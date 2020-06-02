Прямой эфир
С его участием выйдет ещё одно видео, а ФАН планирует выпустить серию агитационных роликов.
Издание Coda разыскало актёров, снявшихся в ролике РИА ФАН, посвящённому голосованию по поправкам в Конституцию. В видео показана гей-пара, которая в 2035 году усыновляет ребёнка под неодобрение сотрудниц детдома. В конце ролика закадровый голос спрашивает: «Такую Россию ты выберешь?».
Александр Филимоненко, сыгравший одного из геев, — не профессиональный актёр, но уже несколько лет снимается в российских сериалах. Он также участвовал в телешоу «Дом-2». Филимоненко признался, что не знал нюансов роли, и рассказал, что появится в этом же амплуа в ещё одном видео. «Это будет серия, но я играю только в двух», — пояснил он. Актёр подчеркнул, что его отношение к геям «ровное».
Филимоненко отметил, что актёрам сказали никому не давать интервью, но журналисты Coda связались с ним раньше запрета. Он подчеркнул, что не знает заказчика ролика и находится «вне политики».
Хотя на голосование по Конституции актёр собирается, но, по его словам, будет голосовать против. «Меня в парке задержали, выписали штраф. [..] У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти ещё и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы», — сказал актёр.
Реакцию на ролик также прокомментировал глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он заявил, что видео нашло отклик у людей, среди которых «никто не остался безразличным». Столярчук также подчеркнул, что никакого стороннего и государственного финансирования для съёмок роликов не привлекали.
Ролик выполнен медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей». Её главой считают «кремлёвского ресторатора» Евгения Пригожина. Бизнесмен возглавляет попечительский совет «Патриота» и называет это «большой честью».
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии. Владимир Путин 1 июня назвал новую дату — 1 июля.
Тактический месяц
Имхо, всегда на подобную роль найдется человек, который согласится. И в этом случае лучшая стратегия против пропаганды - сняться, получить деньги, а потом разоблачить пропаганду.
Плохой нос
Ну есть же условное: " а если никто не согласится"
Хотя я наверно с тобой согласен
Ну не то чтобы прям мы все без него сами бы не разобрались, что это была пропаганда.
Падарас сыграл гея, вот это новость
Чувак совершил огромную ошибку, зашкварился на всю жизнь
Максимальный блик
То есть, побывав на доме-2, он не зашкварился?
Ну не так сильно, ДОМ2 могут и забыть, а это точно нет
ой блядь, да всем через неделю похуй будет
Ну да, Бурунову, например, не забыли, после гея на передержке третий год сидит без ролей.
Да?
Думаю, многие актеры мечтают о таких "годах без полей"
Пацан пытался на 2 стула... Соскользнул с обоих
Нет, он пытался покорить ножки от двух стульев сразу, поставленных вверх ногами, ножка к ножке. Но не усидел на них)
Ну, или как раз сел как надо.
встать без посторонней помощи уже не смог)
Юра, а ты ментов не боишься?
Я стараюсь не писать вещи, за которые меня посадят. Но посадить могут любого. А ты боишься? Или ты заранее за пределами РФ? Почему ты хочешь, чтоб я не спал ночью спокойно? Я тебе ничего плохого не сделал. Конечно я боюсь ментов. Потому что они беспредельщики и так-то убить могут.
Только сумасшедший может не испытывать страх перед неадекватами с оружием. То есть если он вежливый, всё хорошо. А начнёт грубить - ну что ты ему сделаешь...
Да все забудут. Вон все же забыли как актер Бурунов снялся в таком же пропагандистском ролике про гея на передержку
Чудовищный инструмент
зашкварился на всю жизнь
Забудут, пока холодильник полон, стим и ютуб не заблочены, а айфоны не запрещены к ввозу.
Всё как всегда. Я ничего не знаю и вообще вне политики. Ну да, ну да.
Лебедев признался, что не знал нюансов роли, и рассказал, что появится в этом же амплуа в ещё одном видео.
Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за конституцию голосовать. Кандидат от народа!
Александр Филимоненко, сыгравший одного из геев, — не профессиональный актёр, но уже несколько лет снимается в российских сериалах
В принципе все что нужно знать про российские сериалы
Ну это уже какое то нелепое передергивание. Куча актеров во всем мире не учились на актера, это не профессия уровня врача или летчика
Властный Никита
Программистам тоже нужны корочки, чтобы написать на Basic "Hello World"?
Под последней записью на стене у него в ВК))))
А вот в его Инстаграме наоборот под фотографиями травля разворачивается потихоньку. Буквально в последний час начали появляться комментарии с осуждением и даже с оскорблениями.
в последний час
Этот пост тоже в последний час, можно сказать, вышел
Филимоненко признался, что не знал нюансов роли
Доставая платье для ребёнка на камеру он не знал нюансов роли. Да и вообще он спал во время съёмок и это фотошоп.
