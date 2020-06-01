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Алексей Боржонов
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«Ъ»: ЦИК упростит процедуру голосования по поправкам в Конституцию — паспортные данные избирателей записывать не будут Материал редакции

А провести надомное и досрочное голосование можно будет без уважительных причин.

Центризбирком упростит процедуру голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новый проект порядка проведения голосования.

  • В бюллетени не будут вносить серию и номер паспорта избирателей — им достаточно будет расписаться в них;
  • В первой версии документа для проведения досрочного или надомного голосования нужна была уважительная причина — например, плохое состояние здоровья избирателя. Если причину признают неуважительной, то избирателю могут отказать. В новом проекте такого требования нет, пишет издание;
  • По новому проекту организовать голосование можно на придомовых территориях, территориях общего пользования и «в иных местах». Досрочное голосование, как и в предыдущем проекте, можно провести не ранее чем за шесть дней до плебисцита;
  • 28 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Роспотребнадзор рекомендовал провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, а саму процедуру предложили растянуть на несколько дней. Это позволит соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии коронавируса.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Новую дату официально ещё не утвердили: «Коммерсантъ» рассказал, что обсуждались 24 июня и 8 июля, Znak.com сообщил, что пока предварительной датой голосования считается 8 июля.

#новости #конституция #политика

Алексей Боржонов PLUS
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45 комментариев
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Трудный космос

46

Паспортные данные записываться не будут.

Да можно тогда просто голосовалку в ВК намутить, зачем париться.

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Андрей Рядькин

Трудный
4

кивнуть в экран 

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bor_vn

Трудный
1

Это вероятно будет реализовано на президентских выборах и в Государственную Думу. 

Ответить

плюшевый батон

Трудный
0

Слишком демократично, лучше в телеге для своих

Ответить

Alexandr Ivanov

Трудный
0

В вк нельзя, результаты сразу видно же будет)) 

Ответить

Названый утюг

13

В бюллетенях хотя бы ФИО голосующего будет? Или можно будет просто установить принтер прямо в урну для голосования и только успевать заряжать бумагу и чернила доливать из ведра?

Ответить

Yuri Miller

Названый
3

Да что заморачиваться. Сделать барабан лотерейный где шарики "да" выкатываются. Шариков "нет" можно добавить 5%

Ответить

Названый утюг

Yuri
2

5% слишком рисковано. Не больше 0% надо.

Ответить

Yuri Miller

Названый
2

Ну можно шариков "да" сделать 223%. Ну так на всякий случай.

Ответить

Академический яд

8

а вы боялись что ваши личные данные утекут, а о вас позаботились, а вы не благодарные свиньи опять ругаетесь, вам не угодишь 
:D

Ответить

Властный химик

3
Ответить

alex twit

Властный
2

Как Лукашенко похорошел!

Ответить

Ler Ler

3

Трамп тоже тогда сможет проголосовать ?
И дети от года !

Ответить

Названый утюг

Ler
2

Да. Причем досрочно на дому проголосует полстраны еще за неделю до даты голосования

Ответить

Андрей Викторович

Ler
0

Почему от года? От минус 9 месяцев

Ответить

Дорожный Макс

2

* в так называемую "Конституцию"

Ответить

Фирменный волк

Дорожный
2

Пыньституцию

Ответить

Фирменный волк

2

Давайте уже просто тред на харкаче создадим, и там проголосуем. Рега не нужна, до вечера управимся.

Ответить

Евгений Клочков

Фирменный
1

На трипл устраиваем монархию, на квартал - наследника называем Карасиком

Ответить

Фирменный волк

Евгений
0

Пока ты вайпаешь говном тред, ОП и его семёны вайпают говном твою страну!

Ответить

Yuri Miller

2

О! Узбек? Таджик? Пошли голосовать, бросай работу срочно. Денег дадим)

Ответить

Alex Fielding

2

нахуй этот фарс ебучий нужен? В рф настолько тупой народ, что захавает это?

