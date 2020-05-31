От редакции: с 1 июня мы прекращаем выпуск ежедневного дайджеста с новостями вокруг Covid-19. Мы запустили эту рубрику из-за огромного количества событий вокруг пандемии, но постепенно их становится всё меньше. TJ продолжит пристально следить за темой коронавируса, но в других форматах.