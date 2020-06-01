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Второй день подряд число заболевших за сутки превышает 9 тысяч человек.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 414 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировано 9035 случаев Covid-19, 3994 человека выздоровели, 162 — умерли.
Второй день подряд число заболевших за сутки превышает 9 тысяч человек, до этого оно в течение семи дней не опускалось ниже 8 тысяч и не поднималось выше 9 тысяч.
Число заболевших за всё время выросло до 414 878, выздоровели 175 877 человек, умерли от вируса — 4 855. Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 183 тысяч), на втором месте Подмосковье (больше 39 тысяч), на третьем Петербург (больше 16 тысяч).
Если ты это читаешь, то зачем ты сюда опять зашёл, что тобой движет. Изо дня в день ты видишь всё те же однотипные комментарии под однотипными статьями.
Просто сдайся, здесь ничего не будет/
Вот кстати интересно, как они проведут парад с тысячами солдат плечом к плечу, а потом будут втирать про важность масок и перчаток в общественных местах
Лайкать сюда.
я думал, что с сегодняшнего дня этих постов тоже не будет
Окончательно убедился,что статистика не имеет никакого отношения к реальности
Последний Даниль
Что убедило?
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з.ы. хотя,возможно,что действительно заболевает аккурат 54 человека на протяжении недели и 45 появилось не из-за того,что нет других цифр на клавиатуре :/