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Новости
Ольга Щербинина
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AliExpress отметил рост интереса к плюшевым динозаврам после запуска корабля Crew Dragon Материал редакции

Товары на космическую тематику тоже начали искать чаще.

12 комментариев
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Аналитики «AliExpress Россия» отметили возросший интерес пользователей площадки к товарам космической тематики. Они связывают это с запуском первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.

В первые сутки после запуска число запросов по слову «космос» выросло на 35%. Особенный интерес у пользователей появился к плюшевым динозаврам. Аналитики заметили увеличение числа запросов по слову «динозавр» на 32% сразу после трансляции запуска корабля. Выросло и количество позиций товаров, связанных с динозавром.

30 мая NASA и SpaceX со второй попытки успешно запустили космический корабль Crew Dragon. На борту были астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, а также игрушечный динозаврик, которого выбрали их сыновья. Он стал одним из героев запуска по версии интернета. На самом деле игрушка выполняла роль индикатора гравитации.

Один из героев запуска SpaceX по версии…
«Третьим пассажиром» динозавра выбрали сыновья экипажа Crew Dragon, но полетел он не просто так…
tjournal.ru

#новости #aliexpress #spacex

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12 комментариев
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Значимый Макс

3

повторюсь, но - хехе, я успела своим заказать его на др, теперь жду динозаврика

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Чеченский бинокль

Значимый
0

:C

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Женя Кузьмин

Значимый
0

а большого или маленького! я так понял, они в двух размерах продаются

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Bulky Blackcrappie

2

Нужна статистика по продукции Bad Dragon

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alex twit

Bulky
2

по количеству плюсцов спалим количество людей в теме

Ответить

Внимательный хот-дог

Bulky
0

сук как же я ору

Ответить

alex twit

2

"Беру" отметил рост интереса к плюшевым батутам после твита Рогозина 

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Morgan

1

Я чуть не заказал в магазине SpaceX, они там по 20 баксов продавались но быстро закончились. На Алиэкспрессе такие же оказывается 13 баксов стоят.

Ответить

Freon

0

Смм порнхаба просочился в Алибабу

Ответить

Внимательный хот-дог

Freon
1

@Кто это?

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Натуральный калькулятор

Внимательный
2

@Дмитрий Орлов

Ответить

Внимательный хот-дог

Натуральный
0

где бот? пропили?

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