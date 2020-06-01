Прямой эфир
Президент США написал, что «когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Цукерберг назвал это свободой самовыражения.
Сотрудники Facebook раскритиковали позицию Марка Цукерберга, отказавшегося удалять пост Дональда Трампа о возможной стрельбе по участникам беспорядков в США. Об этом пишет The Guardian.
Речь идёт о публикации Трампа от 29 мая. Президент США на фоне массовых беспорядков тогда заявил в Твиттере и Фейсбуке, что, если местные власти не смогут «взять себя в руки и вернуть город под контроль», — ему придётся ввести в Миннеаполис войска Национальной гвардии. В конце сообщения он предупредил: «Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».
Twitter ограничил доступ к этой записи. В соцсети скрыли пост под предупреждением, что он может нарушать правила, запрещающие героизацию насилия. На следующий день администрация Twitter сообщила, что «проанализировала указанное содержимое и не выявила нарушений правил». Компания рассказала, что «не приняла никаких мер». «Почему же они всё равно подвергли его цензуре?», — так этот ответ прокомментировал Белый дом.
Facebook в отношении аналогичной публикации никаких действий не предприняла. Марк Цукерберг тогда заявил, что высказывания Трампа не нарушают правил соцсети. Глава Facebook также назвал это информацией о действиях государства.
Директор по дизайну экрана для звонков Portal Эндрю Кроу написал, что «предоставление платформы для подстрекательства к насилию и распространения дезинформации недопустимо, я не согласен с позицией Марка и буду работать, чтобы изменить ситуацию».
Директор по дизайну ленты новостей Facebook Райан Фрейтас заявил, что Цукерберг неправ. Он пообещал постараться «изменить его [Цукерберга] мнение и сделать это максимально громко».
Джейсон Стирман заявил, что «полностью не согласен с решением Марка ничего не делать с постами Трампа, которые явно провоцируют насилие». Он сообщил, что такое мнение внутри компании не только у него.
Лорен Тан написала, что «бездействие Facebook в отношении постов Трампа, подстрекающего к насилию, заставляет стыдиться работы здесь».
Часть сотрудников Facebook обратилась в наблюдательный совет компании — этот орган может выносить решения по сложным вопросам, связанным с модерацией контента. Но совет ответил, что не сможет отреагировать на эту ситуацию оперативно.
The New York Times также выяснила, что «десятки сотрудников» компании вышли на виртуальный протест — они взяли отгул и добавили в подписи своих почт и профили информацию о том, что сделали это в знак протеста против решения Цукерберга не удалять пост Трампа. Журналисты также рассказали, что более десятка нынешних и бывших сотрудников компании назвали беспорядки самым серьёзным вызовом руководству компании с момента основания.
Два высокопоставленных сотрудника Facebook рассказали The New York Times, что пообещали руководству уйти в отставку, если Цукерберг не изменит своё решение. Один человек, который должен быть начать работать в Facebook в июле, сообщил, что больше не хочет устраиваться туда на работу. Сотрудники также начали подписывать петиции, призывающие компанию провести кадровые изменения в составе топ-менеджеров — чтобы добиться разносторонних мнений.
Трамп опубликовал твит о возможной стрельбе на фоне того, что в США уже несколько дней не прекращаются протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
Нужный корабль
Если есть директор, то значит есть и зам, и 5-10 сотрудников под началом.
12 кретинов
Да, вы что не знали что у фейспука есть директор по надписям на кнопках, а так же менеджер веника и совка ответственный по чистке новостей непокорных юзеров.
Ну и куда же без члена совета директоров по обработке событий кнопок.
Вообщем структура менеджмента у фейспука такая же идиотская как и он сам.
Не удивлюсь, если дизайном ленты новостей занимается команда в 50 человек с одним директором, пятёркой продактов, таким же количеством бизнес-аналитиков и несколькими дюжинами дизайнеров всех рангов. И это только дизайн! На остальные функции у них небось такого же размера команды.
Как вообще этот человек может что-то заявлять? Хуже ленты фб нет в истории интернета ничего.
Медицинский космос
Хуже ленты фб нет в истории интернета ничего.
Нетфликс для веба
директор по дизайну ленты
Директор по дизайну звонков
Ключевые сотрудники.
