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Ольга Щербинина
6962

Связываемое с «фабрикой троллей» издание сняло рекламу поправок в Конституцию: там геи усыновляют ребёнка, а он плачет Материал редакции

«Такую Россию ты выберешь?» – грозят авторы.

112 комментариев
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РИА ФАН опубликовало в соцсетях рекламу «Почему поправки к Конституции России — это важно». Видео продвигает поправку в статью 72, которая предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

В ролике, действие которого происходит в 2035 году, мужчина забирает из детского дома усыновлённого мальчика. Но потом оказывается, что его партнёр — другой мужчина, карикатурно изображённый гей. Ребёнок расстраивается, сотрудницы детского дома под грустную музыку плюются, а один из отцов показывает мальчику платье. Ролик завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

Ролик выполнен медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей». Её главой считают «кремлёвского ресторатора» Евгения Пригожина. Руководитель медиагруппы Николай Столярчук отрицает то, что Пригожин инвестировал в неё средства. При этом бизнесмен возглавляет попечительский совет «Патриота» и называет это «большой честью».

Поправкой подразумеваются защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье и для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. «Что касается „родителя № 1 и родителя № 2“ — я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — говорил Владимир Путин, комментируя поправку.

В феврале 2018 года министерство юстиции США предъявило обвинения 13 гражданам России по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году и заговоре «с целью обмануть» Соединённые Штаты. Многие из обвинённых, судя по всему, работали в Агентстве интернет-исследований. Пригожин в итоге избежал обвинений Минюста США о вмешательстве в выборы и подал встречный иск за травлю.

«Фабрика троллей» под следствием: кого и почему…
Главное о 13 фигурантах дела американского Минюста.
tjournal.ru

Голосование по поправкам в Конституцию должны были провести 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии. Владимир Путин 1 июня назвал новую дату — 1 июля.

С 2013 года в России действует закон, устанавливающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

#новости #конституция #голосование #медиа #реклама

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112 комментариев
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Андрей Заварзин

87

какой же пиздец
лучше пусть геи усыновляют детей, чем они урками вырастут в детдоме

Ответить

Roman Konchalov

Андрей
8

Пффф, в нормальной семье ребёнок получит нормальное образование и скорее поменяет своё гражданство. А урка будет пахать на заводе за 3 копейки и ставить галки где надо за 500₽)
Угадаешь, что выгоднее? 

Ответить

Андрей Заварзин

Roman
2

Капец ты умный

Ответить

Владимир Моденов

64

Конечно, зачем ребёнку жить в семье с любящими партнёрами, пусть гниёт в СКРЕПНОМ, ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОМ детском доме!

Ответить

Владимир Моденов

Владимир
22

это же кто-то снимает, монтирует, кто-то написал сценарий, кто-то согласился в этом сняться
типа кто-то прочёл его и такой: "хм, это не хуйня ебаная, пожалуй стоит в этом сняться, да"

неужели просто бабками забросали, что никто не отказался? не верю

Ответить

Litnikov Danil

Владимир
12

Как будто убежденных долбоебов мало

Ответить

Masha Kovalyova

Litnikov
0

Убежденным зашквар петухов изображать

Ответить

Олег Ивахнов

Masha
1

Не каждый убежденный последователь АУЕ

Ответить

Озорной Лис

Владимир
2

неужели просто бабками забросали, что никто не отказался? не верю

Полно идиотов кто согласится, считая эти деньги халявными.

Ответить

Владимир Моденов

Озорной
1

это печально(

Ответить

Shked

Владимир
0

неужели просто бабками забросали

Ну так и было, в общем-то

Ответить

Колоссальный Абдужаббор

Владимир
0

Можно подумать обычные люди знают как выглядят и живут эти геи.

