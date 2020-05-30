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Если у участника вечеринки уже был Covid-19 во время отдыха, то он мог вызвать вспышку среди сотен людей, считают СМИ.
29 мая Департамент здравоохранения округа Камден объявил, что коронавирус выявили у одного из жителей штата Миссури. Про него рассказали отдельно, потому что мужчина оказался одним из участников «вечеринки на озере Озарк» — события на День поминовения, которое обернулось в США скандалом из-за толп людей во время пандемии.
По данным департамента, заражённый 25 и 25 мая посетил сразу несколько баров и только после возвращения пожаловался на недомогание. Нельзя сказать, заразился он на озере Озарк или до этого. В Business Insider отметили, что произошедшее создаёт опасную ситуацию: посетитель мог заразить других окружающих, которые потом развезли Covid-19 по всей стране.
24 мая тысячи людей собрались у озера Озарк в Миссури. Кадры оттуда разошлись в соцсетях: множество посетителей находилось в одном месте (в бассейне) без масок и социальной дистанции. СМИ раскритиковали отдыхающих за безответственность: США ещё не преодолели пандемию, количество погибших превысило 100 тысяч человек, а даже несколько случаев коронавируса могло вызвать вспышку на пляжном курорте.
«Безответственно и опасно подвергать себя такому риску лишь для того, чтобы повеселиться в длинные выходные», — заявляла мэр Сент-Луиса Лида Крюсон.
тоже о нем подумал, но я даже первый сезон не осилил (держу в курсе)
Философский Никита
Ну хотя бы до конца второго можно досмотреть, потом дропать - сюжет в принципе можно посчитать завершённым. Дальше идёт то, о чём в сказках говорят: «но это уже совсем другая история».
Ну пусть все лечатся дома и больничные койки не занимают, как и рабочее время врачей и медсестр
И тогда могут собраться и на вторую вечеринку
Или не собраться
Садовый фитиль
Под второй вечеринкой он имел в виду поминки.
Соберутся
Но не все
Или все
Но не во плоти.
Или плоти
Нологи
Крайней.
Кальмары! Кольца кальмаров, на развес, недорого!
Если больница не перегружена - то пожалуйста, но строго за свои деньги
Интересно еще, как компания-страховщик к подобным случаям относится
Какое отвратительное зрелище. Набилась толпа в общий бассейн, обмениваются биологическими выделениями.
Откуда такое стадное чувство?
Я бы и в доковидное время в такую кашу не полез 💩
Советская пропаганда вбивала в мозг, что в США царит культ индивидуализма. На поверку оказалось, что они обожают сбиваться в толпы. Еженедельные сборища в церкви, вечеринки на сто человек, ну и последние события конечно.
Где дух фронтира, где одинокие рейнжеры, ядренавошь?!
А что будет развивать, стимулировать и поддерживать индивидуализм лучше, чем люди с открытыми взглядами к старым и новым идеям?
Как найти индивидуализм в СНГ, где большинство идей критикуются по умолчанию?
я не призываю конечно тусить в басейнах толпами как эти ребята,
но на видео не видно 80-летних стариков, так что ничего страшного не произошло
Генетический бинокль
Ой началось: молодые не болеють
Умирают пачками!
Сериал не зашел после BrBa, вапще
А что зашло?