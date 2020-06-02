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Открытие кинотеатров в России пока совпадает с премьерой «Довода» Кристофера Нолана, которая запланирована на 16 июля.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом он сообщил на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.
Чернышенко рассказал, что в кинозалах будет особая рассадка — для снижения риска распространения коронавируса. Он также уточнил, что каждый регион будет самостоятельно принимать решение об открытии кинотеатров — это прописано в рекомендациях Роспотребнадзора.
Если кинотеатры в России откроются в середине июля, это совпадёт с премьерой «Довода» — нового фильма Кристофера Нолана — которая запланирована на 16 июля. Warner Bros. пока не приняла окончательное решение о переносе премьеры из-за коронавируса. В последнем трейлере отсутствует точная дата релиза.
По словам вице-премьера, музеи тоже откроются в середине июля, но только для индивидуальных визитов. «Дата в каждом регионе своя, в зависимости от эпидемиологической обстановки, подготовительный этап — полтора месяца», — добавил он. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что правительство «немножко подождёт и повременит с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которые так ждут» зрители.
Чернышенко также рассказал, что театры и концертные залы должны возобновить работу на последнем этапе снятия ограничений. «Планируется, что осенью порадуют новыми постановками», — сообщил он.
Из-за коронавируса крупнейшие сети кинотеатров в России начали закрывать свои залы в конце марта. 28 мая Роспотребнадзор утвердил правила их работы после открытия: зрителей рассадят в метре друг от друга, кроме проживающих вместе, посетителям также рекомендовали носить маски. Через три дня глава ведомства Анна Попова рассказала, что контролировать соблюдение социального дистанцирования в кинотеатрах Роспотребнадзор не будет. Наказывать за это тоже не будут — ведь это только рекомендации.
Нолан во сне через черную дыру и используя Николу Теслу пролез в голову минкульта и заложил там зерно идеи.
Будучи единственной, она очень быстро взросла.
Провести референдум и парад можно, а в театр сходить нельзя. Какой же это цирк всё-таки.
Цирк тоже пока нельзя
Театры летом итак не работают, если что
Какие театры не работают, вы о чем вообще?) Вот афиша Мариинки на июнь этого года, например: https://www.mariinsky.ru/playbill/playbillmt/
Непохоже, что они планировали не работать. Или вы что-то другое имели в виду?
Да, формально работают, но на самом деле, летом их остаются единицы, с очень маленькой программой. Хотя в некоторых летом даже делают премьеры. Для театров летом что-то вроде мертвого сезона
Открыть - откроют да вот только вирус никуда не денется. Все будут болеть, и всем будет похуй, формальности отработаны, можно открываться
Хули там дезинфицировать, там давно никто не бывал
Наконец то смогу посмотреть фильм
Нормативный каякер
С особой рассадкой