лет службы такой фокус всегда прокатывал, и только сейчас "дал сбой".
О, а вот и новый кейс для отечественного новояза появился: "до смерти надавил на горло" = "задушил".
На новояз не похоже. Он должен скрывать суть, которая потревожит массы. А тут явно говорится о том, что убили
Всякий жар
Осуществил действие частью ноги с использованием законов кинетики, в результате чего произошло гиперфатальное ощущение переизбытка нехватки воздуха для продолжения жизнедеятельности.
Да восспиди... У нас есть чётко отработанная формулировка «превышение должностных полномочий». Типа — у него были полномочия делать что хошь, ну превысил немножко, а что такого? Падумаешь...
Может хотя бы после этого они перестанут громить город и обворовывать магазины?
Шовен! Насколько я не верю в совпадения, но... Слово «шовинизм» происходит от имени французского солдата-империалиста Николя Шовена
Прям как у нас - уже бывший. Уволился из органов за три дня до происшествия.
Холодный Даниль
Так ему ещё непредумышленное светит. Непредумышленное. На видео все очень даже предумышленно.
Хуйню высрал
Высрала, простите.
А че ты все про Иран срешь?
Знатно рвешься из-за минуса.
Ты тож. Порвался сразу на две части.
Кроме стрелочек еще что-то могёшь/умеешь?
Продолжаешь рваца. До утра изорвёшься весь. А ведь на работку поди - срать в комментах третьей сменой.
Четверых полицейских, включая Флойда, уволили.
@Сергей Звезда У вас тут опечаткен.
В 2008 году Шовен выстрелил в мужчину во время вызова по поводу домашнего насилия — в ответ на то, что задержанный пытался выхватить пистолет офицера.
Тот тоже черный был? Это важно
Нужна порно-версия восстановления справедливости, где белый полицейский пытался бы придавить коленом вот этого: