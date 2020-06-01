Прямой эфир
Товары на космическую тематику тоже начали искать чаще.
Аналитики «AliExpress Россия» отметили возросший интерес пользователей площадки к товарам космической тематики. Они связывают это с запуском первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.
В первые сутки после запуска число запросов по слову «космос» выросло на 35%. Особенный интерес у пользователей появился к плюшевым динозаврам. Аналитики заметили увеличение числа запросов по слову «динозавр» на 32% сразу после трансляции запуска корабля. Выросло и количество позиций товаров, связанных с динозавром.
30 мая NASA и SpaceX со второй попытки успешно запустили космический корабль Crew Dragon. На борту были астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, а также игрушечный динозаврик, которого выбрали их сыновья. Он стал одним из героев запуска по версии интернета. На самом деле игрушка выполняла роль индикатора гравитации.
а большого или маленького! я так понял, они в двух размерах продаются
Нужна статистика по продукции Bad Dragon
Я чуть не заказал в магазине SpaceX, они там по 20 баксов продавались но быстро закончились. На Алиэкспрессе такие же оказывается 13 баксов стоят.
Смм порнхаба просочился в Алибабу
Внимательный хот-дог
@Кто это?
Натуральный калькулятор