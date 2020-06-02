Открытие кинотеатров в России пока совпадает с премьерой «Довода» Кристофера Нолана, которая запланирована на 16 июля.

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом он сообщил на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.

Чернышенко рассказал, что в кинозалах будет особая рассадка — для снижения риска распространения коронавируса. Он также уточнил, что каждый регион будет самостоятельно принимать решение об открытии кинотеатров — это прописано в рекомендациях Роспотребнадзора.

Если кинотеатры в России откроются в середине июля, это совпадёт с премьерой «Довода» — нового фильма Кристофера Нолана — которая запланирована на 16 июля. Warner Bros. пока не приняла окончательное решение о переносе премьеры из-за коронавируса. В последнем трейлере отсутствует точная дата релиза.

Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актёрам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Дмитрий Чернышенко вице-премьер России

По словам вице-премьера, музеи тоже откроются в середине июля, но только для индивидуальных визитов. «Дата в каждом регионе своя, в зависимости от эпидемиологической обстановки, подготовительный этап — полтора месяца», — добавил он. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что правительство «немножко подождёт и повременит с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которые так ждут» зрители.

Нам нужно продезинфицировать все помещения, нам предстоит зонировать пространства, потому что мы прекрасно понимаем, что один посетитель должен находиться на расстоянии 20 кв. м от другого. Мы должны расставить санитайзеры в каждом зале и ограничить потоки наших туристов таким образом, чтобы сохранять дистанцию. Ольга Любимова министр культуры

Чернышенко также рассказал, что театры и концертные залы должны возобновить работу на последнем этапе снятия ограничений. «Планируется, что осенью порадуют новыми постановками», — сообщил он.