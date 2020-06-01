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Президент отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня.
Владимир Путин назвал новую дату голосования по Конституции — 1 июля. Об этом он заявил во время совещания с рабочей группой по поправкам в основной закон страны.
Путин также отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня. «Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», — заявил он. Путин назвал 1 июля «вполне подходящим» и «юридически безупречным» днём для голосования по Конституции. Он согласовал эту дату с министром просвещения — так как это выпадает на проведение ЕГЭ. Министр заявил, что голосование не помешает проведению экзамена.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с проведением голосования 1 июля. Она сообщила, что темп прироста заболевания коронавирусом снижается и составляет порядка 2%. Попова также рассказала, что 24 региона перешли на первый этап отмены ограничений, 3 региона готовы к третьему этапу. «Дата 1 июля — очень значимая, потому что это ещё два раза по две недели, два инкубационных периода», — считает Попова.
Дату 1 июля предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах. «Не хотелось бы, чтобы всё это накладывалось на ЕГЭ», — объяснила она.
Памфилова предложила начать голосование по конституционным поправкам за 6 дней до основной даты. Его будет проводить не только в помещении, но и во дворе и в других местах, а также через мобильные участки. Глава ЦИК заверила, что голосование будет проходить при «тотальном общественном наблюдении». Памфилова сообщила, что всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. Электронное голосование можно будет проводить в регионах, «которые докажут», что готовы к этому. Голосовать по почте будет нельзя.
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Андрей Клишас рассказал РИА «Новости», что участки для голосования по конституции откроются за неделю до 1 июля. На совещании Путина этот вопрос утверждён не был.
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Крашенинников подтвердил, что россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. А основой день голосования, 1 июля, объявят выходным.
Против
как будто кого-то спрашивали
Стройный Даниль
@Вахтёр TJ тут наброс.
Главное, чтоб выходной был с сохранением зарплаты!
Красивый корабль
ну да, выходные бы не помешали.
Так вот ты где! Ух, щас вмажемся!
Могут ли камни голосовать?
Наш гражданский долг проголосовать против! И всех своих знакомых сагитировать против 👎 издевательство над людьми и страной
UPD: я занимался социологией и единственное что пугает власть это активное голосование 🗳 против! Если приходят данные о желании избирателей голосовать включается веерная дезинформация о тщетности голосования😏 На выборы надо идти всегда! Поверьте
Наш гражданский долг не идти
Медицинский космос
Почему? Какая разница, если цифры по явке по вашей же логике точно так же нарисуют?
В чем суть вашего героического гражданского долга?
Не участвовать в клоунаде?
Медицинский космос
У тебя редкий шанс донести свое недовольство и не получить пизды от ОМОНа. Ты считаешь своим гражданским долгом его проигнорировать
Ну я не считаю это "голосование" законным, следовательно не иду. Если мой голос подделают, то не важно приду я или нет, а для их честной статистики цифру сделаю.
Медицинский космос
Это заблуждение
Ну развейте его. Я лично вижу, что
1. независимых наблюдателей нет
2. разделения голосов по категориям (надобное, электронное, предварительное, ан участке) нет
3. паспортные данные не собирают (т.е. поставил член ИК рандомный крестик напротив пустой фамилии и вот у него +1 бюллетень)
4. любой общественной дискуссии о том, что поправки может быть и не нужны по массовым СМИ, например ТВ, как я понимаю нет
5. срок растягивают на 6 дней, так что даже если нет толп желающих проголосовать, то всегда можно нарисовать явку, сказав, что люди приходили в другой день
6. запихивание 10050 поправок в одну графу да/нет
Я не вижу из каких предпосылок можно было бы считать, что это голосование могут провести, так чтобы оно хотя бы отдаленно могло считаться легитимным.
Обана, ещё нашёл!
Сомнительный Влад
Что нашёл?
Путин также отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня. «Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», — заявил он.
Он согласовал эту дату с министром просвещения — так как это выпадает на проведение ЕГЭ.
Министр заявил, что голосование не помешает проведению экзамена.
блять только про это дерьмо забыли а он опять разворошил
неужели он до сих пор не понял что ни на что не способен?
Медицинский космос
Способен на хую тебя 20 лет вертеть. Или это не так сложно?
"«Дата 1 июля — очень значимая, потому что это ещё два раза по две недели, два инкубационных периода»"
как насчет хотя бы одного развития события с помощью гражданам государства?
84%, скриньте.
ставлю на 89%, забьёмся на пиво?
Какое пиво?
Значимый Макс
какое закажет выигавший
Ну а вдруг ты дохуя дорогое закажешь и из-за границы.
Ну, пусть лимит деняк в 300р тогда
Ок. Ставлю 83%
Отлично! Теперь хоть какой-то смысл будет посмотреть результаты
Значимый Макс
Принято) Мб ща бахну в офтопе тему, что ли
Вперёд
Только хз как тогда все будут друг другу пиво отправлять
1. Пойти в магаз
2. Назвать цену
3. Перечислить деньги на карточку
.....................
4. PROFIT!!!!!!!!!!
93%
Путин, когда ж ты сдохнешь уже, урод вонючий. сдохни, сдохни
Стройный Даниль
@Вахтёр TJ наброс новорега.
Путин, когда ж ты сдохнешь уже, урод вонючий. сдохни, сдохни
Стройный Даниль
Одобряю мирную смену власти на сильного лидера патриота и светлое будущее.
всё никак не уймётся тварь :)
@Вахтёр TJ тут наброс новорега. А можно каждый раз не вызывая вахтера, просто пожаловаться и в выпадающем окне написать причину жалобы?
убейся, критин
опять нерабочий день будет?
сука че то будет, он куда-то торопится
Дата 1 июля — очень значимая, потому что это ещё два раза по две недели, два инкубационных периода
Чё?
К первому июлю будут выявлять ноль заражённых в день
ЕГЭ не помешает проведению голосования
Так по такой манере вам и парад хуй помешает голосованию.
Ну в ЕГЭ в основном не участвуют избиратели
Сомнительный Влад
Задача по математике:
В школу идут в 7 лет, первый класс заканчивают в 8 лет.
Вопрос: во сколько лет заканчивают 11 класс?
го ddos гражданских исков в конституционный суд
начать голосование по конституционным поправкам за 6 дней до основной даты
Не то чтобы это особо имело значение, но охуенная же концепция. Сами написали закон о том, что надо объявить дату за 30 дней до, и сами же вводят концепцию растянутого на неделю голосования. С тем же успехом можно было объявить июнь месяцем голосования за поправки (кроме конечно 24го числа, которое уже зарезервировано за днем великого парада).
А если серьезно, они что реально считают, что парад настолько бустанет патриотический дух, что все ринутся голосовать за вечного пыню? Как эта хуйня вообще работает?
Показательно провести хуем по губам всей стране, а потом пригласить поучаствовать в цирке с обнулением
Самоуверенность уровня Чаушеску