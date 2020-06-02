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Новости
Ольга Щербинина
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Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к министру внутренних дел из-за одинаковых жетонов у полицейских Материал редакции

Их заметили во время задержания журналистов 28 мая.

14 комментариев
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Задержание Сергея Смирнова @MBKhMedia

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Это связано с тем, что у полицейских, которые задерживали пикетчиков на Петровке, 38, были одинаковые жетоны, сообщает «Эхо Москвы».

Авторы письма отметили, что полицейские нарушили прямой приказ министра. К обращению приложили номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания.

Жетон полицейского должен иметь уникальный набор символов — так как он позволяет идентифицировать сотрудника, несущего службу в общественных местах. При этом запрещается изготовление дубликатов нагрудных жетонов.

28 мая полицейские во время одиночных пикетов задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. На фото задержания Смирнова у полицейских были одинаковые жетоны. На это обратило внимание «МБХ медиа». В ответ на вопрос корреспондента издания о жетонах один из полицейских предположил, что это фотошоп.

Журналистов задержали у здания главного управления МВД по Москве, когда они выступили поддержку Ильи Азара. Ранее его арестовали на 15 суток после одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции».

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tjournal.ru

#новости #полиция #медиа

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14 комментариев
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Частный микроскоп

6

 один из полицейских предположил, что это фотошоп.

Это фотошоп или инстаграм, верьте мне, я полицейский.

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Freon

5

к министру МВД

Министру министерства?

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Ольга Щербинина

Freon
1

поправила, спасибо!

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Dennis Naidyuk

Freon
0

Ну да, а чё. Это как продавец рынка - всё ок.

Ответить

Nick Rosenberg

3

Да это вообще не наши полицейские, а форму с жетоном можно в любом магазине купить.

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Ваня Погост

2

Фотошоп, сделанный в павильонах Голливуда на деньги Госдепа. 

Ответить

Грандиозный торшер

Ваня
0

На деньги Фонда Кино

Ответить

умный человек

2

Получен ответ:

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Грандиозный торшер

0

Шерифы е#ать

Ответить

Владимир Земсков

0

Прочитал как "одинаковых животов"

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Dra

0

И получили официальный ответ: "Потому что идите на хуй, вот почему".

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Срочный космос

0

это просто клоны, специально выведенные росгвардейцы для грязных поручений 

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Властный Никита

0

Интересно проверить многие другие фотографии - может это у них стандартный жетон "Чтоб не приебались к конкретному служителю"

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Aleksej Fedko

0

Жёлтый жетон по вентилову студентов. Заработал летом повышение видимо. А слева новенький еще.

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