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Погибших за сутки — 181 человек.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 395 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 8952 новых случая коронавируса, 181 человек умерли от инфекции. Число случаев заболевания за всё время достигло 396 575, общее количество погибших — 4 555.
Также за сутки из больниц по всей России выписали 8 212 человек. Всего выздоровевших — 167 469 человек.
Не пишите сюда ничего
И пуши не нужны
Их и нет
Привет, а Орзик сегодня отдыхает?
Привет, ну вообще выходной, но он обычно всегда на связи
Просто мой основной акк поломався и возвращает 500, до понедельника долговато ждать(
"Не более 9000 в день", всё по методичке.
Мне пох. Пох.
Тебе не пох. Ты раздражен собственным бессилием поделать что-либо с этим конвейером методично составляющим тебе то, что ты не хочешь. Ты чувствуешь себя ничтожным перед неотвратимостью. Это все потому что родители не считались с тобой, наказывали, делали всё, что захотят, а ты ничего не мог противопоставить им. Ты хочешь, чтобы они умоляли тебя о прощении, стояли перед тобой на коленях, а ты нависал над ними и их судьба была в твоей власти.
Жил бы мирно, не психуя,
Развлекал бы всех окрест!
Ну скажи, какого хуя
В елбасяне ты полез?
У меня милёнок был, –
Звали его Вова!
Он намедни стать решил
Главным стерхом снова!
Крик идёт по всей стране,
Скука женщин гложет!
Бункерный ебёт Россию,
А жену – не может!
Полюбить кого за мзду –
Это проституция!
Даром всех послать в пизду –
Это Конституция!
Путин же сказал, что идем на спад, как же так? Неправду сказал, получается?
Задай этот вопрос ещё раз экономистам в следующем полугодии
Главное что карантин ослабляют, и все уже ходят как ни в чем не бывало, не знаю как вам, но мне немного страшно от того, что может быть и вторая волна?! Не так ли?
Все страны ждут вторую волну осенью, но в нашей ситуации у нас ещё 1 не закончилась, о какой 2 речь
Не бывает такой статистики, цифры вообще не отражают динамику, идут вряд как солдаты в строю