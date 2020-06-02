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Ольга Щербинина
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Журналисты нашли актёра из ролика про гей-семью в поддержку Конституции. Он пообещал проголосовать против поправок Материал редакции

С его участием выйдет ещё одно видео, а ФАН планирует выпустить серию агитационных роликов.

81 комментарий
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Александр Филимоненко Фото из «ВКонтакте»

Издание Coda разыскало актёров, снявшихся в ролике РИА ФАН, посвящённому голосованию по поправкам в Конституцию. В видео показана гей-пара, которая в 2035 году усыновляет ребёнка под неодобрение сотрудниц детдома. В конце ролика закадровый голос спрашивает: «Такую Россию ты выберешь?».

Александр Филимоненко, сыгравший одного из геев, — не профессиональный актёр, но уже несколько лет снимается в российских сериалах. Он также участвовал в телешоу «Дом-2». Филимоненко признался, что не знал нюансов роли, и рассказал, что появится в этом же амплуа в ещё одном видео. «Это будет серия, но я играю только в двух», — пояснил он. Актёр подчеркнул, что его отношение к геям «ровное».

Даже не знаю, как относиться к реакции на видео — я не думал, что ролик получит такой резонанс. Сложную авторы затронули тему, мне самому неудобно, с одной стороны. Не хочется кого-то обидеть. Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция.

Александр Филимоненко
актёр

Филимоненко отметил, что актёрам сказали никому не давать интервью, но журналисты Coda связались с ним раньше запрета. Он подчеркнул, что не знает заказчика ролика и находится «вне политики».

Хотя на голосование по Конституции актёр собирается, но, по его словам, будет голосовать против. «Меня в парке задержали, выписали штраф. [..] У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти ещё и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы», — сказал актёр.

Реакцию на ролик также прокомментировал глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он заявил, что видео нашло отклик у людей, среди которых «никто не остался безразличным». Столярчук также подчеркнул, что никакого стороннего и государственного финансирования для съёмок роликов не привлекали.

Основной смысл — это не борьба с ЛГБТ-сообществом, а защита института семьи как союза мужчины и женщины. Я тоже придерживаюсь мнения, что усыновлять детей однополым родителям нельзя.

Николай Столярчук
глава медиагруппы «Патриот»

Ролик выполнен медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей». Её главой считают «кремлёвского ресторатора» Евгения Пригожина. Бизнесмен возглавляет попечительский совет «Патриота» и называет это «большой честью».

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии. Владимир Путин 1 июня назвал новую дату — 1 июля.

#новости #реклама #политика #конституция

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81 комментарий
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Конституционный торшер

61

Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция.

Всё самое страшное зло в мире происходит под прикрытием "я просто делал свою работу. 

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Евгений Клочков

Конституционный
6

"банальность зла" как есть

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Тактический месяц

Конституционный
4

Имхо, всегда на подобную роль найдется человек, который согласится. И в этом случае лучшая стратегия против пропаганды - сняться, получить деньги, а потом разоблачить пропаганду. 

Ответить

Плохой нос

Тактический
0

Ну есть же условное: " а если никто не согласится" 
Хотя я наверно с тобой согласен 

Ответить

hyposlasher

Тактический
0

Ну не то чтобы прям мы все без него сами бы не разобрались, что это была пропаганда. 

Ответить

Виктор Воробей

Конституционный
1

Это как пистолет обвинять в убийстве, излишний идеализм 

Ответить

Kyler

24

Падарас сыграл гея, вот это новость

Чувак совершил огромную ошибку, зашкварился на всю жизнь

Ответить

Максимальный блик

Kyler
23

То есть, побывав на доме-2, он не зашкварился?

Ответить

Kyler

Максимальный
1

Ну не так сильно, ДОМ2 могут и забыть, а это точно нет

Ответить

убер павукан

Kyler
15

ой блядь, да всем через неделю похуй будет

Ответить

Kir Kirsky

убер
0

день максимум. гей на передержку хоть мемный был, а тут унылый наброс.

