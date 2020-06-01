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Ольга Щербинина
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В Забайкалье название посёлка переделали в «Путинв ор». Чиновники это отрицали Материал редакции

Но теперь авторов надписи ищет полиция.

21 комментарий
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Фото из чата Viber «Агинское 24/7»

Название посёлка Агинского в Забайкальском крае, выложенное камнями на сопке, изменили на «Путинв ор». Фотография с новым вариантом появилась в чате в Viber «Агинское 24/7», но позже её удалили, пишет «Чита.ру».

В пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа заявили, что изображение «может быть фотомонтажом». Там подчеркнули, что сейчас на сопке размещена привычная надпись с названием посёлка и гербом округа. Однако фото новой надписи появились в сети с разных ракурсов в нескольких источниках.

Партия Прогресса РБ @ProgressRB
ХАХАХА, все СМИ закрывают
на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное ))
В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке https://t.co/QUWuBWW2W1

Глава посёлка Андрей Дашин назвал появление надписи «глупым инцидентом» и обратился к авторам надписи. По данным «МК Чита», их поиском занялась полиция.

Если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш посёлок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нём.

Андрей Дашин
глава посёлка Агинского

#новости #регионы #политика

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21 комментарий
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Богдан Мамаев

3

А почему ему за посёлок-то обидно, он же никуда не делся пока

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Чеченский бинокль

Богдан
0

Потому что вместо кулича получит пиздюлей?

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Греческий пришелец

Богдан
0

Поступят как со всеми сугробами с надписями "Навальный".

Ответить

Чеченский бинокль

0

И почему "Путинв ор"? Там же слитно вроде написано

Ответить

Древний пришелец

Чеченский
2

Просто кернинг съехал, а они сразу путинв ор

Ответить

Чеченский бинокль

Древний
0

Или бояца

Ответить

Чеченский бинокль

0

@Ольга Щербинина, объясните, что за движуха в комитете с подписками на ваш твиттер? ТЖ разваливается и вы бежите на тви?

Ответить

Ольга Щербинина

Чеченский
1

я прибежала на тви ещё 10 лет назад

Ответить

Чеченский бинокль

Ольга
0

Но в описание добавила только сейчас…

Ответить

Ольга Щербинина

Чеченский
1

да просто, почему нет

Ответить

snq eveav

Ольга
0

соболезную

Ответить

Очевидный Мурод

1

Мне очень стыдно что теперь из-за вас я не получу лишнего мяса

Ответить

Максим Чистов

1

Так как поселок-то называется??

Ответить

Ольга Семенова

1

Время собирать камни. 

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Чеченский бинокль

0

Андрей Дашин порвался, жаль

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Евгений Долгий

0

А почему обидно-то? Это признание авторитета же.

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Искандер Вахидов

0

дай бог здоровья авторам

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Внешний хичхакер

0

 «Путинв ор»

Может «Пути нвор» или «Пут инв ор»?

Ответить

Внешний хичхакер

Баба
0

 причисляете себя к оппозиции

Что оппозиционного в фразе «Путинв ор»?
Вот если бы там было написано «Путин вор»...

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Внешний хичхакер

Баба
0

Или «Путин — плешивая мразь», например.

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Насущные Проблемы

0

теперь авторов надписи ищет полиция

Почему не ФСБ?

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