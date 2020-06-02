Avito, «Авто.ру» и ЦИАН решили принять участие в эксперименте.

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Минкомсвязь предложит агрегаторам товаров и услуг с 1 июля подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства о проведении эксперимента. Он будет добровольным и продлится год.

В ведомстве пояснили, что подключение к ЕСИА для агрегаторов будет бесплатным, но им может понадобиться доработка собственных систем. Там подчеркнули, что доступа к данным пользователей сервисов у министерства не будет. По данным газеты, интерес к эксперименту есть у Avito, «Авто.ру» («Яндекс») и ЦИАНа. Сейчас у них помимо собственной идентификации есть возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и соцсетях.

По словам руководителя сервиса «Авто.ру» Кирилла Смолина, регистрацию с помощью ЕСИА в компании считают перспективной. В ЦИАНе отметили, что эксперимент позволит позволит снизить объёмы мошенничества. По словам представителя Avito, эта инициатива может облегчить внутренний документооборот и сделать более удобным и безопасным взаимодействие пользователей. В сервисе «Юла» (Mail.ru Group) эксперимент считают полезным с точки зрения повышения безопасности и доверия пользователей.

В последнее время на площадках объявлений активизировались мошенники. По оценке компании BI.Zone, их жертвы ежедневно теряют до миллиона рублей. Однако технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков отметил, что если идентификация через ЕСИА будет для пользователей опциональной и добровольной, она не станет барьером для мошенников.