Ответить

Лунный теркин30см

убер
0

мне уже пох

Ответить

Сергей Раков

Kyler
3

Ну да, Бурунову, например, не забыли, после гея на передержке третий год сидит без ролей. 

Ответить

Грэм Грэмский

Сергей
1

Да?
Думаю, многие актеры мечтают о таких "годах без полей"

Ответить

Kyler

Грэм
2

Если что он об этом и говорит, что никак не аукнулось

Ответить

Грэм Грэмский

Kyler
0

Блин, слишком тонко, я уж подумал, что случилось невиданное

Ответить

Kyler

Сергей
0

Ну тут другое )))

Ответить

Аяз Умбатов

Максимальный
1

Пацан пытался на 2 стула... Соскользнул с обоих

Ответить

Yuri Miller

Аяз
1

Нет, он пытался покорить ножки от двух стульев сразу, поставленных вверх ногами, ножка к ножке. Но не усидел на них)

Ответить

Аяз Умбатов

Yuri
2

Ну, или как раз сел как надо.

Ответить

Yuri Miller

Аяз
0

встать без посторонней помощи уже не смог)

Ответить

anti kuzma

Yuri
0

Юра, а ты ментов не боишься?

Ответить

Yuri Miller

anti
0

Я стараюсь не писать вещи, за которые меня посадят. Но посадить могут любого. А ты боишься? Или ты заранее за пределами РФ? Почему ты хочешь, чтоб я не спал ночью спокойно? Я тебе ничего плохого не сделал. Конечно я боюсь ментов. Потому что они беспредельщики и так-то убить могут.

Ответить

Yuri Miller

anti
0

Только сумасшедший может не испытывать страх перед неадекватами с оружием. То есть если он вежливый, всё хорошо. А начнёт грубить - ну что ты ему сделаешь...

Ответить

hyposlasher

Kyler
2

Да все забудут. Вон все же забыли как актер Бурунов снялся в таком же пропагандистском ролике про гея на передержку

Ответить

Насущные Проблемы

hyposlasher
0

Хороший пример.

Ответить

Озорной Лис

hyposlasher
0

Ничто не забыто, никто не забыт )

Ответить

Чудовищный инструмент

Kyler
1

 зашкварился на всю жизнь

Забудут, пока холодильник полон, стим и ютуб не заблочены, а айфоны не запрещены к ввозу.

Ответить

Аяз Умбатов

17

Всё как всегда. Я ничего не знаю и вообще вне политики. Ну да, ну да.

Ответить

Насущные Проблемы

Аяз
0

И вообще не помню как снялся в этом.

Ответить

плюшевый батон

14

Лебедев признался, что не знал нюансов роли, и рассказал, что появится в этом же амплуа в ещё одном видео. 

Ответить

Стёпа Маслов

плюшевый
0

Ну признался и признался 

Ответить

Василий

плюшевый
0

Их скорее всего сразу снимали 

Ответить

Юрий Истомин

8

Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы

Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за конституцию голосовать. Кандидат от народа! 

Ответить

Насущные Проблемы

Юрий
0

Грудинин Павел

Ответить

Morgan

6

Александр Филимоненко, сыгравший одного из геев, — не профессиональный актёр, но уже несколько лет снимается в российских сериалах

В принципе все что нужно знать про российские сериалы

Ответить

Abram Dikoy

Morgan
4

Ну это уже какое то нелепое передергивание. Куча актеров во всем мире не учились на актера, это не профессия уровня врача или летчика

Ответить

Властный Никита

Morgan
0

Программистам тоже нужны корочки, чтобы написать на Basic "Hello World"?

Ответить

Мультиварка REDMOND

6

Под последней записью на стене у него в ВК))))

Ответить

Мультиварка REDMOND

Мультиварка
0

А вот в его Инстаграме наоборот под фотографиями травля разворачивается потихоньку. Буквально в последний час начали появляться комментарии с осуждением и даже с оскорблениями.

