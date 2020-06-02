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Новости
Алексей Боржонов
1717

Reuters: правительство стало публиковать экономическую статистику ближе к ночи, чтобы не привлекать к ней внимания Материал редакции

Обсуждалось и полное засекречивание данных за апрель.

Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику и обзоры, которые отражают влияние коронавируса на экономику, поздним вечером. Reuters со ссылкой на источники утверждает, что таким образом правительство хочет «привлекать как можно меньше внимания к цифрам».

  • Росстат традиционно публиковал отчёты в 16:00, но с начала мая статистика стала появляться позже. Так, данные о промышленном производстве в апреле появились в 21:00. В такое же время — доклад, где содержались данные о безработице и розничных продажах;
  • Минэкономразития опубликовало информацию о деловой активности, в которой приводятся показатели ВВП за март, после 20:00. Апрельская статистика появилась в 22:30. Макропрогноз на три года, который ведомство ухудшило по сравнению с февральскими оценками, появилось в 23:00;
  • Источники Reuters рассказали, что так власти надеются привлекать меньше внимания к цифрам. Они уверены, что если опубликовать данные вечером, то «журналисты не успеют поговорить с экспертами»;
  • «Им в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом. У них в голове есть чёткая картинка: пока о чём-то не написано, этого нет», — сказал один из собеседников агенства. «Они все ещё мыслят передовицами», — считает другой источник;
  • Собеседники Reuters утверждают, что некоторые чиновники, пришедшие с командой премьер-министра Михаила Мишустина, хотели засекретить апрельскую статистику. Но другие чиновники «высокого уровня с большим опытом работы» сказали, что этого делать нельзя;
  • Тогда они решили публиковать данные поздним вечером. «Пиаровское подразделение (правительства) хочет, чтобы в ночь всё выходило и чтобы меньше внимания было к этим цифрам», — сказал собеседник агентства;
  • В пресс-службе Минэкономразвития и Росстата объяснили задержки возросшей нагрузкой на фоне пандемии, а также переводом сотрудников на удалёнку.

Согласно отчёту Минэкономразвития, ВВП в апреле сократился на 12%. По данным Росстата, промышленное производство в апреле снизилось на 6,6%, оборот розничной торговли — на 23,4%, безработица выросла да 5,8%.

#новости #covid19

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14 комментариев
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Sancobot

17

Они уверены, что если опубликовать данные вечером, то «журналисты не успеют поговорить с экспертами»

А ну да, весь же мир засыпает до утра и больше ничего уже не помнит утром/

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Необыкновенный франт

Sancobot
5

Ну раз в 4 года это отлично работает.

Ответить

Эмиль Рубанов

Sancobot
4

согласен, Dark City отличный фильм

Ответить

Здешний глобус

Эмиль
0

Пиши сюжет, мы не в курсе

Ответить

Эмиль Рубанов

Здешний
0

Мёрдок перемещается по городу, где царит бесконечная ночь, а солнце никогда не сияет (отсюда происходит название фильма). Он видит, что люди временно засыпают в полночь, когда время останавливается Странниками для изменения городской архитектуры и человеческих воспоминаний. 

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Мертвый турник

11

Все нужные цифры отображаются на ценниках в пятерочках и в смсках от сбербанка. 

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Грандиозный торшер

2

Как спят девушки: *включите воображение 
Как спят парни: А никак н##, ждут экономическую статистику ближе к ночи

Ответить

Скромный корабль

0

Интересно будет посмотреть отчёт за май и июнь

Ответить

Неясный Мурод

0

Ночью только жулики орудуют.

Ответить

Немой Абдужаббор

Неясный
0

И воры 

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Точно не "Панорама"?

Ответить

Сергей Ахрем

Evgeny
0

пилорама

Ответить

Сергей Ахрем

0

Согласно отчёту Минэкономразвития, ВВП в апреле сократился на 12%

что-то мало очень ,не верится мне в такую статистику

Ответить

Андрей Заварзин

–5

В рейтерс заголовки пишет клоун?
А если бы они публиковали эти данные в 23:59 они бы написали что это потому что ночью все спят и никто не увидит?

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