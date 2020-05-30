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Новости
Женя Кузьмин
5317

Спикер Мосгордумы отчитался о доходе почти в 2 миллиарда рублей за 2019 год. Это в 79 раз больше, чем годом ранее Материал редакции

Остальные 44 столичных депутата суммарно заработали почти в пять раз меньше.

58 комментариев
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Алексей Шапошников Фото Геннадия Гуляева, «Коммерсантъ»

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за 2019 год доход в 1,95 миллиарда рублей. При этом годом ранее он указал доход в 24,4 миллиона рублей — это в 79 раз меньше.

Сведения о доходах депутатов 30 мая опубликовали на сайте Мосгордумы. В «МБХ медиа» заметили, что доход Шапошникова почти в пять раз больше, чем у всех столичных депутатов вместе взятых — суммарно они заработали 399 миллионов рублей за год.

Помимо дохода почти в 2 миллиарда рублей, спикер московского парламента указал в декларации квартира площадью 270 квадратных метров, коттедж (277 квадратных метров), автомобиль Mercedes и машино-место, а также ещё одну квартиру в безвозмездном пользовании.

Шапошников занимает пост спикера Мосгордумы с 2014 года, в 2019 году его переизбрали. По данным, «СПАРК-Интерфакс», он владеет двумя компаниями («Ваш консалтинг» и «Северянин»), но обе — убыточные.

#новости #мосгордума

Спасибо за наводку Игорь
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58 комментариев
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Государственный турник

13

5 блять миллионов в день, что с такими деньгами делать-то, я вообще не понимаю

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Саратовский лолипоп

Государственный
17

А у кого есть 5 миллионов в день - знают, что с ними делать. По этому 5 миллионов в день есть у них, а не у тебя.

Ответить

Егор Гаврилюк

Саратовский
16

Не поэтому у них есть

Ответить

Игорь Головин

Государственный
4

Ну там пс4, хбокс, игры всякие ну и в маке похавать

Ответить

theomism

7

заработал)

Ответить

Государственный турник

theomism
24

Хорошо, что не в учителя пошёл, а сразу в бизнес

Ответить

theomism

Государственный
0

в биткоин удачно вложился)

Ответить

Саратовский лолипоп

12

Говорила мне мама: "Иди в депутаты", а я: "Гордость, честь, достоинство, карма"...

Ответить

Дыня

4
Ответить

Государственный турник

Дыня
5

Нужен фотошоп с 8 руками подряд

Ответить

Тревожный чайник

Государственный
5

Коррупция — это просто! Секреты, советы, рабочие схемы. 

Ответить

FOX

4

Представитель отечественного среднего класса

Ответить

Egor Varygin

1

Охренеть математика

1.5 млрд/12месяцев=15 миллионов/месяц

Считал сам председатель?

Ответить

Государственный турник

Egor
8

Спасибо что заметил, поправил. Полтора миллиарда просто в калькуляторе на телефоне не поместились, а я не обратил внимание.

Ответить

Геологический томагавк_два

2

Интересно, если бы меня подпустили к кормушке на 1,9 ярда рублей, я бы тоже превратился в патриота, стал топить за поправки в Конституцию, возненавидел Навального и Госдеп и т.д. и т.п.?

Ответить

Государственный турник

Геологический
4

Скорее всего кормушка там посерьезнее, это же официальная декларация только. И скорее всего именно поэтому никого в мосгордуму и не пускают. 

Ответить

NOVOSTI PRO

Геологический
0

Я думаю не только ты, но и вся оппозиция стала бы патриотами. Тут просто приоритеты сильно меняются. Кто был ни кем, тот станет всем со всеми вытекающими

Ответить

Саратовский лолипоп

NOVOSTI
1

Оппозиция - не патриоты?

Ответить

NOVOSTI PRO

Саратовский
1

Нет. В глазах власти оппозиция не патриоты, а проплаченные западом шпиЁны.

Ответить

Сердечный якорь

NOVOSTI
0

Но мы с тобою будем вместе

Ответить

Shlomo Goldenberg

Геологический
0

Да

Ответить

MAx Shvedov

3

Самый прикол, что его доход сложат с доходами путинского "среднего" класса и ещё и отчитаются о повышении среднего достатка.

Ответить

Государственный турник

2

ну вот, захапали мою новость себе :( а у меня в новости была прямая ссылка на декларацию, держите - https://duma.mos.ru/info-get-file/34627

Ответить

Женя Кузьмин

Государственный
0

я ее оставил, но поместил ссылкой внутри текста. я могу вернуть новость, мне не проблема, прост я ее переписал полностью и не знаю, тебе норм, что твое имя будет под ней или нет. в любом случае плюсы тебе и спасибо, что принес!

