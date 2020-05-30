Прямой эфир
Местные поддержали бизнесменов после того, как те столкнулись с грабежами, вандализмом и поджогами.
#icantbreathe #фото #сша
Ебаный Кошмар
Черные громят, белые восстанавливают
Denis Bendovsky
А ты вел учет волонтеров?
ну да, фотки посмотри
Дыня
белые душат
Emile Zäkiev
питона
Вова А.
А потом помогают
Местные поддержали бизнесменов после того, как те столкнулись с грабежами, вандализмом и поджогами.
Излишний щит
Классика
Текста мало, приходится самим додумывать, извените
Morgan
Как минимум оба мужика здесь реально помогают, и если они съебут - эта фанера упадет. Очень натужная шутка.
Костя Васильев
Можно начать крепить сверху или хотя-бы прихватить на пару шурупов
Dmitry Soroka
значет ли эта што белые поддерживают мента хммм
Tanqwer
мент владеет всеми магазинами в сша. Чтобы отомстить мрази, нужно посадить его в тюрьму, а все его товары украсть или сжечь!
ну а потом прибраться после себя. Они же не варвары
Taktischer Corgi
А жители Миннеаполиса уверены, что погромщики закончили?
Владимир Прохоровитч
Погромщики вылезут с темнотой. Пока на небе солнце, нужно успеть все восстановить, вставить стекла, стереть граффити. Следующей ночью погромщикам придется начинать все сначала, это поможет продержаться до первых петухов.
Алег Св
Михаил Углов
Вова А.
Вольдемаръ…
Emile Zäkiev
Nikolay Doo
Bekzat Sadykov
Марк Туллий
John Doe
Sector
Ебаный Кошмар
Черные громят, белые восстанавливают
Denis BendovskyЕбаный
А ты вел учет волонтеров?
Ебаный КошмарDenis
ну да, фотки посмотри
ДыняЕбаный
белые душат
Emile ZäkievДыня
питона
Вова А.Emile
А потом помогают
Дыня
Местные поддержали бизнесменов после того, как те столкнулись с грабежами, вандализмом и поджогами.
Излишний щит
Классика
ДыняДыня
Текста мало, приходится самим додумывать, извените
MorganДыня
Как минимум оба мужика здесь реально помогают, и если они съебут - эта фанера упадет. Очень натужная шутка.
Костя ВасильевMorgan
Можно начать крепить сверху или хотя-бы прихватить на пару шурупов
Dmitry Soroka
значет ли эта што белые поддерживают мента хммм
TanqwerDmitry
мент владеет всеми магазинами в сша. Чтобы отомстить мрази, нужно посадить его в тюрьму, а все его товары украсть или сжечь!
TanqwerTanqwer
ну а потом прибраться после себя. Они же не варвары
Taktischer Corgi
А жители Миннеаполиса уверены, что погромщики закончили?
Владимир ПрохоровитчTaktischer
Погромщики вылезут с темнотой. Пока на небе солнце, нужно успеть все восстановить, вставить стекла, стереть граффити. Следующей ночью погромщикам придется начинать все сначала, это поможет продержаться до первых петухов.