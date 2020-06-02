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Новости
Ольга Щербинина
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В России зафиксировали 8 863 случая Covid-19. Общее число заболевших превысило 423 тысячи Материал редакции

За сутки умерли 182 человека.

21 комментарий
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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 423 тысячи, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировано 8863 случаев Covid-19, 11 108 человек выздоровели, 182 — умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 5037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

Инфографика РИА «Новости»

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 185 тысяч), на втором месте Подмосковье (больше 40 тысяч), на третьем Петербург (больше 16 тысяч).

Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

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21 комментарий
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Дмитрий Алексеевич

4

Нижегородская область всё растет, 354 это рекорд. Да и в целом в регионах не снижается ничего, что месяц назад, что сейчас. Парад блять зато нужен

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vvtwittep

Дмитрий
0

Тебя кто заставляет на него идти сиди сычуй дома 

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Замечательный паркур

vvtwittep
1

Жри обои. Вода в кране есть. Замешал со штукатуркой, вот и хлопья на завтрак. Тоже не понимаю жалоб этих.

Ответить

Andre Macareno

2

Ееее, пробили 420!
Tararrara... it's the motherfucking D O double G

Ответить

Степан Кучеренко

Andre
0

а что за мем про 420? а то много где встречал, но чет не понял откуда он пошел.

Ответить

Andre Macareno

Степан
1

если коротко, 4:20 - время курить, к синему киту, как некоторые считают, это отношения не имеет

Ответить

Vladislav Donets

Степан
0

Расскажи про своё отношение к наркотикам.

Ответить

Замечательный паркур

Vladislav
0

Расскажи про свое отношение к алкоголю и табаку

Ответить

Vladislav Donets

Степан
0

Любишь число 69?

Ответить

Степан Кучеренко

Vladislav
0

LMAO

Ответить

Нищий утюг

2

Уже неинтересно, все за протестами наблюдают

Ответить

Мухаммад Рахмонов

Нищий
0

Соглашусь)

Ответить

alex twit

0

Обещали ж не постить это?
Ну и по традиции анек:
Петька спрашивает Чапаева:

— Василий Иванович, что такое диалектика, логика и философия?
— Ну как тебе объяснить? Вот видишь, два мужика идут. Один грязный, другой чистый. Кто из них в баню идет?
— Не знаю!
— Грязный - они идет в баню мыться. Это логика.
— А что такое диалектика?
— Вот видишь, два мужика идут. Один грязный, другой чистый. Кто из них в баню идет?
— Грязный!
— Нет. Он потому и грязный, что никогда в баню не ходит. Это диалектика.
— А что такое философия?
— Видишь двух мужчин. Один чистый, другой грязный. Какой в баню идет?
— А *** его знает.
— А вот это, Петька, и есть философия.

Ответить

Ольга Щербинина

alex
3

Не обещали, мы отменили дайджест

Ответить

Ваня Погост

alex
1

хуй

Выбрасывать ключевые слова из анекдотов — кощунство.

Ответить

Alex Fielding

1

чот не очень снижается

Ответить

Freon

Alex
1

Выздоравливает больше чем заболевает

Ответить

Sergey Smirnov

Freon
0

То заболевали ниочень, теперь выздоравливают ниочинь. 

Ответить

Alex Fielding

Freon
0

8-10 тысяч в день довольно долго уже

Ответить

Darya Timofeeva

Freon
–1

Смешно

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German Times

0

То есть в Москве на данный момент больных 97 105? Какая часть госпитализирована?

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