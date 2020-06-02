Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрали 50 человек.

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В России стартуют клинические испытания вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

В испытаниях примут участие 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пять женщин. Вакцину разработали при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

Первая группа добровольцев 3 июня заселится в специальное медучреждение при институте для углублённого обследования и подготовки к эксперименту.

Об участии военного ведомства в разработке вакцины стало известно 7 апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончить к 1 июня, об этом говорил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с Владимиром Путиным 26 мая. Завершить клинические испытания планируется к концу июля.

По словам директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, в России сейчас разрабатывают десять прототипов вакцины от коронавируса Covid-19.