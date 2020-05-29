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Новости
Артём Мазанов
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Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ и обвинил Китай в контроле над организацией Материал редакции

Штаты переведут свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

92 комментария
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Дональд Трамп Фото Getty Images

Дональд Трамп заявил, что США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп обвинил Китай в контроле над ВОЗ. По словам президента, США перенаправят средства из неё другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

The Hill @thehill
#BREAKING: President Trump severing ties to WHO: "We will be today terminating our relationship with the World Health Organization." https://t.co/uLu5zoD899

США были крупнейшим инвестором ВОЗ — с 2010 года они перевели организации 3,5 миллиарда долларов, хотя обязательными взносами были только 611,1 миллиона.

США приостановили финансирование ВОЗ 14 апреля. Тогда Трамп обвинил организацию в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы. 19 мая Трамп потребовал у ВОЗ доказать независимость от Китая и изменить структуру в течение месяца.

#новости #сша #трамп

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92 комментария
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Сергей Земнухов

53

Давно пора. Китайцы везде уже залезть успели. Штаты нам все равно ближе по менталитету, чем азиаты, с которыми сейчас выгодно дружить российской элитке.

Ответить

Светский Гоша

Сергей
2

Китайцы везде уже залезть успели. Русские везде уже залезть успели. Американцы везде уже залезть успели.

Ответить

Социальный меч

Светский
1

Даже Билл Гейтс везде уже залезть успел

Ответить

Ольга Семенова

Социальный
2

Залезть и прочипировать. 

Ответить

t t

Сергей
2

чем азиаты, с которыми сейчас выгодно дружить российской элитке

по опросам к Китаю положительно относятся 65% россиян
к США 42%

Ответить

Саратовский бокал

t
2

146% инфа сотка (вциом не соврёт)

Ответить

t t

Саратовский
1

(с)вы все врёти!!1

вциом не соврёт

я где-то написал про вциом?

Ответить

Названый Даниль

Сергей
0

Так мы и граничим с США, поэтому и менталитет одинаковый считай. 

Ответить

Марк Туллий

23

Как бы кто ни относился к Трампу и китайцам, это факт, что ВОЗ чрезвычайно долго медлили с объявлением режима ЧС и рекомендациями для государств. Им нужно было действовать в декабре, а не в марте, и их промедление стоило миру десятки миллионов потерявших работу людей, сотни миллиардов долларов экономических потерь и чрезвычайного повышения социальной депрессии по всему миру.

Ответить

Имя Фамилия

Марк
–2

Т.е. объяви они это раньше, то всего этого не было б? Ахаха

Ответить

Безумный алмаз

Имя
0

1. Это их основная задача
2. Да, последствия были бы не такими ублюдскими.

Ответить

Саратовский бокал

13

@Дыня можем создать организацию ТОЗ (тжшная организация здравоохранения), будем бабки косить.

Ответить

Дыня

Саратовский
8

Нас кроме багажника никто не профинансирует. 

Ответить

Региональный супер_стар

Дыня
19

Профинансировал тебе за щеку. 

Ответить

Дыня

Региональный
8

Ничего не почюствовал 

Ответить

Региональный супер_стар

Дыня
6

Это единственное финансирование которое я могу предложить. 

Ответить

Дыня

Региона…
7
Ответить

Taktischer Corgi

Саратовский
4

приплетаю @Здоровье 

Ответить

Brown Zweig

Саратовский
2

Можно создать организацию ЗОЖ

Ответить

Саратовский бокал

Brown
1

Расшифруй, только нескучно.

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Пожилой Мартингал

Саратовский
2

Здоровый образ жизни
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Здоровый образ жизни, ЗОЖ — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом.

Здоровье человека на 60 % и более зависит от образа жизни (еда, режим питания, физическая активность, уровень стресса, вредные привычки и разрушительное поведение).

