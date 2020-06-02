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Новости
Алексей Боржонов
2612

The Bell: «Сбербанк» и «Яндекс» разделят совместные предприятия «Маркет» и «Деньги» Материал редакции

«Яндекс» будет самостоятельно развивать «Яндекс.Маркет», а Сбербанку отойдут «Яндекс.Деньги».

38 комментариев
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«Яндекс» и Сбербанк планируют прекратить партнёрство в двух совместных проектах: «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Деньгах». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

  • Компании объявят о прекращении сотрудничества по проектам в ближайшие недели, сообщает издание;
  • «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», куда входит и «Беру»: компаниям принадлежит по 45% акций, ещё 10% владеет менеджмент;
  • «Яндекс» останется единственным акционером «Маркета», не считая долей, которыми владеет менеджмент. Компания будет самостоятельно развивать проект, утверждает The Bell;
  • Сбербанку отойдут «Яндекс.Деньги». Сейчас IT-компания владеет 25% акций, а 75% принадлежат Сбербанку. По условиям соглашения с банком, «Яндекс» не мог самостоятельно развивать другие проекты в области финансовых технологий, но после развода компаний ограничение будет снято.

Представитель «Яндекса» в разговоре с TJ заявил, что компания «рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях». В Сбербанке The Bell сообщили, что не комментируют рыночные слухи.

Источники издания рассказали, что «Яндекс» планирует разместить до 5% своих акций класса А (на одну такую акцию приходится один голос). Деньги потребуются компании на выкуп «Маркета» и развитие экосистемы. Акции могут выкупить Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ, утверждает издание.

Точная сумма сделки по покупке «Маркета» неизвестна, но в апреле 2020 года аналитики оценивали стоимость проекта в 90-96 миллиардов рублей, сообщает The Bell.

  • Сбербанк купил «Яндекс.Деньги» в 2012 году. Тогда компания приобрела 75% акций примерно за 60 миллионов долларов;

  • В 2017 году компании подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе «Маркета». Сбербанк инвестировал в проект 30 миллиардов рублей. В мае 2018 года компании запустили маркетплейс «Беру»;
  • Летом 2019 года The Bell сообщил, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны сотрудничеством и могут прекратить его. На тот момент компании не решили, как поступить с совместным бизнесом.

#новости #деньги #яндекс #сбербанк

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38 комментариев
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Мертвый турник

3

 Сбербанку отойдут «Яндекс.Деньги»

Интересно, и чего теперь будет, у меня просто пропадёт вкладка с деньгами на Яндексе?

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Здешний глобус

Мертвый
19

Теперь переводы на яндекс кошелек в другой регион будут облагаться комиссией, автоматически подключится платное смс информирование, закрыть кошелек можно только в регионе открытия, в главном офисе, предварительно записавшись по телефону, который можно увидеть, только когда подойдешь к отделению банка.

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Kyler

Мертвый
1

Скорей всего сделают ребрендинг, назовут допустим Сбер.Бабки

Ответить

Anymore

–2

жаба с гадюкой делят имущество

Ответить

Мертвый турник

Anymore
9

Ну Яндекс.Маркет это топ, я благодаря им столько денег сэкономил. 

Ответить

Замкнутый танк88

Мертвый
0

Ни разу не пользовался. Яндекс как-то страхует  потраченные деньги и вообще проверяет магазины?

Ответить

Мертвый турник

Замкнутый
0

Так там яндекс почти никак не касается, это по сути просто фильтр (агрегатор) нужного товара по ценам в магазинах. У магазинов там есть репутация и отзывы, вот на них и ориентируйся. 

Ответить

Замкнутый танк88

Мертвый
0

просто когда яндекс например мне предлагает посмотреть искомый товар по какой-то очень охуенной цене, а там магазин находится в усть-пиздюйске и название мне вообще не знакомо, я жостко напрягаюсь и скипаю это говно. Боязно

Ответить

Мертвый турник

Замкнут…
1

Ну ты чекай по рейтингу, если там 5 звезд и 1к отзыв, то в 99,99% всё будет топчик. 

