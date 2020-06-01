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Но теперь авторов надписи ищет полиция.
Название посёлка Агинского в Забайкальском крае, выложенное камнями на сопке, изменили на «Путинв ор». Фотография с новым вариантом появилась в чате в Viber «Агинское 24/7», но позже её удалили, пишет «Чита.ру».
В пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа заявили, что изображение «может быть фотомонтажом». Там подчеркнули, что сейчас на сопке размещена привычная надпись с названием посёлка и гербом округа. Однако фото новой надписи появились в сети с разных ракурсов в нескольких источниках.
Глава посёлка Андрей Дашин назвал появление надписи «глупым инцидентом» и обратился к авторам надписи. По данным «МК Чита», их поиском занялась полиция.
А почему ему за посёлок-то обидно, он же никуда не делся пока
@Ольга Щербинина, объясните, что за движуха в комитете с подписками на ваш твиттер? ТЖ разваливается и вы бежите на тви?
«Путинв ор»
Может «Пути нвор» или «Пут инв ор»?
причисляете себя к оппозиции
Что оппозиционного в фразе «Путинв ор»?
Вот если бы там было написано «Путин вор»...