Ответить

Правоохранительный Орзэмэс

43

Самая ржака, что пара геев в ролике выглядит совершенно адекватно (если не смотреть на гипертрофированный образ второго чувака и, блять, ПЛАТЬЕ в финале). Просто такие добряки типа. То есть этим идиотам кажется, что само по себе слово "гей" уже должно до усрачки пугать народ

Ответить

Klim August

Правоохранитель…
31

Платье для усиления эффекта ввели, тем самым показав полное незнание вопроса. Зачем двум геям наряжать мальчика в девочку - остается непонятным. Видимо это сделали, чтобы был повод бабушке смачно сплюнуть на пол.

Ответить

Правоохранительный Орзэмэс

Klim
1

Хорошее замечание про сплюнуть, очень точное

Ответить

Ольга Щербинина

Правоохранитель…
16

Конечно, ведь все знают, что каждый гей мечтает сделать всех гетеро вокруг геями

Ответить

Колоссальный Абдужаббор

Ольга
0

Только потом не говори что это сарказм

Ответить

Удивленный ихтиандр

Правоохранитель…
1

им и не кажется, пугает ведь, моих точно.

Ответить

Правоохранительный Орзэмэс

Удивленный
7

Верно, мои тоже при виде такого ролика, скорее всего, с неприятцей всхохотнут. Это отвратительно, до чего бессовестные мрази могут промыть головы людям и с какой готовностью эти люди могут поддаться промывке.

Ответить

Семен Семеныч

Правоохранитель…
0

Хм, ты не поверишь...

Ответить

Правоохранительный Орзэмэс

Семен
0

Так-так?

Ответить

Семен Семеныч

Правоохранитель…
0

Страшно далека ты от глубинного народа.

Ответить

Александр Ярви

30

Авторы ролика: "Такую Россию ты выберешь?"
Я:

Ответить

Дмитрий Новик

25

Блять какой пиздец. 

Ответить

Vladimir Vorobyev

–78

грозят авторы

Автор, ты что, порвался? Какие "грозят"?
Это визуализация авторов на тему России, если не поддержат поправки в Конституцию на тему традиционной семьи. Традиционную семью, к сожалению, нужно защищать. А геев защищать не надо - они сами прекрасно справятся, отличные ребята. Но вот наделять их какими-то правами, в том числе воспитывать детей, на мой взгляд, недопустимо. Дети должны вырасти в традиционной семье и понять сами, почему традиционная семья разрушается, и откуда берутся геи и прочее ЛБТ.

Ответить

Neketa Fo

Vladimir
67

Ох уж эти традиционные русские семьи из мамаш и бабушек

Ответить

Andre Macareno

Neketa
2

нононо, я одно лето, будучи школьником, старшей сестре с племянником помогал, так что это какое-то время была семья из мамы и дяди!

Ответить

Огненный цвет

Andre
6
Ответить

Vladimir Vorobyev

Neketa
–1

Причины, почему отцы уходят из семьи,  лежат за пределами обсуждений ролика про усыновляющих геев, но частично связаны с идеей поправки в конституцию

Ответить

Тактический месяц

Vladimir
24

Ну все, без поправок в конституцию все семьи развалятся. Ведь сейчас в России запрещен брак между мужчиной и женщиной.

Ответить

Vladimir Vorobyev

Тактический
–3

Это декларация ценности, чтобы не возникало вопросов, что такое семья. Имплементация этой ценности - другой вопрос, который относится к каждому, кто вступает в брак. Кроме геев, разумеется.

Ответить

Ваня Погост

Vladimir
14

откуда берутся геи и прочее ЛБТ.

И откуда же, Володя?

Ответить

Тактический месяц

Ваня
12

Из старой конституции, очевидно

Ответить

Прекрасный яд

Тактический
0

Я думал, из пизды. А оно вон как.

Ответить

Vladimir Vorobyev

Ваня
0

Фразу полностью перечитай, Ваня) не ко мне вопрос

Ответить

Litnikov Danil

Vladimir
17

Хуя себе у тебя в голове каша. 

