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что происходит в интернете
«Мы прекращаем беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране».
Дональд Трамп пообещал вернуть порядок на американские улицы, используя военную технику, если протесты не прекратятся. Он обратился к американцам из Белого дома и сказал, что беспорядки необходимо прекратить «прямо сейчас».
По словам Трампа, он мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы — как гражданские, так и военные», чтобы «прекратить беспорядки и мародёрство, разрушение и поджоги, а также защитить права законопослушных американцев». Трамп отметил, что он «настойчиво рекомендовал» всем губернаторам развернуть Национальную гвардию в штатах для подавления восстаний.
Президент заявил, что в последние дни Америку захватили «профессиональные анархисты, грабители, бандиты, антифа и другие». Про его словам, его угрозы в адрес участников акций протеста касаются именно радикалов, «являющихся основными зачинщиками нынешнего насилия».
После выступления Трамп осмотрел церковь Святого Ионна возле Белого дома, которую 31 мая подожгли протестующие.
Массовые протесты в США начались 25 мая, их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам, а затем разрослась на всю страну.
Ждите через 4-5 часиков весёлых видосов из Даллеса, там походу пиздос будет.
Ибо нехрен разрушать собственные города. Тоже мне, борцы против расизма
Вот щас в Сиэтле кстати происходит беспросветный пиздец по сравнению с прошлыми днями.
В парке Кел Андерсон толпа полиции и протестующих. Летает все что не прикручено. Ну и фейерверки с шашками.
А есть источники, где за всем этим удобно следить? Можно и на английском
Пусть сначала сдержит предыдущее обещание и возведёт "антифу" в ранг террористической организации
Как будто смотрю голливудский постапокалиптический фильм. Эпидемия, беспорядки, уличные бои. Ущипните меня.
Сначала сбылось "Заражение", теперь сбывается "Джокер". Что будет в третьей серии?
Че бы парней из Техаса не призвать? Они быстро наведут порядок
Мобильный паук например
Парни из Техаса будут заняты патрулированием своих районов.
во-первых, это стравливание и разжигание гражданской войны. во-вторых, это как если бы Путин завез в москву тех самых рабочих УралВагонЗавода, то есть не самый красивый поступок с любой точки зрения, это резко ударит по рейтингу и навсегда останется кровавым пятном в его истории
Парни из техаса сами всю полицию расстреляют
«Империя, поверженная внешними врагами, возродится. Но раздираемая изнутри-сгинет. Навеки»
Комент отредачен(ибо фотку приложить не могу🤷🏻♂️🤦🏻♂️ — баг на ТЖ)
Красава, Путин максимум взрывать своих же может.
Интересно, читаю одну и ту же новость на TJ на русском и на DW на английском. На TJ большинство критикует протестующих, а на DW большинство поддерживает протестующих и критикует Трампа. Ну кто как не русские больше всех переживает за побитые витрины и сгоревшие автомобили американцев 😁
Зовите Михалкова
"Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США"