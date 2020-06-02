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Артём Мазанов
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Мэр Якутска назвала «избирательной карательностью» преследование шамана, шедшего в Кремль «изгонять Путина» Материал редакции

2 июня суд в Якутске должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Александра Габышева в психбольницу.

22 комментария
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева раскритиковала преследование Александра Габышева — шамана, шедшего в Кремль «изгонять Путина». Об этом она написала в Инстаграме.

Авксентьева вступилась за Габышева на фоне рассмотрения иска о его принудительной госпитализации в психбольницу. Мэр Якутска считает, что 2 июня в городе «может возродиться практика, когда с формулировкой „переоценка личности“ любого человека могут направить на принудительное лечение».

Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой.

Сардана Авксентьева
мэр Якутска

Авксентьева уточнила, что как мэр города не имеет прав вмешиваться в деятельность судов. Она считает, что «судья находится под колоссальным эмоциональным давлением». «Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести, надежда есть», — добавила она.

При вступлении в должность я приносила присягу: «охранять права и свободы человека и гражданина». И я помню об этом.

Сардана Авксентьева
мэр Якутска

6 мая неизвестные приехали домой к Габышеву, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а затем привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор. Шаман отказался ехать с ними. Через два дня люди, представившиеся медработниками, снова попытались взять у Габышева тест на коронавирус — он снова отказался сославшись на то, что соблюдает режим самоизоляции и не покидает пределы жилого дома и прилегающей к нему территории.

12 мая Габышева задержали и увезли в психбольницу. По словам адвоката, дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек. 30 мая медкомиссия признала шамана опасным для себя и окружающих.

Габышев отправился пешком из Якутии в Москву в мае 2019 года. Он назвал Путина «злым духом», а себя — «шаманом-воином» и поставил себе цель провести обряд его изгнания. Шамана задержали в ночь на 19 сентября в Бурятии. За ним приехали два автобуса с полицией. На следующий день его поместили в психиатрическую клинику и завели дело о призывах к экстремизму.

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#новости #шаманвоин

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Замечательный паркур

20

#ShamanLivesMatter

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Klim August

Замечательный
10

Я/МЫ ШАМАН

Ответить

alex twit

Klim
0

Я шаман и ты шаман
У нас дизель спиздили

Дело было не в шамане
Старый дед сидел у штурвала

Ответить

Roman Maslennikov

alex
0

Первые две строчки — помните, откуда цитата?

Ответить

Valeriy Avdeyev

Roman
0

Пелевин? Или это был риторический? 

Ответить

Серьёзный Валера

9

 дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек

Пиздос, Ведьмака насмотрелись дебилы.

Ответить

Евгений Клочков

9

Посмотри вокруг, оглянись назад, духи с тобою связаться хотят

Ответить

Необыкновенный франт

6

30 мая медкомиссия признала шамана опасным для себя и окружающих.

медкомиссия

Правильно Бабченко пишет. Это те самые "врачи", вокруг которых нам всем предлагают "сплотиться" и "поддержать их".

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Vladimir Medvedev

Необыкновенный
0

Бабченко придурок. Но про врачей соглашусь, и дело не только в шамане, к ним претензий очень много.

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Жирный турник

5

 по закону и по совести

А надо бы только по закону.

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theLastLetters

Жирный
0

Нас умом не понять, мы выбираем сердцем, живём по понятиям, пьем вусмерть, гуляем до последнего. Ебаная лишняя хромосома...

Ответить

Евгений Лосев

0

Ну шаман себе и шаман, какая разница, это просто больной человек, другое дело это то, что власти так реагируют на это, как будто бы он реально несёт какую либо угрозу для правительства или чиновников :)

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Vitaly FlieTantie

Евгений
5

Вопрос не в том какую угрозу несет именно он, а в том, сколько поклонников и инфоповода он несет. О нем знает уже любой гопник или бабулька без интернета, а это для них опасно. Это не манямир интернетика. 

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Жирный турник

Евгений
3

Почему больной-то? У него диагноз или куда?

Ответить

Vladimir Medvedev

Евгений
0

А патриарх Кирилл здоровый? Просто чтобы два раза не вставать, пока тут диагнозы ставят.

Ответить

Плохой нос

Vladimir
0

Да, здоровый  
Следующий вопрос 

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Roman Roman

1

Сначала бывший губернатор проявил собственную волю, теперь мэр.

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ouxen

0

надежда блять

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alex twit

0

Избирательное кривосудие

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Ler Ler

0

вдруг Габышев - президент ? 
что будет ?

Ответить

Станислав Есин

0

 > «судья находится под колоссальным эмоциональным давлением». «Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести, надежда есть»
 судья

 по закону и по совести

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Сергей Ахрем

0

Все ,кто приложил руку к издевательствам над Сашей шаманом уже ходячие мертвецы и род их проклят в веках.А шаман выйдет ,отправится в поход и изгонит демона.

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