Ответить

Vladimir Vorobyev

Litnikov
–1

Много ты успеха в жизни достиг с обсценной лексикой? А с отсутствием аргументов? 

Ответить

Сергей Звезда

Vladimir
13

 Традиционную семью, к сожалению, нужно защищать.

Все семьи нужно защищать. Геев-то как раз и не защищают: один партнёр не может быть прийти в больницу к другому (потому что официально не родственник), не может воспользоваться 51 статьёй Конституции, не может получать деньги по программам господдержки семей. 

Дети должны вырасти в традиционной семье и понять сами, почему традиционная семья разрушается, и откуда берутся геи и прочее ЛБТ.

Чтобы понять, почему традиционная семья разрушается, не обязательно в ней вырастать. Причин много, но ни одна из них не связана с тем, что кто-то другой спит с человеком такого же пола

Ответить

Правоохранительный Орзэмэс

Vladimir
8

Традиционную семью, к сожалению, нужно защищать

От чего её защищать нужно, лолыч?

Ответить

Кирилл Боронин

Vladimir
7

Наделять правом голоса имбецилов, которые считают что сексуальная ориентация как-то должна влиять на личные права гражданиная в том числе на право заключить брак или усыновить ребёнка тоже не стоило бы.

Ответить

Удивленный ихтиандр

Vladimir
5

лбт

либертарианцы ?

Ответить

Евгений Клочков

Vladimir
4

Кто угрожает традиционной семье (ну кроме бедности, за которую спасибо политику, лидеру и бойцу)

Ответить

Насущные Проблемы

Vladimir
4

Но вот наделять их какими-то правами, в том числе воспитывать детей, на мой взгляд, недопустимо.

Народ победивший фашизм!

Ответить

Нищий утюг

Vladimir
3

Пиздец ты поехавший

Ответить

Andre Macareno

Vladimir
2

давайте определимся, о какой традиционной семье мы говорим - той, где ребенок воспитывается мамой и дядей или мамой и бабушкой?

Ответить

Прекрасный яд

20

Пидорасов у власти снова волнуют геи.

Ответить

Анатолий Польский

16

Такую Россию я выберу!

Ответить

Скромный корабль

12

Просто ребёнок ещё не зарегистрировался на ТиЖэ

Ответить

Neketa Fo

Скромный
13

Ничего страшного. его новые родители все покажут и помогут завести его первый аккаунт на тж

Ответить

Сергей Звезда

Neketa
0

 его новые родители все покажут и помогут завести его

Ответить

Neketa Fo

Сергей
0

С пол-оборота

Ответить

патау додик

Neketa
0

они даже подписку оплатят на первый месяц

Ответить

Евгений Клочков

Скромный
0

тогда баба и бабка - это дтфчане, которые провожают новорега на ТЖ

Ответить

Cesar Brigance

14

2035 год, а в России все те же обшарпанные окна и советские качели. 

Ответить

Анатолий Польский

Cesar
1

Зато гейские пары на этих качелях не катаются, ну

Ответить

_nevo

Cesar
0

видимо, поправки не прошли, но путин всё-таки остался у власти

Ответить

Евгений Клочков

7

Если поплавки в проституцию не дают сделать из COLLEGE BOY настоящего BOSS OF THIS GYM - нафиг такие поправки

Ответить

Andre Macareno

Евгений
6

не просто босса, а готового работать на заводе за ♂THREE HUNDRED BUCKS♂

Ответить

Евгений Клочков

Andre
2

И такого что за страну RIP THE SKIN

Ответить

Andre Macareno

Евгений
2

не законодатели, а ♂FUCKIN SLAVES♂ какие-то нынче

Ответить

Дамир Кипкаев

Andre
1

Потому что GOT THE WRONG DOOR

Ответить

Дмитрий Алексеевич

6

Kek. Лучшей антирелкамы всей этой поеботине и не придумать

Ответить

Олег Ивахнов

Дмитрий
6

Шепот безрукова

Ответить

Николай Чумаков

5

Интересно, что на это скажет компания BMW, которая владеет миникуперами, красиво показанными в кадре