Ответить

Яночка

Alex
0

не тупой, а забитый, запуганный и насколько это возможно, даже в эпоху интернет, изолированный  от управленческих знаний.

Ответить

Юля Пиваварова

2

При сборе подписей для выдвижения на выборы в Мосгордуму паспортные данные избирателей нужны, а во время голосования за основной закон обойдёмся без них 👍

Ответить

Очевидный Мурод

1

ага, то есть нам пизда

Ответить

Yuri Miller

Очевидный
1

это и так понятно. Неужели следует вкладывать столько сил в мероприятие, успех которого лишь с шансом 50%?

Ответить

Ivan Boldyrev

1

Конституционный балаган. 

Ответить

Максим Иванов

1

По новому проекту в бюллетенях будет только один вопрос и два ответа. А именно, "Не против ли  ли вы поправок в Конституцию"? И ответы : 1 -"да, не против". 2 -"нет, не против".

Ответить

Отдаленный Слава

0

А что если почти все проголосуют против, что тогда? 

Ответить

Ler Ler

Отдаленный
0

Путин же сказал .... ЕСЛИ народ будет против , то он не подпишет !

Ответить

Отдаленный Слава

Ler
0

И что президента выбирать будем нового?) 

Ответить

Ler Ler

Отдаленный
0

он сам в 2024 году уйдёт и будем выбирать да нового . 
по старой Конституции .
и два срока подряд не будет 
а потом вернёмся к конституции 1993 года и президент будет избираться на 4 года .

Ответить

Отдаленный Слава

Ler
1
Ответить

Yuri Miller

Отдаленный
0

До 2024 много времени, можно свергнуть саму демократию и править как король уже. Это всё очень похоже на Гитлеровцев. Они тоже старались придать происходящему вид законности.

Ответить

NiemandDa

Yuri
0

Справедливости ради, нациков на старте лишь около трети населения поддерживало, а за пыню реально 60+% голосуют - это печально. 

Ответить

Yuri Miller

Niemand…
0

Да как можно? После того как он поступил со всеми. Объявил нерабочие дни за счёт работодателей. Убил малый бизнес. Ну если честно жулики они все, их не жалко. Другое дело Сечину тяжко, Дерипаске тяжко. Вай вай вай санкции заплатите Дерипаске... Только глупец реально позволит этому цирку длиться ещё 12 лет (причём 4 года и так будет длиться). У него же бёрнаут давно, по глазам видно. Пустота в них. Ну что ему может быть интересно ещё? Вернул Крым? Красавчик. А теперь на пенсию иди.

Ответить

NiemandDa

Yuri
0

Страх, что вынесут вперёд ногами - вот что держит. 
Народ просто не хочет ответственности. Ведь если реально будут выбирать и выберут уродов (опять), то сами будут виноваты, что в говне живут, а так:
Во-первых, свое говно не воняет, а во-вторых, «выборов же нет, все там на верху расписано», так что люди как бы и не виноваты

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ler
0

Он уже всё подписал, и эта конституция уже работает

Ответить

Названый утюг

Отдаленный
0

Тогда будет то, что и всегда. Просто нарисуют нужную цифру

Ответить

Анатолий Чиквин

0

По многочисленным просьбам бюллетени для голосования теперь будут выпускаться без текста и в рулонах!

Это поможет обеспечить их доступность и востребованность

Ответить

alex twit

Анатолий
0

Рулоны туалетной бумаги. На ней - текст конституции со ссылкой на еще не принятые законы и подзаконные акты

Ответить

alex twit

0

Голосуем на ТЖ! Опрос запилит Дынька

Ответить

alexferman

0

Ахахахахаха

Ответить

Yuri Miller

0

Так подождите. Один и тот же человек сможет голосовать 1000 раз? С учётом того, что 3-4 дня будет длиться это представление?

Ответить

Фирменный волк

Yuri
0

Да просто по подъездам на районе ходишь, где голосуют. Проголосовал, вынес мусор, на обратном пути ещё раз проголосовал.

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