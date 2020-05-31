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Погибших за сутки — 138 человек.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 405 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 9268 новых случаев коронавируса, 138 человек умерли от инфекции. Число случаев заболевания за всё время достигло 405 843, общее количество погибших — 4 693.
Также за сутки из больниц по всей России выписали 4 414 человек. Всего выздоровевших — 171 883 человек.
Я не понимаю логику.
Мы знаем, что кому-то большой плюс заболевших выгоден, кому-то - нет.
В чьих интересах играют сегодняшние цифры?
И как это допустил тот, кому выгодно тотальное выздоровление?
После выходных (результаты за субботу и воскресенье, которые объявляются в воскресенье и понедельник), количество новых заражённых всегда уменьшается. Видимо, в выходные меньше тестов проводят. Так что не удивляйтесь, что сегодня типа меньше.
Где ты пропадал все это время? Я ждал тебя!
Единственное объяснение таких странных цифр я вижу в том, что с одной стороны пришлось занижать из-за выступления солнцеликого 11 мая, а с другой стороны цифры должны были вырасти из-за конца недокарантина и массового выхода людей на улицы. Т. е. оперштаб должен был и понижать цифры и одновременно пришлось повышать, так и получилось что плюс-минус тоже самое.