Ответить

Новогодний Денис

Николай
7

они не следят за тем, что происходит в странах третьего мира 

Ответить

Олег Ивахнов

Николай
4

скажет  пасибо за то что попали в ЦА

Ответить

Andre Macareno

5

Воспитывать двум женщинам - можно, двум гачимучи - нельзя, смотри, не перепутай!

Но погодите, в прошлый раз обещали призывной возраст поднять и геев на передержке сделать, в итоге возраст подняли (правда пенсионный) и геи на передержке, как мы знаем из постов на тиджее, есть (правда передержка в Нидерландах, но она есть), то есть, выходит, здесь опять предсказывают будущее?

Ответить

Max Belkov

4

Пока Путин будет у власти Россия никогда не встанет на путь цивилизации где соблюдают права человека, мы это уже поняли.

Ответить

Немой Абдужаббор

3

Ебанутые

Ответить

Rigo Legovich

3

Такую Россию ты выберешь?

Yes.

Ответить

Salvador 666

2

Лучше с геями, чем со стадом пидорасов

Ответить

Neketa Fo

2

Выглядит как-то слишком колхозно. Будто высмеять этим роликом хотели не геев, а пропаганду

Ответить

Евгений Клочков

Neketa
0

Так люди бюджеты осваивают en masse. Ну либо совсем бесталанные

Ответить

Озорной Лис

0

А ведь когда-то в нулевых ТаТу-шки на своих концертах
спокойно стягивали с себя юбки и целовались на сцене в трусиках, 
а также приглашали на сцену целоваться парами 
парень с парнем, девушка с девушкой. Во были времена.

Ответить

Огненный цвет

Озорной
3

Лишнее подтверждение тому, что массы контролируются телевизором на 146%, особенно в тоталитарных странах.

Ответить

Rigo Legovich

Озорной
0

И ездили по стране в поддержку предвыборной кампании СПС. Были времена, без иронии

Ответить

Klim August

1

ЛЮТО БЛЯТЬ!

Ответить

Roman Konchalov

1

Лол) Никто ещё не отправил это видео на экспертизу? Очевидное оскорбление группы лиц по признаку сексуальной ориентации. 

Ответить

Тёма Галахов

1

чую руку мастера - Юры Дегтярева

Ответить

Евгений Пак

1

я придумал еще пару идей для роликов.
Выходят из дед-дома, а там:

- раввин с ножницами для обрезания
- чернокожая женщина
- обычная женщина, но с билетами на самолет в США
- кличко

Такую Россию ты выберешь?

Ответить

Vladislav Donets

1

Вообще всё правильно делают, для принятия поправок в конституцию надо дополнительно подкинуть ёбнутых пунктов на которые можно снять вот такую уёбскую рекламу, похуй что Путина обнуляем, главное чтобы геям нельзя было усыновлять детей. Вот так они свои голоса и набирают.

Ответить

плюшевый батон

0

Одно дело пиздец, когда относительно полезными, хоть и абсурдными вещами маскируют основные поправки, но когда мракобесием маскируют, это пиздец.

Ответить

плюшевый батон

плюшевый
1

Не знаю что выбрать, тянет на несколько пунктов.

Ответить

Neketa Fo

плюшевый
1

Каждый при удобном случае мнит себя более лучшим вахтёром чем другие

Ответить

Максимальный блик

0

Давайте будем предельно точны в комментариях, чтобы РИА ФАН не смогли потом цитировать ТЖ на своих всратых ресурсах, выставляя нас сторонниками разрушения "традиционных ценностей" 

Ответить

Эмиль Рубанов

Максимальный
1

щас бы заботиться о точности цитирования чтобы РИА ФАН не переврали
там у людей уже давно радиоактивный пепел вместо души)

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So Dope

Эмиль
0

Интересно, чисто технически, конечно, а в суд он может подать? 

