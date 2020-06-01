Заведения общепита смогут открыться по решению глав регионов.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания во время сохранения риска распространения Covid-19. Открыться рестораны и кафе смогут после разрешения глав регионов.
В ведомстве считают, что соблюдение всех перечисленных в документе мер поможет снизить риск заражения инфекцией. В число этих мер входят:
- «Входной фильтр» для сотрудников: им будут измерять температуру, спрашивать о самочувствии, здоровье родственников и контактами с людьми из других регионов и стран;
- Работников должны будут обеспечить масками, антисептиками. Маски следует менять раз в три часа;
- На входе в помещение установят антисептики;
- Столы нужно будет разместить на расстоянии 1,5 метров друг от друга;
- В помещении нужно будет проводить ежедневную уборку и дезинфекцию поверхностей, дверных ручек, выключателей раз в 2-4 часа;
- Владельцы заведений должны будут обеспечить запас средств для дезинфекции и масок не меньше, чем на пять дней, а в закрытых помещениях использовать устройства для обеззараживания воздуха;
- Запрет на использование посуды со сколами и трещинами. Мыть её рекомендуют в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом при максимальной температуре. Если такой нет, то надо вручную обрабатывать посуду дезинфицирующими средствами.
Как отмечают «Ведомости», новые рекомендации Роспотребнадзор составил, посоветовавшись с бизнесом. Ранее ведомство опубликовало жёсткие правила работы рестораторов в условиях ограничений, которые рестораторы назвали «выстрелом в голову».
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