Здоровый образ жизни подразумевает ментальное здоровье, отказ от табака и употребления алкоголя, здоровые модели питания, физическую активность, физические упражнения, спорт и т. д. Поддающиеся изменению формы поведения, такие как употребление табака, отсутствие физической активности, нездоровое питание и употребление алкоголя, — повышают риск развития неинфекционных заболеваний (НИЗ).

Отказ от курения и прочих наркотиков.
Отказ от алкоголя
Здоровое питание: количественно умеренное, использование продуктов питания, потребление которых ассоциировано с увеличением потенциала здоровья; отказ от продуктов, потребление которых ассоциировано с повышением рисков хронических заболеваний и смертности от всех причин.
Движение: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения (например, фитнес), с учётом возрастных и физиологических особенностей, активный транспорт (ходьба, передвижение на велосипеде, самокате и т. д.) отказ от сидячего образа жизни
Образ жизни и здоровье Править
Исследования показывают, что здоровый образ жизни способен привести к значительному увеличению продолжительности жизни. Исследование в Германии показало, что ЗОЖ ассоциирован с увеличением ожидаемой продолжительности жизни после 40 лет на 13-17 лет[1]. Исследование в США говорит об увеличении ожидаемой продолжительности жизни после 50 лет на 12-14 лет[2].

Образ жизни и репродуктивное здоровье Править
Ожирение, потребление табака и алкоголя, газированных напитков с кофеином (но не чай, кофе и какао)[3] негативно влияют на репродуктивное здоровье мужчин[4]. Потребление алкоголя, курение и воздействие вторичного табачного дыма во время беременности повышают риски осложнений во время беременности, включая спонтанные аборты[5], а также вызывает повреждения ДНК как матери, так и младенца[6].

Отказ от табака Править
Последствием курения является сокращение продолжительности жизни в среднем на 10 лет[7][8][9][10]. Потребление табака ассоциировано с повышением отношения рисков смерти среди курящих мужчин в России в 1,6 раз в сравнении с некурящими, при этом, с курением связано 23 % смертей среди мужчин[11].

Среди потерь от табакокурения 48 % смертности приходится на сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, 33 % на онкологические заболевания, 18 % на респираторные, и 1 % на другие причины смерти[12].

Особо опасным является употребление алкоголя в форме сверхкрепких суррогатов — одеколонов, чистящих средств, псевдолекарств[28].

Для стран Восточной Европы характерен наиболее опасный тип потребления алкоголя, при котором значительную часть потребления составляет крепкий алкоголь, что приводит к высокому уровню потерь от алкоголя[29][30][31]. Таким образом, сокращение потребления крепкого алкоголя для стран, в которых оно является главным фактором смертности мужчин трудоспособного возраста, должно быть одной из основных целей политики в области общественного здравоохранения. Так, например, масштабы проблемы показывают отдельные доступные российские данные судебно-медицинской экспертизы: значительная часть умерших имели повышенное содержание алкоголя в биологических жидкостях в Курске — 29 % мужчин, 9 % женщин, 1991 г.[32]; в Ижевске — 47 % мужчин 20−55 лет, конец 1990-х гг.[33]; в Барнауле — 53 % мужчин, 42 % женщин, 1990—2004 гг.[34].

Здоровое питание Править
Здоровое питание является важнейшим средством профилактики развития целого ряда неинфекционных заболеваний и способствует увеличению здоровой продолжительности жизни[35][36].

Ответить

Региональный супер_стар

Пожилой
9

Пиздец как нескучно!

Ответить

Пожилой

Региона…
3

Чем смог, тем помог 

Ответить

Саратовский бокал

Пожилой
2

Ок, тогда не в тему

Ответить

Региональный

Саратов…
5

пиздец, у меня три инсульта случилось, пока читал. 

Ответить

Саратовский

Региона…
1

Я считаю, что это достойно топа тж)
Недооценная шутка)

Ответить

Brown Zweig

Саратовский
1

Закрытое Общество Животных

Ответить

Taktischer Corgi

12

Трамп скорей всего цацкается, ради только ему известных целей.
Но если всерьёз, и ВОЗ в итоге будет демонтирован - мир только выйграет.
Ваш эксперт Корги.

