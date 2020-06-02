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что происходит в интернете
За сутки умерли 182 человека.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 423 тысячи, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировано 8863 случаев Covid-19, 11 108 человек выздоровели, 182 — умерли.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 5037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.
Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 185 тысяч), на втором месте Подмосковье (больше 40 тысяч), на третьем Петербург (больше 16 тысяч).
Нижегородская область всё растет, 354 это рекорд. Да и в целом в регионах не снижается ничего, что месяц назад, что сейчас. Парад блять зато нужен
Ееее, пробили 420!
Tararrara... it's the motherfucking D O double G
а что за мем про 420? а то много где встречал, но чет не понял откуда он пошел.
если коротко, 4:20 - время курить, к синему киту, как некоторые считают, это отношения не имеет
Расскажи про своё отношение к наркотикам.
Любишь число 69?
Обещали ж не постить это?
Ну и по традиции анек:
Петька спрашивает Чапаева:
— Василий Иванович, что такое диалектика, логика и философия?
— Ну как тебе объяснить? Вот видишь, два мужика идут. Один грязный, другой чистый. Кто из них в баню идет?
— Не знаю!
— Грязный - они идет в баню мыться. Это логика.
— А что такое диалектика?
— Вот видишь, два мужика идут. Один грязный, другой чистый. Кто из них в баню идет?
— Грязный!
— Нет. Он потому и грязный, что никогда в баню не ходит. Это диалектика.
— А что такое философия?
— Видишь двух мужчин. Один чистый, другой грязный. Какой в баню идет?
— А *** его знает.
— А вот это, Петька, и есть философия.
чот не очень снижается
То есть в Москве на данный момент больных 97 105? Какая часть госпитализирована?