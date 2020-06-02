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«Такую Россию ты выберешь?» – грозят авторы.
РИА ФАН опубликовало в соцсетях рекламу «Почему поправки к Конституции России — это важно». Видео продвигает поправку в статью 72, которая предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.
В ролике, действие которого происходит в 2035 году, мужчина забирает из детского дома усыновлённого мальчика. Но потом оказывается, что его партнёр — другой мужчина, карикатурно изображённый гей. Ребёнок расстраивается, сотрудницы детского дома под грустную музыку плюются, а один из отцов показывает мальчику платье. Ролик завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».
Ролик выполнен медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей». Её главой считают «кремлёвского ресторатора» Евгения Пригожина. Руководитель медиагруппы Николай Столярчук отрицает то, что Пригожин инвестировал в неё средства. При этом бизнесмен возглавляет попечительский совет «Патриота» и называет это «большой честью».
Поправкой подразумеваются защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье и для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. «Что касается „родителя № 1 и родителя № 2“ — я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — говорил Владимир Путин, комментируя поправку.
В феврале 2018 года министерство юстиции США предъявило обвинения 13 гражданам России по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году и заговоре «с целью обмануть» Соединённые Штаты. Многие из обвинённых, судя по всему, работали в Агентстве интернет-исследований. Пригожин в итоге избежал обвинений Минюста США о вмешательстве в выборы и подал встречный иск за травлю.
Голосование по поправкам в Конституцию должны были провести 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии. Владимир Путин 1 июня назвал новую дату — 1 июля.
С 2013 года в России действует закон, устанавливающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
какой же пиздец
лучше пусть геи усыновляют детей, чем они урками вырастут в детдоме
Пффф, в нормальной семье ребёнок получит нормальное образование и скорее поменяет своё гражданство. А урка будет пахать на заводе за 3 копейки и ставить галки где надо за 500₽)
Угадаешь, что выгоднее?
Конечно, зачем ребёнку жить в семье с любящими партнёрами, пусть гниёт в СКРЕПНОМ, ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОМ детском доме!
это же кто-то снимает, монтирует, кто-то написал сценарий, кто-то согласился в этом сняться
типа кто-то прочёл его и такой: "хм, это не хуйня ебаная, пожалуй стоит в этом сняться, да"
неужели просто бабками забросали, что никто не отказался? не верю
Как будто убежденных долбоебов мало
Убежденным зашквар петухов изображать
неужели просто бабками забросали, что никто не отказался? не верю
Полно идиотов кто согласится, считая эти деньги халявными.
Колоссальный Абдужаббор
Можно подумать обычные люди знают как выглядят и живут эти геи.
Самая ржака, что пара геев в ролике выглядит совершенно адекватно (если не смотреть на гипертрофированный образ второго чувака и, блять, ПЛАТЬЕ в финале). Просто такие добряки типа. То есть этим идиотам кажется, что само по себе слово "гей" уже должно до усрачки пугать народ
Платье для усиления эффекта ввели, тем самым показав полное незнание вопроса. Зачем двум геям наряжать мальчика в девочку - остается непонятным. Видимо это сделали, чтобы был повод бабушке смачно сплюнуть на пол.
Удивленный ихтиандр
им и не кажется, пугает ведь, моих точно.
Правоохранительный Орзэмэс
Верно, мои тоже при виде такого ролика, скорее всего, с неприятцей всхохотнут. Это отвратительно, до чего бессовестные мрази могут промыть головы людям и с какой готовностью эти люди могут поддаться промывке.
Хм, ты не поверишь...
Правоохранительный Орзэмэс
Так-так?
грозят авторы
Автор, ты что, порвался? Какие "грозят"?
Это визуализация авторов на тему России, если не поддержат поправки в Конституцию на тему традиционной семьи. Традиционную семью, к сожалению, нужно защищать. А геев защищать не надо - они сами прекрасно справятся, отличные ребята. Но вот наделять их какими-то правами, в том числе воспитывать детей, на мой взгляд, недопустимо. Дети должны вырасти в традиционной семье и понять сами, почему традиционная семья разрушается, и откуда берутся геи и прочее ЛБТ.
нононо, я одно лето, будучи школьником, старшей сестре с племянником помогал, так что это какое-то время была семья из мамы и дяди!
Причины, почему отцы уходят из семьи, лежат за пределами обсуждений ролика про усыновляющих геев, но частично связаны с идеей поправки в конституцию
Тактический месяц
Ну все, без поправок в конституцию все семьи развалятся. Ведь сейчас в России запрещен брак между мужчиной и женщиной.
Это декларация ценности, чтобы не возникало вопросов, что такое семья. Имплементация этой ценности - другой вопрос, который относится к каждому, кто вступает в брак. Кроме геев, разумеется.
откуда берутся геи и прочее ЛБТ.
И откуда же, Володя?
Тактический месяц
Из старой конституции, очевидно
Хуя себе у тебя в голове каша.
Много ты успеха в жизни достиг с обсценной лексикой? А с отсутствием аргументов?
Традиционную семью, к сожалению, нужно защищать.
Все семьи нужно защищать. Геев-то как раз и не защищают: один партнёр не может быть прийти в больницу к другому (потому что официально не родственник), не может воспользоваться 51 статьёй Конституции, не может получать деньги по программам господдержки семей.
Дети должны вырасти в традиционной семье и понять сами, почему традиционная семья разрушается, и откуда берутся геи и прочее ЛБТ.
Чтобы понять, почему традиционная семья разрушается, не обязательно в ней вырастать. Причин много, но ни одна из них не связана с тем, что кто-то другой спит с человеком такого же пола
Правоохранительный Орзэмэс
Традиционную семью, к сожалению, нужно защищать
От чего её защищать нужно, лолыч?
