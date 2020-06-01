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Артём Мазанов
2761

Сотрудники Facebook раскритиковали отказ Цукерберга удалить пост Трампа о стрельбе по участникам беспорядков Материал редакции

Президент США написал, что «когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Цукерберг назвал это свободой самовыражения.

57 комментариев
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Сотрудники Facebook раскритиковали позицию Марка Цукерберга, отказавшегося удалять пост Дональда Трампа о возможной стрельбе по участникам беспорядков в США. Об этом пишет The Guardian.

Речь идёт о публикации Трампа от 29 мая. Президент США на фоне массовых беспорядков тогда заявил в Твиттере и Фейсбуке, что, если местные власти не смогут «взять себя в руки и вернуть город под контроль», — ему придётся ввести в Миннеаполис войска Национальной гвардии. В конце сообщения он предупредил: «Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».

Twitter ограничил доступ к этой записи. В соцсети скрыли пост под предупреждением, что он может нарушать правила, запрещающие героизацию насилия. На следующий день администрация Twitter сообщила, что «проанализировала указанное содержимое и не выявила нарушений правил». Компания рассказала, что «не приняла никаких мер». «Почему же они всё равно подвергли его цензуре?», — так этот ответ прокомментировал Белый дом.

Facebook в отношении аналогичной публикации никаких действий не предприняла. Марк Цукерберг тогда заявил, что высказывания Трампа не нарушают правил соцсети. Глава Facebook также назвал это информацией о действиях государства.

Я знаю, многие люди огорчены нашим решением оставить пост президента, но наша позиция заключается в том, чтобы позволять как можно больше выражать своё мнение, если оно не вызывает опасность причинения неминуемого вреда.

Марк Цукерберг
глава Facebook

С позицией Цукерберга не согласились сотрудники Facebook

Директор по дизайну экрана для звонков Portal Эндрю Кроу написал, что «предоставление платформы для подстрекательства к насилию и распространения дезинформации недопустимо, я не согласен с позицией Марка и буду работать, чтобы изменить ситуацию».

Andrew @AndrewCrow
Censoring information that might help people see the complete picture *is* wrong. But giving a platform to incite violence and spread disinformation is unacceptable, regardless who you are or if it’s newsworthy. I disagree with Mark’s position and will work to make change happen.

Директор по дизайну ленты новостей Facebook Райан Фрейтас заявил, что Цукерберг неправ. Он пообещал постараться «изменить его [Цукерберга] мнение и сделать это максимально громко».

Ryan Freitas @ryanchris
Mark is wrong, and I will endeavor in the loudest possible way to change his mind.

Джейсон Стирман заявил, что «полностью не согласен с решением Марка ничего не делать с постами Трампа, которые явно провоцируют насилие». Он сообщил, что такое мнение внутри компании не только у него.

Stirman @stirman
I don't know what to do, but I know doing nothing is not acceptable. I'm a FB employee that completely disagrees with Mark's decision to do nothing about Trump's recent posts, which clearly incite violence. I'm not alone inside of FB. There isn't a neutral position on racism.

Лорен Тан написала, что «бездействие Facebook в отношении постов Трампа, подстрекающего к насилию, заставляет стыдиться работы здесь».

Lauren Tan ✨😷✨ @sugarpirate_
Facebook's inaction in taking down Trump's post inciting violence makes me ashamed to work here. I absolutely disagree with it. I enjoy the technical parts of my job and working alongside smart/kind people, but this isn't right. Silence is complicity.

Часть сотрудников Facebook обратилась в наблюдательный совет компании — этот орган может выносить решения по сложным вопросам, связанным с модерацией контента. Но совет ответил, что не сможет отреагировать на эту ситуацию оперативно.

The New York Times также выяснила, что в знак протеста «десятки сотрудников» компании вышли на виртуальный протест — они взяли отгул и добавили в подписи своих почт и профили информацию о том, что сделали это в знак протеста против решения Цукерберга не удалять пост Трампа. Журналисты также рассказали, что более десятка нынешних и бывших сотрудников компании назвали беспорядки самым серьёзным вызовом руководству компании с момента основания.

Два высокопоставленных сотрудника Facebook рассказали The New York Times, что они пообещали руководству уйти в отставку, если Цукерберг не именит своё решение. Один человек, который должен быть начать работать в Facebook в июле сообщил, что больше не хочет устраиваться туда на работу.

