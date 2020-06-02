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Новости
Ольга Щербинина
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Трамп назвал протесты в США внутренним терроризмом и мобилизовал военных на борьбу с беспорядками Материал редакции

«Мы прекращаем беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране».

32 комментария
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Дональд Трамп пообещал вернуть порядок на американские улицы, используя военную технику, если протесты не прекратятся. Он обратился к американцам из Белого дома и сказал, что беспорядки необходимо прекратить «прямо сейчас».

Donald J. Trump @realDonaldTrump
My fellow Americans - My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation -- and that is exactly what I will do… https://t.co/pvFxxi9BTR

По словам Трампа, он мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы — как гражданские, так и военные», чтобы «прекратить беспорядки и мародёрство, разрушение и поджоги, а также защитить права законопослушных американцев». Трамп отметил, что он «настойчиво рекомендовал» всем губернаторам развернуть Национальную гвардию в штатах для подавления восстаний.

Президент заявил, что в последние дни Америку захватили «профессиональные анархисты, грабители, бандиты, антифа и другие». Про его словам, его угрозы в адрес участников акций протеста касаются именно радикалов, «являющихся основными зачинщиками нынешнего насилия».

Это не акты мирного протеста. Это акты внутреннего терроризма. Разрушение невинной жизни и пролитие невинной крови — это оскорбление человечества и преступление против Бога.

Дональд Трамп
президент США

После выступления Трамп осмотрел церковь Святого Ионна возле Белого дома, которую 31 мая подожгли протестующие.

Массовые протесты в США начались 25 мая, их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам, а затем разрослась на всю страну.

Массовые протесты в США — только видео: погромы…
Большой репортаж из соцсетей о происходящем в Штатах из-за гибели Джорджа Флойда.
tjournal.ru

#новости #трамп #политика #сша #icantbreathe

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32 комментария
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Пожилой Мартингал

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Ждите через 4-5 часиков весёлых видосов из Даллеса, там походу пиздос будет.

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Андрей Гришин

Пожилой
40

Ибо нехрен разрушать собственные города. Тоже мне, борцы против расизма

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Salvador 666

Пожилой
1

Вот щас в Сиэтле кстати происходит беспросветный пиздец по сравнению с прошлыми днями.

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fFamous

Salvador
0

что там?

Ответить

Salvador 666

fFamous
1

В парке Кел Андерсон толпа полиции и протестующих. Летает все что не прикручено. Ну и фейерверки с шашками.

Ответить

Максим Абрамчик

Salvador
0

А есть источники, где за всем этим удобно следить? Можно и на английском

Ответить

Роман Польских

Максим
4

В этих ветках много всего

https://www.reddit.com/r/PublicFreakout/?ref=tjournal.ru
https://www.reddit.com/r/ActualPublicFreakouts/?ref=tjournal.ru

Ответить

Nikolay Doo

Пожилой
0

зато как хорошо в техасе, с правом свободного ношения оружия...

Ответить

Amir Name

3

Пусть сначала сдержит предыдущее обещание и возведёт "антифу" в ранг террористической организации

Ответить

Amir Name

Amir
2

поясню на всякий случай, сейчас под вывеской "антифа" скрываются настоящие мародёры и грабители.

Ответить

Нуоа Лвлсо

Amir
2

Будто раньше не скрывались

Ответить

Роман Александров

4

Как будто смотрю голливудский постапокалиптический фильм. Эпидемия, беспорядки, уличные бои. Ущипните меня. 
Сначала сбылось "Заражение", теперь сбывается "Джокер". Что будет в третьей серии? 

Ответить

Dc Maniac

Роман
1

Люди Икс ну или Голодные игры 👌

Ответить

Далекий франт

Dc
2

Закончится все "Книгой Илая"

Ответить

Алмаз Ахметзянов

Роман
0

2012 или День независимости

Ответить

Alexander Spiridonov

Роман
0

Сваты

Ответить

Кирилл Половинкин

–2

Че бы парней из Техаса не призвать? Они быстро наведут порядок 

Ответить

Мобильный паук например

Кирилл
6

Парни из Техаса будут заняты патрулированием своих районов.

Ответить

Ебаный Кошмар

Кирилл
2

во-первых, это стравливание и разжигание гражданской войны. во-вторых, это как если бы Путин завез в москву тех самых рабочих УралВагонЗавода, то есть не самый красивый поступок с любой точки зрения, это резко ударит по рейтингу и навсегда останется кровавым пятном в его истории

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Dream Eagle

Кирилл
0

Парни из техаса сами всю полицию расстреляют 

Ответить

Nikolay Doo

Dream
0

но чтото они не торопятся это делать

Ответить

Колоссальный Абдужаббор

1

Нам никогда не понять что такое расизм.
Лично для меня, когда человек видит вместо "жестокости и превышения полномочий" — расизм, он посути и является расистом и теперь щемит уже белых. Это и есть расизм во всём его проявлении. Но что с них взять, в принципе.

Ответить

Dc Maniac

1

«Империя, поверженная внешними врагами, возродится. Но раздираемая изнутри-сгинет. Навеки»

Комент отредачен(ибо фотку приложить не могу🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — баг на ТЖ)

Ответить

Ivan

Dc
0

Да, хотим.

Ответить

Freon

1

Красава, Путин максимум взрывать своих же может.

Ответить

Nikolay Doo

Freon
0

а как же геноциды и предательство в самый страшный час?

Ответить

vvtwittep

0

Чето долго тянул. Хотел показать американцам, что если не Трампушка, то кто? 

Ответить

Алексей Алексеев

–2

Интересно, читаю одну и ту же новость на TJ на русском и на DW на английском. На TJ большинство критикует протестующих, а на DW  большинство поддерживает протестующих и критикует Трампа. Ну кто как не русские больше всех переживает за побитые витрины и сгоревшие автомобили американцев 😁

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Roman Golovin

Алексей
1

Ты себе окна уже выбил в поддержку протестующих?

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Alexey Shabolkin

0

Зовите Михалкова

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Городской дым

Alexey
0

Чё он расскажет, что чипы барахлят?

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сироп от щекотки

0

"Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США"

https://sun9-57.userapi.com/c638922/v638922176/2b…
https://sun9-57.userapi.com/c638922/v638922176/2b0c0/4TycEWQZwP8.jpg
sun9-57.userapi.com
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