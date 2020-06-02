Президент может прибегнуть к нему в ответ на применение оружия массового поражения, а также если «под угрозу поставлено существование государства».

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Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Последний раз такой документ утверждал в 2010 году Дмитрий Медведев — он тогда занимал пост президента России. Указ действовал до 2020 года. По утверждённой Путиным в 2014 году Военной доктрине, Россия может использовать ядерное оружие «в ответ на применение против неё и (или) союзников ядерного и других видов оружия массового поражения».

В новом указе сообщается, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания», его применение называют крайней вынужденной мерой. В документе перечисляются опасности, которые могут перерасти в угрозы России, для нейтрализации которых и применяется ядерное сдерживание:

Наращивание потенциальным противником на сопредельных с Россией территориях группировок сил общего назначения, в составе которых есть средства доставки ядерного оружия;

Развёртывание странами, которые считают Россию потенциальным противником, баллистических ракет, гиперзвукового оружия, беспилотников и оружия направленной энергии;



Cоздание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем;



Наличие у государства ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против России и союзников;



Неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления;



Размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.



Согласно указу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае использования его или иного оружия массового поражения против неё или союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, которая будет угрожать существованию государства.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент при наличии условий, которые определяют возможность его применения:

Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и её союзников; Применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и её союзников; Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

Агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