Ответить

Государственный турник

Женя
1

да не, я просто про ссылку поворчал, ее в тексте нет

Ответить

Женя Кузьмин

Государственный
1
Ответить

Государственный турник

Женя
0

ну там ссылка на список, там еще надо полистать, все дела

Ответить

Женя Кузьмин

Государ…
1

а, ты про это, давай твою поставлю тогда!

Ответить

Государственный

Женя
0

спасиб

Ответить

Konstantin Tsevelev

–4

очевидно же, что продал что-то,вероятно квартиру или дом. Не оправдываю вообще, уебок тот еще

Ответить

Государственный турник

Konstantin
6

все задекларированные квартиры с 2018 года перетекли в 2019, так что нет

Ответить

Eugen T

Государственный
1

В автоматы выиграл же

Ответить

Занятый Абдужаббор

Konstantin
2

 очевидно же, что продал что-то

душу
upd во, подтверждение из ада

Ответить

Eugene Panfilov

2
Ответить

Саратовский лолипоп

0

Решил про упоминание его родственников почитать на Википедии, а там только отец и дочери. Они как размножаются?

Ответить

Государственный турник

Саратовский
5

Возможно, он потомственный пидор

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Государственный
1

Что значит возможно?

Ответить

Самарский щит

Дмитрий
1

Возможно не потомственный, а личное пидорство заслужил "по особому высочайшему усмотрению"

Ответить

Tauraloke Esteru

Саратовский
1

Это всё-таки Википедия, а не всероссийское генеалогическое древо.

Ответить

Саратовский лолипоп

Tauraloke
0

Даёт задуматься: а не удалены ли записи про маму и жену,на которых могут быть записаны некоторые квартиры, машины, яхты и гостиницы, раз про отца упомянуто, а про них - нет.

Ответить

Kir Kirsky

Саратовский
0

залезь в правки и посмотри, хули тут думать

Ответить

Саратовский лолипоп

Kir
0

Да там этих правок столько... что мне лень. Там даже ссылки на TJ убирали

Ответить

Nikita B

1

Ну подумаешь, продал квартиру (стоимость которой равна его доходам за 127 лет)...

Ответить

Государственный турник

Nikita
1

Нет, он не продавал ничего, в декларации все квартиры остались

Ответить

Nikita B

Государственный
0

Ну значит на авито что-то загнал 🙄

Ответить

Романелло Кивогенс

Nikita
0

Квартиру ФБК оценил примерно в сто лямов, это в двадцать раз меньше заработанной суммы. 

Ответить

Miku Hatsune

1

В «МБХ медиа» заметили, что доход Шапошникова почти в пять раз больше, чем у всех столичных депутатов вместе взятых — суммарно они заработали 399 рублей за год

Ответить

Максим Кочетков

1

Похоже на ошибку в декларации. В чем прикол - реальный доход указывать. Либо это план по борьбе с коррупцией - его типа щас проверят и прикроют на пару месяцев для повышения рейтинга.

Ответить

Романелло Кивогенс

Максим
0

Тоже всё больше кажется, что дело в пропущенной запятой (то есть последние две цифры - это копейки). Уж больно сумма чрезмерная, чтобы вот так в открытую её светить, когда у тебя нет жены-фигуристки и очень высокого покровителя.

Ответить

Государственный турник

Максим
0

Вряд ли это реальный доход, реальный скорее всего ещё больше.
Такие большие ошибки в декларациях не делают — налоги же придётся платить :)

Ответить

Bird is the word

1

На Шапошникове и вор горит 

Ответить

NOVOSTI PRO

1

Вот все ноют что в России тяжело заработать. А человек смог два ярда заработать с двух убыточных компании! Просто мужчина...

Ответить

Саратовский лолипоп

0

Молодец, могёт, значит хорошо работает на благо Родины!

Ответить

Max Belkov

0

Пиздят значит что в России все плохо и доходы упали. Просто смекалочку надо иметь и все будет хорошо. Особенно если ты депутат 

Ответить

Государственный турник

Max
1

Пиздят и пИздят

Ответить

Степан Маслов

0

Стоит отметить, что Алексей Валерьевич впахивает в Мосгордуме на постоянной профессиональной основе за официальную зарплату ≈200к, а зарабатывает, видимо, в свободное время, для души.

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Kir Kirsky

0

оцените его

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Государственный турник

0

Слуга превзошёл хозяина

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