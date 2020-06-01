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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 9035 случаев Covid-19. Общее число заболевших превысило 414 тысяч Материал редакции

Второй день подряд число заболевших за сутки превышает 9 тысяч человек.

23 комментария
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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 414 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировано 9035 случаев Covid-19, 3994 человека выздоровели, 162 — умерли.

Второй день подряд число заболевших за сутки превышает 9 тысяч человек, до этого оно в течение семи дней не опускалось ниже 8 тысяч и не поднималось выше 9 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

Число заболевших за всё время выросло до 414 878, выздоровели 175 877 человек, умерли от вируса — 4 855. Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 183 тысяч), на втором месте Подмосковье (больше 39 тысяч), на третьем Петербург (больше 16 тысяч).

Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

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23 комментария
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Sancobot

9

Если ты это читаешь, то зачем ты сюда опять зашёл, что тобой движет. Изо дня в день ты видишь всё те же однотипные комментарии под однотипными статьями.
Просто сдайся, здесь ничего не будет/

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Скучный нос

Sancobot
0

(づ｡◕‿‿◕｡)づ     ☜(˚▽˚)☞     (｡◕‿‿◕｡)

Ответить

Evgeniy Smirnov

4

А вот и шашлычники подтянулись

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Илья Волочков

2
Ответить

Трудный космос

2

24 июня

Выявлено 1945 случаев заражения коронавирусом! 

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Просто Тимуррр

Трудный
0

Вот кстати интересно, как они проведут парад с тысячами солдат плечом к плечу, а потом будут втирать про важность масок и перчаток в общественных местах

Ответить

Еврейский лолипоп

Трудный
0

75

Ответить

x mst

–12

Лайкать сюда.

Ответить

x mst

x
3

Могли бы подыграть, ну.

Ответить

Древний пришелец

x
0

Тж не твоя армия. Нами движет безумие, спермотоксикоз и хаос. Завтра напиши дизлайкать сюда

Ответить

Чеченский бинокль

x
2

Нет, дизлайкать туда.

Ответить

Dra

x
1

Не благодари

Ответить

Andre Macareno

1

я думал, что с сегодняшнего дня этих постов тоже не будет

Ответить

Litnikov Danil

Andre
1

Дайджестов же не будет.

Ответить

Древний пришелец

0

Ставь плюсеки если ждёшь анекдоты

Ответить

Скучный нос

Древний
1
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Очевидный Мурод

0

Красный понедельник? Или понедельник добра?

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Собака соседа

0

Breaking news
Меньше 9000
Больше 9000
Меньше 9000
Больше 9000
Etc

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Властный химик

0
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Дмитрий EV!L

0

Окончательно убедился,что статистика не имеет никакого отношения к реальности

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Последний Даниль

Дмитрий
0

Что убедило?

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Дмитрий EV!L

Последний
0

Добавил фото
з.ы. хотя,возможно,что действительно заболевает аккурат 54 человека на протяжении недели и 45 появилось не из-за того,что нет других цифр на клавиатуре :/

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Роман Боронин

0

А у нас умерших с COVID но не от него записывают в выздоровевших?

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