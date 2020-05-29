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Штаты переведут свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.
Дональд Трамп заявил, что США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом пишет Bloomberg.
Трамп обвинил Китай в контроле над ВОЗ. По словам президента, США перенаправят средства из неё другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.
США были крупнейшим инвестором ВОЗ — с 2010 года они перевели организации 3,5 миллиарда долларов, хотя обязательными взносами были только 611,1 миллиона.
США приостановили финансирование ВОЗ 14 апреля. Тогда Трамп обвинил организацию в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы. 19 мая Трамп потребовал у ВОЗ доказать независимость от Китая и изменить структуру в течение месяца.
Давно пора. Китайцы везде уже залезть успели. Штаты нам все равно ближе по менталитету, чем азиаты, с которыми сейчас выгодно дружить российской элитке.
Светский Гоша
Китайцы везде уже залезть успели. Русские везде уже залезть успели. Американцы везде уже залезть успели.
Социальный меч
Даже Билл Гейтс везде уже залезть успел
Саратовский бокал
146% инфа сотка (вциом не соврёт)
Как бы кто ни относился к Трампу и китайцам, это факт, что ВОЗ чрезвычайно долго медлили с объявлением режима ЧС и рекомендациями для государств. Им нужно было действовать в декабре, а не в марте, и их промедление стоило миру десятки миллионов потерявших работу людей, сотни миллиардов долларов экономических потерь и чрезвычайного повышения социальной депрессии по всему миру.
Т.е. объяви они это раньше, то всего этого не было б? Ахаха
Безумный алмаз
1. Это их основная задача
2. Да, последствия были бы не такими ублюдскими.
@Дыня можем создать организацию ТОЗ (тжшная организация здравоохранения), будем бабки косить.
Нас кроме багажника никто не профинансирует.
Можно создать организацию ЗОЖ
Саратовский бокал
Расшифруй, только нескучно.
Здоровый образ жизни
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Здоровый образ жизни, ЗОЖ — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом.
Здоровье человека на 60 % и более зависит от образа жизни (еда, режим питания, физическая активность, уровень стресса, вредные привычки и разрушительное поведение).
Здоровый образ жизни подразумевает ментальное здоровье, отказ от табака и употребления алкоголя, здоровые модели питания, физическую активность, физические упражнения, спорт и т. д. Поддающиеся изменению формы поведения, такие как употребление табака, отсутствие физической активности, нездоровое питание и употребление алкоголя, — повышают риск развития неинфекционных заболеваний (НИЗ).
Отказ от курения и прочих наркотиков.
Отказ от алкоголя
Здоровое питание: количественно умеренное, использование продуктов питания, потребление которых ассоциировано с увеличением потенциала здоровья; отказ от продуктов, потребление которых ассоциировано с повышением рисков хронических заболеваний и смертности от всех причин.
Движение: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения (например, фитнес), с учётом возрастных и физиологических особенностей, активный транспорт (ходьба, передвижение на велосипеде, самокате и т. д.) отказ от сидячего образа жизни
Образ жизни и здоровье Править
Исследования показывают, что здоровый образ жизни способен привести к значительному увеличению продолжительности жизни. Исследование в Германии показало, что ЗОЖ ассоциирован с увеличением ожидаемой продолжительности жизни после 40 лет на 13-17 лет[1]. Исследование в США говорит об увеличении ожидаемой продолжительности жизни после 50 лет на 12-14 лет[2].
Образ жизни и репродуктивное здоровье Править
Ожирение, потребление табака и алкоголя, газированных напитков с кофеином (но не чай, кофе и какао)[3] негативно влияют на репродуктивное здоровье мужчин[4]. Потребление алкоголя, курение и воздействие вторичного табачного дыма во время беременности повышают риски осложнений во время беременности, включая спонтанные аборты[5], а также вызывает повреждения ДНК как матери, так и младенца[6].
Отказ от табака Править
Последствием курения является сокращение продолжительности жизни в среднем на 10 лет[7][8][9][10]. Потребление табака ассоциировано с повышением отношения рисков смерти среди курящих мужчин в России в 1,6 раз в сравнении с некурящими, при этом, с курением связано 23 % смертей среди мужчин[11].
Среди потерь от табакокурения 48 % смертности приходится на сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, 33 % на онкологические заболевания, 18 % на респираторные, и 1 % на другие причины смерти[12].
Особо опасным является употребление алкоголя в форме сверхкрепких суррогатов — одеколонов, чистящих средств, псевдолекарств[28].
