Обсуждалось и полное засекречивание данных за апрель.
Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику и обзоры, которые отражают влияние коронавируса на экономику, поздним вечером. Reuters со ссылкой на источники утверждает, что таким образом правительство хочет «привлекать как можно меньше внимания к цифрам».
- Росстат традиционно публиковал отчёты в 16:00, но с начала мая статистика стала появляться позже. Так, данные о промышленном производстве в апреле появились в 21:00. В такое же время — доклад, где содержались данные о безработице и розничных продажах;
- Минэкономразития опубликовало информацию о деловой активности, в которой приводятся показатели ВВП за март, после 20:00. Апрельская статистика появилась в 22:30. Макропрогноз на три года, который ведомство ухудшило по сравнению с февральскими оценками, появилось в 23:00;
- Источники Reuters рассказали, что так власти надеются привлекать меньше внимания к цифрам. Они уверены, что если опубликовать данные вечером, то «журналисты не успеют поговорить с экспертами»;
- «Им в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом. У них в голове есть чёткая картинка: пока о чём-то не написано, этого нет», — сказал один из собеседников агенства. «Они все ещё мыслят передовицами», — считает другой источник;
- Собеседники Reuters утверждают, что некоторые чиновники, пришедшие с командой премьер-министра Михаила Мишустина, хотели засекретить апрельскую статистику. Но другие чиновники «высокого уровня с большим опытом работы» сказали, что этого делать нельзя;
- Тогда они решили публиковать данные поздним вечером. «Пиаровское подразделение (правительства) хочет, чтобы в ночь всё выходило и чтобы меньше внимания было к этим цифрам», — сказал собеседник агентства;
- В пресс-службе Минэкономразвития и Росстата объяснили задержки возросшей нагрузкой на фоне пандемии, а также переводом сотрудников на удалёнку.
Согласно отчёту Минэкономразвития, ВВП в апреле сократился на 12%. По данным Росстата, промышленное производство в апреле снизилось на 6,6%, оборот розничной торговли — на 23,4%, безработица выросла да 5,8%.
{
"author_name": "Алексей Боржонов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"],
"comments": 14,
"likes": 17,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 174747,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 02 Jun 2020 15:16:53 +0300",
"is_special": false }
Sancobot
Они уверены, что если опубликовать данные вечером, то «журналисты не успеют поговорить с экспертами»
А ну да, весь же мир засыпает до утра и больше ничего уже не помнит утром/
Необыкновенный франт
Ну раз в 4 года это отлично работает.
Эмиль РубановSancobot
согласен, Dark City отличный фильм
Здешний глобус
Пиши сюжет, мы не в курсе
Эмиль РубановЗдешний
Мёрдок перемещается по городу, где царит бесконечная ночь, а солнце никогда не сияет (отсюда происходит название фильма). Он видит, что люди временно засыпают в полночь, когда время останавливается Странниками для изменения городской архитектуры и человеческих воспоминаний.
Мертвый турник
Все нужные цифры отображаются на ценниках в пятерочках и в смсках от сбербанка.
Грандиозный торшер
Как спят девушки: *включите воображение
Как спят парни: А никак н###й, ждут экономическую статистику ближе к ночи
Скромный корабль
Интересно будет посмотреть отчёт за май и июнь
Неясный Мурод
Ночью только жулики орудуют.
Немой Абдужаббор
И воры
Evgeny Klyuchnikov
Точно не "Панорама"?
Сергей АхремEvgeny
пилорама
Сергей Ахрем
Согласно отчёту Минэкономразвития, ВВП в апреле сократился на 12%
что-то мало очень ,не верится мне в такую статистику
Андрей Заварзин
В рейтерс заголовки пишет клоун?
А если бы они публиковали эти данные в 23:59 они бы написали что это потому что ночью все спят и никто не увидит?