Прямой эфир
Клиенты считают, что это может быть связано с началом зачислений выплат на детей.
В приложении Сбербанка произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, а также жалобы клиентов в соцсетях.
Банк подтвердил факт сбоя РИА «Новости», но заявил, что проблемы коснулись небольшой части пользователей. В ближайшее время их пообещали устранить.
По данным Downdetector, жалобы стали поступать после 10:00 по московскому времени. У большинства клиентов проблемы с переводами.
Некоторые клиенты считают, что сбой может быть связан с выплатой субсидий на детей, которые объявил Владимир Путин во время обращения к гражданам 12 мая. Их зачисление должно начаться с 1 июня.
Не ну это вы конечно эксперта вставили
Властный химик
э
В куда?
Сняли деньги у бездетных и перевели детным
А вы думали, за чей счёт банкет, а?
Посоветуйте хороший банк, у которого нормальное мобильное приложение и есть дебетовые карты без платы за обслуживание (либо с разумной платой, а не 200₽/месяц).
Я заебался терпеть этот Сбербанк.
Зато кешбек там без изменений, тариф 6.2 если нужно загуглить.
Сам тинькой пользуюсь уже года 3, про Сбер вообще забыл.
С октября СБП тестировали тестировали, да невытастировали. Эталол банковского обслуживания
Вот открытие, сервисы иногда падают. Не только ПО ломается, ломается вообще все, в том числе люди. Неженки бля, целый час не может перевести деньги стоматологу.. а сколько времени тебе приложение сэкономило до этого случая?? Пиздец, бомбит.