Ответить

Горка Тлетов

Taktischer
6

Мир выиграет, если люди перестанут писать выйграли 

Ответить

Taktischer Corgi

Горка
–1

Что ты напишешь в конце слова хуй? И?

Ответить

Горка Тлетов

Taktischer
2

Ставлю 3 в зачётку за ошибку в слове войн >:(

выиграть — Викисловарь
выиграть — Викисловарь
ru.m.wiktionary.org
Ответить

Taktischer Corgi

Горка
1

Почитаю по пути в Тайланд.

Ответить

Brown Zweig

Taktischer
0

Почему?

Ответить

Taktischer Corgi

Brown
12

ВОЗ погряз в бюрократии и коррупции. Нам нужна более эффективная и прозрачная структура обеспечения международного здравохранения.

Ответить

Brown Zweig

Taktischer
2

Можно закрыть весь мир стеклянным куполом, тогда никто не заболеет

Ответить

Taktischer Corgi

Brown
8

Скорее наоборот.
Кстати можно всем приказать оставаться дома, а с одной стороны диска земли разместить мощные реактивные двигатели (space x поможет) - чтобы перевернуть диск вверхногами на время. Тогда те, кто не выполнил приказ, и не остался дома - просто упадут с диска в бездну. И когда это произойдёт - включить двигатели ещё раз и вернуть землю в прежнюю позицию. Тогда и купол не надо.

Ответить

Brown Zweig

Taktisc…
0

А можно просто помолиться Богу

Ответить

Taktischer Corgi

Brown
0

Тем кого загоним домой - как раз это занятие и предложим.

Ответить

Brown Zweig

Taktisc…
0

И еще дрочить запретим

Ответить

Taktischer Corgi

Brown
1

ты это... края видь... мы ж не фашисты

Ответить

Spectr

Brown
0

Ну это уже перебор

Ответить

Дыня

0

у Трампа когда пукан рвёт, он похож на маленькую капризную девку

Ответить

Саратовский бокал

Дыня
5

Мне нравится трамп в плане инфоповодов, с ним весело. 

Ответить

Дыня

Саратовский
17

А наш дед не нравится? С ним тоже нихуя не грустно, что ни день - то праздник и выходной с сохранением зарплаты. 

Ответить

Саратовский бокал

Дыня
6

Почти все действия деда бьют по моему карману в отрицательную сторону. Чему радоваться, я же не мазохист)

Ответить

Дыня

Саратовский
5

Ну действия американского президента влияют на наш карман примерно одинаково, как и российского) 

Ответить

Саратовский

Дыня
2

Американский дед не делает нас бедней, а вот наш, хз хз)

Ответить

Дыня

Дыня
0

т.е. нихуя не прибавляется 

Ответить

умный человек

Дыня
0

Что-то не вижу чека

Ответить

Излишний щит

Саратовский
0

 Почти все действия деда бьют по моему карману в отрицательную сторону

Бедненький. Может нам тебе чем-то помочь?

Ответить

Названый Даниль

Саратовский
0

Значит ты выбрал не верный вектор своего финансового развития. Почему виноват дед, если ты неправильно трактовал все его многоходовочки?)

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
2

- то ручку швырнул.

Ответить

Мальмезон I

Taktischer
0

но выход из ВОЗ обсуждается далеко не так активно, как швыряние ручки

Ответить

Алексей Акулов

Саратовский
0

Если будет Байден, веселья не сильно убавится

Ответить

Саратовский бокал

Алексей
0

Почему, введут новые санкции, будет весело)

Ответить

Алексей Акулов

Саратовский
3

Тоже думаю, что полный хохотач
Остается надеяться, что он перепутает Россию с Румынией

Ответить

умный человек

Алексей
0

Будет майдан, с весельем та же фигня

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
2

Нiт.