Ответить

Грэм Грэмский

Мультиварка
1

в последний час

Этот пост тоже в последний час, можно сказать, вышел

Ответить

Мультиварка REDMOND

Грэм
3
Ответить

Грэм Грэмский

Мультиварка
1
Ответить

Огненный цвет

4

Филимоненко признался, что не знал нюансов роли

Доставая платье для ребёнка на камеру он не знал нюансов роли. Да и вообще он спал во время съёмок и это фотошоп.

Ебаный стыд, господи. Когда уже базу этих уродов начнут создавать, ведь небось будет на всякие пробы в нетфликсы ходить и в рекламе сниматься.

Ответить

Меглин

Огненный
–1

А вот и списочки подъехали. Либералы в своём репертуаре.

Ответить

Огненный цвет

Меглин
0

Ну не только за твиты и лайки с мемасами же отвечать, иногда и за участие в съёмках фашистской пропаганды может прилететь.

Ответить

Евгений Клочков

Огненный
0

Там тогда всю съемочную группу и редакцию риафана брать придется

Хотя...эмпатии и жалости эти люди почему-то не вызывают

Ответить

Огненный цвет

Евгений
0

Можно подумать этих кто-то куда-то возьмёт. Качество их высеров обычно варьируется где-то между уровнем ютуб-канала одинокого школьника и сельским телеканалом.

Ответить

Евгений Клочков

Меглин
0

Проскрипционные списки - первый шаг к народовластию (и я щас сами не понимаю, я рофлю или нет) 

Ответить

Alexander Petcoglo

5

 Он подчеркнул, что не знает заказчика ролика и находится «вне политики».

Излюбленная позиция продавцов своих жоп.

Ответить

Дмитрий Чехов

4

"Филимоненко отметил, что актёрам сказали никому не давать интервью, но журналисты Coda связались с ним раньше запрета."
Если журналисты связались раньше, то как он мог отметить что-то о запрете?

Ответить

Нельсон

3

все накинулись на чувака, а никого не смутил сам ролик? лучше ребенок будет жить в детдоме, чем его усыновит гей-пара, которая даст ему и любовь и поддержку? Серьезно?

Ответить

Российский холод

Нельсон
3

Ну, детей бабы еще нарожают, а вот если позволить гомосексуалам стать счастливыми родителями - это же мир перевернется!!! Ведь геи должны страдать!

Ответить

Огненный цвет

Нельсон
0

Ну про ролик тут просто отдельный тред есть.

Ответить

Эмиль Рубанов

3

медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей»

на самом деле там сайтов 20, как правило они подряд в выдаче все идут после РИА ФАН.

Ответить

FOX

Эмиль
1

«Экономика сегодня» (rueconomics.ru)
«Народные Новости» (nation-news.ru)
«Политика Сегодня» (polit.info)
«КиевСМИ» (kievsmi.net)
«Нью Информ» (newinform.com)
«ПолитЭксперт» (politexpert.net)
«Невские новости» (nevnov.ru)
«Новостное Агентство Харькова» (nahnews.org)
«Инфореактор» (inforeactor.ru)
«Журналистская Правда» (jpgazeta.ru)
«ПолитРоссия» (politros.com)
«Слово и Дело» (slovodel.com)
«ПолитПазл» (politpuzzle.ru)
«Кто есть Кто» (whoswhos.org)

и тд

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Внепалитеке

Ответить

Технический украинец

2

зачем его искать-то было, я не поняла?

Ответить

Максимальный блик

Технический
0

Он хочет сняться в нашем проекте

Ответить

bor_vn

0

Смазливый.
Точно не гей?

Ответить

Российский холод

bor_vn
5

Сейчас бы определять ориентацию по типажу.

Ответить

Насущные Проблемы

bor_vn
0

Да пидары они все!

Ответить

Нормативный каякер

1

Впервые узнал об этом актере, который играет в эпизодических ролях говна.
То, что он снялся в агитационном говне - его предел, скорее всего (потому что ролик я этот не видел).

