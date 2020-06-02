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Ольга Щербинина
1960

В России начнутся испытания вакцины от Covid-19 на людях. Её проверят на военнослужащих-добровольцах Материал редакции

Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрали 50 человек.

43 комментария
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В России стартуют клинические испытания вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

В испытаниях примут участие 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пять женщин. Вакцину разработали при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

Первая группа добровольцев 3 июня заселится в специальное медучреждение при институте для углублённого обследования и подготовки к эксперименту.

Об участии военного ведомства в разработке вакцины стало известно 7 апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончить к 1 июня, об этом говорил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с Владимиром Путиным 26 мая. Завершить клинические испытания планируется к концу июля.

По словам директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, в России сейчас разрабатывают десять прототипов вакцины от коронавируса Covid-19.

#новости #covid19 #военные

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43 комментария
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Далекий франт

18

Её проверят на военнослужащих-добровольцах

Если понятие "доброволец" там значит то же самое, что у меня в роте, когда работы назначали, то такое себе, конечно.

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Dra

9

Российским разработкам с текущим уровнем кумовства и коррупции нет доверия абсолютно, что очень печально.

Ответить

Юрий Камерер

Dra
0

китайцы про себя то же самое говорят... а еще реально надеются на Россию

Ответить

WooP WooP

Юрий
5

Китай надеется на Россию xD

Ответить

Юрий Камерер

WooP
2

в плане вакцины... они говорят, что у них ее изобретут последними)... намекают, наверное, что спиздят, а не изобретут))

Ответить

Daniil Minashkin

Dra
0

Бля, чувак,  они и так смогли сделать нормальные тесты, при этом как бы в России вче еще производятся вакцины и лекарства от других болезней, их ты тоже не принимаешь?

Ответить

Dra

Daniil
1

Нормальные тесты - это вот эти самые?

Российские тест-системы для диагностики…
Тест-системы, произведенные в России, в 100 раз слабее произведенных в Европе, и выявляют вирус…
tjournal.ru
Ответить

Промышленный турник

Dra
0

Пост для умалишенных, которые прочтут заголовок и решат, что тест выявляет в 100 раз меньше случаев. Такие уже три месяца пачками в день выходят

Ответить

Dra

Промышленный
2

Только умалишённые до сих пор верят в то, что нынешнее государство сможет создать конкурентный качественный продукт.

Ответить

Далекий франт

Dra
2

Больше интересует то, как действие вакцины будет проверяться. Военнослужащего после прививки кинут в ангар с зараженными и будут наблюдать?

Ответить

Промышленный

Dra
0

Ну да. Нормальные, объективные и образованные люди начитаются заголовков на TJ, пару-тройку раз столкнутся с некачественной услугой от государства и перестают в это верить навсегда

Ответить

WooP WooP

Daniil
1

А Российские вакцины были созданы в России или в СССР ? Одно дело производить вакцины, другое дело разрабатывать. C учетом того в какой заднице у нас вся наука, очень сомневаюсь что 3 миллиардный Китай надеется именно на наши вакцины.

Ответить

Лев Бабенко

–1

В комментариях перепись деградантов, к каждой новости приплетающих рашку, коррупцию и т.д. Даже если появится новость о том, что именно эта вакцина спасет мир от главной болезни 2020 года, кто-то продолжит страдать по российской действительности

Ответить

Максим Абрамчик

Лев
10

Люди в этом не виноваты. Абсолютно нормально не доверять действующей власти, что не единожды нарушала свои обещания, и подвергать сомнению все инициативы. В такое время живём, чего поделать 

Ответить

Alexander Pavlyut

Лев
2

Тут мощнее - прямо в публикации приплели рашку. 

Ответить

Roman Golovin

Лев
1

Даже если появится новость о том, что именно эта вакцина спасет мир от главной болезни 2020 года

То как это отменит все остальное?

