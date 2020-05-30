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Новости
Женя Кузьмин
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В России зафиксировали 8952 новых случая Covid-19. Заболевших за всё время – больше 395 тысяч Материал редакции

Погибших за сутки — 181 человек.

25 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 395 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 8952 новых случая коронавируса, 181 человек умерли от инфекции. Число случаев заболевания за всё время достигло 396 575, общее количество погибших — 4 555.

Также за сутки из больниц по всей России выписали 8 212 человек. Всего выздоровевших — 167 469 человек.

#новости #covid19

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25 комментариев
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Михаил Подивилов

6

Не пишите сюда ничего

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Михаил Подивилов

Михаил
5

И пуши не нужны

Ответить

Артём Мазанов

Михаил
0

Их и нет 

Ответить

Михаил Подивилов

Артём
0

Привет, а Орзик сегодня отдыхает?

Ответить

Артём Мазанов

Михаил
0

Привет, ну вообще выходной, но он обычно всегда на связи 

Ответить

Михаил Подивилов

Артём
1

Просто мой основной акк поломався и возвращает 500, до понедельника долговато ждать(

Ответить

Kyler

Михаил
1

Что за забастовка, в честь чего?

Ответить

Михаил Подивилов

Kyler
3

Надоели эти новости с пушами

Ответить

Вячеслав

Михаил
0

нет 😡

Ответить

Илья Волочков

3

"Не более 9000 в день", всё по методичке.

Ответить

Vladislav Donets

Илья
5

Как и подобные комментарии.

Ответить

Сердечный якорь

1
Ответить

Kyler

2

Можно не надо

Ответить

Серьёзный Валера

2

Если так много заболевших, почему мой сосед-пидор до сих пор жив?

Ответить

x mst

1

Мне пох. Пох.

Ответить

Просто Тимуррр

x
0

Тебе не пох. Ты раздражен собственным бессилием поделать что-либо с этим конвейером методично составляющим тебе то, что ты не хочешь. Ты чувствуешь себя ничтожным перед неотвратимостью. Это все потому что родители не считались с тобой, наказывали, делали всё, что захотят, а ты ничего не мог противопоставить им. Ты хочешь, чтобы они умоляли тебя о прощении, стояли перед тобой на коленях, а ты нависал над ними и их судьба была в твоей власти.

Ответить

alex twit

0

Жил бы мирно, не психуя,
Развлекал бы всех окрест!
Ну скажи, какого хуя
В елбасяне ты полез?

У меня милёнок был, –
Звали его Вова!
Он намедни стать решил
Главным стерхом снова!

Крик идёт по всей стране,
Скука женщин гложет!
Бункерный ебёт Россию,
А жену – не может!

Полюбить кого за мзду –
Это проституция!
Даром всех послать в пизду –
Это Конституция!

Ответить

Alexey Samarkin

–2

Путин же сказал, что идем на спад, как же так? Неправду сказал, получается?

Ответить

Михаил Подивилов

Alexey
2

Задай этот вопрос ещё раз экономистам в следующем полугодии

Ответить

Alexey Samarkin

Михаил
0

Ладно, только ты напомни мне, а то я забываю постоянно

Ответить

Влад Аз

–2

Главное что карантин ослабляют, и все уже ходят как ни в чем не бывало, не знаю как вам, но мне немного страшно от того, что может быть и вторая волна?! Не так ли?

Ответить

Рома Кривоногов

Влад
1

Все страны ждут вторую волну осенью, но в нашей ситуации у нас ещё 1 не закончилась, о какой 2 речь

Ответить

Летний татарин

Влад
0

Не так.

Ответить

Казенный Даниль

0

В чечне почти излечили вирус

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Ебаный Кошмар

0

Не бывает такой статистики, цифры вообще не отражают динамику, идут вряд как солдаты в строю

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