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Женя Кузьмин
2989

У участника пляжной вечеринки на озере Озарк нашли коронавирус. Отдыхающих критиковали за создание «опасной ситуации» Материал редакции

Если у участника вечеринки уже был Covid-19 во время отдыха, то он мог вызвать вспышку среди сотен людей, считают СМИ.

44 комментария
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29 мая Департамент здравоохранения округа Камден объявил, что коронавирус выявили у одного из жителей штата Миссури. Про него рассказали отдельно, потому что мужчина оказался одним из участников «вечеринки на озере Озарк» — события на День поминовения, которое обернулось в США скандалом из-за толп людей во время пандемии.

По данным департамента, заражённый 25 и 25 мая посетил сразу несколько баров и только после возвращения пожаловался на недомогание. Нельзя сказать, заразился он на озере Озарк или до этого. В Business Insider отметили, что произошедшее создаёт опасную ситуацию: посетитель мог заразить других окружающих, которые потом развезли Covid-19 по всей стране.

24 мая тысячи людей собрались у озера Озарк в Миссури. Кадры оттуда разошлись в соцсетях: множество посетителей находилось в одном месте (в бассейне) без масок и социальной дистанции. СМИ раскритиковали отдыхающих за безответственность: США ещё не преодолели пандемию, количество погибших превысило 100 тысяч человек, а даже несколько случаев коронавируса могло вызвать вспышку на пляжном курорте.

«Безответственно и опасно подвергать себя такому риску лишь для того, чтобы повеселиться в длинные выходные», — заявляла мэр Сент-Луиса Лида Крюсон.

Scott Pasmore @scottpasmoretv
No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto https://t.co/Yrb4UNM64u
Max Baker @maxbaker_15
This video is on Snapchat in the Lake of the Ozarks? Unreal. What are we doing? https://t.co/m0qsEQ4KLp

#новости #covid19

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44 комментария
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Философский Никита

17

Интересная интрига для четвёртого сезона

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Andre Macareno

Философский
–1

тоже о нем подумал, но я даже первый сезон не осилил (держу в курсе)

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Философский Никита

Andre
0

Ну хотя бы до конца второго можно досмотреть, потом дропать - сюжет в принципе можно посчитать завершённым. Дальше идёт то, о чём в сказках говорят: «но это уже совсем другая история».

Ответить

Евгений Клочков

11

Ну пусть все лечатся дома и больничные койки не занимают, как и рабочее время врачей и медсестр

И тогда могут собраться и на вторую вечеринку

Ответить

Михаил Подивилов

Евгений
4

Или не собраться

Ответить

Садовый фитиль

Михаил
8

Под второй вечеринкой он имел в виду поминки.

Ответить

Яня

Садовый
0

Поминки, поминки, какие вечеринки…

Ответить

Евгений Клочков

Михаил
0

Соберутся
Но не все

Ответить

Михаил Подивилов

Евгений
0

Или все

Ответить

Активный файл

Михаил
1

Но не во плоти. 

Ответить

Михаил Подивилов

Активный
4

Или плоти

Ответить

Михаил Подивилов

Михаил
4

Нологи

Ответить

Активный файл

Михаил
2

Плоти!

Ответить

Активный файл

Михаил
3

Крайней.

Ответить

Евгений Клочков

Активный
3

Кальмары! Кольца кальмаров, на развес, недорого!

Ответить

Активный файл

Евгений
0

Луковые колечки. 

Ответить

Михаил Подивилов

Евгений
0

Евгений, ну как Вам не стыдно!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Евгений
1

возьмут выходные с сохранением ЗП

Ответить

Валенок

Евгений
0

А если он лечится в честной клинике и соответственно на свои деньги оплатил рабочее время врачей и медсестёр?

Ответить

Евгений Клочков

Валенок
2

Если больница не перегружена - то пожалуйста, но строго за свои деньги
Интересно еще, как компания-страховщик к подобным случаям относится

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

9

Какое отвратительное зрелище. Набилась толпа в общий бассейн, обмениваются биологическими выделениями.
Откуда такое стадное чувство?

Ответить

Активный файл

Дмитрий
9

Зато как прикольно можно беспалевно всех обоссать, напрудив в эту лужу) 

Ответить

Челобака

Активный
–6

Влажные мечты опущенца, на которого ссали всю жизнь и сейчас продолжают

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Активный файл

Челобака
14
Ответить

Artem Osipov

7

Я бы и в доковидное время в такую кашу не полез 💩

Ответить

Садовый фитиль

Artem
0

Туда вообще не стоит лезть тем, у кого несексуальная внешность, а так же лишний вес.

Ответить

Активный файл

Садовый
2

Так больше половины таких, лол) 

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

4

Советская пропаганда вбивала в мозг, что в США царит культ индивидуализма. На поверку оказалось, что они обожают сбиваться в толпы. Еженедельные сборища в церкви, вечеринки на сто человек, ну и последние события конечно.
Где дух фронтира, где одинокие рейнжеры, ядренавошь?!

Ответить

Vladislav Donets

Дмитрий
0

А что будет развивать, стимулировать и поддерживать индивидуализм лучше, чем люди с открытыми взглядами к старым и новым идеям?

Как найти индивидуализм в СНГ, где большинство идей критикуются по умолчанию?

Ответить

Taktischer Corgi

1

я не призываю конечно тусить в басейнах толпами как эти ребята,
но на видео не видно 80-летних стариков, так что ничего страшного не произошло

Ответить

Генетический бинокль

Taktischer
5

Ой началось: молодые не болеють

Ответить

Кислоебальный

Генетический
0

Умирают пачками!

Ответить

Генетический бинокль

Кислоебальный
0

Не впадай в крайности 

Ответить

Уличный холод

Кислоебальный
0

Салам, пиздатый ник, лайк

Ответить

vvtwittep

Taktischer
0

Именно. 

Ответить

Активный файл

Taktischer
0

Они все так и сидят в этом бассейне что ли? 

Ответить

Eugen T

1

«25 и 25 мая»
Джва раза посетил прост

Ответить

Taktischer Corgi

0

Евгений, вобще нагнетать жути - работа @Dc Maniac 
отбираешь хлеб

Ответить

alex twit

0

Сериал не зашел после BrBa, вапще

Ответить

Vladislav Donets

alex
0

А что зашло?

Ответить

alex twit

Vladislav
0

Чую, вопрос с подвохом

Ответить

Denis Kulikov

alex
0

А мне зашел, держу в курсе

Ответить

Горка Тлетов

0

Кто бы мог подумать. 

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theomism

–1

все сон))

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