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Новости
Женя Кузьмин
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Разметка для дистанцирования в московских парках, первый российский препарат от коронавируса. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 31 мая.

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От редакции: с 1 июня мы прекращаем выпуск ежедневного дайджеста с новостями вокруг Covid-19. Мы запустили эту рубрику из-за огромного количества событий вокруг пандемии, но постепенно их становится всё меньше. TJ продолжит пристально следить за темой коронавируса, но в других форматах.

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 9 268 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 405 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 4 693 россиян, 171 тысяча — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 6,1 миллиона человек.

В России:

  • Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против коронавируса;
  • Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы и проводить богослужения;
  • Глава Роспотребнадзора объявила об обязательном социальном дистанцировании с самолётах;
  • В Роспотребнадзоре заявили, что на пляжах маски можно не носить;
  • В парках Москвы появилась специальная разметка для соблюдения социальной дистанции;
  • В Челябинской области отменили обязательный двухнедельный карантин для пребывающих из Москвы и Петербурга;
  • Онлайн-ритейлеры отчитались о росте спроса на офисную одежду.

В мире:

  • На Украине открыли для посещения Зону отчуждения Чернобыльской АЭС;
  • Правительство Испании намерено продлить режим повышенной готовности в стране, но теперь уже в последний раз;
  • Губернатор Миннесоты ожидает резкий скачок числа случаев коронавируса в штате после массовых протестов из-за гибели Джорджа Флойда при задержании.

Бонус:

Michael Moran @TheMichaelMoran
When all the news gets too much, please refer back to these sleeping kittens. https://t.co/DwdK6IogLK

#новости #covid19 #covidtoday

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Litnikov Danil

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А где инструкция то?!

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Политический Артем

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Ушла эпоха.

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