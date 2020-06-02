2 июня суд в Якутске должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Александра Габышева в психбольницу.

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева раскритиковала преследование Александра Габышева — шамана, шедшего в Кремль «изгонять Путина». Об этом она написала в Инстаграме.

Авксентьева вступилась за Габышева на фоне рассмотрения иска о его принудительной госпитализации в психбольницу. Мэр Якутска считает, что 2 июня в городе «может возродиться практика, когда с формулировкой „переоценка личности“ любого человека могут направить на принудительное лечение».

Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. Сардана Авксентьева мэр Якутска

Авксентьева уточнила, что как мэр города не имеет прав вмешиваться в деятельность судов. Она считает, что «судья находится под колоссальным эмоциональным давлением». «Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести, надежда есть», — добавила она.

При вступлении в должность я приносила присягу: «охранять права и свободы человека и гражданина». И я помню об этом. Сардана Авксентьева мэр Якутска

6 мая неизвестные приехали домой к Габышеву, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а затем привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор. Шаман отказался ехать с ними. Через два дня люди, представившиеся медработниками, снова попытались взять у Габышева тест на коронавирус — он снова отказался сославшись на то, что соблюдает режим самоизоляции и не покидает пределы жилого дома и прилегающей к нему территории.

12 мая Габышева задержали и увезли в психбольницу. По словам адвоката, дом штурмовали бойцы ОМОНа — не менее 20 человек. 30 мая медкомиссия признала шамана опасным для себя и окружающих.