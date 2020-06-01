Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова на должности главреда до решения совета директоров
Материал редакции
Против Шмарова выступает редакция — он переписал заголовок статьи о «Роснефти» и распорядился удалить колонку об Игоре Сечине.
Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин оставил Андрея Шмарова на должности исполняющего обязанности главного редактора до решения совета директоров. Об этом сообщается на сайте издания.
Еремин сообщил сотрудникам, что «с уважением относится к профессиональным качествам» Шмарова и надеется, что редакция урегулирует с ним конфликт. Совет директоров должен собраться не раньше, чем через месяц — именно он утверждает главного редактора.
Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта. За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали. В этот же день стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию Шмарова удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили;
22 апреля сотрудники «Ведомостей» сообщили о запрете на упоминание опросов «Левады-центра» и критики обнуления президентских сроков Владимира Путина. Журналистам объяснили, что это распоряжение администрации президента;
23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главреда. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию;
29 мая 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Еремин;
В этот же день редакция написала открытое письмо, где заявила, что появление в сделке Еремина «выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями, которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес».
Дыня
Шмаров, я уверен ты хороший парень, и ничего плохого ты не делаешь. Если посмотреть на твои новости, то они не плохие. Ты не набрасываешь, не пишешь непонятные и администрации президента вещи. Ты просто ошибся изданием. К сожалению здешние пользователи в большинстве своем опущенные, не имеющие представления об самоуважении и чести обмудки.
Абстрактный цвет
ты хочешь проблем? хочешь без кожуры дежурить на интернет страничке?
alexfermanДыня
Откуда эта паста, кстати?
Дыняalexferman
Из Италии
Дыняalexferman
а вообще я хз. @Артём Мазанов откуда скопипастил материал?
Bulky Blackcrappiealexferman
Yuri Miller
Фамилия крайне подходящая.
саша
если кому не пофиг, я не буду продлевать подписку на ведомости
alex twit
Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин оставил Андрея Шмарова на должности переписывателя заголовков статей