«Яндекс» будет самостоятельно развивать «Яндекс.Маркет», а Сбербанку отойдут «Яндекс.Деньги».

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«Яндекс» и Сбербанк планируют прекратить партнёрство в двух совместных проектах: «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Деньгах». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Компании объявят о прекращении сотрудничества по проектам в ближайшие недели, сообщает издание;

«Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», куда входит и «Беру»: компаниям принадлежит по 45% акций, ещё 10% владеет менеджмент;



«Яндекс» останется единственным акционером «Маркета», не считая долей, которыми владеет менеджмент. Компания будет самостоятельно развивать проект, утверждает The Bell;

Сбербанку отойдут «Яндекс.Деньги». Сейчас IT-компания владеет 25% акций, а 75% принадлежат Сбербанку. По условиям соглашения с банком, «Яндекс» не мог самостоятельно развивать другие проекты в области финансовых технологий, но после развода компаний ограничение будет снято.



Представитель «Яндекса» в разговоре с TJ заявил, что компания «рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях». В Сбербанке The Bell сообщили, что не комментируют рыночные слухи.

Источники издания рассказали, что «Яндекс» планирует разместить до 5% своих акций класса А (на одну такую акцию приходится один голос). Деньги потребуются компании на выкуп «Маркета» и развитие экосистемы. Акции могут выкупить Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ, утверждает издание.

Точная сумма сделки по покупке «Маркета» неизвестна, но в апреле 2020 года аналитики оценивали стоимость проекта в 90-96 миллиардов рублей, сообщает The Bell.