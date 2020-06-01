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Новости
Алексей Боржонов
1678

В приложении Сбербанка произошёл сбой. Пользователи не могут воспользоваться переводами Материал редакции

Клиенты считают, что это может быть связано с началом зачислений выплат на детей.

23 комментария
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В приложении Сбербанка произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, а также жалобы клиентов в соцсетях.

Банк подтвердил факт сбоя РИА «Новости», но заявил, что проблемы коснулись небольшой части пользователей. В ближайшее время их пообещали устранить.

По данным Downdetector, жалобы стали поступать после 10:00 по московскому времени. У большинства клиентов проблемы с переводами.

Некоторые клиенты считают, что сбой может быть связан с выплатой субсидий на детей, которые объявил Владимир Путин во время обращения к гражданам 12 мая. Их зачисление должно начаться с 1 июня.

sberbank @sberbank
@Catness_me Простите, что так получилось, не хотели вас расстраивать. Уже знаем о проблеме и работаем над ее исправлением
Catness @Catness_me
Сижу у стоматолога. Мне должны перевести деньги за работу врача, чтобы я оплатила. А #сбербанк решил не работать. Уже долбанный час я сижу в стоматологии на нервах, нервирую администратора, потому что время то идёт, а я всё ещё не оплатила работу. Просто аааааааааааааа
Игорь Пачковский @Q0MT6pFmbVqynsM
Сбербанк висит по переводам и платежам. С сегодняшнего дня происходит массовое зачисление субсидий на детей. Система не справляется
Маша Кубикова @Kubikova_Masha
Сбербанк с утра вскрылся. Уж не с выплатами ли первоиюньскими связано?
🇷🇺Дмитрий Евгеньевич Лыткин 3🇷🇺 @dedok067a
@Evgenii89867621 Вот что пишут говнодавы! Никогда такого дебилизма у них не было! Последнее время в сервис всё хуже и хуже проценты по вкладам всё меньше и меньше а процент по операциям в суки увеличивают! https://t.co/I2YPdRgz8B
Маюша @MayaM444
Сбербанк онлайн рипнулся
Граф Анненский @grafannensky
Алло, Сбербанк, мне ещё может часок подождать? Ни оплат, ничего провести не получается. И как я вижу, я не один https://t.co/WMOSZ54J73
Nitka Shiva @Kuoska_
У всех Сбербанк онлайн тупит?
Скриншот редактора TJ 

#новости #сбои #сбербанк

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23 комментария
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Daniil Minashkin

7

Не ну это вы конечно эксперта вставили

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Властный химик

Daniil
2
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умный человек

Властный
1

э

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Властный химик

умный
1
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умный человек

Властный
1
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Медицинский космос

Daniil
1

РЕЗОНАНС!

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Litnikov Danil

Daniil
0

В куда?

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Daniil Minashkin

Litnikov
1

В статью

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Трудный космос

7

Блэд, @Олег Ивахнов  ты доволен? 

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Константин Курасов

5

Сняли деньги у бездетных и перевели детным
А вы думали, за чей счёт банкет, а?

Ответить

Борис Гюлумянц

Константин
0

В ПФР все отчисляют и детные и бездетные. 

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Ev Vane

0

Посоветуйте хороший банк, у которого нормальное мобильное приложение и есть дебетовые карты без платы за обслуживание (либо с разумной платой, а не 200₽/месяц).
Я заебался терпеть этот Сбербанк.

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Toliyn

Ev
3

У тинькова есть тариф без абонентки, но за это они не начисляют процент на остаток

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Валера Дубровский

Ev
0

Зато кешбек там без изменений, тариф 6.2 если нужно загуглить.
Сам тинькой пользуюсь уже года 3, про Сбер вообще забыл.

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Названый утюг

1

У меня со второй попытки получилось войти. Либо мне повезло, либо у всех так должно быть

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Яня

1

У меня и приложение работает, и выплата пришла, хех

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Maxim Semenov

1

Кхх, сбербанкоплебсы опять соснули)

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Coronadoden

0

Незначительной части

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Kyler

0

Не особо то и надо

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alex twit

0

произошёл сбой
Ой!

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Roman Konchalov

0

С октября СБП тестировали тестировали, да невытастировали. Эталол банковского обслуживания

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Эмиль Сулейманов

0

Вот это новость! Никогда такого не было и вот опять.

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Mikki Rurk

0

Вот открытие, сервисы иногда падают. Не только ПО ломается, ломается вообще все, в том числе люди. Неженки бля, целый час не может перевести деньги стоматологу.. а сколько времени тебе приложение сэкономило до этого случая?? Пиздец, бомбит.

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