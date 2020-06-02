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Новости
Алексей Боржонов
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«Медуза»: Кремль рассчитывает, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию составит 55% Материал редакции

В апреле желаемая явка была выше, но потом требования снизились, утверждает издание.

В Кремле рассчитывают, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию составит 55%. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на близкие к аппарату президента источники и политтехнологов.

  • По данным издания, регионы стали получать целевые показатели в апреле. Тогда желаемая явка составляла 70%, поддержка поправок — 90%;
  • Постепенно требования снизились до явки в 55%, из которых 60% должны одобрить поправки, сообщили источники в администрациях нескольких регионов и отделениях «Единой России». «Явка должна быть правдоподобной», — рассказал собеседник издания;

  • Порога явки для принятия поправок нет. Они вступят в силу, если их одобрит большинство проголосовавших;

  • Источник «Медузы» из «Единой России» считает, что при традиционной процедуре голосования добиться нужных показателей было бы сложно. Он уверен, что «люди напуганы коронавирусом, да и тема поправок уже ушла, она приелась, к ней привыкли»;
  • Новая процедура голосования может повысить и явку, и уровень одобрения поправок, считает он. «Но 55% без откровенных приписок не получится никак. Основу лояльной явки всегда составляли пожилые люди, а многие из них сейчас на дачах — тут и надомное голосование не поможет», — утверждает источник издания из «Единой России»;
  • Другой собеседник издания уверен, что от центральных регионов России явки в 55% требовать не будут.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.

12 человек в час и проверка паспорта издалека…
Из-за коронавируса голосование продлят и проведут в особых условиях.
tjournal.ru

#новости #конституция

Алексей Боржонов PLUS
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47 комментариев
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Андрей Рядькин

16

Вчера имел диалог по поводу возраста для голосования. Сегодня после просмотра фильма Дудя убедился, что люди пенсионного и предпенсионного возраста не должны решать будущее страны

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Серёжа

Андрей
10

Как бы грубо это не звучало, но наверно в этом что-то есть. Не старикам же с этими поправками потом жить.

Ответить

Андрей Рядькин

Серёжа
0

это один из инструментов изменить страну 

Ответить

Немой Абдужаббор

Серёжа
0

А ещё они говорят «моя страна пропала в 91» или «это больше не моя страна»

Ответить

Daniil Minashkin

Андрей
–2

Чувак,  ведь люди старшего поколения кучу лет жили во время масштабного социального эксперимента, тем более у них есть причина доверять путинской власти, ведь им стало объективно лучше во время нее

Ответить

Андрей Рядькин

Daniil
1

А сейчас они якорь

Ответить

Daniil Minashkin

Андрей
6

Чувак, мы не можем забирать у людей право голоса из-за социальной деформации которую они получили во время советской власти, их никто не обучал тому, как работает экономика и политика в либеральной демократии

Ответить

Андрей Рядькин

Daniil
0

Да мне самому дико, но это реальный инструмент ненасильственной смены

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Daniil Minashkin

Андрей
0

Так это уже будет не либеральная демократия)

Ответить

Андрей Рядькин

Daniil
0

Не могу вспомнить, где получалось либерально сразу

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Секноватый Вурлапюк

Андрей
1

люди пенсионного и предпенсионного возраста не должны решать будущее страны

Предлагаешь внеси правки в Конституцию?

Ответить

Андрей Рядькин

Секноватый
–1

да, только по каждой правке нужно отдельное голосование, а не как сейчас

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Немой Абдужаббор

Андрей
0

А что там такого??

Ответить

Андрей Рядькин

Немой
1

Пень живет в разьебаной коммуналке, царь хороший, бояре плохие, Крым наш и тд
Я таких в деменции встречал когда на выборах работал в 2018

Ответить

Немой Абдужаббор

Андрей
0

Ну это частный случай 

Ответить

Андрей Рядькин

Немой
3

это мой опыт общения с сотнями людей за 50. У них это ментальности, они лучше мир не видели и "нежели бохато и нехуй начинать".

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Немой Абдужаббор

Андрей
–2

Это поколение аморфное само по себе. Моей сестре например 32 (казалось бы молодая умная девка), но увы фраза «это политика ничего не изменишь» тоже от неё слышна

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Андрей Рядькин

Немой
2

Это аполитичность которую добивались все власти со времён Российской Империи

Ответить

Крепкий Кирилл

Андрей
0

Ок. Сначала запретим голосовать пенсионерам, потом кому? Наверно безработным. Дальше нужно будет запретить голосовать тем, у кого нет высшего или даже лучше двух высших образований. Чуть позже стоит задуматься, что чёт слишком много людей вообще право голоса имеет и нужно будет создать специальный отдел голосований, где будет сидеть 10 человек «от народа» с сохранением описанных выше условий. Вот тогда то заживем.