Ответить

Max Belkov

1

Не профессиональный актёр, но может хоть гей профессиональный?

Ответить

Собачий историк

1

Любимое: "Мое отношение к геям ровное, у каждого свой выбор по поводу ориентации. Главное, чтобы это меня не касалось. Лично мне нравятся девушки."

Ответить

Российский холод

Собачий
0

Интересно, когда он выбрал ориентацию? До или после обеда?

Ответить

Огненный цвет

Российский
0

Перед съёмками в этом ролике.

Ответить

Огненный цвет

Собачий
0

"Мое отношение к евреям ровное, у каждого свой выбор по поводу нации. Главное, чтобы это меня не касалось. Лично мне нравятся арийцы."

Ответить

Adir Hartmann

1

Че пацаны, кибербуллинг?

Ответить

alex twit

1

В этой новости поекрасно вообще все
Ебучий анекдот

Ответить

Посторонний

1

Тот случай, когда не гей, но пидар.

Ответить

Насущные Проблемы

1

Филимоненко признался, что не знал нюансов роли

Главный нюанс роли в том, что ты играешь стереотипного манерного пидора, за каких у нас на ТВ выдают всех геев.

Ответить

Насущные Проблемы

1

Основной смысл — это не борьба с ЛГБТ-сообществом, а защита института семьи как союза мужчины и женщины.

Холокост — это не борьба с евреями, а защита арийской расы.

Ответить

Кузькин отец

1
Ответить

Анна Пунанс

0

А ролик то где посмотреть можно, че не выложили ссылку?) 

Ответить

Ольга Щербинина

Анна
0

в первом предложении под фото есть ссылка)

Ответить

Анна Пунанс

Ольга
0

Уже нашла, спасибо всё равно ;) 

Ответить

Колоссальный Абдужаббор

0

Очередной инфоповод в котором режиссёр и актеры долбоебы. Маркетологи снова соберут с горящих попелацей горячие взбитые сливки.

Ответить

theLastLetters

0

 Я пойду голосовать

Штош

Ответить

Кузькин отец

0

Игорь Эйдман: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3192861827443441&id=100001589654713

Психи против геев

Главный козырь рекламной компании "голосования по поправкам" - опять гомофобия. Видимо, полным банкротам нечего больше предъявить населению. Только мертвые "дедЫ" - позитивная программа и анекдотичные «геи» - образ врага. Такое ощущение, что Россией правят латентные гомосексуалы, вытеснившие свою подлинную ориентацию, ненавидящие и боящиеся ее. Причем, судя по многочисленным гомофобским проговоркам, главный заводила в этой компании невротиков – сам президент.

А кроме шуток, похоже на то, что это не просто неуклюжая попытка манипуляции общественным мнением, а проекция на население собственных тяжелых комплексов. Помните путинское: "Я предпочитаю не ходить в душ с геем. Зачем провоцировать? Но вы знаете, я – мастер спорта по дзюдо". Латентная гомосексуальность, как часто бывает, вытесняется демонстративной гомофобией. Ему даже не пришло в голову, что он (пожилой, потрепанный жизнью мужчина) может быть гею совершенно неинтересен. Только патологически озабоченный человек не в силах понять, что люди (вне зависимости от их сексуальной ориентации) обычно просто моются в общественных душевых, не обращая внимания на окружающих.

Путинская политическая реклама уже не в первый раз пытается эксплуатировать негативный образ гея, как враждебного «другого», но сейчас применён вдвойне запрещенный прием. В ролике показан ребенок, на которого похотливо посматривает усыновившая его гей-пара. Опять вытеснение? Слухи о педофилии Путина ходят давно, Литвиненко пытался писать эту тему, но был отравлен чекистами.

Тяжелые эротические комплексы и фобии диктатора воспроизводятся на экранах телевизоров в качестве политической рекламы. Власти пытаются с их помощью обеспечить лояльность населения. Но людям, думаю, все это глубоко по барабану. У них другие проблемы - как выжить в кризисе, как прокормить семью.

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Al

0

Политическая проститутка

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