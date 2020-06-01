Второй день подряд число заболевших за сутки превышает 9 тысяч человек.

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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 414 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировано 9035 случаев Covid-19, 3994 человека выздоровели, 162 — умерли.

Второй день подряд число заболевших за сутки превышает 9 тысяч человек, до этого оно в течение семи дней не опускалось ниже 8 тысяч и не поднималось выше 9 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

Число заболевших за всё время выросло до 414 878, выздоровели 175 877 человек, умерли от вируса — 4 855. Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 183 тысяч), на втором месте Подмосковье (больше 39 тысяч), на третьем Петербург (больше 16 тысяч).