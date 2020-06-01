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Артём Мазанов
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Coursera на фоне пандемии коронавируса открыла для студентов бесплатный доступ к 3,8 тысячи курсов Материал редакции

Зарегистрироваться на курсы нужно до 31 июля, а пройти — до 30 сентября.

13 комментариев
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Coursera из-за пандемии коронавирусной инфекции с 1 июня открыла для студентов колледжей и университетов бесплатный доступ к платформе. Об этом представили проекта рассказали TJ.

Студентам стали доступны более 3,8 тысячи курсов, 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации. Запись на программы будет открыта до 31 июля, пройти курсы можно до 30 сентября. После этой даты у студентов сохранится лишь бесплатный доступ к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами.

В Coursera напомнили, что почти почти 70 % учащихся по всему миру из-за коронавируса пострадали из-за приостановки очного обучения. Поэтому проект дал возможность студентам бесплатно получить дипломы курсов мировых университетов, включая Мичиганский университет, Йельский университет и Университет Дьюка. Курсы доступны на английском языке. В программе также приняли участие и российские партнёры, бесплатно стали доступны, в том числе «Экономика для неэкономистов (Economics for non-economists)» от Высшей школы экономики и «Основы фотографии» от Новосибирского государственного университета.

Никто не знает, когда студенты смогут вернуться к полноценному очному обучению. Кроме того, в связи с отменой в этом году большинства летних стажировок студенты обеспокоены тем, как такой продолжительный перерыв в учебе отразится на их возможности начать успешную карьеру. Обучение должно продолжаться, даже если кампусы закрыты.

Шраван Голи

директор по продукту Coursera

Ранее платформа открывала бесплатный доступ к курсам для вузов. Тогда он был доступен только для тех студентов, чей университет зарегистрирован на платформе. Теперь — бесплатным доступом могут воспользоваться все студенты с адресом электронной почты с университетским доменом. Если возможности получить такой адрес нет — студентам при регистрации будет предложено заполнить форму запроса, чтобы предоставить информацию об университете.

#новости #образование #covid19

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13 комментариев
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Alex Macher

3

Учись не хочу, нет буду срать на тж

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Специальный цветок

0

Курсы бесплатно для студентов, 10к тем кто предохраняться не умеет — сука, где хоть что-то для нормального человека?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Специальный
0

нормальный человек работает и платит нологи

Ответить

Кирилл Сосновский

Специальный
0

где хоть что-то для нормального человека

Вот же курсы бесплатные.

тем кто предохраняться не умеет

Плебеи на завод.

Ответить

Внимательный хот-дог

1

да конечно солнце, лето, все учится побежали

Ответить

Andre Macareno

1

Полагаю, речь всё же про сертификаты, потому что "Экономику для неэкономистов" я еще зимой проходил и без сертификата она была бесплатной

Ответить

po_leen0m

0

прикол

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

po_leen0m
2

Чот за Кубу обидно стало

Ответить

Агрессивный микрофон

Maksim
0

Конечно, в Крыму нет интернета

Ответить

Ilya Pashutin

0

моего универа там нет и походу доступа мне не видать

Ответить

Илья Ярец

0

Положу в закладки но учить, конечно не буду :D

Ответить

Агрессивный микрофон

0

Но делать этого, мы конечно же не будем 

Ответить

Roman Roman

0

Вот это подгон!

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