Ответить

умный человек

Taktischer
6
Ответить

Brown Zweig

Taktischer
1

Hit

Ответить

Социальный меч

Brown
1

ler

Ответить

Taktischer Corgi

Социальный
1

did nothing wrong

Ответить

Социальный меч

Taktisc…
2
Ответить

Brown Zweig

Социальный
0

oy jenkins

Ответить

Andre Macareno

Социальный
0

по закону Годвина эта ветка не должна продолжаться дальше

Ответить

Serg Bootlegger

Дыня
0

У него компания строится на критике Китая, тут это очень умно с его стороны.

Ответить

Лишенный микрофон

2

Ну и правильно😡. На практике они себя показали не с лучшей стороны😑 не передаётся от человека к человеку блин 🦠

Ответить

Излишний щит

Лишенный
3

Виталий Иванович, перелогиньтесь

Ответить

Излишний щит

–6

 Трамп обвинил Китай в контроле над ВОЗ

Именно поэтому нужно разрывать с ними отношения, чтобы Китай окончательно получит над ней контроль.
Л — логика.

Ответить

Spectr

Излишний
6

Не совсем. США был одним из щедрых спонсоров, а ВОЗ лишь тратила деньги и вообще утратила доверие. Они минимизировали риск и дали ложные рекомендации, собсна из за чего как Трамп сказал в 20 раз больше заражённых, чем могло бы быть при верном руководстве. И не надо щас приплетать эрефию, мол, у нас так и так не приняли бы во внимание те рекомендации

Ответить

Излишний щит

Spectr
0

 И не надо щас приплетать эрефию

Лол, ее никто не приплел, кроме тебя сейчас)

Ответить

Spectr

Излишний
3

Это я превентивно защитился)

Ответить

Darya Timofeeva

Излишний
1

Привет, ПАШКА

Ответить

Излишний щит

Darya
1

Здаровоу

Ответить

Darya Timofeeva

Излишний
0

Жесть ты, я ж даже написать не успела

Ответить

Излишний щит

Darya
0

У меня просто самая быстрая рука на Диком Западе.

Ответить

Shepard

Излишний
1

Сделают свой ВОЗ с блекджеком и куртизанками

Ответить

Константин Курасов

2

США не может без врагов...

Ответить

theomism

–11

трамп окончательно ебнулся)

Ответить

Социальный меч

1
Ответить

Обухов Денис

1

ВОЗ, ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС - паразитические структуры, которые проедают куч денег и не делают ничего полезного. Давно пора их разогнать.

Ответить

Илья Гераськин

Обухов
0

Как можно было в один ряд с этими поставить ЕС?

Ответить

Картошка Фри

–4

Понятно, что Трамп обосрался с карантином и пытается всё переложить на ВОЗ.
Но ВОЗ судя по всему это та еще помойка бесполезная

Ответить

Алексей Акулов

1

Мб еще и ООН распустят по приколу

Ответить

Nikita Sigachev

Алексей
0

Сравнил муху с слоном.

Ответить

Тюляш Морской Котан

1
Ответить

Чувствительный ящик

0

другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения

А сколько таких крупных организаций, которые не в сша?

Ответить

Taras Buria

0

Аргумент про то, что Китай якобы платит больше: это как, получается, что по логике Трампа ВООЗ должна подчиняться тем, кто просто приносит больше чемоданов?

Ответить

Mmmax

Taras
0

Подчиняться - ок, кому угодно. Нужно еще хоть чуть работать

Ответить

Mmmax

0

Спасибо.
Вирус, путен, трамп, китайский чувак - самое время для третьей мировой.

Ответить

alpen gold

0

Ай красава!) Трамп мужик)

Ответить

Твиттерский Жук

0

Реально похоже, что ВОЗ под Китаем, там сейчас эфиоп заседает, на Эфиопию у Китая огромное влияние из-за кредитов и другого, да и в самой ВОЗ сжв вместо профессионализма. ВОЗ пугал эболой и другими болезнями, что угроза всему миру, ковидом не пугал до последнего.

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