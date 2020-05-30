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Новости
Женя Кузьмин
926

В США откроют парк Disney, в Москве — IKEA, «Вектор» делает вакцину в виде капель для носа. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 30 мая.

13 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 952 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 396 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 4 555 россиян, 167 тысяч — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,9 миллиона человек.

В России:

  • В Москве автоматически продлили до 14 июня все цифровые пропуска, которые ранее действовали до 31 мая;
  • Несмотря на режим самоизоляции, в центре Москвы с 6 по 8 июня пройдёт книжный фестиваль «Красная площадь»;
  • IKEA возобновит работу трёх магазинов в Москве, но с ограничением по количеству покупателей;
  • Российские аэропорты получат господдержку на 11 миллиардов долларов;
  • Путин предложил Совбезу определить свои действия при открытии «туристических» стран;
  • «Вектор» рассказал о разработке вакцины в виде капель для носа. Но до завершения исследований пока далеко;
  • В России учредят несколько новых наград для медработников, которые особо отличились в борьбе с коронавирусом.

В мире:

  • В Саудовской Аравии откроют мечети с ограничением по числу людей. Исключение — святыня в Мекке;
  • Власти Флориды дали компании Disney разрешение на открытие парка Disney World с 11 июня;
  • Во Франции после двух месяцев карантина открылись парки и скверы;
  • Минздрав Австрии одобрил проведение гонок «Формулы-1» в июле;
  • В Киеве возобновили работу торговые центры, закрытые с марта.

Бонус: несмотря на пандемию, освоение космоса продолжается

NASA @NASA
The hatch is closed. The crew is settled in.

#LaunchAmerica https://t.co/F6HL9YSfIm

#дайджест #covid19 #covidtoday

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13 комментариев
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Скромный американец

4

А я бы еще вот эту новость добавил, как вроде мелкую, но вполне претендующую на "историчность" если вдуматься

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от…
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
www.interfax.ru
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Активный файл

1

 «Вектор» рассказал о разработке вакцины в виде капель для носа. Но до завершения исследований пока далеко;

Блин, а я так надеялся что будет в виде анальных свечей. Вот была бы ржомба.

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Обычный коктейль

Активный
1

Я вижу костры из свечей
Я слышу людской плач
Но если крикнет один "Вакцина!"
Миллионы ответят "Вставляй!"

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Владимир Филатов

Активный
0

Кто мешает тебе поставить свечу и думать, что это вакцина от коронавируса?

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Активный файл

Владимир
1

Одному скучно. Сотни миллионов совсем другое дело. 

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Владимир Филатов

Активный
5

А тебе сотни миллионов влезут?

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Константин Кропачев

0

Раз всё так лихо открывается , то могли и евровидение не отменять. Хоть попели бы ... в последний раз.

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Владимир Филатов

Константин
0

Так обычно евровидение начинается в 20-х числах мая, оно бы уже закончилось.

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Константин Кропачев

Владимир
2

Когда люди принимающие решение оказываются идиотами - не столь принципиально они идиоты на 97% или на все 100.
Было бы здорово если бы пожарные приехавшие тушить Путинскую резиденцию руководствовались теми же принципами и схемами при тушении, что и власти при пандемии.
«Важно не затушить всё сразу, а равномерно распределить воду и пену по всей длительности пожара. Это позволит равномерно распределить нагрузку на пожарные рассчёты.» . А когда у «п» в буквальном смысле загорится джёпа, пожарные такие «Наконец то мы вышли на плато. Можно и пообедать теперь.».
Я к тому, что при таком распиздяйстве(открытие икеи - это жизненно важная необходимость? Рили?), отмена евровидения не является чем то из ряда вон критичным.

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Константин
0

Лучше бы олимпиаду вернули... Эх.

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сироп от щекотки

0

А я оч странно провел полтора часа

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Владимир Филатов

сироп
0

И кто же я?

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Сельскохозяйственный лолипоп

0

В России учредят несколько новых наград для медработников, которые особо отличились в борьбе с коронавирусом.

Ну да, до сих пор встречаются упоминания, что кому-то там не заплатили или заплатили не в полном объёме, а они уже новые плюшки предлагают. Ещё говорили, что московские врачи скоро в регионы поедут, когда в Мск проще станут, там наверное вообще миллионерами смогут стать!

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