Ответить

Salvador 666

3

Без каких-либо исследований. На людях. Просто замечательно. Это просто уровень дегроидности

Ответить

Просто Тимуррр

Salvador
12

Сначала на солдатах же. На людях попозже.

Ответить

Salvador 666

Просто
0

😂

Ответить

Максим Иванов

Просто
0

сначала на солдатах, потом на человекообразных, потом уже на людях)

Ответить

Промышленный турник

Salvador
1

доклинические исследования предполагалось завершить до 1 июня, а клинические - до конца июля

Ответить

Salvador 666

Промышленный
0

Да это ясно. Ну нужно ж сначала не на людях опробывать до конца. Нашли подопытных.

Ответить

Промышленный турник

Salvador
0

Доклинические испытания предполагают испытания "на биологических моделях и лабораторных животных"

Ответить

Salvador 666

Промышленный
1

Месяц наблюдений очень мало для ясной картины. Так вакцины не создаются на скорую руку.

Ответить

Промышленный

Salvador
1

Теперь создаются. Американцы уже в мае на людях гоняли. Мы подтормаживаем, как обычно

Ответить

Salvador 666

Промышл…
0

Ну амеры с конца января начали что-то разрабатывать и за полгода им хватило ясно оценить вакцину. А вот за отечественную лабуду прям страшно. Ну посмотрим

Ответить

Dc Maniac

3

А прикинь они станут первыми зомбоками 😂🤷🏻‍♂️

Ну или мутантами 🤞😝
И все мир изменится на вечно

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Dc
9

Ржу нимагу (⌒‿⌒) ＼(≧▽≦)／
Мутанты в России  ヽ(*⌒▽⌒*)ﾉ    (￢‿￢ )
Прикинул! °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Ответить

Пожилой Мартингал

Дмитрий
2

🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😂😂😂😂😘😘😘🖐🏻

Ответить

Sergey Smirnov

3

Вакцина от Минобороны будет вырабатывать иммунитет к короне, НАТО и незаправленной кровати. А так де будить в 6 утра. 

Ответить

Андрей Гришин

2

Чёт как-то быстро. Все же говорили что только через год вакцина может появиться

Ответить

Andrey

Андрей
0

вакцины уже разработаны по миру, далеко не одна. Сейчас вопрос в тестировании, испытаниях, сертификации. Обычно это занимает от года. Сейчас ситуация беспрецедентная - с одной стороны, вакцина нужна "вчера", с другой стороны раньше против коронавирусов никто не делал вакцин. Так что хорошей и надёжной вакцины, признанной всеми в мире ждать особенно быстро не стоит

Ответить

Сильный кот

1

Чёт сломалась

Ответить

Безопасный магнит

1

Всё правильно, сначала на солдатах, потом на собаках, потом можно и на россиянах

Ответить

BadGuy

1

доверяете вы российской вакцине или нет... все равно ее ставить пойдёте)))) как бы тут хвостом не виляли мф с вами.. 

Ответить

Чудовищный инструмент

–6

Надеюсь, они сдохнут.

Ответить

Херп Дерп

Чудовищный
2

хохла на тиджорнале видно издалека

Ответить

Пожилой Мартингал

Херп
0

Хочешь свой успех повторить ?)

Ответить

J R

0

Зная российскую действительность, что-то меня терзают сомнения насчёт добровольного участия в испытаниях "добровольцев" из числа военных... Грустно это.

Ответить

Имя Фамилия

0

Есть возможность умереть от короны или от вакцины. Что выбираете вы?

Ответить

Любовный кот

Имя
0

Пока, с виду, корона не выглядит такой смертельной и опасной, как столбняк или полиомиелит, чтобы полезность превышала риски осложнений от вакцины. Имхо. Особенно вакцины, которую делают второпях 

Ответить

Финансовый шар

0

Проект «Немезида» в действии?

Ответить

Украденная жизнь

0

Какой Минобороны? Umbrella же должна начать!

Ответить
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