Ебаный стыд, господи. Когда уже базу этих уродов начнут создавать, ведь небось будет на всякие пробы в нетфликсы ходить и в рекламе сниматься.
Огненный цвет
Ну не только за твиты и лайки с мемасами же отвечать, иногда и за участие в съёмках фашистской пропаганды может прилететь.
Там тогда всю съемочную группу и редакцию риафана брать придется
Хотя...эмпатии и жалости эти люди почему-то не вызывают
Огненный цвет
Можно подумать этих кто-то куда-то возьмёт. Качество их высеров обычно варьируется где-то между уровнем ютуб-канала одинокого школьника и сельским телеканалом.
Проскрипционные списки - первый шаг к народовластию (и я щас сами не понимаю, я рофлю или нет)
Он подчеркнул, что не знает заказчика ролика и находится «вне политики».
Излюбленная позиция продавцов своих жоп.
"Филимоненко отметил, что актёрам сказали никому не давать интервью, но журналисты Coda связались с ним раньше запрета."
Если журналисты связались раньше, то как он мог отметить что-то о запрете?
все накинулись на чувака, а никого не смутил сам ролик? лучше ребенок будет жить в детдоме, чем его усыновит гей-пара, которая даст ему и любовь и поддержку? Серьезно?
медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей»
на самом деле там сайтов 20, как правило они подряд в выдаче все идут после РИА ФАН.
«Экономика сегодня» (rueconomics.ru)
«Народные Новости» (nation-news.ru)
«Политика Сегодня» (polit.info)
«КиевСМИ» (kievsmi.net)
«Нью Информ» (newinform.com)
«ПолитЭксперт» (politexpert.net)
«Невские новости» (nevnov.ru)
«Новостное Агентство Харькова» (nahnews.org)
«Инфореактор» (inforeactor.ru)
«Журналистская Правда» (jpgazeta.ru)
«ПолитРоссия» (politros.com)
«Слово и Дело» (slovodel.com)
«ПолитПазл» (politpuzzle.ru)
«Кто есть Кто» (whoswhos.org)
и тд
Смазливый.
Точно не гей?
Российский холод
Интересно, когда он выбрал ориентацию? До или после обеда?
Огненный цвет
"Мое отношение к евреям ровное, у каждого свой выбор по поводу нации. Главное, чтобы это меня не касалось. Лично мне нравятся арийцы."
Филимоненко признался, что не знал нюансов роли
Главный нюанс роли в том, что ты играешь стереотипного манерного пидора, за каких у нас на ТВ выдают всех геев.
Основной смысл — это не борьба с ЛГБТ-сообществом, а защита института семьи как союза мужчины и женщины.
Холокост — это не борьба с евреями, а защита арийской расы.
А ролик то где посмотреть можно, че не выложили ссылку?)
Игорь Эйдман: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3192861827443441&id=100001589654713
Психи против геев
Главный козырь рекламной компании "голосования по поправкам" - опять гомофобия. Видимо, полным банкротам нечего больше предъявить населению. Только мертвые "дедЫ" - позитивная программа и анекдотичные «геи» - образ врага. Такое ощущение, что Россией правят латентные гомосексуалы, вытеснившие свою подлинную ориентацию, ненавидящие и боящиеся ее. Причем, судя по многочисленным гомофобским проговоркам, главный заводила в этой компании невротиков – сам президент.
А кроме шуток, похоже на то, что это не просто неуклюжая попытка манипуляции общественным мнением, а проекция на население собственных тяжелых комплексов. Помните путинское: "Я предпочитаю не ходить в душ с геем. Зачем провоцировать? Но вы знаете, я – мастер спорта по дзюдо". Латентная гомосексуальность, как часто бывает, вытесняется демонстративной гомофобией. Ему даже не пришло в голову, что он (пожилой, потрепанный жизнью мужчина) может быть гею совершенно неинтересен. Только патологически озабоченный человек не в силах понять, что люди (вне зависимости от их сексуальной ориентации) обычно просто моются в общественных душевых, не обращая внимания на окружающих.
Путинская политическая реклама уже не в первый раз пытается эксплуатировать негативный образ гея, как враждебного «другого», но сейчас применён вдвойне запрещенный прием. В ролике показан ребенок, на которого похотливо посматривает усыновившая его гей-пара. Опять вытеснение? Слухи о педофилии Путина ходят давно, Литвиненко пытался писать эту тему, но был отравлен чекистами.
Тяжелые эротические комплексы и фобии диктатора воспроизводятся на экранах телевизоров в качестве политической рекламы. Власти пытаются с их помощью обеспечить лояльность населения. Но людям, думаю, все это глубоко по барабану. У них другие проблемы - как выжить в кризисе, как прокормить семью.