Разметка для дистанцирования в московских парках, первый российский препарат от коронавируса. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 31 мая.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 9 268 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 405 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 4 693 россиян, 171 тысяча — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 6,1 миллиона человек.