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Новости
Ольга Щербинина
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1,5 метра между столами и «входной фильтр» для сотрудников: Роспотребнадзор опубликовал правила работы кафе и ресторанов Материал редакции

Заведения общепита смогут открыться по решению глав регионов.

15 комментариев
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания во время сохранения риска распространения Covid-19. Открыться рестораны и кафе смогут после разрешения глав регионов.

В ведомстве считают, что соблюдение всех перечисленных в документе мер поможет снизить риск заражения инфекцией. В число этих мер входят:

  • «Входной фильтр» для сотрудников: им будут измерять температуру, спрашивать о самочувствии, здоровье родственников и контактами с людьми из других регионов и стран;
  • Работников должны будут обеспечить масками, антисептиками. Маски следует менять раз в три часа;
  • На входе в помещение установят антисептики;
  • Столы нужно будет разместить на расстоянии 1,5 метров друг от друга;
  • В помещении нужно будет проводить ежедневную уборку и дезинфекцию поверхностей, дверных ручек, выключателей раз в 2-4 часа;
  • Владельцы заведений должны будут обеспечить запас средств для дезинфекции и масок не меньше, чем на пять дней, а в закрытых помещениях использовать устройства для обеззараживания воздуха;
  • Запрет на использование посуды со сколами и трещинами. Мыть её рекомендуют в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом при максимальной температуре. Если такой нет, то надо вручную обрабатывать посуду дезинфицирующими средствами.

Как отмечают «Ведомости», новые рекомендации Роспотребнадзор составил, посоветовавшись с бизнесом. Ранее ведомство опубликовало жёсткие правила работы рестораторов в условиях ограничений, которые рестораторы назвали «выстрелом в голову».

#новости #карантинвроссии #роспотребнадзор

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15 комментариев
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Отвратительный кавалер

8

Ранее ведомство опубликовало жёсткие правила работы рестораторов в условиях ограничений, которые рестораторы назвали «выстрелом в голову»

Теперь это всего лишь "выстрел в ногу"

Ответить

Чеченский бинокль

Отвратительный
1

В колено

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Эмиль Рубанов

2

Запрет на использование посуды со сколами и трещинами

И дырочками.

Ответить

Недовольный Валера

0

почему не разрешат открыть летние террасы?

Ответить

Медицинский космос

Недовольный
0

Разрешат

Ответить

Недовольный Валера

Медицинский
1

объявим тж-тур по летним террасам ресторанов на пушкинской?

Ответить

Медицинский космос

Недовольный
0

Нет

Ответить

Недовольный Валера

Медицинский
1
Ответить

Ольга Щербинина

Недовольный
0

где-то уже открывают. в Тульской области, например, с сегодняшнего дня. я так понимаю, всё равно решает глава региона

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Недовольный Валера

Ольга
0

надо было с самого начала разрешить ресторанам, которые имеют выход на улицу, работать так. 

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Красивый корабль

Недовольный
0

У нас открыли в Белгороде. Через два дня закрыли).

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Константин Курасов

Недовольный
0

в СПБ на летних терасах уже бухаем

Ответить

Юрий Камерер

0

А что там с детскими комнатами? В документе нет про них ничего

Ответить

Polina Malahova

0

А со своим можно? Не улыбается вообще есть что-то с плохо промытой после "ручной дезинфекции" посуды.

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Doktor Streyndzhlav

Polina
0

Всегда можно было, в чем проблема.

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