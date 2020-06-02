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«Яндекс» будет самостоятельно развивать «Яндекс.Маркет», а Сбербанку отойдут «Яндекс.Деньги».
«Яндекс» и Сбербанк планируют прекратить партнёрство в двух совместных проектах: «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Деньгах». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Представитель «Яндекса» в разговоре с TJ заявил, что компания «рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях». В Сбербанке The Bell сообщили, что не комментируют рыночные слухи.
Источники издания рассказали, что «Яндекс» планирует разместить до 5% своих акций класса А (на одну такую акцию приходится один голос). Деньги потребуются компании на выкуп «Маркета» и развитие экосистемы. Акции могут выкупить Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ, утверждает издание.
Точная сумма сделки по покупке «Маркета» неизвестна, но в апреле 2020 года аналитики оценивали стоимость проекта в 90-96 миллиардов рублей, сообщает The Bell.
Сбербанк купил «Яндекс.Деньги» в 2012 году. Тогда компания приобрела 75% акций примерно за 60 миллионов долларов;
Здешний глобус
Теперь переводы на яндекс кошелек в другой регион будут облагаться комиссией, автоматически подключится платное смс информирование, закрыть кошелек можно только в регионе открытия, в главном офисе, предварительно записавшись по телефону, который можно увидеть, только когда подойдешь к отделению банка.
жаба с гадюкой делят имущество
Мертвый турник
Ну Яндекс.Маркет это топ, я благодаря им столько денег сэкономил.
Ни разу не пользовался. Яндекс как-то страхует потраченные деньги и вообще проверяет магазины?
Мертвый турник
Так там яндекс почти никак не касается, это по сути просто фильтр (агрегатор) нужного товара по ценам в магазинах. У магазинов там есть репутация и отзывы, вот на них и ориентируйся.
просто когда яндекс например мне предлагает посмотреть искомый товар по какой-то очень охуенной цене, а там магазин находится в усть-пиздюйске и название мне вообще не знакомо, я жостко напрягаюсь и скипаю это говно. Боязно
Мертвый турник
Ну ты чекай по рейтингу, если там 5 звезд и 1к отзыв, то в 99,99% всё будет топчик.
Плюсану. На прошлой неделе искал одну детальку, причём не только по России. Сначала просто гуглил - везде нет в наличии. У китаёз есть, но ждать не охота лишние месяцы. Из штатов тоже можно было - но как-то дороговато и опять же ждать где-то пару недель. И тут через яндекс маркет нашёлся какой-то сайтик с дизайном середины нулевых, где оформляешь заказ, потом созваниваются, потом на мыло присылают счёт, потом отправляют СДЭКом. В общем, вчера курьер принёс, всё норм. Покупать там не очковал - на маркете тот магаз был много лет и у него куча ок-отзывов.
Из-за дебильных путинских законов ни один человек за пределами рашки не может нормально пользоваться яндекс деньгами или киви. Спасибо, Пыня!!!
да даже яндекс ими не пользуется. Ты где-нибудь видел оплату яндекс.деньгами в сервисах яндекса?
ну лично я просто выпустил свой яд в виде пластика, теперь это одновременно и электронный кошелек, и полноценный платежный инструмент
Ага, в EGS
Властный Никита
Но EGS - сервис Яндекса?
У меня уже Яндекс вызывает рвотный рефлекс.Слава богу отписался от всего что связано с Яндексом.Извините,но есть слово РЕПУТАЦИЯ.Весь продукт в меню, только от Гугла.
Чем вы там вместо яндекс.маркета пользуетесь, froogle? ой, простите, он же в 2007 закрылся.
Лучше бы Яндекс.Деньги с тиньковым кооперировались
Мертвый турник
У них же кстати есть какая-то общая карта, как они интересно теперь разойдутся.
Это карта Яндекс.Плюс, а не Яндекс.Деньги, такая же есть с Альфой. Так что на неё это никак повлиять не должно
Да просто Сбер начал очень много продвигать мейлрушные сервисы - тот же Сбермаркет, Окко и так далее, которые поперек горла стоят Яндексу.
а окко это не рамблер разве?
Был уверен,что Окко у мейлру. Ну,в любом случае, не Кинопоиск от Яндекса продвигает.
Ну чё там с Деньгами?
Хочу увидеть Сбербанк.Маркет!
минус один сервис (не банковский) для онлайн платежей (ЯД)
Надо пилить альтернативу
"«Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», куда входит и «Беру»: компаниям принадлежит по 45% акций, ещё 10% владеет менеджмент"
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