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Ольга Щербинина
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Полиция возбудила дело об угрозах убийством Залине Маршенкуловой. Прокуратура отменила это решение Материал редакции

Адвокат Маршенкуловой обратился в суд с жалобой на бездействие следователя.

34 комментария
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Московская полиция возбудила уголовное дело об угрозах убийством (ч. 1 ст. 119 УК) журналистке и фем-активистке Залине Маршенкуловой, но через два дня постановление отменили в прокуратуре. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, дознаватель ОВД по району Вешняки завёл дело 27 апреля. В постановлении говорилось, что 20 февраля неустановленное лицо на почве личных неприязненных отношений с Маршенкуловой высказывало ей угрозы убийством, создавая ей «тревожную обстановку и страх за её жизнь».

Через два дня исполняющий обязанности Перовского межрайонного прокурора Москвы отменил постановление о возбуждении дела, отметив, что оно было «незаконным и необоснованным». Перовский районный суд Москвы 1 июня рассмотрит жалобу адвоката защиты на бездействие следователя.

Маршенкулова обратилась в полицию 26 февраля и сообщила, что её угрожают избить, изнасиловать и облить кислотой. Ей стали угрожать из-за поддержки девушек из порноклипа Тилля Линдеманна. Травлю начали пользователи «Двача», а сообщество азербайджанских националистов объявило награду за «ликвидацию» Маршенкуловой.

Залине Маршенкуловой угрожают из-за поддержки…
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#новости #феминизм #суд #полиция

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34 комментария
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Трудный космос

35

За вами уже выехали! 

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Древний пришелец

17

пизда вам тжники ебаные 
скоро пойдете по этапу за залиночку 

Ответить

Мелкий Слава

Древний
1

Вообще не смешно. Кто то может воспринять это всерьёз и убить человека 

Ответить

Отдаленный Слава

Мелкий
1

Так что теперь не травить в интернете?

Ответить

Мелкий Слава

Отдаленный
–2

Одно дело обзывать тупой, некрасивой и далее по списку, а другое дело призывать к физ.насилию над человеком 

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

Мелкий
0

Вы часом не депутат? Больно ловко у вас идиотские запреты оправдывать получается. 

Ответить

Alexey Snooker

Мелкий
1

Кто то может воспринять это всерьёз и убить человека

Это же так и работает

Ответить

Мелкий Слава

Alexey
–1

Мало ли больных на голову 

Ответить

Древний пришелец

Мелкий
0

Што

Ответить

Поволжский Мститель .

Древний
1

Лего этапом?

Ответить

Древний пришелец

Поволжский
2

Лего? ага вот оскорбления. @Zalina Marshenkulova записывай, хули сидишь?

Ответить

Сомнительный Влад

Древний
2

Всем нравится лего.

Ответить

Alexey Snooker

Сомнительный
0

А это похоже ее самый главный фанат
https://www.youtube.com/user/republicattak/videos

Ответить

Евгений Клочков

Поволжский
1

По тропе из самых крепких кубиков
Голыми ступнями

Ответить

Daniil Minashkin

12

Суд будет проходить в Майнкрафте из-за квадратности истца 

Ответить

Дмитрий Шальц

6

Залина: Моей жизни угрожает опасность, так почему следователь отменил расследование??!
Так же Залина:

Ответить

Alexey Snooker

Дмитрий
6
Ответить

Shepard

Дмитрий
3

Это твиты женщины, которую зовут Залина Маршенкулова?

Ответить

Сомнительный Влад

Shepard
0

Да.

Ответить

Михаил Штанько

Дмитрий
1

Все линки дохлые, а такую же пикчу я могу и с твоим аккаунтом сделать за пару мин)

Ответить

Поволжский Мститель .

5

Какая же это всё хуйня! какой в этом смысл? Я так больше не могу!
"Маршенкулова обратилась в полицию 26 февраля и сообщила, что её угрожают избить, изнасиловать и облить кислотой. Ей стали угрожать из-за поддержки девушек из порноклипа Тилля Линдеманна. Травлю начали пользователи «Двача», а сообщество азербайджанских националистов объявило награду за «ликвидацию» Маршенкуловой."

Ответить

Украинский Филипп

Поволжский
4

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперёд.

А за ним комарики
На воздушном шарике.

А за ними раки
На хромой собаке.

Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.

Зайчики
В трамвайчике.

Жаба на метле… Едут и смеются,
Пряники жуют.

Ответить

Alex Macher

3

Как она задолбала отсвечивать. Потом людей с реальными не замечают из-за таких как она.

Ответить

ОСА

Alex
0

Какими такими реальными?

Ответить

Alexei Kuksin

ОСА
3

Он имел ввиду не с квадратными подбородками

Ответить

dmzkrsk

4

Когда убьют тогда и приходите

Ответить

Агрессивный микрофон

dmzkrsk
0

Когда соберете весь конструктор, тогда и приходите

Ответить

Mmmax

1

Тоже в Голландию хочет?

Ответить

Игорь Голованов

Mmmax
6

К Тилю в клип

Ответить

alexferman

0

Сплошной зоопарк

Ответить

Petr

0

Прокуратура пересела с иглы женского одобрения на её лицо

Ответить

Андрей Парусников

0

у двачеров биполярочка, то  они за либеральные ценности, а то за патриархальные.. мдаааааа

Ответить

A big purple banana 🍆

Андрей
0

Они за травлю, ты еще не понял?

Ответить

AZP

0

Чиков всё обо всех знает быстрее всех. Интересно, он только за медийных персонажей впрягается?

Ответить
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