Прямой эфир
Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрали 50 человек.
В России стартуют клинические испытания вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
В испытаниях примут участие 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пять женщин. Вакцину разработали при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.
Первая группа добровольцев 3 июня заселится в специальное медучреждение при институте для углублённого обследования и подготовки к эксперименту.
Об участии военного ведомства в разработке вакцины стало известно 7 апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончить к 1 июня, об этом говорил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с Владимиром Путиным 26 мая. Завершить клинические испытания планируется к концу июля.
По словам директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, в России сейчас разрабатывают десять прототипов вакцины от коронавируса Covid-19.
Российским разработкам с текущим уровнем кумовства и коррупции нет доверия абсолютно, что очень печально.
китайцы про себя то же самое говорят... а еще реально надеются на Россию
в плане вакцины... они говорят, что у них ее изобретут последними)... намекают, наверное, что спиздят, а не изобретут))
Бля, чувак, они и так смогли сделать нормальные тесты, при этом как бы в России вче еще производятся вакцины и лекарства от других болезней, их ты тоже не принимаешь?
Нормальные тесты - это вот эти самые?
Промышленный турник
Пост для умалишенных, которые прочтут заголовок и решат, что тест выявляет в 100 раз меньше случаев. Такие уже три месяца пачками в день выходят
Только умалишённые до сих пор верят в то, что нынешнее государство сможет создать конкурентный качественный продукт.
Далекий франт
Больше интересует то, как действие вакцины будет проверяться. Военнослужащего после прививки кинут в ангар с зараженными и будут наблюдать?
Промышленный
Ну да. Нормальные, объективные и образованные люди начитаются заголовков на TJ, пару-тройку раз столкнутся с некачественной услугой от государства и перестают в это верить навсегда
В комментариях перепись деградантов, к каждой новости приплетающих рашку, коррупцию и т.д. Даже если появится новость о том, что именно эта вакцина спасет мир от главной болезни 2020 года, кто-то продолжит страдать по российской действительности
Люди в этом не виноваты. Абсолютно нормально не доверять действующей власти, что не единожды нарушала свои обещания, и подвергать сомнению все инициативы. В такое время живём, чего поделать
Даже если появится новость о том, что именно эта вакцина спасет мир от главной болезни 2020 года
То как это отменит все остальное?
Без каких-либо исследований. На людях. Просто замечательно. Это просто уровень дегроидности
Сначала на солдатах же. На людях попозже.
доклинические исследования предполагалось завершить до 1 июня, а клинические - до конца июля
Да это ясно. Ну нужно ж сначала не на людях опробывать до конца. Нашли подопытных.
Доклинические испытания предполагают испытания "на биологических моделях и лабораторных животных"
Месяц наблюдений очень мало для ясной картины. Так вакцины не создаются на скорую руку.
Промышленный
Теперь создаются. Американцы уже в мае на людях гоняли. Мы подтормаживаем, как обычно
Ну амеры с конца января начали что-то разрабатывать и за полгода им хватило ясно оценить вакцину. А вот за отечественную лабуду прям страшно. Ну посмотрим
А прикинь они станут первыми зомбоками 😂🤷🏻♂️
Ну или мутантами 🤞😝
И все мир изменится на вечно
Ржу нимагу (⌒‿⌒) ＼(≧▽≦)／
Мутанты в России ヽ(*⌒▽⌒*)ﾉ (￢‿￢ )
Прикинул! °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Вакцина от Минобороны будет вырабатывать иммунитет к короне, НАТО и незаправленной кровати. А так де будить в 6 утра.
Чёт как-то быстро. Все же говорили что только через год вакцина может появиться
вакцины уже разработаны по миру, далеко не одна. Сейчас вопрос в тестировании, испытаниях, сертификации. Обычно это занимает от года. Сейчас ситуация беспрецедентная - с одной стороны, вакцина нужна "вчера", с другой стороны раньше против коронавирусов никто не делал вакцин. Так что хорошей и надёжной вакцины, признанной всеми в мире ждать особенно быстро не стоит
доверяете вы российской вакцине или нет... все равно ее ставить пойдёте)))) как бы тут хвостом не виляли мф с вами..
хохла на тиджорнале видно издалека
Зная российскую действительность, что-то меня терзают сомнения насчёт добровольного участия в испытаниях "добровольцев" из числа военных... Грустно это.
Есть возможность умереть от короны или от вакцины. Что выбираете вы?
Любовный кот
Пока, с виду, корона не выглядит такой смертельной и опасной, как столбняк или полиомиелит, чтобы полезность превышала риски осложнений от вакцины. Имхо. Особенно вакцины, которую делают второпях