Ответить

умный человек

Мертвый
0

Плюсану. На прошлой неделе искал одну детальку, причём не только по России. Сначала просто гуглил - везде нет в наличии. У китаёз есть, но ждать не охота лишние месяцы. Из штатов тоже можно было - но как-то дороговато и опять же ждать где-то пару недель. И тут через яндекс маркет нашёлся какой-то сайтик с дизайном середины нулевых, где оформляешь заказ, потом созваниваются, потом на мыло присылают счёт, потом отправляют СДЭКом. В общем, вчера курьер принёс, всё норм. Покупать там не очковал - на маркете тот магаз был много лет и у него куча ок-отзывов.

Ответить

Freon

1

Из-за дебильных путинских законов ни один человек за пределами рашки не может нормально пользоваться яндекс деньгами или киви. Спасибо, Пыня!!!

Ответить

Павел Тявин

Freon
9

да даже яндекс ими не пользуется. Ты где-нибудь видел оплату яндекс.деньгами в сервисах яндекса?

Ответить

Андрей Беликов

Павел
1

ну лично я просто выпустил свой яд в виде пластика, теперь это одновременно и электронный кошелек, и полноценный платежный инструмент

Ответить

Пестрый фонарь

Павел
1

Я+ автоматических списывает деньги из Я денег

Ответить

Пеночка Теньковка

Павел
0

Ага, в EGS

Ответить

Властный Никита

Пеночка
0

Но EGS - сервис Яндекса?

Ответить

Пеночка Теньковка

Властный
0

только тссс!

Ответить

Dmitriy

Freon
3

Здравствуйте, Дмитрий!

Ответить

Freon

Dmitriy
1

Здравствуйте, Дмитрий!

Ответить

Безопасный паук например

Freon
2

Нурсултан Алейкум

Ответить

Freon

Безопасный
0

Ехал Дмитрий через Дмитрий

Ответить

Alex Dark

0

У меня уже Яндекс вызывает рвотный рефлекс.Слава богу отписался от всего что связано с Яндексом.Извините,но есть слово РЕПУТАЦИЯ.Весь продукт в меню, только от Гугла.

Ответить

Lev Romanov

Alex
0

Чем вы там вместо яндекс.маркета пользуетесь, froogle? ой, простите, он же в 2007 закрылся.

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Лучше бы Яндекс.Деньги с тиньковым кооперировались

Ответить

Мертвый турник

Stanley
0

У них же кстати есть какая-то общая карта, как они интересно теперь разойдутся. 

Ответить

Сергей Лещина

Мертвый
4

Это карта Яндекс.Плюс, а не Яндекс.Деньги, такая же есть с Альфой. Так что на неё это никак повлиять не должно

Ответить

Kyler

Stanley
0

Лол, Яндекс деньги уже давно продались сберу, ещё до такого как Тинькофф стал цивильным банком

Ответить

German Times

0

Да просто Сбер начал очень много продвигать мейлрушные сервисы - тот же Сбермаркет, Окко и так далее, которые поперек горла стоят Яндексу.

Ответить

Юра Чечеткин

German
0

а окко это не рамблер разве?

Ответить

German Times

Юра
0

Был уверен,что Окко у мейлру. Ну,в любом случае, не Кинопоиск от Яндекса продвигает.

Ответить

Gregory

German
0

Про сбермаркет точно не скажу, но Окко - это рамблер. А рамблер - это сбер с недавних пор.

Ответить

Лаванда

0

Ну чё там с Деньгами?

Ответить

Безопасный паук например

Лаванда
0

Денег нет, но вы держитесь

Ответить

Украденная жизнь

0

Хочу увидеть Сбербанк.Маркет!

Ответить

sf

Украденная
0

это рынок. есть в любом городе

Ответить

Dc Maniac

0

минус один сервис (не банковский) для онлайн платежей (ЯД)
Надо пилить альтернативу

Ответить

Semenov Ivan .

0

123

Ответить

Monol1th2112 .

0

"«Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», куда входит и «Беру»: компаниям принадлежит по 45% акций, ещё 10% владеет менеджмент"
Экономисты, трейдеры и другие аналитики. Объясните будет хуже или лучше? 

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