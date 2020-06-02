С его участием выйдет ещё одно видео, а ФАН планирует выпустить серию агитационных роликов.

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Александр Филимоненко Фото из «ВКонтакте»

Издание Coda разыскало актёров, снявшихся в ролике РИА ФАН, посвящённому голосованию по поправкам в Конституцию. В видео показана гей-пара, которая в 2035 году усыновляет ребёнка под неодобрение сотрудниц детдома. В конце ролика закадровый голос спрашивает: «Такую Россию ты выберешь?».

Александр Филимоненко, сыгравший одного из геев, — не профессиональный актёр, но уже несколько лет снимается в российских сериалах. Он также участвовал в телешоу «Дом-2». Филимоненко признался, что не знал нюансов роли, и рассказал, что появится в этом же амплуа в ещё одном видео. «Это будет серия, но я играю только в двух», — пояснил он. Актёр подчеркнул, что его отношение к геям «ровное».

Даже не знаю, как относиться к реакции на видео — я не думал, что ролик получит такой резонанс. Сложную авторы затронули тему, мне самому неудобно, с одной стороны. Не хочется кого-то обидеть. Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция. Александр Филимоненко актёр

Филимоненко отметил, что актёрам сказали никому не давать интервью, но журналисты Coda связались с ним раньше запрета. Он подчеркнул, что не знает заказчика ролика и находится «вне политики».

Хотя на голосование по Конституции актёр собирается, но, по его словам, будет голосовать против. «Меня в парке задержали, выписали штраф. [..] У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти ещё и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы», — сказал актёр.

Реакцию на ролик также прокомментировал глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он заявил, что видео нашло отклик у людей, среди которых «никто не остался безразличным». Столярчук также подчеркнул, что никакого стороннего и государственного финансирования для съёмок роликов не привлекали.

Основной смысл — это не борьба с ЛГБТ-сообществом, а защита института семьи как союза мужчины и женщины. Я тоже придерживаюсь мнения, что усыновлять детей однополым родителям нельзя. Николай Столярчук глава медиагруппы «Патриот»

Ролик выполнен медиагруппой «Патриот», в которую входит ФАН и ещё три издания, которые связывают с «фабрикой троллей». Её главой считают «кремлёвского ресторатора» Евгения Пригожина. Бизнесмен возглавляет попечительский совет «Патриота» и называет это «большой честью».

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии. Владимир Путин 1 июня назвал новую дату — 1 июля.