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Новости
Артём Мазанов
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Путин объявил новую дату голосования по Конституции — 1 июля. ЦИК предложил проводить его в течение семи дней Материал редакции

Президент отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня.

119 комментариев
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Владимир Путин Фото Алексея Никольского, РИА «Новости»

Владимир Путин назвал новую дату голосования по Конституции — 1 июля. Об этом он заявил во время совещания с рабочей группой по поправкам в основной закон страны.

Путин также отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня. «Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», — заявил он. Путин назвал 1 июля «вполне подходящим» и «юридически безупречным» днём для голосования по Конституции. Он согласовал эту дату с министром просвещения — так как это выпадает на проведение ЕГЭ. Министр заявил, что голосование не помешает проведению экзамена.

Я очень надеюсь, что граждане примут в голосовании самое активное участие.

Владимир Путин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с проведением голосования 1 июля. Она сообщила, что темп прироста заболевания коронавирусом снижается и составляет порядка 2%. Попова также рассказала, что 24 региона перешли на первый этап отмены ограничений, 3 региона готовы к третьему этапу. «Дата 1 июля — очень значимая, потому что это ещё два раза по две недели, два инкубационных периода», — считает Попова.

Дату 1 июля предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах. «Не хотелось бы, чтобы всё это накладывалось на ЕГЭ», — объяснила она.

Памфилова предложила начать голосование по конституционным поправкам за 6 дней до основной даты. Его будет проводить не только в помещении, но и во дворе и в других местах, а также через мобильные участки. Глава ЦИК заверила, что голосование будет проходить при «тотальном общественном наблюдении». Памфилова сообщила, что всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. Электронное голосование можно будет проводить в регионах, «которые докажут», что готовы к этому. Голосовать по почте будет нельзя.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Андрей Клишас рассказал РИА «Новости», что участки для голосования по конституции откроются за неделю до 1 июля. На совещании Путина этот вопрос утверждён не был.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Крашенинников подтвердил, что россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. А основой день голосования, 1 июля, объявят выходным.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

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119 комментариев
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Дыня

32

Против

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Носорог Бани

Дыня
5

Всем по хуй
Путин

Ответить

коренной нарниец

Дыня
3

как будто кого-то спрашивали

Ответить

Дыня

коренной
1

Не лезь, наблюдатель, у нас тут альтернативное голосование 

Ответить

Значимый Макс

13

мразина

Ответить

Стройный Даниль

Значимый
–3

@Вахтёр TJ тут наброс.

Ответить

Летний месяц

Стройный
1

@Вахтёр TJ тут Меглин.

Ответить

Victor Axonoff

Значимый
0

Кто?

Ответить

Летний месяц

12
Ответить

Ипполит Воробьянинов

Летний
1
Ответить

умный человек

Летний
0
Ответить

Николай Шелопугин

11

Главное, чтоб выходной был с сохранением зарплаты!

Ответить

Красивый корабль

Николай
–2

ну да, выходные бы не помешали.

Ответить

Coronadoden

Красивый
0

Так вот ты где! Ух, щас вмажемся!

Ответить

Красивый корабль

Coronadoden
0

Жаль, что сарказм не понимают некоторые...

Ответить

Роберт Петросян

10
Ответить

dmzkrsk

8

Могут ли камни голосовать?

Ответить

Дыня

dmzkrsk
0

Страной править у них получается неплохо. Для камней по крайней мере точно

Ответить

Дыня

Дыня
0

Дыня, че за хуйню ты написал?

Ответить

Дыня

Дыня
1

Не знаю, я всегда ее пишу.

