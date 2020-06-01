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Новости
Алексей Боржонов
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СМИ: Трамп спускался в бункер во время протестов у Белого дома Материал редакции

После 11 сентября 2001 года бункер практически не использовали, пишет NYT.

35 комментариев
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Президент США Дональд Трамп спускался в бункер 29 мая во время протестов около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times и CNN.

Протестующие бросали бутылки и кирпичи в полицию, пытаясь пройти к Белому дому. Как утверждает газета, участники демонстрации прорвали одно из заграждений около резиденции президента.

На фоне этих событий служба безопасности отвела Трампа в бункер — она руководствовалась протоколами защиты президента. По данным CNN, Трамп провёл в бункере около часа вместе с семьёй.

The New York Times утверждает, что «Трамп и его команда были застигнуты врасплох протестами» возле Белого дома. По данным газеты, раньше бункер использовали при угрозе террористических атак: 11 сентября 2001 года туда спускался Джордж Буш, а после этого его «практически не использовали — если использовали вообще», пишет издание.

  • В США продолжаются протесты, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией;
  • Видео задержания попало в сеть и вызвало резонанс. После этого люди вышли на демонстрации по всей стране, в некоторых городах акции проходят мирно, в некоторых — перерастают в столкновения с полицией.

#новости #icantbreathe #протесты #трамп

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35 комментариев
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alex twit

20

Трамп спутился в бункер, а там Путин сидит

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Юрий Камерер

alex
7

и он ему говорит

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Vladislav M

Юрий
37

хочешь, чтобы было как на Украине?

Ответить

Властный химик

18

 После этого люди вышили на демонстрации

А что вышивали? Текст на кепке "Make America Great Again"?

Ответить

Древний пришелец

Властный
6

Make America Black Again

Ответить

Taktischer Corgi

Древний
0

Когда это Америка была black?

Ответить

Древний пришелец

Taktischer
1

Во времена рабства. А когда great?

Ответить

Глубокий череп

Древний
5

Во времена рабства

Ответить

Отдаленный Слава

Древний
0

Примерно с 1969 по 2008

Ответить

Древний пришелец

Отдален…
0

Обосновывать как-то будешь или это единственные цифры которые ты знаешь?

Ответить

Отдаленный Слава

Древний
0

Для начала хотелось бы знать перед кем распинаться. А так Гугл в помощь 

Ответить

Древний пришелец

Отдален…
8

Перед твоим отцом. Сынок, Федечка, Федян. Помнишь как я тебя в детстве называл? Феделюлинька! Я уже на протяжении нескольких месяцев пытаюсь с тобой завязать разговор тут, чтобы наладить контакт и вернуться в семью. Как там мама?

Ответить

Отдаленный Слава

Древний
0

Снова сливаешься 

Ответить

Древний пришелец

Отдален…
2

Я в магазин схожу за хлебом и мы продолжим.

Ответить

Отдаленный Слава

Древний
7

Ты уже один раз вышел за хлебом. 

Ответить

Comrade

Древний
1

Охуеть у вас градус дискуссии, конечно.

Ответить

Dra

7

На час? Некоторые по месяцу торчат в изоляции.

Ответить

плюшевый батон

Dra
–4
Ответить

Константин Санкин

8
Ответить

Сергей Васильев

2

Но ведь это же мирный протест а единственные сторонники насилия — белые националисты и фанаты Трампа. Как так?

Ответить

Константин Санкин

Сергей
0

А вот так. Кроме них еще есть местная, прости господи, антифа и сами копы например https://twitter.com/MichaelAdams317/status/1267001665040912384?s=20

Michael Anthony Adams @MichaelAdams317
1/ Apologies it’s taken me so long to update this thread. A lot to process and more to report on, but I wanted to share this photo: this is Assad, Cindy, their children and people from the Powderhorn/Phillips community who have stayed with this family to help them protect https://t.co/It3latCaVb
Ответить

Евгений Долгий

0

Чото в штатах пахнет пушниной

Ответить

Отвратительный кавалер

Евгений
8

У них такое регулярно
Ничего необычного

Ответить

Евгений Долгий

Отвратительный
0

Трамп регулярно спускается в бункер?

Ответить

Отвратительный кавалер

Евгений
5

Просто в этот раз перестраховаться решили.
Погромы и марадерство по какой нибудь благовидной причине - классика сша

Ответить

Евгений Долгий

Отвратительный
1

ааа, вон чо, ну ок, ок

Ответить

Глеб Орлов

2

Я бы тоже спустился куда-нибудь подальше

Ответить

Властный химик

Глеб
0

Фу бле, это просто нечто.
А существо прижатое у автомобилю, это мужчина или женщина?

Ответить

Litnikov Danil

1
Ответить

Дурной Артем

0

Они топчут его перед бункером, и камера отъезжает!

Ответить

Freon

0

Да ну, мне кажется если кто-то осмелится штурмовать Белый дом, то стрелять начнут не только резиновыми пулями 🤔

Ответить

Внимательный хот-дог

Freon
0

это вам не немцов у белого дома, не GPS уносящая в аэропорт, не столбики противотанковые по красной площади

Ответить

хруст

Freon
0
Ответить

John Kaif

0

Продолжайте наблюдение

Ответить

Агрессивный микрофон

0

The New York Times и CNN

Вас не изменить. В США давно все знают, что они FAKE NEWS. Работают по принципу, кто больше заплатит. 

Ответить
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