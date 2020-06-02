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2 июня суд в Якутске должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Александра Габышева в психбольницу.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева раскритиковала преследование Александра Габышева — шамана, шедшего в Кремль «изгонять Путина». Об этом она написала в Инстаграме.
Авксентьева вступилась за Габышева на фоне рассмотрения иска о его принудительной госпитализации в психбольницу. Мэр Якутска считает, что 2 июня в городе «может возродиться практика, когда с формулировкой „переоценка личности“ любого человека могут направить на принудительное лечение».
Авксентьева уточнила, что как мэр города не имеет прав вмешиваться в деятельность судов. Она считает, что «судья находится под колоссальным эмоциональным давлением». «Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести, надежда есть», — добавила она.
6 мая неизвестные приехали домой к Габышеву, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а затем привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор. Шаман отказался ехать с ними. Через два дня люди, представившиеся медработниками, снова попытались взять у Габышева тест на коронавирус — он снова отказался сославшись на то, что соблюдает режим самоизоляции и не покидает пределы жилого дома и прилегающей к нему территории.
12 мая Габышева задержали и увезли в психбольницу. По словам адвоката, дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек. 30 мая медкомиссия признала шамана опасным для себя и окружающих.
Габышев отправился пешком из Якутии в Москву в мае 2019 года. Он назвал Путина «злым духом», а себя — «шаманом-воином» и поставил себе цель провести обряд его изгнания. Шамана задержали в ночь на 19 сентября в Бурятии. За ним приехали два автобуса с полицией. На следующий день его поместили в психиатрическую клинику и завели дело о призывах к экстремизму.
Я/МЫ ШАМАН
Первые две строчки — помните, откуда цитата?
дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек
Пиздос, Ведьмака насмотрелись дебилы.
Бабченко придурок. Но про врачей соглашусь, и дело не только в шамане, к ним претензий очень много.
Нас умом не понять, мы выбираем сердцем, живём по понятиям, пьем вусмерть, гуляем до последнего. Ебаная лишняя хромосома...
Ну шаман себе и шаман, какая разница, это просто больной человек, другое дело это то, что власти так реагируют на это, как будто бы он реально несёт какую либо угрозу для правительства или чиновников :)
Вопрос не в том какую угрозу несет именно он, а в том, сколько поклонников и инфоповода он несет. О нем знает уже любой гопник или бабулька без интернета, а это для них опасно. Это не манямир интернетика.
А патриарх Кирилл здоровый? Просто чтобы два раза не вставать, пока тут диагнозы ставят.
> «судья находится под колоссальным эмоциональным давлением». «Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести, надежда есть»
судья
по закону и по совести
Все ,кто приложил руку к издевательствам над Сашей шаманом уже ходячие мертвецы и род их проклят в веках.А шаман выйдет ,отправится в поход и изгонит демона.