Ответить

Чеченский бинокль

Дыня
0

Это тебе за 💩тина

Ответить

Дыня

Чеченск…
3

Это тебе за это тебе за 💩тина

Ответить

Чеченский

Дыня
0

Это тебе за это тебе за это тебе за 💩тина

Ответить

Дыня

Чеченск…
2

Вахтер чудовищная накрутка рейтинга 

Ответить

Евгений Лазарев

dmzkrsk
0

Если за поправки, то могут

Ответить

Ирман

5

Наш гражданский долг проголосовать против! И всех своих знакомых сагитировать против 👎 издевательство над людьми и страной
UPD: я занимался социологией и единственное что пугает власть это активное голосование 🗳 против! Если приходят данные о желании избирателей голосовать включается веерная дезинформация о тщетности голосования😏 На выборы надо идти всегда! Поверьте

Ответить

Ерофей Смирнов

Ирман
0

Наш гражданский долг не идти

Ответить

Медицинский космос

Ерофей
4

Почему? Какая разница, если цифры по явке по вашей же логике точно так же нарисуют?

В чем суть вашего героического гражданского долга?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Медицинский
–2

Не участвовать в клоунаде?

Ответить

Медицинский космос

Vitaly
1

У тебя редкий шанс донести свое недовольство и не получить пизды от ОМОНа. Ты считаешь своим гражданским долгом его проигнорировать

Ответить

Vitaly

Медицин…
–2

Именно. Ибо не важно как проголосуют, а как посчитают. Принимая участие в подобном, мы легитимизируем процедуру.

Ответить

Ерофей Смирнов

Медицинский
–3

Ну я не считаю это "голосование" законным, следовательно не иду. Если мой голос подделают, то не важно приду я или нет, а для их честной статистики цифру сделаю.

Ответить

alexferman

Ерофей
2

Ну и нарисуют ваши голоса за вас

Ответить

nonsense

Ирман
1

Как вы собрались осуществить свой гражданский долг, если ваш голос никто не собирается учитывать изначально?

Ответить

Медицинский космос

nonsense
1

Это заблуждение

Ответить

nonsense

Медицинский
2

Ну развейте его. Я лично вижу, что
1. независимых наблюдателей нет
2. разделения голосов по категориям (надобное, электронное, предварительное, ан участке) нет
3. паспортные данные не собирают (т.е. поставил член ИК рандомный крестик напротив пустой фамилии и вот у него +1 бюллетень)
4. любой общественной дискуссии о том, что поправки может быть и не нужны по массовым СМИ, например ТВ, как я понимаю нет
5. срок растягивают на 6 дней, так что даже если нет толп желающих проголосовать, то всегда можно нарисовать явку, сказав, что люди приходили в другой день
6. запихивание 10050 поправок в одну графу да/нет

Я не вижу из каких предпосылок можно было бы считать, что это голосование могут провести, так чтобы оно хотя бы отдаленно могло считаться легитимным.

Ответить

Красивый корабль

4

голосовать за то, что уже приняли. охуенно.

Ответить

Coronadoden

Красивый
0

Обана, ещё нашёл!

Ответить

Сомнительный Влад

Coronadoden
1

Что нашёл?

Ответить

Coronadoden

Сомнительный
1

Ладно, я поделюсь! Тебе пожирнее дорожку сделать?

Ответить

Красивый корабль

Сомнительный
0

он уже не только нашел.

Ответить

Любовный Влад

4

Путин также отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня. «Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», — заявил он.

Он согласовал эту дату с министром просвещения — так как это выпадает на проведение ЕГЭ.

Министр заявил, что голосование не помешает проведению экзамена.

Ответить

Андрей Ионов

2

блять только про это дерьмо забыли а он опять разворошил 

неужели он до сих пор не понял что ни на что не способен?

Ответить

Медицинский космос

Андрей
4

Способен на хую тебя 20 лет вертеть. Или это не так сложно?

Ответить

Андрей Ионов

Медицинский
1

не спорю

Ответить

Андрей Ионов

3

"«Дата 1 июля — очень значимая, потому что это ещё два раза по две недели, два инкубационных периода»"

как насчет хотя бы одного развития события с помощью гражданам государства?

