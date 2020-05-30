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Остальные 44 столичных депутата суммарно заработали почти в пять раз меньше.
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за 2019 год доход в 1,95 миллиарда рублей. При этом годом ранее он указал доход в 24,4 миллиона рублей — это в 79 раз меньше.
Сведения о доходах депутатов 30 мая опубликовали на сайте Мосгордумы. В «МБХ медиа» заметили, что доход Шапошникова почти в пять раз больше, чем у всех столичных депутатов вместе взятых — суммарно они заработали 399 миллионов рублей за год.
Помимо дохода почти в 2 миллиарда рублей, спикер московского парламента указал в декларации квартира площадью 270 квадратных метров, коттедж (277 квадратных метров), автомобиль Mercedes и машино-место, а также ещё одну квартиру в безвозмездном пользовании.
Шапошников занимает пост спикера Мосгордумы с 2014 года, в 2019 году его переизбрали. По данным, «СПАРК-Интерфакс», он владеет двумя компаниями («Ваш консалтинг» и «Северянин»), но обе — убыточные.
Саратовский лолипоп
А у кого есть 5 миллионов в день - знают, что с ними делать. По этому 5 миллионов в день есть у них, а не у тебя.
заработал)
Государственный турник
Хорошо, что не в учителя пошёл, а сразу в бизнес
Государственный турник
Нужен фотошоп с 8 руками подряд
Охренеть математика
1.5 млрд/12месяцев=15 миллионов/месяц
Считал сам председатель?
Государственный турник
Спасибо что заметил, поправил. Полтора миллиарда просто в калькуляторе на телефоне не поместились, а я не обратил внимание.
Государственный турник
Скорее всего кормушка там посерьезнее, это же официальная декларация только. И скорее всего именно поэтому никого в мосгордуму и не пускают.
Я думаю не только ты, но и вся оппозиция стала бы патриотами. Тут просто приоритеты сильно меняются. Кто был ни кем, тот станет всем со всеми вытекающими
Саратовский лолипоп
Оппозиция - не патриоты?
Нет. В глазах власти оппозиция не патриоты, а проплаченные западом шпиЁны.
Самый прикол, что его доход сложат с доходами путинского "среднего" класса и ещё и отчитаются о повышении среднего достатка.
ну вот, захапали мою новость себе :( а у меня в новости была прямая ссылка на декларацию, держите - https://duma.mos.ru/info-get-file/34627
я ее оставил, но поместил ссылкой внутри текста. я могу вернуть новость, мне не проблема, прост я ее переписал полностью и не знаю, тебе норм, что твое имя будет под ней или нет. в любом случае плюсы тебе и спасибо, что принес!
да не, я просто про ссылку поворчал, ее в тексте нет
ну там ссылка на список, там еще надо полистать, все дела
а, ты про это, давай твою поставлю тогда!
очевидно же, что продал что-то,вероятно квартиру или дом. Не оправдываю вообще, уебок тот еще
Государственный турник
все задекларированные квартиры с 2018 года перетекли в 2019, так что нет
Занятый Абдужаббор
очевидно же, что продал что-то
душу
upd во, подтверждение из ада
Государственный турник
Возможно, он потомственный пидор
Что значит возможно?
Самарский щит
Возможно не потомственный, а личное пидорство заслужил "по особому высочайшему усмотрению"
Это всё-таки Википедия, а не всероссийское генеалогическое древо.
Саратовский лолипоп
Даёт задуматься: а не удалены ли записи про маму и жену,на которых могут быть записаны некоторые квартиры, машины, яхты и гостиницы, раз про отца упомянуто, а про них - нет.
залезь в правки и посмотри, хули тут думать
Саратовский лолипоп
Да там этих правок столько... что мне лень. Там даже ссылки на TJ убирали
Ну подумаешь, продал квартиру (стоимость которой равна его доходам за 127 лет)...
Государственный турник
Нет, он не продавал ничего, в декларации все квартиры остались
Квартиру ФБК оценил примерно в сто лямов, это в двадцать раз меньше заработанной суммы.
В «МБХ медиа» заметили, что доход Шапошникова почти в пять раз больше, чем у всех столичных депутатов вместе взятых — суммарно они заработали 399 рублей за год
Похоже на ошибку в декларации. В чем прикол - реальный доход указывать. Либо это план по борьбе с коррупцией - его типа щас проверят и прикроют на пару месяцев для повышения рейтинга.
Тоже всё больше кажется, что дело в пропущенной запятой (то есть последние две цифры - это копейки). Уж больно сумма чрезмерная, чтобы вот так в открытую её светить, когда у тебя нет жены-фигуристки и очень высокого покровителя.
Государственный турник
Вряд ли это реальный доход, реальный скорее всего ещё больше.
Такие большие ошибки в декларациях не делают — налоги же придётся платить :)
Вот все ноют что в России тяжело заработать. А человек смог два ярда заработать с двух убыточных компании! Просто мужчина...
Пиздят значит что в России все плохо и доходы упали. Просто смекалочку надо иметь и все будет хорошо. Особенно если ты депутат
Стоит отметить, что Алексей Валерьевич впахивает в Мосгордуме на постоянной профессиональной основе за официальную зарплату ≈200к, а зарабатывает, видимо, в свободное время, для души.