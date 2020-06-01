А провести надомное и досрочное голосование можно будет без уважительных причин.
Центризбирком упростит процедуру голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новый проект порядка проведения голосования.
- В бюллетени не будут вносить серию и номер паспорта избирателей — им достаточно будет расписаться в них;
- В первой версии документа для проведения досрочного или надомного голосования нужна была уважительная причина — например, плохое состояние здоровья избирателя. Если причину признают неуважительной, то избирателю могут отказать. В новом проекте такого требования нет, пишет издание;
- По новому проекту организовать голосование можно на придомовых территориях, территориях общего пользования и «в иных местах». Досрочное голосование, как и в предыдущем проекте, можно провести не ранее чем за шесть дней до плебисцита;
- 28 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Роспотребнадзор рекомендовал провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, а саму процедуру предложили растянуть на несколько дней. Это позволит соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии коронавируса.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Новую дату официально ещё не утвердили: «Коммерсантъ» рассказал, что обсуждались 24 июня и 8 июля, Znak.com сообщил, что пока предварительной датой голосования считается 8 июля.
{
"author_name": "Алексей Боржонов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"],
"comments": 45,
"likes": 4,
"favorites": 1,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 174348,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 01 Jun 2020 08:56:06 +0300",
"is_special": false }
Трудный космос
Паспортные данные записываться не будут.
Да можно тогда просто голосовалку в ВК намутить, зачем париться.
Андрей РядькинТрудный
кивнуть в экран
bor_vnТрудный
Это вероятно будет реализовано на президентских выборах и в Государственную Думу.
плюшевый батонТрудный
Слишком демократично, лучше в телеге для своих
Alexandr IvanovТрудный
В вк нельзя, результаты сразу видно же будет))
Названый утюг
В бюллетенях хотя бы ФИО голосующего будет? Или можно будет просто установить принтер прямо в урну для голосования и только успевать заряжать бумагу и чернила доливать из ведра?
Yuri MillerНазваный
Да что заморачиваться. Сделать барабан лотерейный где шарики "да" выкатываются. Шариков "нет" можно добавить 5%
Названый утюг
5% слишком рисковано. Не больше 0% надо.
Yuri MillerНазваный
Ну можно шариков "да" сделать 223%. Ну так на всякий случай.
Академический яд
а вы боялись что ваши личные данные утекут, а о вас позаботились, а вы не благодарные свиньи опять ругаетесь, вам не угодишь
:D
Властный химик
alex twitВластный
Как Лукашенко похорошел!
Ler Ler
Трамп тоже тогда сможет проголосовать ?
И дети от года !
Названый утюг
Да. Причем досрочно на дому проголосует полстраны еще за неделю до даты голосования
Андрей ВикторовичLer
Почему от года? От минус 9 месяцев
Дорожный Макс
* в так называемую "Конституцию"
Фирменный волк
Пыньституцию
Фирменный волк
Давайте уже просто тред на харкаче создадим, и там проголосуем. Рега не нужна, до вечера управимся.
Евгений КлочковФирменный
На трипл устраиваем монархию, на квартал - наследника называем Карасиком
Фирменный волк
Пока ты вайпаешь говном тред, ОП и его семёны вайпают говном твою страну!
Yuri Miller
О! Узбек? Таджик? Пошли голосовать, бросай работу срочно. Денег дадим)
Alex Fielding
нахуй этот фарс ебучий нужен? В рф настолько тупой народ, что захавает это?
ЯночкаAlex
не тупой, а забитый, запуганный и насколько это возможно, даже в эпоху интернет, изолированный от управленческих знаний.
Юля Пиваварова
При сборе подписей для выдвижения на выборы в Мосгордуму паспортные данные избирателей нужны, а во время голосования за основной закон обойдёмся без них 👍
Очевидный Мурод
ага, то есть нам пизда
Yuri MillerОчевидный
это и так понятно. Неужели следует вкладывать столько сил в мероприятие, успех которого лишь с шансом 50%?
Ivan Boldyrev
Конституционный балаган.
Максим Иванов
По новому проекту в бюллетенях будет только один вопрос и два ответа. А именно, "Не против ли ли вы поправок в Конституцию"? И ответы : 1 -"да, не против". 2 -"нет, не против".
Отдаленный Слава
А что если почти все проголосуют против, что тогда?
Ler LerОтдаленный
Путин же сказал .... ЕСЛИ народ будет против , то он не подпишет !
Отдаленный Слава
И что президента выбирать будем нового?)
Ler LerОтдаленный
он сам в 2024 году уйдёт и будем выбирать да нового .
по старой Конституции .
и два срока подряд не будет
а потом вернёмся к конституции 1993 года и президент будет избираться на 4 года .
Отдаленный Слава
Yuri MillerОтдаленный
До 2024 много времени, можно свергнуть саму демократию и править как король уже. Это всё очень похоже на Гитлеровцев. Они тоже старались придать происходящему вид законности.
NiemandDaYuri
Справедливости ради, нациков на старте лишь около трети населения поддерживало, а за пыню реально 60+% голосуют - это печально.
Yuri MillerNiemand…
Да как можно? После того как он поступил со всеми. Объявил нерабочие дни за счёт работодателей. Убил малый бизнес. Ну если честно жулики они все, их не жалко. Другое дело Сечину тяжко, Дерипаске тяжко. Вай вай вай санкции заплатите Дерипаске... Только глупец реально позволит этому цирку длиться ещё 12 лет (причём 4 года и так будет длиться). У него же бёрнаут давно, по глазам видно. Пустота в них. Ну что ему может быть интересно ещё? Вернул Крым? Красавчик. А теперь на пенсию иди.
NiemandDaYuri
Страх, что вынесут вперёд ногами - вот что держит.
Народ просто не хочет ответственности. Ведь если реально будут выбирать и выберут уродов (опять), то сами будут виноваты, что в говне живут, а так:
Во-первых, свое говно не воняет, а во-вторых, «выборов же нет, все там на верху расписано», так что люди как бы и не виноваты
Дмитрий АлексеевичLer
Он уже всё подписал, и эта конституция уже работает
Названый утюг
Тогда будет то, что и всегда. Просто нарисуют нужную цифру
Анатолий Чиквин
По многочисленным просьбам бюллетени для голосования теперь будут выпускаться без текста и в рулонах!
Это поможет обеспечить их доступность и востребованность
alex twitАнатолий
Рулоны туалетной бумаги. На ней - текст конституции со ссылкой на еще не принятые законы и подзаконные акты
alex twit
Голосуем на ТЖ! Опрос запилит Дынька
alexferman
Ахахахахаха
Yuri Miller
Так подождите. Один и тот же человек сможет голосовать 1000 раз? С учётом того, что 3-4 дня будет длиться это представление?
Фирменный волк
Да просто по подъездам на районе ходишь, где голосуют. Проголосовал, вынес мусор, на обратном пути ещё раз проголосовал.