Ответить

Dra

2

84%, скриньте.

Ответить

Значимый Макс

Dra
1

ставлю на 89%, забьёмся на пиво?

Ответить

Чеченский бинокль

Значимый
0

Какое пиво?

Ответить

Значимый Макс

Чеченский
0

какое закажет выигавший

Ответить

Чеченский бинокль

Значимый
0

Ну а вдруг ты дохуя дорогое закажешь и из-за границы.

Ответить

Значимый Макс

Чеченск…
0

Ну, пусть лимит деняк в 300р тогда

Ответить

Чеченский

Значимый
1

Ок. Ставлю 83%

Ответить

Значимый Макс

Чеченск…
1

Отлично! Теперь хоть какой-то смысл будет посмотреть результаты

Ответить

Артём Мазанов

Значимый
2

Ставлю на 75%

Ответить

Значимый Макс

Артём
0

Принято) Мб ща бахну в офтопе тему, что ли

Ответить

Чеченский

Значимый
0

Вперёд

Ответить

Значимый Макс

Чеченск…
0

Только хз как тогда все будут друг другу пиво отправлять

Ответить

Чеченский

Значимый
1

1. Пойти в магаз
2. Назвать цену
3. Перечислить деньги на карточку
.....................
4. PROFIT!!!!!!!!!!

Ответить

Значимый Макс

Чеченск…
0

дадада я уже понел)

Ответить

Значимый Макс

Чеченск…
0

готово

Делаем ставки на голосование по поправкам…
Решили забиться на пиво для победителя. Пишите свои прогнозы на исход голосования в каменты. Если…
tjournal.ru
Ответить

Grn Wlf

Значимый
0

 Ставлю на 65%

Ответить

Михаил Кометов

Артём
0

93%

Ответить

Значимый Макс

Михаил
0

глянь ссыль выше, отпишись там)

Ответить

Чеченский

Значимый
0

Я уже жеж

Ответить

Медицинский космос

Значимый
0

Будто что-то необычное есть в этих цифрах

Ответить

Dra

Значимый
0

Только на сиськи в личку с твоей стороны!

Ответить

Значимый Макс

Dra
0

Блин, рискованно слишком

Ответить

Kyler

2

Да сколько можно уже...

Ответить

Носорог Бани

2
Ответить

Alexander Smirnov

2

>путин объявил дату<<

Абажаю!
Реальные дела реального президента💪

Ответить

Красивый корабль

1

А потом удивятся, что откуда вторая волна. 

Ответить

Пыльный Никита

Красивый
3
Ответить

Красивый корабль

Пыльный
0

аж пропел.

Ответить

Пыльный Никита

Красивый
4

Я волна, новая волна,
Подо мной будет вся страна
Подожди, скоро навсегда,
Затоплю ваши города.

Ответить

Красивый корабль

Пыльный
0

не, ну зачем? 

Ответить

Jeka Permyakov

0

Путин, когда ж ты сдохнешь уже, урод вонючий. сдохни, сдохни

Ответить

Стройный Даниль

Jeka
1

@Вахтёр TJ наброс новорега.

Ответить

alexferman

Стройный
1

Путин, когда ж ты сдохнешь уже, урод вонючий. сдохни, сдохни

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

Я ВСЕ ВИДЕЛ

Ответить

Dra

Стройный
1

Одобряешь обнуление?

Ответить

Стройный Даниль

Dra
0

Одобряю мирную смену власти на сильного лидера патриота и светлое будущее.

Ответить

alexferman

Стройный
0

Хороший, годный клоун)

Ответить

Vitaly FlieTantie

Стройный
0

Ловите наркомана

Ответить

Михаил Кометов

Стройный
0

Кто, если не Путин?

Ответить

William Nash

1

всё никак не уймётся тварь :)

Ответить

Стройный Даниль

William
0

@Вахтёр TJ тут наброс новорега. А можно каждый раз не вызывая вахтера, просто пожаловаться и в выпадающем окне написать причину жалобы?

