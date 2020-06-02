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Артём Мазанов
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Путин утвердил политику в области ядерного сдерживания — с условиями, при которых можно применить ядерное оружие Материал редакции

Президент может прибегнуть к нему в ответ на применение оружия массового поражения, а также если «под угрозу поставлено существование государства».

44 комментария
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Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Последний раз такой документ утверждал в 2010 году Дмитрий Медведев — он тогда занимал пост президента России. Указ действовал до 2020 года. По утверждённой Путиным в 2014 году Военной доктрине, Россия может использовать ядерное оружие «в ответ на применение против неё и (или) союзников ядерного и других видов оружия массового поражения».

В новом указе сообщается, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания», его применение называют крайней вынужденной мерой. В документе перечисляются опасности, которые могут перерасти в угрозы России, для нейтрализации которых и применяется ядерное сдерживание:

  • Наращивание потенциальным противником на сопредельных с Россией территориях группировок сил общего назначения, в составе которых есть средства доставки ядерного оружия;
  • Развёртывание странами, которые считают Россию потенциальным противником, баллистических ракет, гиперзвукового оружия, беспилотников и оружия направленной энергии;
  • Cоздание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем;
  • Наличие у государства ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против России и союзников;
  • Неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления;
  • Размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.

Согласно указу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае использования его или иного оружия массового поражения против неё или союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, которая будет угрожать существованию государства.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент при наличии условий, которые определяют возможность его применения:

  1. Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и её союзников;
  2. Применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и её союзников;
  3. Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  4. Агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В документе указано, что общее руководство государственной политикой в области ядерного сдерживания осуществляет президент, Совет безопасности формирует основные направления, а Минобороны планирует и осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

#новости #путин

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44 комментария
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Ваня Погост

12

В новом указе сообщается, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания митингов».

Президент может прибегнуть к нему в ответ на применение бумажных стаканчиков, а также если «под угрозу поставлено существование путинского государства».

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Freon

7

Воронеж жалко

Ответить

Воронеж

Freon
2

Ну хоть кому-то

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theomism

–6

всем советуем прочитать нашу аналитику; мы предполагаем, что ядерное оружие будет применено в ближайшие 10-20 лет)

Логика истории
Гегель полагал, что у истории есть своя логика развития, венцом которой по его скромному мнению…
theomism.ru
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Максимальный блик

theomism
8

Аналитика от теомиста, который все время говорит о себе во множественном числе

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Вечный Орзэмэс

Максимальный
0

Пелевинб траль тот ещё

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theomism

Максимальный
–4

мы - это наша философия) см. наш манифест)

манифест
Руководствуясь принципом гносеологической нейтральности, мы предполагаем, что любое суждение – это…
theomism.ru
Ответить

Максимальный блик

theomism
0

Ты не затащишь меня в свою секту

Ответить

theomism

Максимальный
0

мы всегда только предполагаем; где ты видел такую секту?)

Ответить

Джордж Харви

theomism
0

За сектанство тут банят?

Ответить

theomism

Джордж
0

мы философия, а не секта; мы всегда только предполагаем)

Ответить

Джордж Харви

theomism
1

А я предполагаю, что ты секта. Слава Каркозе! Слава Желтому Королю!

Ответить

theomism

Джордж
0

это всего лишь предположение, ведь ты и сейчас можешь ошибаться; время это плоский круг)

Ответить

Джордж Харви

theomism
1
Ответить

Максимальный

theomism
0

Я не видел, я предположил

Ответить

theomism

Максима…
0

предположим, что предположил)

Ответить

ВидеоБлокер

theomism
0

Смею предположить что кто-то из из вас предположит более предположительное предположение

Ответить

theomism

ВидеоБлокер
0

возможно)

Ответить

Yuri Miller

theomism
0

ясно, мы тоже из дурки, давайте будет наша дружба, наших и ваших)

Ответить

Andre Macareno

1

короче, при любом приступе ПМС будем бахать

Ответить

Сергей Яковенко

1

То есть президент издал в указ в утром перечислил условия, когда он разрешит себе использовать ЯО?

Ответить

Dra

1

Ну что, бузотеры, вот теперь по вам и ядерное оружие заплакало.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

@Denis Shiryaev за что? Какое зло я вам сделал? 

Ответить

Посторонний

Marhal_New
0

О чём ты?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Посторонний
0

он меня кинул в ЧС на  DTF. Нормально же все было

Ответить

Denis Shiryaev

Marhal_New
0

Што? Ты не в ЧС

Ответить

Marhal_New _Arleana

Denis
0
Ответить

Чудовищный

Marhal_…
5
Ответить

Вечный Орзэмэс

Denis
0

Я тоже, когда перехожу на твою страницу, вижу ошибку 403.

Ответить

Marhal_New

Вечный
1

классный ник

Ответить

Вечный Орзэмэс

Marhal_…
0

:3

Ответить

Максимальный блик

0

Странно, что все эти попущи, рекламирующие поправку к конституции, не говорят просто: блять ребята лучше проголосуйте, а то нам всем пизда будет

Ответить

Pavel Reich

Максимальный
0

Это не работает, на Украине уже тестировали такой метод "голосуй за Порошенко, а то Путин нападет")

Ответить

Здоровый корабль

0

Ничего экстраординарного.

Ответить

Евстафий Селюк

0

дед никак не навоюется 

Ответить

Ivan Skurlov

0

Так, а какие-то отличия от прошлой версии появились?

Ответить

Madsons

Ivan
0

Прошлое подписано Медведевым, это Путиным.

Ответить

Евген

0

Дед забыл... а похуй уже

Ответить

Сергей Варлаков

0

Деду нужны новые победы, не с одной же ВОВ людям мозги промывать.

Ответить

Yuri Miller

0

Может не надо? Нам рано в Царствие Небесное, мы ещё не покаялись, Путин наш, сущий в Кремле! Да свершится воля твоя)  Он реально описал концепцию, при которой может первым ударить по западу. Если он спровоцирует войну против России, это будет достойное достижение его правления) Так и напишут в учебниках истории. Кстати. Оружие направленной энергии? Достаём срочно шапочки из Фольги!

Ответить

FOX

0

опять закон против одного блогера? )

Ответить

Rigo Legovich

0

РФ и её союзников;

РФ и её союзников;

РФ и её союзников;

А Северная Корея случаем не союзник РФ? Есть у кого список?

Ответить

Грандиозный торшер

–1

Нужна политика по здерживанию пердака Путина. 

Ответить

Yuri Miller

Грандиозный
0

У уютного багажника в шапке есть оружие сдерживания пердаков

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