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Новости
Женя Кузьмин
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В России зафиксировали 9268 новых случаев Covid-19. Общее количество заболевших в стране превысило 400 тысяч Материал редакции

Погибших за сутки — 138 человек.

16 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 405 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 9268 новых случаев коронавируса, 138 человек умерли от инфекции. Число случаев заболевания за всё время достигло 405 843, общее количество погибших — 4 693.

Также за сутки из больниц по всей России выписали 4 414 человек. Всего выздоровевших — 171 883 человек.

#новости #covid19

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16 комментариев
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Олимпийский чувак

9

Комментарий который вы видите каждый день. 

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Ivan Popov

Олимпийский
0

😊💪

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Joke Rofler

0

Я не понимаю логику.
Мы знаем, что кому-то большой плюс заболевших выгоден, кому-то - нет. 
В чьих интересах играют сегодняшние цифры?
И как это допустил тот, кому выгодно тотальное выздоровление? 

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Публичный рубин

Joke
5

Гейтса, чтобы больше людей чипировать

Ответить

Dc Maniac

Joke
0

В интересах всеобщего долбоебизма (и нашим и вашим)
Там ☝️

Ответить

ilytch

Joke
0

Комментаторов с tj.

Ответить

Илья Волочков

0

После выходных (результаты за субботу и воскресенье, которые объявляются в воскресенье и понедельник), количество новых заражённых всегда уменьшается. Видимо, в выходные меньше тестов проводят. Так что не удивляйтесь, что сегодня типа меньше.

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Joke Rofler

Илья
3

Слишком рано написал, эта паста на завтра

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Dc Maniac

1

Майские отметили. ✊
Впереди парад ппобедыы

Ответить

Ivan Popov

–6
Ответить

Просто Тимуррр

Ivan
1

Где ты пропадал все это время? Я ждал тебя!

Ответить

Ivan Popov

Просто
0

Хатико 🙌

Ответить

scheissegal

Просто
0

Меня больше волнует тип с экселевской таблицей

Ответить

Роберт Петросян

0

Бывает же, 9к зараженных а карантина нет

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Universe

0

Плато по тестированию?

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Alexandr Aletter

0

Единственное объяснение таких странных цифр я вижу в том, что с одной стороны пришлось занижать из-за выступления солнцеликого 11 мая, а с другой стороны цифры должны были вырасти из-за конца недокарантина и массового выхода людей на улицы. Т. е. оперштаб должен был и понижать цифры и одновременно пришлось повышать, так и получилось что плюс-минус тоже самое.

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