Ответить

William Nash

Стройный
0

убейся, критин

Ответить

Стройный Даниль

William
0

Ну это бан дружок.

Ответить

Евгений Большаков

1

опять нерабочий день будет?

Ответить

Пыльный Никита

Евгений
0

оплачиваемый?

Ответить

Чеченский бинокль

1

💩тин

💩 = poo

Ответить

Андрей Рядькин

1

сука че то будет, он куда-то торопится 

Ответить

Darya Timofeeva

Андрей
0

обнуление срока будет, что еще))))))))))))))))

Ответить

Олег Мельник

1

Новый месяц - новый нерабочий день с сохранением зарплаты.

Ответить

Папуша

1

Дата 1 июля — очень значимая, потому что это ещё два раза по две недели, два инкубационных периода

Чё?

Ответить

Freon

1

К первому июлю будут выявлять ноль заражённых в день

Ответить

Dra

Freon
0

Думаю, что к началу июля произойдёт воскрешение умерших от covid

Ответить

Названый утюг

1

Торопится успеть до того, как все от короны попередохнем

Ответить

Стройный Даниль

1

Не вариант, я буду в отпуске.

Ответить

Дорожный Макс

Стройный
0

Можно подумать, что ты уедешь куда-то далеко! 

Ответить

Стройный Даниль

Дорожный
0

У меня нет привычки прерывать отпуск ради ерунды. Никогда даже на выборы не ходил.

Ответить

Сомнительный Влад

Стройный
0

А если через Госуслуги?

Ответить

Семен Петров

1

Просто новость по соседству

Кремль объявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС…
Саммит БРИКС и заседание Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества…
www.rbc.ru
Ответить

Evgeny Klyuchnikov

1

Не голосование, а опрос.

Ответить

Дорожный Макс

0

Мотается как в жопу ужжаленый.

Ответить

Сомнительный Влад

Дорожный
1

Скучно ему одному на даче.

Ответить

Abram Dikoy

0

вот говна кусок

Ответить

Григорий Бумбацкий

0

ЕГЭ не помешает проведению голосования
Так по такой манере вам и парад хуй помешает голосованию.

Ответить

Андрей Гришин

Григорий
0

Ну в ЕГЭ в основном не участвуют избиратели 

Ответить

Сомнительный Влад

Андрей
0

Задача по математике:
 
В школу идут в 7 лет, первый класс заканчивают в 8 лет.
Вопрос: во сколько лет заканчивают 11 класс?

Ответить

Igor Karklin

0

го ddos гражданских исков в конституционный суд

Ответить

Чеченский бинокль

Igor
0

И что ему будет? Он в другмо городе

Ответить

nonsense

0

начать голосование по конституционным поправкам за 6 дней до основной даты

Не то чтобы это особо имело значение, но охуенная же концепция. Сами написали закон о том, что надо объявить дату за 30 дней до, и сами же вводят концепцию растянутого на неделю голосования. С тем же успехом можно было объявить июнь месяцем голосования за поправки (кроме конечно 24го числа, которое уже зарезервировано за днем великого парада).
А если серьезно, они что реально считают, что парад настолько бустанет патриотический дух, что все ринутся голосовать за вечного пыню? Как эта хуйня вообще работает?

Ответить

alex twit

0

СУКА
как раз отпуск, выходной пролетает(

Ответить

Украинский Филипп

0

ГОЛОСОВАНИЕ

Ответить

Алексей Любимцев

0

Показательно провести хуем по губам всей стране, а потом пригласить поучаствовать в цирке с обнулением
Самоуверенность уровня Чаушеску

Ответить

Ilya Grigöryev

0

Делаем ставки? Сколько % будет "за".
Ящитаю 70%

Ответить

Илья Михалков

0

Лол сука. Как егэ в школе не помешает УИКу в этой же школе?

Ответить
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