Прямой эфир
Дайджест от 30 мая.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 952 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 396 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 4 555 россиян, 167 тысяч — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,9 миллиона человек.
А я бы еще вот эту новость добавил, как вроде мелкую, но вполне претендующую на "историчность" если вдуматься
Обычный коктейль
Я вижу костры из свечей
Я слышу людской плач
Но если крикнет один "Вакцина!"
Миллионы ответят "Вставляй!"
Кто мешает тебе поставить свечу и думать, что это вакцина от коронавируса?
Активный файл
Одному скучно. Сотни миллионов совсем другое дело.
Раз всё так лихо открывается , то могли и евровидение не отменять. Хоть попели бы ... в последний раз.
Так обычно евровидение начинается в 20-х числах мая, оно бы уже закончилось.
Когда люди принимающие решение оказываются идиотами - не столь принципиально они идиоты на 97% или на все 100.
Было бы здорово если бы пожарные приехавшие тушить Путинскую резиденцию руководствовались теми же принципами и схемами при тушении, что и власти при пандемии.
«Важно не затушить всё сразу, а равномерно распределить воду и пену по всей длительности пожара. Это позволит равномерно распределить нагрузку на пожарные рассчёты.» . А когда у «п» в буквальном смысле загорится джёпа, пожарные такие «Наконец то мы вышли на плато. Можно и пообедать теперь.».
Я к тому, что при таком распиздяйстве(открытие икеи - это жизненно важная необходимость? Рили?), отмена евровидения не является чем то из ряда вон критичным.
А я оч странно провел полтора часа
В России учредят несколько новых наград для медработников, которые особо отличились в борьбе с коронавирусом.
Ну да, до сих пор встречаются упоминания, что кому-то там не заплатили или заплатили не в полном объёме, а они уже новые плюшки предлагают. Ещё говорили, что московские врачи скоро в регионы поедут, когда в Мск проще станут, там наверное вообще миллионерами смогут стать!