Ответить

FOX

So
0

можно, но результат известен 

Ответить

Максимальный блик

FOX
0
Ответить

Эмиль Рубанов

FOX
0

можно, но это пиздец много нервов.

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Freon

0

Надо закон димы яковлеван в конституции укрепить

Ответить

Скромный корабль

0

Да вообще пиздец, небось сами-то операторы не в детдоме выросли)

Ответить

Litnikov Danil

0

«Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

Сложилось впечатление что именно это будет в случае голоса "за". Как то неакцентировано.

Ответить

Олег Ивахнов

0

Фу какой мерзкий пидор около машины.
Второй нормальный

Ответить

Jiří Kropočev

0

Или Владимир Владимирович или твоих детей будут насиловать геи и солдаты НАТО.
Я в шоке, как можно вообще не проголосовать за поправки?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Связываемое с «фабрикой троллей» издание

Я бы сказал, что оно является ее стержнем.

Ответить

патау додик

0
Ответить

Авторский утюг

0

Ролик выполнен медиагруппой «Кукариот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой вскукареков». Её главой считают «кремлёвского кукоратора» Евгения Прикокожина. Руководитель вскукарекогруппы Николай Кукарчук отрицает то, что Прикокожин инвестировал в неё средства. При этом бизнесмен возглавляет попечительский совет «Кукариота» и называет это «большим вскукареком».

Ответить

С Осмыслом

0
Ответить

Alexander Kuznetsov

0

Всего лишь платье? Даже не флюгегехаймен из Евротура? В 2035 геи уже не те

Ответить

Anna Mityakova

0

Говорят, этот ролик станет топовым в Ночь пожирателей рекламы 2020

Ответить

subprocess.check_output

0

да - такую ( не читал дальще заголовка)

Ответить

Словесный Интервент

0

Если это таже вселенная, что и гей на передержке, то ведь проголосовали в прошлый раз как надо предотвратив событий из сна героя Бурунов. Как тогда геи могут кого-то усыновить? 

Ответить

Bumblebee

0

Вспоминается, как путин мальчиков в пупок целовал

Ответить

Al K

0

Опять геи, не дает АП покоя эта тема. Знай, гражданин, не сходишь на выборы - на следующий день вокруг тебя все окажутся геями, да и сам ты...

Ответить

Yuriy Klyahin

0

Слабо! Ни о чем!
Геи неправильные: они должны быть в коже, высоких сапогах, немецкой фуражке в сетчатой майке.
Один из них должен быть 70 летним мужиком с проколотыми сосками и волосатой грудью, второй молодой - лет 18 с чемоданом дилдаков.
Говорить они должны с немецким акцентом, двигая тазом и рычать еще.
Приехать они должны были на минивене с надписью "Free Candy".
А это какое-то говно, а не реклама.

Ответить

Rigo Legovich

0
Ответить

Andy Bezbozhny

0

если там в саундтреке нет песни "7%" группы НОМ, даже не призывайте меня смотреть

Ответить

Al

0

В ролике 2035 год. Вы заметили, что детдом в РФ вяглядит так же хреново, как и сейчас? Ничего не изменится. 

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Но вообще да, этот ролик это такое своеобразное представление команды Зубарева о виральности.

Работает же, видите?

(((

Ответить

Прекрасный яд

0

Я бы хотел, чтобы меня усыновили геи на бмв и увезли нахуй из этой страны :(

Ответить

White Rabbit

–3

Людей волнуют, в первую очередь, насущные вопросы: работа, пропитание, жилье, здоровье. Все остальное (ВОВ, границы, история, геи и прочее) - политика. Так пускай эти агитаторы-педерасты засунут себе геев куда поглубже.

Ответить
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