Для стран Восточной Европы характерен наиболее опасный тип потребления алкоголя, при котором значительную часть потребления составляет крепкий алкоголь, что приводит к высокому уровню потерь от алкоголя[29][30][31]. Таким образом, сокращение потребления крепкого алкоголя для стран, в которых оно является главным фактором смертности мужчин трудоспособного возраста, должно быть одной из основных целей политики в области общественного здравоохранения. Так, например, масштабы проблемы показывают отдельные доступные российские данные судебно-медицинской экспертизы: значительная часть умерших имели повышенное содержание алкоголя в биологических жидкостях в Курске — 29 % мужчин, 9 % женщин, 1991 г.[32]; в Ижевске — 47 % мужчин 20−55 лет, конец 1990-х гг.[33]; в Барнауле — 53 % мужчин, 42 % женщин, 1990—2004 гг.[34].
Здоровое питание Править
Здоровое питание является важнейшим средством профилактики развития целого ряда неинфекционных заболеваний и способствует увеличению здоровой продолжительности жизни[35][36].
Региональный супер_стар
Пиздец как нескучно!
Трамп скорей всего цацкается, ради только ему известных целей.
Но если всерьёз, и ВОЗ в итоге будет демонтирован - мир только выйграет.
Ваш эксперт Корги.
Мир выиграет, если люди перестанут писать выйграли
Что ты напишешь в конце слова хуй? И?
Ставлю 3 в зачётку за ошибку в слове войн >:(
Почему?
ВОЗ погряз в бюрократии и коррупции. Нам нужна более эффективная и прозрачная структура обеспечения международного здравохранения.
Можно закрыть весь мир стеклянным куполом, тогда никто не заболеет
Скорее наоборот.
Кстати можно всем приказать оставаться дома, а с одной стороны диска земли разместить мощные реактивные двигатели (space x поможет) - чтобы перевернуть диск вверхногами на время. Тогда те, кто не выполнил приказ, и не остался дома - просто упадут с диска в бездну. И когда это произойдёт - включить двигатели ещё раз и вернуть землю в прежнюю позицию. Тогда и купол не надо.
А можно просто помолиться Богу
Тем кого загоним домой - как раз это занятие и предложим.
И еще дрочить запретим
у Трампа когда пукан рвёт, он похож на маленькую капризную девку
Мне нравится трамп в плане инфоповодов, с ним весело.
А наш дед не нравится? С ним тоже нихуя не грустно, что ни день - то праздник и выходной с сохранением зарплаты.
Почти все действия деда бьют по моему карману в отрицательную сторону. Чему радоваться, я же не мазохист)
Ну действия американского президента влияют на наш карман примерно одинаково, как и российского)
Излишний щит
Почти все действия деда бьют по моему карману в отрицательную сторону
Бедненький. Может нам тебе чем-то помочь?
Названый Даниль
Значит ты выбрал не верный вектор своего финансового развития. Почему виноват дед, если ты неправильно трактовал все его многоходовочки?)
- то ручку швырнул.
но выход из ВОЗ обсуждается далеко не так активно, как швыряние ручки
Если будет Байден, веселья не сильно убавится
Саратовский бокал
Почему, введут новые санкции, будет весело)
Тоже думаю, что полный хохотач
Остается надеяться, что он перепутает Россию с Румынией
Нiт.
Hit
Социальный меч
ler
did nothing wrong
У него компания строится на критике Китая, тут это очень умно с его стороны.
Не совсем. США был одним из щедрых спонсоров, а ВОЗ лишь тратила деньги и вообще утратила доверие. Они минимизировали риск и дали ложные рекомендации, собсна из за чего как Трамп сказал в 20 раз больше заражённых, чем могло бы быть при верном руководстве. И не надо щас приплетать эрефию, мол, у нас так и так не приняли бы во внимание те рекомендации
Привет, ПАШКА
Здаровоу
Жесть ты, я ж даже написать не успела
ВОЗ, ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС - паразитические структуры, которые проедают куч денег и не делают ничего полезного. Давно пора их разогнать.
Понятно, что Трамп обосрался с карантином и пытается всё переложить на ВОЗ.
Но ВОЗ судя по всему это та еще помойка бесполезная
Мб еще и ООН распустят по приколу
Аргумент про то, что Китай якобы платит больше: это как, получается, что по логике Трампа ВООЗ должна подчиняться тем, кто просто приносит больше чемоданов?
Реально похоже, что ВОЗ под Китаем, там сейчас эфиоп заседает, на Эфиопию у Китая огромное влияние из-за кредитов и другого, да и в самой ВОЗ сжв вместо профессионализма. ВОЗ пугал эболой и другими болезнями, что угроза всему миру, ковидом не пугал до последнего.