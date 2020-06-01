Против Шмарова выступает редакция — он переписал заголовок статьи о «Роснефти» и распорядился удалить колонку об Игоре Сечине.

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин оставил Андрея Шмарова на должности исполняющего обязанности главного редактора до решения совета директоров. Об этом сообщается на сайте издания.

Еремин сообщил сотрудникам, что «с уважением относится к профессиональным качествам» Шмарова и надеется, что редакция урегулирует с ним конфликт. Совет директоров должен собраться не раньше, чем через месяц — именно он утверждает главного редактора.