Трамп опубликовал твит о возможной стрельбе на фоне того, что в США уже несколько дней не прекращаются протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Массовые протесты в США — только видео: погромы…
Большой репортаж из соцсетей о происходящем в Штатах из-за гибели Джорджа Флойда.
tjournal.ru

#новости #facebook #трамп #icantbreathe

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57 комментариев
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Многий Гоша

64

 Директор по дизайну ленты новостей Facebook Райан Фрейтас

Мнение бездарей, которые не могут сделать нормальную ленту, не учитывается.

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Agent_J

Многий
7

твою ж мать... "Директор по дизайну ленты новостей"

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Нужный корабль

Agent_J
9

Если есть директор, то значит есть и зам, и 5-10 сотрудников под началом.
12 кретинов

Ответить

Игорь Янович

Agent_J
0

Да, вы что не знали что у фейспука есть директор по надписям на кнопках, а так же менеджер веника и совка ответственный по чистке новостей непокорных юзеров.
Ну и куда же без члена совета директоров по обработке событий кнопок.
Вообщем структура менеджмента у фейспука такая же идиотская как и он сам.

Ответить

Николай

Agent_J
0

Не удивлюсь, если дизайном ленты новостей занимается команда в 50 человек с одним директором, пятёркой продактов, таким же количеством бизнес-аналитиков и несколькими дюжинами дизайнеров всех рангов. И это только дизайн! На остальные функции у них небось такого же размера команды.

Ответить

Насущные Проблемы

Многий
4

Ещё бы директор по дизайну интерфейса высказался.

Ответить

Sergey Smirnov

Многий
2

Как вообще этот человек может что-то заявлять? Хуже ленты фб нет в истории интернета ничего.

Ответить

Медицинский космос

Sergey
2

 Хуже ленты фб нет в истории интернета ничего.

Нетфликс для веба

Ответить

Олег Ивахнов

36

директор по дизайну ленты

Директор по дизайну звонков

Ключевые сотрудники.
Особенно если учесть как хуево у фб с дизайном и юзабилити

Ответить

alexferman

Олег
4

Набрали гомокувшинок и прочий левацкий скам, хуле

Ответить

Sergey Smirnov

alexferman
0

Гомокувшинок -_-

Ответить

Медицинский космос

20

Лорен Тан написала, что «бездействие Facebook в отношении постов Трампа, подстрекающего к насилию, заставляет стыдиться работы здесь»

Ну так и пошла на хуй

TypeScript witch, блять

Ответить

A big purple banana 🍆

Медицинский
0

Технофошыст!

Ответить

Медицинский космос

A
3

Порядком заебали эти рокстары и ниндзя в своих мечтах

Ответить

Arkadiy Glushenkov

5

Ох, ТЖ как обычно, хоть бы кто разобрался в вопросе. Там проблема в том, что фразу эту, when the looting starts the shooting stars, использовал в 1967 году начальник полиции Майами как оправдание насилия против протестующих. И тогда протесты были по большей части мирные, а начальник полиции этот - известный правый радикал к тому моменту был. И, например, на пресс-конференции говорил, что "любая сила, вплоть до убийства, хороша при задержании". Результат - трое убитых и десятки раненых. Так вот на Трампа накинулись за то, что он как раз мужика этого цитировал (читай - расиста), а не потому, что он просто брякнул что-то не подумав. 

Ответить

Поменял Никнейм

Arkadiy
22

Факт интересный, конечно, но абсолютно похуй — протесты что-то нихуя не мирные, так что постреливают

Ответить

Андрей Заварзин

10

Правые - подстрекательство и расизм
Левацкая - свобода слова
Смотри не перепутай
Иронично что Цукерберг, который боролся против "фейков" и "неправда" напоролся на свой же костыль

Ответить

Морской Макс

Андрей
2
Ответить

Лев Бабенко

Морской
3

А если из Москвы или Петербурга, можно обсуждать? 

Ответить

Властный химик

Лев
3

Можно, если немножко.

Ответить

Морской Макс

Властный
0

Запретная богиня.

Ответить

Морской Макс

Лев
0

Зачем порвался?

