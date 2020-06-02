Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
519

Сайтам объявлений предложили добавить авторизацию пользователей через госуслуги Материал редакции

Avito, «Авто.ру» и ЦИАН решили принять участие в эксперименте.

9 комментариев
В закладки

Минкомсвязь предложит агрегаторам товаров и услуг с 1 июля подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства о проведении эксперимента. Он будет добровольным и продлится год.

В ведомстве пояснили, что подключение к ЕСИА для агрегаторов будет бесплатным, но им может понадобиться доработка собственных систем. Там подчеркнули, что доступа к данным пользователей сервисов у министерства не будет. По данным газеты, интерес к эксперименту есть у Avito, «Авто.ру» («Яндекс») и ЦИАНа. Сейчас у них помимо собственной идентификации есть возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и соцсетях.

По словам руководителя сервиса «Авто.ру» Кирилла Смолина, регистрацию с помощью ЕСИА в компании считают перспективной. В ЦИАНе отметили, что эксперимент позволит позволит снизить объёмы мошенничества. По словам представителя Avito, эта инициатива может облегчить внутренний документооборот и сделать более удобным и безопасным взаимодействие пользователей. В сервисе «Юла» (Mail.ru Group) эксперимент считают полезным с точки зрения повышения безопасности и доверия пользователей.

В последнее время на площадках объявлений активизировались мошенники. По оценке компании BI.Zone, их жертвы ежедневно теряют до миллиона рублей. Однако технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков отметил, что если идентификация через ЕСИА будет для пользователей опциональной и добровольной, она не станет барьером для мошенников.

#новости #минкомсвязи #avito #госуслуги

Ольга Щербинина PLUS
+9465
Но есть и хорошие новости. Подписывайтесь на мой твиттер ;)
0
2
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0433\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u043d\u043a\u043e\u043c\u0441\u0432\u044f\u0437\u0438","avito"], "comments": 9, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 174631, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 02 Jun 2020 07:27:43 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Мертвый турник

6

Че пацаны, шутка про в интернет по паспорту все ближе и ближе к реальности.

Ответить

Миша Сергеев

5

Плоти нолог

Ответить

fFamous

3

It's just beginning 

Ответить

Zoid Q

2

С одной стороны здравая идея, с другой - идите нахуй.

Ответить

badResistor

0

Как бы еще заставить население плотить...

Ответить

Далекий франт

0

С одной стороны, оставлять шанс на то, что площадки типа авито смогут получить доступ к данным с госуслуг не очень хочется.
С другой стороны, мошенники на авито уже достали. Продаю PS4 - уже раз 5-6 натыкался на подобных долбодолбов.

Ответить

George Jejeya

0

Давно пора там навести порядок. Вот я выбираю себе крем от 5g, а вдруг он окажется просроченным и его всего лишь на 4g хватит?

Ответить

Пожилой Мартингал

George
0

Лучше выбирать крем для попы, Тики-Так называется

Ответить

Ленинградский Орзэмэс

0

Привязка аккаунта к номеру телефона, власти же ужесточили оборот сим-карт, в чем проблема?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Какая минимальная зарплата в Европе?
Нарисовал инфографику, показывающую размер минимальной зарплаты в странах Европы.
159
Интернет
«Первое хорошее событие 2020 года»: как интернет встретил исторический запуск корабля SpaceX с людьми на борту
Поздравления с «новой эрой», колкости в адрес Дмитрий Рогозина и Илон Маск, исполняющий «Земля в иллюминаторе» с помощью DeepFake.
146
Интернет
Тред о проблемах российской космической сферы от бывшего инженера ракетно-космического завода имени Хруничева
Критика Рогозина, «Проклятие 500 долларов» и внезапная проблема с ЖД-тоннелями — эмоциональная и довольно пессимистичная серия твитов.
305
Популярное за три дня
Наука
Прямая трансляция: Запуск первого корабля SpaceX с людьми на борту
Следим за второй попыткой исторического запуска как для американской космонавтики, так и для компании Илона Маска.
133
Интернет
Тред о проблемах российской космической сферы от бывшего инженера ракетно-космического завода имени Хруничева
Критика Рогозина, «Проклятие 500 долларов» и внезапная проблема с ЖД-тоннелями — эмоциональная и довольно пессимистичная серия твитов.
305
Новости
«Батут работает»: Илон Маск «ответил» Рогозину после успешного запуска Crew Dragon с астронавтами на борту
Ответка на шутку из тех времён, когда отправить американцев на МКС могла только Россия.
161
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Mikhail Lukup

Сайтам объявлений предложили…

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Тред о проблемах российской…

Люциан Бужор

Запись в подсайте Twitter

Православие…

Запись в подсайте Twitter

Пожилой Мартингал

Сайтам объявлений предложили…

Dra

Хотим ли мы как в США 🤔

Овжешко Пожежниченко

Какая минимальная зарплата в…

Роман Белоус

Запись в подсайте Twitter

Овжешко Пожежниченко

Какая минимальная зарплата в…

IO

Какая минимальная зарплата в…

Artem 88

Рамзан Кадыров призвал ООН…

Василий Третьюхин

Apple выпустила обновление iOS…

andrej

Рамзан Кадыров призвал ООН…

George Jejeya

Сайтам объявлений предложили…

Dra

Хотим ли мы как в США 🤔

andrej

Ещё один прототип космического…

Dra

Хотим ли мы как в США 🤔