Особенно если учесть как хуево у фб с дизайном и юзабилити
Набрали гомокувшинок и прочий левацкий скам, хуле
Я вам может открою тайну, но ФБ и не должен быть удобен. Он должен приносить деньги. У них, вроде была радикальная попытка редизайна. Но после снижения доходов её завернули.
Технофошыст!
Ох, ТЖ как обычно, хоть бы кто разобрался в вопросе. Там проблема в том, что фразу эту, when the looting starts the shooting stars, использовал в 1967 году начальник полиции Майами как оправдание насилия против протестующих. И тогда протесты были по большей части мирные, а начальник полиции этот - известный правый радикал к тому моменту был. И, например, на пресс-конференции говорил, что "любая сила, вплоть до убийства, хороша при задержании". Результат - трое убитых и десятки раненых. Так вот на Трампа накинулись за то, что он как раз мужика этого цитировал (читай - расиста), а не потому, что он просто брякнул что-то не подумав.
Факт интересный, конечно, но абсолютно похуй — протесты что-то нихуя не мирные, так что постреливают
Правые - подстрекательство и расизм
Левацкая - свобода слова
Смотри не перепутай
Иронично что Цукерберг, который боролся против "фейков" и "неправда" напоролся на свой же костыль
Морской Макс
А если из Москвы или Петербурга, можно обсуждать?
Фейсбучные куколды
А что не так Трамп сказал? Какая ещё, блед, героизация насилия? Совсем кукухой поехали. Героизация насилия - это замалчивание и повсеместная поддержка селебрити этих цветных любителей хип-хопа, которые Джокера пересмотрели и захотели под шумок разжиться джорданами за чужой счёт
Корона перевернула мир: за право выходить из дома выступают консервативные реднеки с ружьями, за модерацию и цензуру прогрессивные либералы из фейсбука(дизайнер экрана доя звонков, это кто блять, смузихлеб на велфере?)
Минвайл остальные тупо грабят ашаны в Америке.
Если правильно помню, то в ряде штатов можно использовать оружие на территории своей собственности в случаях посягательств на жизнь или имущество.
Все участники знают на что идут вроде бы
а в этих штатах и протестов нет. совпадение не иначе
У "Директора по дизайну экрана для звонков" на аватарке стоит кулак из мемного плаката "procrastinators unite... tomorrow".
Интересно, какие у него вообще функциональные обязанности? Как он проводит свой рабочий день?
с утра выпил, весь день свободен✊
Посмотри на дизайн фейсбука, хоть старый, хоть обновленный, и увидишь )))))
Пиздабол, никто так не говорит. Говорят: "Твои права заканчиваются там, где начинаются права других" - это принцип римского права..
Мир сходит с ума. Весна.
Нормально так леваки жрут говно. Т.е вот этот твит в котором призывают терроризировать города, сносить столетние монументы - норма. А то что написал Трамп нет? https://twitter.com/indyfromspace/status/1267271817439346689
Еще один твит в котором левацкое говно с галочкой призывает сжигать белые районы. Какого хуя это еще не в бане?
https://twitter.com/AkaashSingh/status/1266294593697353733
На месте Цукерберга я бы уволил к хуям этих рукожопых.
За личное мнение?
Нет, за то что рукожопы.
Ну раз до этого вопросов не было, значит его всё устраивает.
А может и нет, молчит, терпит, страдает, а они такие хуяк, и повод!
хуя там аватарки, прям как крестики у нас на тиджее
Многий Гоша
Не сразу вспомнил, где его видел.
Кстати да, тоже про детройт подумал
(но я выбирал треугольник без кулака, я ж мирный был)
сотрудники фейсбука превращаются в какое-то сословие, им и Цукерберг уже не указ. Напоминает чиновничество в России
Разве Цукерберг не говорил в прошлый раз что они будут удалять такое? Уже переобулся.
То он против факт чекинга был, а теперь это
Что-то я не припоминаю доброты Цукерберга в отношении своих сотрудников так что ждем "Бывшие сотрудники Facebook..."
Директор по дизайну экрана для звонков
Директор по дизайну ленты новостей
У них на каждую страницу по директору что ли?
Хочу устроиться директор по дизайну голосовых сообщений. И скрою их к чертям.
Сделаю мир лучше!