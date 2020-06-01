Прямой эфир
Товары на космическую тематику тоже начали искать чаще.
Аналитики «AliExpress Россия» отметили возросший интерес пользователей площадки к товарам космической тематики. Они связывают это с запуском первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.
В первые сутки после запуска число запросов по слову «космос» выросло на 35%. Особенный интерес у пользователей появился к плюшевым динозаврам. Аналитики заметили увеличение числа запросов по слову «динозавр» на 32% сразу после трансляции запуска корабля. Выросло и количество позиций товаров, связанных с динозавром.
30 мая NASA и SpaceX со второй попытки успешно запустили космический корабль Crew Dragon. На борту были астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, а также игрушечный динозаврик, которого выбрали их сыновья. Он стал одним из героев запуска по версии интернета. На самом деле игрушка выполняла роль индикатора гравитации.
Нужна статистика по продукции Bad Dragon
Властный химик
Что это?
Властный химик
Ну ты моральный удод. Как не гуглить, когда ты просишь не гуглить?!
Люди памагите, посмотрите за меня и скажите что это.
Стройный Даниль
Игрушка для утех.
Властный химик
@Александра Утёнкова что за игрушка.
Да ниче такого
Пластилин
Похож на эмбрион носорога.
Или нос с клыками по бокам.
Цвет необычный, цветочно-искусствееный.
а большого или маленького! я так понял, они в двух размерах продаются
Смм порнхаба просочился в Алибабу
Внимательный хот-дог
@Кто это?
Натуральный калькулятор
Я чуть не заказал в магазине SpaceX, они там по 20 баксов продавались но быстро закончились. На Алиэкспрессе такие же оказывается 13 баксов стоят.
А разве не рисковано брать туда с собой такую игрушку с мелкими частичками? Там ведь каждую крошку вылавливают