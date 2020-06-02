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Ольга Щербинина
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Минкомсвязи предложило сайтам объявлений добавить авторизацию пользователей через госуслуги Материал редакции

Avito, «Авто.ру» и ЦИАН решили принять участие в эксперименте.

19 комментариев
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Минкомсвязь предложит агрегаторам товаров и услуг с 1 июля подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства о проведении эксперимента. Он будет добровольным и продлится год.

В ведомстве пояснили, что подключение к ЕСИА для агрегаторов будет бесплатным, но им может понадобиться доработка собственных систем. Там подчеркнули, что доступа к данным пользователей сервисов у министерства не будет. По данным газеты, интерес к эксперименту есть у Avito, «Авто.ру» («Яндекс») и ЦИАНа. Сейчас у них помимо собственной идентификации есть возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и соцсетях.

По словам руководителя сервиса «Авто.ру» Кирилла Смолина, регистрацию с помощью ЕСИА в компании считают перспективной. В ЦИАНе отметили, что эксперимент позволит позволит снизить объёмы мошенничества. По словам представителя Avito, эта инициатива может облегчить внутренний документооборот и сделать более удобным и безопасным взаимодействие пользователей. В сервисе «Юла» (Mail.ru Group) эксперимент считают полезным с точки зрения повышения безопасности и доверия пользователей.

В последнее время на площадках объявлений активизировались мошенники. По оценке компании BI.Zone, их жертвы ежедневно теряют до миллиона рублей. Однако технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков отметил, что если идентификация через ЕСИА будет для пользователей опциональной и добровольной, она не станет барьером для мошенников.

#новости #минкомсвязи #avito #госуслуги

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19 комментариев
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Мертвый турник

34

Че пацаны, шутка про в интернет по паспорту все ближе и ближе к реальности.

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НечеловеческаяЛогика

Мертвый
1

да и паспорт в интернете тоже, привет даркнет для граждан

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Миша Сергеев

12

Плоти нолог

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Ленинградский Орзэмэс

8

Привязка аккаунта по номеру телефона, а власти же ужесточили оборот сим-карт, в чем проблема? Почему этот метод не работает?

Ответить

Вадим Кондратьев

Ленинградский
0

чет нет, до сих пор полно сайтов с продажей симок

Ответить

Al

7

Я понимаю, что мошенники хуе мое, но зато будет сразу видно, сколько налогов можно дособирать. Как обычно - все ради вашей безопасности и уплаты налогов на наши яхты. 

Ответить

fFamous

6

It's just beginning 

Ответить

Zoid Q

5

С одной стороны здравая идея, с другой - идите нахуй.

Ответить

George Jejeya

4

Давно пора там навести порядок. Вот я выбираю себе крем от 5g, а вдруг он окажется просроченным и его всего лишь на 4g хватит?

Ответить

Пожилой Мартингал

George
0

Лучше выбирать крем для попы, Тики-Так называется

Ответить

badResistor

2

Как бы еще заставить население плотить...

Ответить

Далекий франт

1

С одной стороны, оставлять шанс на то, что площадки типа авито смогут получить доступ к данным с госуслуг не очень хочется.
С другой стороны, мошенники на авито уже достали. Продаю PS4 - уже раз 5-6 натыкался на подобных долбодолбов.

Ответить

Кривой якорь

Далекий
2

А что изменится?

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Igor Karklin

Далекий
0

Такая же история, только пытаюсь купить. У тебя 2 джойстика?

Ответить

Далекий франт

Igor
0

Да.

Ответить

Alfred Zakirov

1

Вместе с объявлением будет заполняться справка 3-НДФЛ сразу же?

Ответить

Нуоа Лвлсо

1

Хуёво, если это станет принудительным

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Украденная жизнь

0

На нефти уже не заработаешь.

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Алексей Штейн

0

Что бубтеть? Если это будет добровольная возможность , то будет доверие продавцам с галочкой от госуслуг. Тут уж предьявить можно. 

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