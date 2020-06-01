Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
147

В газете МВД вышла статья о необходимости расширения прав полиции. В ней сослались на выдуманные американские законы Материал редакции

В материале подчеркнули, что «норма не может быть вечной».

5 комментариев
В закладки

На сайте «МВД медиа» опубликовали статью газеты «Щит и меч», посвящённую расширению полномочий полицейских. В ней авторы ссылаются на выдуманные американские законы. На это обратила внимание «Медиазона».

В материале «Требования диктует жизнь» авторы указывают, что реальная жизнь «требует своевременного реагирования со стороны законодателей». Они также пишут о принятых несколько веков назад документах, которые «сегодня вызывают лишь улыбку».

В статье ссылаются на закон штата Огайо, который запрещает «смотреть на портрет президента, если вы слепой», и документ из Арканзаса, в котором говорится, что «муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц». «Медиазона» обнаружила, что таких норм не существует — первая легенда есть только на русском языке без указания источника, а о второй писали американские СМИ.

Набивать подобными бессмысленными статьями и без того толстые фолианты правовых сборников, наверное, нецелесообразно. Наша страна из того и исходит: законодательство должно быть чётким, лаконичным, актуальным, то есть полностью соответствовать реалиям современной жизни общества.

из статьи «Требования диктует жизнь»

В издании также отметили, что нововведения вызывают споры, но не привели мнение противников поправок. Все опрошенные газетой эксперты одобряют инициативу.

13 мая правительство внесло в Государственную думу проект поправок в федеральный закон «О полиции». Авторы документа утверждают, что недостаточно широкие полномочия мешают полицейским «эффективно исполнять свои обязанности», и закон поможет закрыть их «практические потребности».

«В 8 случаях из 10 полицейского невозможно…
Что изменится в законе о полиции и отразится ли это на жизни россиян — мнение юриста.
tjournal.ru

#новости #полиция #законы #медиа

Ольга Щербинина PLUS
+9303
Но есть и хорошие новости. Подписывайтесь на мой твиттер ;)
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 174395, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Jun 2020 12:29:41 +0300", "is_special": false }
Музыка
Послушать новое: The 1975 — Notes On A Conditional Form
Речь Греты Тунберг, желание молодёжи о сексе с Бараком Обамой и огромное количество стилей в одной альбоме.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Freon

3

А надо было на панораму ссылаться

Ответить

Очевидный Мурод

0

Дефолт

Ответить

Brown Zweig

0

Современному обществу современные палки

Ответить

Инвестиционный рубин

0

Теперь наша полиция будет душить черных коленом? Или стрелять в них? Ссылаются же на американские законы

Ответить

Meg Walker

0

«Муж может бить жену, но один раз в месяц» — это как раз наши законы после того, как домашнее насилие перевели из уголовки в административку. 
Правда у нас жить жену можно раз в год, если она будет писать заявления и раз в два месяца, если не будет.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Спикер Мосгордумы отчитался о доходе почти в 2 миллиарда рублей за 2019 год. Это в 79 раз больше, чем годом ранее
Остальные 44 столичных депутата суммарно заработали почти в пять раз меньше.
177
Технологии
Ещё один прототип космического корабля Starship от SpaceX взорвался во время испытаний — уже четвёртый за полгода
Неудачное тестирование никак не повлияет на исторический запуск корабля Crew Dragon с людьми на борту, запланированный на 30 мая.
145
Интернет
«Первое хорошее событие 2020 года»: как интернет встретил исторический запуск корабля SpaceX с людьми на борту
Поздравления с «новой эрой», колкости в адрес Дмитрий Рогозина и Илон Маск, исполняющий «Земля в иллюминаторе» с помощью DeepFake.
146
Популярное за три дня
Интернет
В США продолжаются протесты после гибели афроамериканца при задержании — марши и беспорядки охватили всю страну
В Вашингтоне демонстранты дошли до Белого Дома, в Атланте разгромили офис канала CNN, а участников акций пришлось по ТВ успокаивать рэперу Киллер Майку.
474
Наука
Прямая трансляция: Запуск первого корабля SpaceX с людьми на борту
Следим за второй попыткой исторического запуска как для американской космонавтики, так и для компании Илона Маска.
133
Новости
«Батут работает»: Илон Маск «ответил» Рогозину после успешного запуска Crew Dragon с астронавтами на борту
Ответка на шутку из тех времён, когда отправить американцев на МКС могла только Россия.
159
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Roman Golovin

Безнаказанность…

Meg Walker

В газете МВД вышла статья о…

Самый обычный Леха

В газете МВД вышла статья о…

Рисоварка Zojirushi

Безнаказанность…

Sergey Lukianov

Совместная компьютерная…

Kostya Proshchalykin

Совместная компьютерная…

Brown Zweig

В газете МВД вышла статья о…

Рисоварка Zojirushi

Безнаказанность…

Freon

Безнаказанность…

Roman Golovin

Безнаказанность…

Gregory

Фанаты K-Pop с помощью роликов…

Kostya Proshchalykin

Совместная компьютерная…

Roman Golovin

Безнаказанность…

Freon

В газете МВД вышла статья о…