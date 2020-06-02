Их заметили во время задержания журналистов 28 мая.

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Задержание Сергея Смирнова @MBKhMedia

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Это связано с тем, что у полицейских, которые задерживали пикетчиков на Петровке, 38, были одинаковые жетоны, сообщает «Эхо Москвы».

Авторы письма отметили, что полицейские нарушили прямой приказ министра. К обращению приложили номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания.

Жетон полицейского должен иметь уникальный набор символов — так как он позволяет идентифицировать сотрудника, несущего службу в общественных местах. При этом запрещается изготовление дубликатов нагрудных жетонов.

28 мая полицейские во время одиночных пикетов задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. На фото задержания Смирнова у полицейских были одинаковые жетоны. На это обратило внимание «МБХ медиа». В ответ на вопрос корреспондента издания о жетонах один из полицейских предположил, что это фотошоп.

Журналистов задержали у здания главного управления МВД по Москве, когда они выступили поддержку Ильи Азара. Ранее его арестовали на 15 суток после одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции».