Президент отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня.

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Владимир Путин Фото Алексея Никольского, РИА «Новости»

Владимир Путин назвал новую дату голосования по Конституции — 1 июля. Об этом он заявил во время совещания с рабочей группой по поправкам в основной закон страны.

Путин также отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня. «Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», — заявил он. Путин назвал 1 июля «вполне подходящим» и «юридически безупречным» днём для голосования по Конституции . Он согласовал эту дату с министром просвещения — так как это выпадает на проведение ЕГЭ. Министр заявил, что голосование не помешает проведению экзамена.

Я очень надеюсь, что граждане примут в голосовании самое активное участие. Владимир Путин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с проведением голосования 1 июля. Она сообщила, что темп прироста заболевания коронавирусом снижается и составляет порядка 2%. Попова также рассказала, что 24 региона перешли на первый этап отмены ограничений, 3 региона готовы к третьему этапу. «Дата 1 июля — очень значимая, потому что это ещё два раза по две недели, два инкубационных периода», — считает Попова.

Дату 1 июля предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах. «Не хотелось бы, чтобы всё это накладывалось на ЕГЭ», — объяснила она.

Памфилова предложила начать голосование по конституционным поправкам за 6 дней до основной даты. Его будет проводить не только в помещении, но и во дворе и в других местах, а также через мобильные участки. Глава ЦИК заверила, что голосование будет проходить при «тотальном общественном наблюдении». Памфилова сообщила, что всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. Электронное голосование можно будет проводить в регионах, «которые докажут», что готовы к этому. Голосовать по почте будет нельзя.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Андрей Клишас рассказал РИА «Новости», что участки для голосования по конституции откроются за неделю до 1 июля. На совещании Путина этот вопрос утверждён не был.