Наделять правом голоса имбецилов, которые считают что сексуальная ориентация как-то должна влиять на личные права гражданиная в том числе на право заключить брак или усыновить ребёнка тоже не стоило бы.
Кто угрожает традиционной семье (ну кроме бедности, за которую спасибо политику, лидеру и бойцу)
Но вот наделять их какими-то правами, в том числе воспитывать детей, на мой взгляд, недопустимо.
Народ победивший фашизм!
давайте определимся, о какой традиционной семье мы говорим - той, где ребенок воспитывается мамой и дядей или мамой и бабушкой?
его новые родители все покажут и помогут завести его
тогда баба и бабка - это дтфчане, которые провожают новорега на ТЖ
2035 год, а в России все те же обшарпанные окна и советские качели.
Если поплавки в проституцию не дают сделать из COLLEGE BOY настоящего BOSS OF THIS GYM - нафиг такие поправки
не просто босса, а готового работать на заводе за ♂THREE HUNDRED BUCKS♂
И такого что за страну RIP THE SKIN
не законодатели, а ♂FUCKIN SLAVES♂ какие-то нынче
Kek. Лучшей антирелкамы всей этой поеботине и не придумать
Интересно, что на это скажет компания BMW, которая владеет миникуперами, красиво показанными в кадре
Воспитывать двум женщинам - можно, двум гачимучи - нельзя, смотри, не перепутай!
Но погодите, в прошлый раз обещали призывной возраст поднять и геев на передержке сделать, в итоге возраст подняли (правда пенсионный) и геи на передержке, как мы знаем из постов на тиджее, есть (правда передержка в Нидерландах, но она есть), то есть, выходит, здесь опять предсказывают будущее?
Пока Путин будет у власти Россия никогда не встанет на путь цивилизации где соблюдают права человека, мы это уже поняли.
Выглядит как-то слишком колхозно. Будто высмеять этим роликом хотели не геев, а пропаганду
А ведь когда-то в нулевых ТаТу-шки на своих концертах
спокойно стягивали с себя юбки и целовались на сцене в трусиках,
а также приглашали на сцену целоваться парами
парень с парнем, девушка с девушкой. Во были времена.
Огненный цвет
Лишнее подтверждение тому, что массы контролируются телевизором на 146%, особенно в тоталитарных странах.
И ездили по стране в поддержку предвыборной кампании СПС. Были времена, без иронии
Лол) Никто ещё не отправил это видео на экспертизу? Очевидное оскорбление группы лиц по признаку сексуальной ориентации.
я придумал еще пару идей для роликов.
Выходят из дед-дома, а там:
- раввин с ножницами для обрезания
- чернокожая женщина
- обычная женщина, но с билетами на самолет в США
- кличко
Такую Россию ты выберешь?
Вообще всё правильно делают, для принятия поправок в конституцию надо дополнительно подкинуть ёбнутых пунктов на которые можно снять вот такую уёбскую рекламу, похуй что Путина обнуляем, главное чтобы геям нельзя было усыновлять детей. Вот так они свои голоса и набирают.
Одно дело пиздец, когда относительно полезными, хоть и абсурдными вещами маскируют основные поправки, но когда мракобесием маскируют, это пиздец.
Не знаю что выбрать, тянет на несколько пунктов.
щас бы заботиться о точности цитирования чтобы РИА ФАН не переврали
там у людей уже давно радиоактивный пепел вместо души)
можно, но это пиздец много нервов.
они Резника вот до инфаркта довели
«Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».
Сложилось впечатление что именно это будет в случае голоса "за". Как то неакцентировано.
Или Владимир Владимирович или твоих детей будут насиловать геи и солдаты НАТО.
Я в шоке, как можно вообще не проголосовать за поправки?
Связываемое с «фабрикой троллей» издание
Я бы сказал, что оно является ее стержнем.
Ролик выполнен медиагруппой «Кукариот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой вскукареков». Её главой считают «кремлёвского кукоратора» Евгения Прикокожина. Руководитель вскукарекогруппы Николай Кукарчук отрицает то, что Прикокожин инвестировал в неё средства. При этом бизнесмен возглавляет попечительский совет «Кукариота» и называет это «большим вскукареком».
Всего лишь платье? Даже не флюгегехаймен из Евротура? В 2035 геи уже не те
Если это таже вселенная, что и гей на передержке, то ведь проголосовали в прошлый раз как надо предотвратив событий из сна героя Бурунов. Как тогда геи могут кого-то усыновить?
Опять геи, не дает АП покоя эта тема. Знай, гражданин, не сходишь на выборы - на следующий день вокруг тебя все окажутся геями, да и сам ты...
Слабо! Ни о чем!
Геи неправильные: они должны быть в коже, высоких сапогах, немецкой фуражке в сетчатой майке.
Один из них должен быть 70 летним мужиком с проколотыми сосками и волосатой грудью, второй молодой - лет 18 с чемоданом дилдаков.
Говорить они должны с немецким акцентом, двигая тазом и рычать еще.
Приехать они должны были на минивене с надписью "Free Candy".
А это какое-то говно, а не реклама.
если там в саундтреке нет песни "7%" группы НОМ, даже не призывайте меня смотреть
В ролике 2035 год. Вы заметили, что детдом в РФ вяглядит так же хреново, как и сейчас? Ничего не изменится.
Но вообще да, этот ролик это такое своеобразное представление команды Зубарева о виральности.
Работает же, видите?
(((
Я бы хотел, чтобы меня усыновили геи на бмв и увезли нахуй из этой страны :(
Людей волнуют, в первую очередь, насущные вопросы: работа, пропитание, жилье, здоровье. Все остальное (ВОВ, границы, история, геи и прочее) - политика. Так пускай эти агитаторы-педерасты засунут себе геев куда поглубже.