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После 11 сентября 2001 года бункер практически не использовали, пишет NYT.
Президент США Дональд Трамп спускался в бункер 29 мая во время протестов около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times и CNN.
Протестующие бросали бутылки и кирпичи в полицию, пытаясь пройти к Белому дому. Как утверждает газета, участники демонстрации прорвали одно из заграждений около резиденции президента.
На фоне этих событий служба безопасности отвела Трампа в бункер — она руководствовалась протоколами защиты президента. По данным CNN, Трамп провёл в бункере около часа вместе с семьёй.
The New York Times утверждает, что «Трамп и его команда были застигнуты врасплох протестами» возле Белого дома. По данным газеты, раньше бункер использовали при угрозе террористических атак: 11 сентября 2001 года туда спускался Джордж Буш, а после этого его «практически не использовали — если использовали вообще», пишет издание.
Трамп спутился в бункер, а там Путин сидит
и он ему говорит
Древний пришелец
Make America Black Again
Когда это Америка была black?
Древний пришелец
Во времена рабства. А когда great?
Примерно с 1969 по 2008
Обосновывать как-то будешь или это единственные цифры которые ты знаешь?
Для начала хотелось бы знать перед кем распинаться. А так Гугл в помощь
Перед твоим отцом. Сынок, Федечка, Федян. Помнишь как я тебя в детстве называл? Феделюлинька! Я уже на протяжении нескольких месяцев пытаюсь с тобой завязать разговор тут, чтобы наладить контакт и вернуться в семью. Как там мама?
На час? Некоторые по месяцу торчат в изоляции.
Но ведь это же мирный протест а единственные сторонники насилия — белые националисты и фанаты Трампа. Как так?
А вот так. Кроме них еще есть местная, прости господи, антифа и сами копы например https://twitter.com/MichaelAdams317/status/1267001665040912384?s=20
Чото в штатах пахнет пушниной
У них такое регулярно
Ничего необычного
Трамп регулярно спускается в бункер?
Просто в этот раз перестраховаться решили.
Погромы и марадерство по какой нибудь благовидной причине - классика сша
Я бы тоже спустился куда-нибудь подальше
Властный химик
Фу бле, это просто нечто.
А существо прижатое у автомобилю, это мужчина или женщина?
Да ну, мне кажется если кто-то осмелится штурмовать Белый дом, то стрелять начнут не только резиновыми пулями 🤔