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Адвокат Маршенкуловой обратился в суд с жалобой на бездействие следователя.
Московская полиция возбудила уголовное дело об угрозах убийством (ч. 1 ст. 119 УК) журналистке и фем-активистке Залине Маршенкуловой, но через два дня постановление отменили в прокуратуре. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По его словам, дознаватель ОВД по району Вешняки завёл дело 27 апреля. В постановлении говорилось, что 20 февраля неустановленное лицо на почве личных неприязненных отношений с Маршенкуловой высказывало ей угрозы убийством, создавая ей «тревожную обстановку и страх за её жизнь».
Через два дня исполняющий обязанности Перовского межрайонного прокурора Москвы отменил постановление о возбуждении дела, отметив, что оно было «незаконным и необоснованным». Перовский районный суд Москвы 1 июня рассмотрит жалобу адвоката защиты на бездействие следователя.
Маршенкулова обратилась в полицию 26 февраля и сообщила, что её угрожают избить, изнасиловать и облить кислотой. Ей стали угрожать из-за поддержки девушек из порноклипа Тилля Линдеманна. Травлю начали пользователи «Двача», а сообщество азербайджанских националистов объявило награду за «ликвидацию» Маршенкуловой.
Мелкий Слава
Вообще не смешно. Кто то может воспринять это всерьёз и убить человека
Отдаленный Слава
Так что теперь не травить в интернете?
Мелкий Слава
Одно дело обзывать тупой, некрасивой и далее по списку, а другое дело призывать к физ.насилию над человеком
Вы часом не депутат? Больно ловко у вас идиотские запреты оправдывать получается.
Кто то может воспринять это всерьёз и убить человека
Это же так и работает
Лего этапом?
Древний пришелец
Лего? ага вот оскорбления. @Zalina Marshenkulova записывай, хули сидишь?
Сомнительный Влад
Всем нравится лего.
А это похоже ее самый главный фанат
https://www.youtube.com/user/republicattak/videos
Залина: Моей жизни угрожает опасность, так почему следователь отменил расследование??!
Так же Залина:
Все линки дохлые, а такую же пикчу я могу и с твоим аккаунтом сделать за пару мин)
Какая же это всё хуйня! какой в этом смысл? Я так больше не могу!
"Маршенкулова обратилась в полицию 26 февраля и сообщила, что её угрожают избить, изнасиловать и облить кислотой. Ей стали угрожать из-за поддержки девушек из порноклипа Тилля Линдеманна. Травлю начали пользователи «Двача», а сообщество азербайджанских националистов объявило награду за «ликвидацию» Маршенкуловой."
Украинский Филипп
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле… Едут и смеются,
Пряники жуют.
Как она задолбала отсвечивать. Потом людей с реальными не замечают из-за таких как она.
Когда убьют тогда и приходите
Тоже в Голландию хочет?
у двачеров биполярочка, то они за либеральные ценности, а то за патриархальные.. мдаааааа
Чиков всё обо всех знает быстрее всех. Интересно, он только за медийных персонажей впрягается?