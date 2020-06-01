Президент США написал, что «когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Цукерберг назвал это свободой самовыражения.

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Сотрудники Facebook раскритиковали позицию Марка Цукерберга, отказавшегося удалять пост Дональда Трампа о возможной стрельбе по участникам беспорядков в США. Об этом пишет The Guardian.

Речь идёт о публикации Трампа от 29 мая. Президент США на фоне массовых беспорядков тогда заявил в Твиттере и Фейсбуке, что, если местные власти не смогут «взять себя в руки и вернуть город под контроль», — ему придётся ввести в Миннеаполис войска Национальной гвардии. В конце сообщения он предупредил: «Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».

Twitter ограничил доступ к этой записи. В соцсети скрыли пост под предупреждением, что он может нарушать правила, запрещающие героизацию насилия. На следующий день администрация Twitter сообщила, что «проанализировала указанное содержимое и не выявила нарушений правил». Компания рассказала, что «не приняла никаких мер». «Почему же они всё равно подвергли его цензуре?», — так этот ответ прокомментировал Белый дом.

Facebook в отношении аналогичной публикации никаких действий не предприняла. Марк Цукерберг тогда заявил, что высказывания Трампа не нарушают правил соцсети. Глава Facebook также назвал это информацией о действиях государства.

Я знаю, многие люди огорчены нашим решением оставить пост президента, но наша позиция заключается в том, чтобы позволять как можно больше выражать своё мнение, если оно не вызывает опасность причинения неминуемого вреда. Марк Цукерберг глава Facebook

С позицией Цукерберга не согласились сотрудники Facebook

Директор по дизайну экрана для звонков Portal Эндрю Кроу написал, что «предоставление платформы для подстрекательства к насилию и распространения дезинформации недопустимо, я не согласен с позицией Марка и буду работать, чтобы изменить ситуацию».

Andrew @AndrewCrow Censoring information that might help people see the complete picture *is* wrong. But giving a platform to incite violence and spread disinformation is unacceptable, regardless who you are or if it’s newsworthy. I disagree with Mark’s position and will work to make change happen.

Директор по дизайну ленты новостей Facebook Райан Фрейтас заявил, что Цукерберг неправ. Он пообещал постараться «изменить его [Цукерберга] мнение и сделать это максимально громко».

Ryan Freitas @ryanchris Mark is wrong, and I will endeavor in the loudest possible way to change his mind.

Джейсон Стирман заявил, что «полностью не согласен с решением Марка ничего не делать с постами Трампа, которые явно провоцируют насилие». Он сообщил, что такое мнение внутри компании не только у него.

Stirman @stirman I don't know what to do, but I know doing nothing is not acceptable. I'm a FB employee that completely disagrees with Mark's decision to do nothing about Trump's recent posts, which clearly incite violence. I'm not alone inside of FB. There isn't a neutral position on racism.

Лорен Тан написала, что «бездействие Facebook в отношении постов Трампа, подстрекающего к насилию, заставляет стыдиться работы здесь».

Lauren Tan ✨😷✨ @sugarpirate_ Facebook's inaction in taking down Trump's post inciting violence makes me ashamed to work here. I absolutely disagree with it. I enjoy the technical parts of my job and working alongside smart/kind people, but this isn't right. Silence is complicity.

Часть сотрудников Facebook обратилась в наблюдательный совет компании — этот орган может выносить решения по сложным вопросам, связанным с модерацией контента. Но совет ответил, что не сможет отреагировать на эту ситуацию оперативно.

The New York Times также выяснила, что «десятки сотрудников» компании вышли на виртуальный протест — они взяли отгул и добавили в подписи своих почт и профили информацию о том, что сделали это в знак протеста против решения Цукерберга не удалять пост Трампа. Журналисты также рассказали, что более десятка нынешних и бывших сотрудников компании назвали беспорядки самым серьёзным вызовом руководству компании с момента основания.

Два высокопоставленных сотрудника Facebook рассказали The New York Times, что пообещали руководству уйти в отставку, если Цукерберг не изменит своё решение. Один человек, который должен быть начать работать в Facebook в июле, сообщил, что больше не хочет устраиваться туда на работу. Сотрудники также начали подписывать петиции, призывающие компанию провести кадровые изменения в составе топ-менеджеров — чтобы добиться разносторонних мнений.