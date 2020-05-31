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Новости
Сергей Звезда
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«Батут работает»: Илон Маск ответил Рогозину после успешного запуска Crew Dragon с астронавтами на борту Материал редакции

Ответка на шутку из тех времён, когда доставлять американцев на МКС могла только Россия.

6 комментариев
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Chris B - NSF @NASASpaceflight
HA! "The trampoline is working" - Elon. 😂

#MicDrop https://t.co/mGufZXyYKj

После первого в истории частного пилотируемого запуска в космос NASA и SpaceX дали пресс-конференцию. На ней журналист Reuters спросил, как Россия отреагировала на историческое событие.

Директор NASA Джим Брайденстайн заметил, что пока что лично не разговаривал с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но видел его поздравление со словами о том, что «что это важный день не только для нас, но и для них», и о том, что Россия «верит в сотрудничество» с США. Брайденстайн выразил надежду, что отношения между странами останутся «прочными».

Илон Маск добавил, что «батут работает». А столкнувшись с непониманием некоторых коллег, глава SpaceX добавил, что это «внутренняя шутка».

Это отсылка к заявлению Рогозина, который на тот момент работал вице-премьером и курировал космонавтику. Тогда он резко отреагировал на то, что США ввели новые санкции против России, запретив экспорт высокотехнологичной продукции в РФ. Рогозин заявил, что США намерены вытеснить Россию на рынке космических услуг, а в своём твиттере предложил Штатам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Дмитрий Рогозин @Rogozin
Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута http://russian.rt.com/article/29891

Рогозин и позже напоминал про своё высказывание. Например, в 2017 году, когда он рассказывал о продлении работы с МКС до 2024 года: «Россия по-прежнему обеспечивает доставку американских астронавтов и других астронавтов нашими средствами выведения. Хотя были разговоры о том, чтобы предложить им использовать батут вместо космических кораблей».

После того, как в 2011 году США закрыли программу «Спейс Шаттл» (Space Shuttle), единственным способом доставки астронавтов на МКС остались российские «Союзы». Россия ежегодно получала по 400 миллионов долларов от США за места для американцев в кораблях. Вместе с тем Штаты развивали программу, суть которой заключается в привлечении коммерческих компаний к доставке астронавтов. Теперь же NASA сможет отказаться от «Союзов» в пользу Crew Dragon или использовать оба корабля поочерёдно.

#новости #маск #роcкосмос

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6 комментариев
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Густой бокал

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Рогозин

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Дыня

0

А Рогозин кроме дачи что нибудь за эти 6 лет ваще построил годное?

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Сергей Звезда

Дыня
1
Рогозин возглавил Роскосмос. Его часто…
Чем запомнился чиновник, дважды проваливший старты с «Восточного» и проигравший конкуренцию SpaceX…
tjournal.ru
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Промежуточный Кирилл

Дыня
0

Жизнь у него замечательная, поверь мне. 

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Усталый Валера

0

Ничего, завод по производству ракетных двигателей закроют из-за отсутствия заказов, зато хомяки довольны.

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Промежуточный Кирилл

–1

Чем ответят смехуйки из России? 

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