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В материале подчеркнули, что «норма не может быть вечной».
На сайте «МВД медиа» опубликовали статью газеты «Щит и меч», посвящённую расширению полномочий полицейских. В ней авторы ссылаются на выдуманные американские законы. На это обратила внимание «Медиазона».
В материале «Требования диктует жизнь» авторы указывают, что реальная жизнь «требует своевременного реагирования со стороны законодателей». Они также пишут о принятых несколько веков назад документах, которые «сегодня вызывают лишь улыбку».
В статье ссылаются на закон штата Огайо, который запрещает «смотреть на портрет президента, если вы слепой», и документ из Арканзаса, в котором говорится, что «муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц». «Медиазона» обнаружила, что таких норм не существует — первая легенда есть только на русском языке без указания источника, а о второй писали американские СМИ.
В издании также отметили, что нововведения вызывают споры, но не привели мнение противников поправок. Все опрошенные газетой эксперты одобряют инициативу.
13 мая правительство внесло в Государственную думу проект поправок в федеральный закон «О полиции». Авторы документа утверждают, что недостаточно широкие полномочия мешают полицейским «эффективно исполнять свои обязанности», и закон поможет закрыть их «практические потребности».
«Муж может бить жену, но один раз в месяц» — это как раз наши законы после того, как домашнее насилие перевели из уголовки в административку.
Правда у нас жить жену можно раз в год, если она будет писать заявления и раз в два месяца, если не будет.