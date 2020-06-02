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Президент может прибегнуть к нему в ответ на применение оружия массового поражения, а также если «под угрозу поставлено существование государства».
Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Последний раз такой документ утверждал в 2010 году Дмитрий Медведев — он тогда занимал пост президента России. Указ действовал до 2020 года. По утверждённой Путиным в 2014 году Военной доктрине, Россия может использовать ядерное оружие «в ответ на применение против неё и (или) союзников ядерного и других видов оружия массового поражения».
В новом указе сообщается, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания», его применение называют крайней вынужденной мерой. В документе перечисляются опасности, которые могут перерасти в угрозы России, для нейтрализации которых и применяется ядерное сдерживание:
Согласно указу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае использования его или иного оружия массового поражения против неё или союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, которая будет угрожать существованию государства.
Решение о применении ядерного оружия принимает президент при наличии условий, которые определяют возможность его применения:
В документе указано, что общее руководство государственной политикой в области ядерного сдерживания осуществляет президент, Совет безопасности формирует основные направления, а Минобороны планирует и осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.
В новом указе сообщается, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания митингов».
Президент может прибегнуть к нему в ответ на применение бумажных стаканчиков, а также если «под угрозу поставлено существование путинского государства».
всем советуем прочитать нашу аналитику; мы предполагаем, что ядерное оружие будет применено в ближайшие 10-20 лет)
Аналитика от теомиста, который все время говорит о себе во множественном числе
мы - это наша философия) см. наш манифест)
Ты не затащишь меня в свою секту
мы всегда только предполагаем; где ты видел такую секту?)
За сектанство тут банят?
А я предполагаю, что ты секта. Слава Каркозе! Слава Желтому Королю!
Смею предположить что кто-то из из вас предположит более предположительное предположение
То есть президент издал в указ в утром перечислил условия, когда он разрешит себе использовать ЯО?
@Denis Shiryaev за что? Какое зло я вам сделал?
О чём ты?
он меня кинул в ЧС на DTF. Нормально же все было
Што? Ты не в ЧС
Вечный Орзэмэс
Я тоже, когда перехожу на твою страницу, вижу ошибку 403.
Это не работает, на Украине уже тестировали такой метод "голосуй за Порошенко, а то Путин нападет")
Так, а какие-то отличия от прошлой версии появились?
Может не надо? Нам рано в Царствие Небесное, мы ещё не покаялись, Путин наш, сущий в Кремле! Да свершится воля твоя) Он реально описал концепцию, при которой может первым ударить по западу. Если он спровоцирует войну против России, это будет достойное достижение его правления) Так и напишут в учебниках истории. Кстати. Оружие направленной энергии? Достаём срочно шапочки из Фольги!
РФ и её союзников;
РФ и её союзников;
РФ и её союзников;
А Северная Корея случаем не союзник РФ? Есть у кого список?