Нет. Право голоса должно быть у каждого. А пока «нормальные» избиратели будут заняты проблемами демократов в соседней стране, мы будем и должны иметь то, что имеем в России. Просто потому что заслуживаем это своим бездействием.

Ответить

Андрей Рядькин

Крепкий
0

Через полчаса обсудим. На работе

Ответить

Крепкий Кирилл

Андрей
1
Ответить

Здешний глобус

Крепкий
0

Брей вагину и ноги, он в дороге.

Ответить

Крепкий Кирилл

Здешний
0

От тебя едет судя по рекомендациям.  

Ответить

Abram Dikoy

Крепкий
0

Я думаю право голоса с 18 - херня полная. Так можно и водительские давать с 18.

Ответить

Крепкий Кирилл

Abram
0

 Так можно и водительские давать с 18.

их и дают с 18 

Ответить

Abram Dikoy

Крепкий
0

Я имею ввиду без экзаменов. Просто по достижению 18. Было бы логичнее давать право голоса после сдачи экзаменов

Ответить

Aleksej Fedko

Андрей
0

Я бы сказал те, кто на момент первого избрания П достиг 18 летия. Это их вина. 

Ответить

Андрей Рядькин

Aleksej
0

Я голосую уже 10 лет и мне стыдно за то, что этот узе у власти

Ответить

Kyler

Андрей
0

Главное в жизни уметь признавать свои ошибки

Ответить

Andre Macareno

Андрей
0

это отсылка к брекситу?

Ответить

Полный рубин

Андрей
0

И не только они, нужен какой-то фильтр для допуска

Ответить

Здешний глобус

9

Итого навскидку:
100+ млн человек 18 лет и старше
Явка 55% - 55 млн
За 60% - 33 млн 
Из них около 1,5-2 млн армия, полиция, росгвардия 
Северный кавказ еще 4-5 млн 

Итого: судьбу страны с тысячелетней историей, с ахренительно нереально крутыми экономическими возможностями, богатой сырьем, являющейся опорой для 250 млн русскоговорящих по всему миру - решат 26 млн старых пердунов, пенсионеров, бюджетников, которые так ссутся за свое место, что готовы отдать жопу, чтобы не терять свое место за 25к рублей.

26 млн!

Ответить

Mordegard Glezgorv

Здешний
0

Как два плюса поставить? Сказал как Господь

Ответить

Здешний глобус

Mordegard
2

Сюда второй.

Ответить

Mordegard Glezgorv

Здешний
0

Держи 

Ответить

George Weiler

1

Кремль рассчитывает

не дождётесь, пойду схожу против поставлю

Ответить

Ваня Погост

George
0

Так Кремлю и надо, чтобы ты пришёл: речь же про явку, а не про результат. 

Ответить

George Weiler

Ваня
1

мне кажется 55% маловато будет, я думал расчет как раз на то что бы не пришли

Ответить

Ваня Погост

George
0

Мы ж ещё в марте это обсуждали тут, когда только-только объявили эти поправки и недоголосование :) Ещё до всей этой истории с пандемией, когда в комментах реально интересно было сидеть. Я тоже топил за то, что надо идти и ставить галку, чтобы мой голос не спиздили, но мнения тогда разделились, причём каждая сторона приводила вполне здравые аргументы в свою пользу. Так что @Dra ниже комментом всё верно говорит скорее всего: как бы ты ни поступил, тебя всё равно наебут.

P.S. Я бы кинул ссыль на ту мартовскую дискуссию, но поиска по своим комментам нет, а мне очень лень руками искать. Да, может, ты и сам помнишь, это где-то рядом с Терешковой было, плюс-минус неделя.  

Ответить

Dra

Ваня
1

Они и явку нарисуют и результат нарисуют)

Ответить

Кузькин отец

0

https://www.svoboda.org/a/30648201.html

Быстрее, а то Путин испортится. Соцсети о спешке…
Владимир Путин наконец объявил дату всенародного голосования по поправкам к Конституции. Все…
www.svoboda.org
Ответить

Секноватый Вурлапюк

0

Кто там ближе всех,

Делаем ставки на голосование по поправкам…
Решили забиться на пиво для победителя. Пишите свои прогнозы на исход голосования в каменты. Если…
tjournal.ru
Ответить

Андрей Рядькин

Секноватый
0
Ответить

Костя Васильев

Андрей
0
Ответить

Евгений Долгий

0

На открытом воздухе с плясками, песнями лещенко и блинами с лопаты

Ответить

Максим Шпилёв

0

Порога явки для принятия поправок нет. Они вступят в силу, если их одобрит большинство проголосовавших

Разве они уже не вступили?

Ответить

Al

0

Странно, что не 95%

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