Ответить

Лев Бабенко

Морской
1
Ответить

Морской Макс

Лев
0

Жаль.

Ответить

Горка Тлетов

Морской
0
Ответить

Инвестиционный рубин

Андрей
1

Он и в ответе за тех, кого приручил

Ответить

Freon

9

Фейсбучные куколды

Ответить

Классический Либерал

Freon
1

не забудь упомянуть сойбоев

Ответить

Mordegard Glezgorv

6

А что не так Трамп сказал? Какая ещё, блед, героизация насилия? Совсем кукухой поехали. Героизация насилия - это замалчивание и повсеместная поддержка селебрити этих цветных любителей хип-хопа, которые Джокера пересмотрели и захотели под шумок разжиться джорданами за чужой счёт 

Ответить

Мальмезон I

4

Если правильно помню, то в ряде штатов можно использовать оружие на территории своей собственности в случаях посягательств на жизнь или имущество.
Все участники знают на что идут вроде бы

Ответить

Kir Kirsky

Мальмезон
4

а в этих штатах и протестов нет. совпадение не иначе

Ответить

Мальмезон I

Kir
0
Ответить

Agent_J

4

У "Директора по дизайну экрана для звонков" на аватарке стоит кулак из мемного плаката "procrastinators unite... tomorrow".

Интересно, какие у него вообще функциональные обязанности? Как он проводит свой рабочий день?

Ответить

Поменял Никнейм

Agent_J
1

Попиксельно перемещает иконки

Ответить

Sakari Sauso

Agent_J
1

с утра выпил, весь день свободен✊

Ответить

Agent_J

Sakari
0

Примите моё резюме, я идеально подхожу на эту должность. Обещаю не хуесосить Цукерберга.

Ответить

Инвестиционный рубин

4

Как говорится: Свобода слова заканчивается там, где начинаются права и свободы другого человека

Ответить

Slow Dimon

1

Мир сходит с ума. Весна.

Ответить

Морской Макс

Slow
8

Чумачечая…

Ответить

Пкшаашер

Slow
2

Уже лето.

Ответить

Морской Макс

Пкшаашер
0

Не будь таким чёрствым: человек же из Питера.

Ответить

dmzkrsk

Slow
0

Високосный год просто

Ответить

Sergey Smirnov

2

Корона перевернула мир: за право выходить из дома выступают консервативные  реднеки с ружьями,  за модерацию и цензуру прогрессивные либералы из фейсбука(дизайнер экрана доя звонков, это кто блять,  смузихлеб на велфере?)
Минвайл остальные тупо грабят ашаны в Америке.  

Ответить

Serg Bootlegger

1

Жаль не уволят

Ответить

Евгений Долгий

1

На месте Цукерберга я бы уволил к хуям этих рукожопых.

Ответить

Трагический месяц

Евгений
0

За личное мнение?

Ответить

Евгений Долгий

Трагический
1

Нет, за то что рукожопы.

Ответить

Трагический месяц

Евгений
0

Ну раз до этого вопросов не было, значит его всё устраивает.

Ответить

Евгений Долгий

Трагический
0

А может и нет, молчит, терпит, страдает, а они такие хуяк, и повод!

Ответить

Мальмезон I

0

Цукер, чего ботинок не целуешь то?

Ответить

Andre Macareno

0

хуя там аватарки, прям как крестики у нас на тиджее

Ответить

Многий Гоша

Andre
0

Не сразу вспомнил, где его видел.

Ответить

Andre Macareno

Многий
0

Кстати да, тоже про детройт подумал

(но я выбирал треугольник без кулака, я ж мирный был)

Ответить

Глубокий череп

0

Охуенно, строишь суперсоцсеточку с говеным дизайном, чтобы потом сидеть блядь чужие посты модерировать,  пиздец

Ответить

Vladimir Vorobyev

0

сотрудники фейсбука превращаются в какое-то сословие, им и Цукерберг уже не указ. Напоминает чиновничество в России

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Разве Цукерберг не говорил в прошлый раз что они будут удалять такое? Уже переобулся.
То он против факт чекинга был, а теперь это

Ответить

Ярослав Лазор

0

Что-то я не припоминаю доброты Цукерберга в отношении своих сотрудников так что ждем "Бывшие сотрудники Facebook..."

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