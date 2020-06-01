Мошенники подделывают сайты СДЭК, «Почты России», Boxberry и ПЭК.
За время режима самоизоляции в рунете вросло число фишинговых сайтов, которые имитирует страницы служб доставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.
- Мошенники используют домены с сочетанием букв cdek, которые используются в названии службы доставки СДЭК. Таких сайтов к началу лета насчитывается больше 100;
- Также они имитируют сайты «Почты России» — по сравнению с маем 2019 года их стало больше в пять раз. Поддельных сайтов ПЭК и Boxberry в предыдущем году обнаружено не было, в то время как в текущем их насчитывается около 25 и 100 соответственно;
- Злоумышленники выставляют объявления о продаже дорогих товаров со значительной скидкой и предлагают заказать доставку. При оформлении заказа они отправляют покупателю ссылку на фишинговый сайт. Когда покупатель оплачивает товар, продавец исчезает;
- В некоторых случаях мошенники оформляют доставку на имя покупателя, указав, что он совершит оплату при получении товара. Однако когда курьер приезжает, оказывается, что товар не оплачен;
- Вураско считает, что рост числа фишинговых сайтов связан не только с самоизоляцией. По его мнению, снизился порог входа в этот бизнес: «есть готовые инструкции и инструменты для создания фальшивых сайтов служб доставки, которые продаются или сдаются в аренду»
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Люциан Бужор
Меня вчера пытались кинуть на 9К, через Avito доставку, да видимо оголодали кибер-мошенники. По телефону был какой-то салабон лет 20, пожелал ему скорее попасть на кичу😊
Властный химик
Неинтересно читать, что кого-то пытались кинуть. Гораздо интереснее и полезнее прочитать как и подробности.
Есть вероятность что это салабон звонил тебе из тюремного колл-центра.
Станислав ЕсинВластный
Властный химик
Ненавижу смотреть подобные видео, слишком долго и муторно. Всегда можно обойтись текстом.
TheVengordВластный
Поподробнее хочешь чтобы научиться?
Они свои темы не любят раскрывать
Властный химик
Чтобы не нарваться на них и быть в курсе современных уловок.
Люциан БужорВластный
В разговоре после пожелания попасть в тюрьму, он сказал что огорчён таким пожеланием и оно ему не приятно, но выразил большую уверенность в том что никогда там не окажется.
po_leen0mВластный
наиболее популярное это выклянчивание предоплаты
Даниил Баздырев
В телеге как грибы стали расти телеграм-каналы на тему даркнета. В них рассказывают способы обмана через авито и другие сервисы.
У владельцев канала есть собственные фишинговые сайты с возможностью вывода денег. Они предлагают воспользоваться ими с комиссией 50%.
alex twit
СиДиЭК
alex twit
Астрологи объявили неделю наёба - число фишинговых сайтов в рунете и незаконных поправок выросло за время самоизоляции