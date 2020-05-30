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Новости
Сергей Звезда
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Фото: Городская уборка в Миннеаполисе после погромов — жители добровольно помогают предпринимателям Материал редакции

Местные поддержали бизнесменов после того, как те столкнулись с грабежами, вандализмом и поджогами.

@EChalouxKSTP
@EChalouxKSTP
@EChalouxKSTP
@EChalouxKSTP
@EChalouxKSTP
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#icantbreathe #фото #сша

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16 комментариев
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Ебаный Кошмар

23

Черные громят, белые восстанавливают

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Denis Bendovsky

Ебаный
–1

А ты вел учет волонтеров?

Ответить

Ебаный Кошмар

Denis
5

ну да, фотки посмотри

Ответить

Дыня

Ебаный
0

белые душат 

Ответить

Emile Zäkiev

Дыня
2

 питона

Ответить

Вова А.

Emile
0

А потом помогают

Ответить

Дыня

20

 Местные поддержали бизнесменов после того, как те столкнулись с грабежами, вандализмом и поджогами.

Ответить

Излишний щит

Дыня
11

Классика

Ответить

Дыня

Дыня
2

Текста мало, приходится самим додумывать, извените

Ответить

Morgan

Дыня
1

Как минимум оба мужика здесь реально помогают, и если они съебут - эта фанера упадет. Очень натужная шутка.

Ответить

Костя Васильев

Morgan
0

Можно  начать крепить сверху или хотя-бы прихватить на пару шурупов 

Ответить

Dmitry Soroka

0

значет ли эта што белые поддерживают мента хммм

Ответить

Tanqwer

Dmitry
0

мент владеет всеми магазинами в сша. Чтобы отомстить мрази, нужно посадить его в тюрьму, а все его товары украсть или сжечь! 

Ответить

Tanqwer

Tanqwer
0

ну а потом прибраться после себя. Они же не варвары

Ответить

Taktischer Corgi

0

А жители Миннеаполиса уверены, что погромщики закончили?

Ответить

Владимир Прохоровитч

Taktischer
0

Погромщики вылезут с темнотой. Пока на небе солнце, нужно успеть все восстановить, вставить стекла, стереть граффити. Следующей ночью погромщикам придется начинать все сначала, это поможет продержаться до первых петухов.

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