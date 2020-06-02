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Ольга Щербинина
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7,3 триллиона рублей, цифровизация и изменения в Трудовом кодексе — «Ведомости» узнали план восстановления экономики РФ Материал редакции

2 июня его обсудят президент и премьер-министр страны.

Основную часть плана восстановления российской экономики, подготовленного правительством, составляют уже объявленные ранее меры, но в нём есть и ряд новых инициатив. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию плана действий, внесённого в Кремль 1 июня.

  • Цена восстановления экономики – 7,3 триллиона рублей за 2020-2021 годы – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 миллиардов рублей;
  • Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 5 триллионов рублей. В них входят траты и на ранее одобренную помощь населению и бизнесу. Новых масштабных мер поддержки населения в этом году планом не предусмотрено;
  • На социальную поддержку планируется потратить более 700 миллиардов рублей, на помощь малому и среднему бизнесу — 1,3 триллиона, регионам выделят 350 миллиардов рублей;
  • План рассчитан до конца 2021 года. К этому моменту российская экономика должна начать расти на 2,5%, реальные доходы населения должны увеличиваться, в безработица – снизиться до 5%;
  • Помешать восстановлению экономики могут прекращение мер поддержки занятости, увеличение из-за этого безработицы, снижение доходов и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной активности;
  • Правительство предложило создать социальное казначейство – систему, которая повысит адресность и эффективность соцподдержки. Чтобы выявить тех, кому действительно нужна помощь, установят единый подход к определению состава семьи и доходов людей, введут расчёт среднего дохода на семью;
  • В плане предусмотрены изменения в Трудовом кодексе, чтобы безработные могли трудоустроиться быстрее. С октября 2020 года планируют установить минимальный размер часовой ставки, чтобы можно было нанять человека ненадолго и на неполный рабочий день. Также предлагается разрешить переводить сотрудников на удалённую работу и ввести срочный трудовой договор до года с возможностью продления;
  • Новых дорогостоящих мер поддержки малого и среднего бизнеса в плане нет. Вместо денег обещают создать комфортные условия для работы бизнеса. В частности, малому и среднему бизнесу обещают продлить мораторий на проверки до конца 2021 года;
  • В плане делается ставка на цифровизацию – правительство собирается запустить систему «единого окна» для малого и среднего бизнеса, платформу для получения бизнесом лицензий и разрешений, единую информационную систему в сфере здравоохранения, создать образовательную цифровую платформу;
  • Спрос в экономике правительство рассчитывает поддерживать с помощью инвестиций. Крупным проектам пообещают помощь в виде соглашений о защите инвестиций, упрощение строительных процедур и выделения земельных участков.

2 июня Владимир Путин обсудит предложенный документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

#новости #экономика #россия #карантинвроссии

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19 комментариев
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Насущные Проблемы

24

Очередной грандиозный план по поднятию с колен, который закончится ничем, кроме пердежа в виде грандиозного распила бабла.

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Насущные Проблемы

Насущные
8

"Россия объявила что начнёт здоровый образ жизни с понедельника."

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Далекий франт

Насущные
1

Это легко прослеживается в следующих пассажах:
предусмотрены изменения в Трудовом кодексе, чтобы безработные могли трудоустроиться быстрее.

экономика должна начать расти

реальные доходы населения должны увеличиваться

Одни и те же отговорки, с одним и тем же результатом - средний класс все так же и будет жить припеваючи на свои 17к в месяц.

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Насущные Проблемы

Далекий
0

Жить должно стать лучше, жить должно стать веселей!

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Далекий франт

Насущные
0

Не говорят только - у кого должно.

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Alexander Petcoglo

8

российская экономика должна начать расти на 2,5%, реальные доходы населения должны увеличиваться, а безработица – снизиться

 планируют установить минимальный размер часовой ставки, чтобы можно было нанять человека ненадолго и на неполный рабочий день

 Вместо денег обещают создать комфортные условия для работы бизнеса

 ставка на цифровизацию

 упрощение строительных процедур и выделения земельных участков

Классика. Начинается с обещаний, в серединке непонятные и спорные нововведения и под конец не забыли и себя любимых.

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Насущные Проблемы

Alexander
4
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Дмитрий Григорьев

3

Сейчас ещё пять министерств по правильной помощи населению организуют и заживём. Главное не бухтеть.

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Станислав Есин

3

 Основную часть плана восстановления российской экономики составляют уже объявленные ранее меры 

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Orbital_Cat

1

Новая коллекция распила сезона 2020-2021!

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Преподобный Даниль

–1

Круто. Мишустин молодец

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Плохой нос

Преподобный
1

Он что, лайк на твою супер инфорграфику поставил, что ты теперь его хвалишь? 

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Yuri Miller

0

Нифига себе разрыв. 7,7 направят, потратят 1,3 на МСП. На что остальное? На кредитные линии банкам по 0,5 %? Вы знали что банки - бедные несчастные? Перечень отраслей расширяться не будет. Поддержка. МРОТ в рыло - вся их поддержка. Как это может спасти бизнес? Налоги отсрочили? Да спасибо. Но не мне. Даже налоговый капитал говорят: самозанятые поверили государству бла бла. ИП тоже верил государству и вбелую трудился 5 лет. Так вот - получается, что ИП-одиночка, по факту тоже самозанятый, не получит нифига!

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vvtwittep

0

Итого: Ни-ху-я! 

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Украденная жизнь

0

7,3 триллиона рублей - потребуется очень много штрафов, нефть не потянет.

Ответить

Прекрасный яд

0

Чмо плешивое.

Ответить

Евгений Долгий

0

Кто о чем, а Обещалкин опять обещает.

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Кузькин отец

0

Картину зашкаливающей напряженности общественного сознания ярко демонстрирует график социальных ожиданий россиян, опубликованный ВЦИОМ по итогам апреля 2020 года. Просматривая ретроспективно всю постсоветскую эпоху, становится очевидно, что нынешний момент существования путинского режима ознаменовался беспрецедентными показателями тревожности общества, аналогов которым нет во всем 29-летнем периоде исследования данного вопроса.

Катастрофический рост числа тех, кто понимает, что тяжелые времена еще впереди, сейчас составляет 72% (красный график), для сравнения предыдущий исторический максимум был в 1992 году, когда аналогичный показатель составил только 67%.

Доля тех, кто считает, что мы сейчас переживаем самые тяжелые времена, составляет только 15%, а уверенных в том, что они уже прошли, всего 6%. При этом индекс оптимизма населения за 4 месяца 2020 года стремительно упал в зоне критических отрицательных значений с -37 до -81 (падение составило 44 пункта). 

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alex twit

–1

Все у нас социальное - от мониторинга до казначейства

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