«Такую Россию ты выберешь?» – грозят авторы.

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РИА ФАН опубликовало в соцсетях рекламу «Почему поправки к Конституции России — это важно». Видео продвигает поправку в статью 72, которая предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

В ролике, действие которого происходит в 2035 году, мужчина забирает из детского дома усыновлённого мальчика. Но потом оказывается, что его партнёр — другой мужчина, карикатурно изображённый гей. Ребёнок расстраивается, сотрудницы детского дома под грустную музыку плюются, а один из отцов показывает мальчику платье. Ролик завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

Ролик выполнен медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей». Её главой считают «кремлёвского ресторатора» Евгения Пригожина. Руководитель медиагруппы Николай Столярчук отрицает то, что Пригожин инвестировал в неё средства. При этом бизнесмен возглавляет попечительский совет «Патриота» и называет это «большой честью».

Поправкой подразумеваются защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье и для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. «Что касается „родителя № 1 и родителя № 2“ — я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — говорил Владимир Путин, комментируя поправку.

В феврале 2018 года министерство юстиции США предъявило обвинения 13 гражданам России по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году и заговоре «с целью обмануть» Соединённые Штаты. Многие из обвинённых, судя по всему, работали в Агентстве интернет-исследований. Пригожин в итоге избежал обвинений Минюста США о вмешательстве в выборы и подал встречный иск за травлю.

Голосование по поправкам в Конституцию должны были провести 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии. Владимир Путин 1 июня назвал новую дату — 1 июля.

С 2013 года в России действует закон, устанавливающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».