В апреле желаемая явка была выше, но потом требования снизились, утверждает издание.

В Кремле рассчитывают, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию составит 55%. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на близкие к аппарату президента источники и политтехнологов.

По данным издания, регионы стали получать целевые показатели в апреле. Тогда желаемая явка составляла 70%, поддержка поправок — 90%;

Постепенно требования снизились до явки в 55%, из которых 60% должны одобрить поправки, сообщили источники в администрациях нескольких регионов и отделениях «Единой России». «Явка должна быть правдоподобной», — рассказал собеседник издания;



Порога явки для принятия поправок нет. Они вступят в силу, если их одобрит большинство проголосовавших;

Источник «Медузы» из «Единой России» считает, что при традиционной процедуре голосования добиться нужных показателей было бы сложно. Он уверен, что «люди напуганы коронавирусом, да и тема поправок уже ушла, она приелась, к ней привыкли»;



Новая процедура голосования может повысить и явку, и уровень одобрения поправок, считает он. «Но 55% без откровенных приписок не получится никак. Основу лояльной явки всегда составляли пожилые люди, а многие из них сейчас на дачах — тут и надомное голосование не поможет», — утверждает источник издания из «Единой России»;



Другой собеседник издания уверен, что от центральных регионов России явки в 55% требовать не будут.