Прямой эфир
Зарегистрироваться на курсы нужно до 31 июля, а пройти — до 30 сентября.
Coursera из-за пандемии коронавирусной инфекции с 1 июня открыла для студентов колледжей и университетов бесплатный доступ к платформе. Об этом представили проекта рассказали TJ.
Студентам стали доступны более 3,8 тысячи курсов, 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации. Запись на программы будет открыта до 31 июля, пройти курсы можно до 30 сентября. После этой даты у студентов сохранится лишь бесплатный доступ к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами.
В Coursera напомнили, что почти почти 70 % учащихся по всему миру из-за коронавируса пострадали из-за приостановки очного обучения. Поэтому проект дал возможность студентам бесплатно получить дипломы курсов мировых университетов, включая Мичиганский университет, Йельский университет и Университет Дьюка. Курсы доступны на английском языке. В программе также приняли участие и российские партнёры, бесплатно стали доступны, в том числе «Экономика для неэкономистов (Economics for non-economists)» от Высшей школы экономики и «Основы фотографии» от Новосибирского государственного университета.
Ранее платформа открывала бесплатный доступ к курсам для вузов. Тогда он был доступен только для тех студентов, чей университет зарегистрирован на платформе. Теперь — бесплатным доступом могут воспользоваться все студенты с адресом электронной почты с университетским доменом. Если возможности получить такой адрес нет — студентам при регистрации будет предложено заполнить форму запроса, чтобы предоставить информацию об университете.
где хоть что-то для нормального человека
Вот же курсы бесплатные.
тем кто предохраняться не умеет
Плебеи на завод.
Полагаю, речь всё же про сертификаты, потому что "Экономику для неэкономистов" я еще зимой проходил и без сертификата она была бесплатной
прикол
Чот за Кубу обидно стало