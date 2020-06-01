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Новости
Ольга Щербинина
1400

AliExpress заметил рост интереса к плюшевым динозаврам после запуска корабля Crew Dragon Материал редакции

Товары на космическую тематику тоже начали искать чаще.

38 комментариев
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Аналитики «AliExpress Россия» отметили возросший интерес пользователей площадки к товарам космической тематики. Они связывают это с запуском первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.

В первые сутки после запуска число запросов по слову «космос» выросло на 35%. Особенный интерес у пользователей появился к плюшевым динозаврам. Аналитики заметили увеличение числа запросов по слову «динозавр» на 32% сразу после трансляции запуска корабля. Выросло и количество позиций товаров, связанных с динозавром.

30 мая NASA и SpaceX со второй попытки успешно запустили космический корабль Crew Dragon. На борту были астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, а также игрушечный динозаврик, которого выбрали их сыновья. Он стал одним из героев запуска по версии интернета. На самом деле игрушка выполняла роль индикатора гравитации.

Один из героев запуска SpaceX по версии…
«Третьим пассажиром» динозавра выбрали сыновья экипажа Crew Dragon, но полетел он не просто так…
tjournal.ru

#новости #aliexpress #spacex

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38 комментариев
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Bulky Blackcrappie

9

Нужна статистика по продукции Bad Dragon

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alex twit

Bulky
6

по количеству плюсцов спалим количество людей в теме

Ответить

Чеченский бинокль

alex
1

Твой тоже считается

Ответить

Властный химик

Bulky
1

Что это?

Ответить

alex twit

Властный
–1

не гугли. повторяю: НЕ ГУГЛИ. ну или хоть историю очисти потом, если с рабочего компа

Ответить

Властный химик

alex
1

Ну ты моральный удод. Как не гуглить, когда ты просишь не гуглить?!

Люди памагите, посмотрите за меня и скажите что это.

Ответить

Стройный Даниль

Властный
0

Игрушка для утех.

Игрушки для ксенофилов. Интервью с компанией Bad…
Если вам уже не нравится содержание статьи, то посмотрите в самый её конец. Надеюсь, ссылки…
dtf.ru
Ответить

Властный химик

Стройный
0

@Александра Утёнкова что за игрушка.

Ответить

Частый Женя

Властный
1

Да ниче такого
Пластилин

Ответить

Властный химик

Частый
1

Похож на эмбрион носорога.

Или нос с клыками по бокам.

Цвет необычный, цветочно-искусствееный.

Ответить

Частый Женя

Властный
1

При чем тут Сечин??

Ответить

Властный химик

Частый
0
Ответить

Частый Женя

Властный
2

эмбрион носорога
Или нос с клыками по бокам
Цвет необычный, цветочно-искусствееный.

Ответить

Чеченский бинокль

alex
1

Ок, посмотрел

Ответить

Внимательный хот-дог

Bulky
1

сук как же я ору

Ответить

Значимый Макс

5

повторюсь, но - хехе, я успела своим заказать его на др, теперь жду динозаврика

Ответить

Женя Кузьмин

Значимый
0

а большого или маленького! я так понял, они в двух размерах продаются

Ответить

Властный химик

Женя
2

27 см, достаточно чтобы удовлетворить.

Ответить

Чеченский бинокль

Властный
2

фубля

Ответить

Значимый Макс

Женя
1

А я не знаю))

Ответить

Чеченский бинокль

Значимый
0

:C

Ответить

Значимый Макс

Чеченский
0

Ну вот. Не грусти :с

Ответить

Чеченский бинокль

Значимый
0

Я тоже хочу :C

Ответить

alex twit

5

"Беру" отметил рост интереса к плюшевым батутам после твита Рогозина 

Ответить

Сергей Васильев

2

32%

Ради такой цифры писать новость....

Ответить

Freon

1

Смм порнхаба просочился в Алибабу

Ответить

Внимательный хот-дог

Freon
1

@Кто это?

Ответить

Натуральный калькулятор

Внимательный
3

@Дмитрий Орлов

Ответить

Внимательный хот-дог

Натуральный
1

где бот? пропили?

Ответить

Кто это

Внимательный
0

Я не знаю других имен Freon

Ответить

Morgan

1

Я чуть не заказал в магазине SpaceX, они там по 20 баксов продавались но быстро закончились. На Алиэкспрессе такие же оказывается 13 баксов стоят.

Ответить

Morgan

Morgan
0

удалено

Ответить

Vladislav Donets

Morgan
0

Такие же?

Ответить

Master Oogway

1

А разве не рисковано брать туда с собой такую игрушку с мелкими частичками? Там ведь каждую крошку вылавливают

Ответить

Преступный ключ

1

Достаточно было ссылки на динозавра на али. 

Ответить

Глубокий череп

1

Ольга сегодня главная по рекламным интеграциям?

Ответить

Глубокий череп

Глубокий
0

Оьга сиогня лавная по игыграциям?)?)?

Еблан блядь  

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Andre Macareno

0

Наследник Блохэй

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