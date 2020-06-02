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Новости
Артём Мазанов
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Правительство анонсировало открытие кинотеатров в середине июля. Точные сроки установит каждый регион Материал редакции

Открытие кинотеатров в России пока совпадает с премьерой «Довода» Кристофера Нолана, которая запланирована на 16 июля.

29 комментариев
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом он сообщил на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.

Чернышенко рассказал, что в кинозалах будет особая рассадка — для снижения риска распространения коронавируса. Он также уточнил, что каждый регион будет самостоятельно принимать решение об открытии кинотеатров — это прописано в рекомендациях Роспотребнадзора.

Если кинотеатры в России откроются в середине июля, это совпадёт с премьерой «Довода» — нового фильма Кристофера Нолана — которая запланирована на 16 июля. Warner Bros. пока не приняла окончательное решение о переносе премьеры из-за коронавируса. В последнем трейлере отсутствует точная дата релиза.

Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актёрам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование.

Дмитрий Чернышенко
вице-премьер России

По словам вице-премьера, музеи тоже откроются в середине июля, но только для индивидуальных визитов. «Дата в каждом регионе своя, в зависимости от эпидемиологической обстановки, подготовительный этап — полтора месяца», — добавил он. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что правительство «немножко подождёт и повременит с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которые так ждут» зрители.

Нам нужно продезинфицировать все помещения, нам предстоит зонировать пространства, потому что мы прекрасно понимаем, что один посетитель должен находиться на расстоянии 20 кв. м от другого. Мы должны расставить санитайзеры в каждом зале и ограничить потоки наших туристов таким образом, чтобы сохранять дистанцию.

Ольга Любимова
министр культуры

Чернышенко также рассказал, что театры и концертные залы должны возобновить работу на последнем этапе снятия ограничений. «Планируется, что осенью порадуют новыми постановками», — сообщил он.

Из-за коронавируса крупнейшие сети кинотеатров в России начали закрывать свои залы в конце марта. 28 мая Роспотребнадзор утвердил правила их работы после открытия: зрителей рассадят в метре друг от друга, кроме проживающих вместе, посетителям также рекомендовали носить маски. Через три дня глава ведомства Анна Попова рассказала, что контролировать соблюдение социального дистанцирования в кинотеатрах Роспотребнадзор не будет. Наказывать за это тоже не будут — ведь это только рекомендации.

#новости #кино #карантинвроссии

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29 комментариев
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Gregory Galperin

18

Нолан во сне через черную дыру и используя Николу Теслу пролез в голову минкульта и заложил там зерно идеи.
Будучи единственной, она очень быстро взросла.

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Raekwon The Chef

Gregory
6

Нолан гений, все как всегда 

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Далекий франт

8

мы прекрасно понимаем, что один посетитель должен находиться на расстоянии 20 кв. м от другого.

Че бля?
Министресса культуры измеряет расстояние площадью

Ответить

J R

0

Провести референдум и парад можно, а в театр сходить нельзя. Какой же это цирк всё-таки.

Ответить

Serg Bootlegger

J
16

Цирк тоже пока нельзя

Ответить

Упоротый Голубь

Serg
1

Тогда почему госдума работает? 

Ответить

пиу-пиу

J
1

В музеи, где и так людей не было, тоже нельзя.

Ответить

Pavel Fedorov

J
0

Театры летом итак не работают, если что

Ответить

J R

Pavel
0

Какие театры не работают, вы о чем вообще?) Вот афиша Мариинки на июнь этого года, например: https://www.mariinsky.ru/playbill/playbillmt/
Непохоже, что они планировали не работать. Или вы что-то другое имели в виду?

Ответить

Pavel Fedorov

J
0

Да, формально работают, но на самом деле, летом их остаются единицы, с очень маленькой программой. Хотя в некоторых летом даже делают премьеры. Для театров летом что-то вроде мертвого сезона

Ответить

Нормативный каякер

1

Чернышенко рассказал, что в кинозалах будет особая рассадка

Звучит очень неочень

Ответить

Здешний глобус

Нормативный
0

Чернышкено рассказал, что будет посадка.

Теперь ок.

Ответить

Таинственный Гоша

1

надеюсь откроют, иначе заставят в фортнайте весь фильм смотреть

Ответить

Дыня

1

Открыть - откроют  да вот только вирус никуда не денется. Все будут болеть, и всем будет похуй, формальности отработаны, можно открываться

Ответить

пиу-пиу

Дыня
0

Не люди же вроде не бесконечно болеют. У кого-то иммунитет будет, кто-то умрёт.

Ответить

Serg Bootlegger

1

Нолан гений!

Ответить

Alexandr Strijov

0

Фитнес клубы открывать никто не думает, зато храмы норм

Ответить

Андрей Рядькин

0

А с плакатами идти в толпе можно пораньше

Ответить

умный человек

0

Хули там дезинфицировать, там давно никто не бывал

Ответить

пиу-пиу

умный
0

Наконец-то колу всю с пола вымыть смогут.

Ответить

Дыня

0

Наконец то смогу посмотреть фильм

Ответить

Нормативный каякер

Дыня
0

С особой рассадкой 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Нормативный
0

На грядке

Ответить

Дыня

Нормативный
0
Ответить

Максимальный блик

Нормативный
0
Ответить

Мертвый турник

0

Вот проголосуете 1 июля, тогда и кинотеатры откроем. 

Ответить

Aleksej Fedko

0

Это ж сколько билеты стоить будут интересно

Ответить

Stan Majors

0

Были шашлычники, потом любители давок, а это как называются?

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Правоохранительный Орзэмэс

0

блин. люблю ходить в кино и люблю Нолана. будет клёвая проверка силы воли

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