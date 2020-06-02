Прямой эфир
В апреле желаемая явка была выше, но потом требования снизились, утверждает издание.
В Кремле рассчитывают, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию составит 55%. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на близкие к аппарату президента источники и политтехнологов.
Порога явки для принятия поправок нет. Они вступят в силу, если их одобрит большинство проголосовавших;
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.
Андрей Рядькин
Вчера имел диалог по поводу возраста для голосования. Сегодня после просмотра фильма Дудя убедился, что люди пенсионного и предпенсионного возраста не должны решать будущее страны
СерёжаАндрей
Как бы грубо это не звучало, но наверно в этом что-то есть. Не старикам же с этими поправками потом жить.
Андрей РядькинСерёжа
это один из инструментов изменить страну
Немой Абдужаббор
А ещё они говорят «моя страна пропала в 91» или «это больше не моя страна»
Daniil MinashkinАндрей
Чувак, ведь люди старшего поколения кучу лет жили во время масштабного социального эксперимента, тем более у них есть причина доверять путинской власти, ведь им стало объективно лучше во время нее
Андрей РядькинDaniil
А сейчас они якорь
Daniil MinashkinАндрей
Чувак, мы не можем забирать у людей право голоса из-за социальной деформации которую они получили во время советской власти, их никто не обучал тому, как работает экономика и политика в либеральной демократии
Андрей РядькинDaniil
Да мне самому дико, но это реальный инструмент ненасильственной смены
Daniil MinashkinАндрей
Так это уже будет не либеральная демократия)
Андрей РядькинDaniil
Не могу вспомнить, где получалось либерально сразу
Секноватый ВурлапюкАндрей
люди пенсионного и предпенсионного возраста не должны решать будущее страны
Предлагаешь внеси правки в Конституцию?
Андрей РядькинСекноватый
да, только по каждой правке нужно отдельное голосование, а не как сейчас
Немой Абдужаббор
А что там такого??
Андрей РядькинНемой
Пень живет в разьебаной коммуналке, царь хороший, бояре плохие, Крым наш и тд
Я таких в деменции встречал когда на выборах работал в 2018
Немой Абдужаббор
Ну это частный случай
Андрей РядькинНемой
это мой опыт общения с сотнями людей за 50. У них это ментальности, они лучше мир не видели и "нежели бохато и нехуй начинать".
Немой Абдужаббор
Это поколение аморфное само по себе. Моей сестре например 32 (казалось бы молодая умная девка), но увы фраза «это политика ничего не изменишь» тоже от неё слышна
Андрей РядькинНемой
Это аполитичность которую добивались все власти со времён Российской Империи
Крепкий Кирилл
Ок. Сначала запретим голосовать пенсионерам, потом кому? Наверно безработным. Дальше нужно будет запретить голосовать тем, у кого нет высшего или даже лучше двух высших образований. Чуть позже стоит задуматься, что чёт слишком много людей вообще право голоса имеет и нужно будет создать специальный отдел голосований, где будет сидеть 10 человек «от народа» с сохранением описанных выше условий. Вот тогда то заживем.
Нет. Право голоса должно быть у каждого. А пока «нормальные» избиратели будут заняты проблемами демократов в соседней стране, мы будем и должны иметь то, что имеем в России. Просто потому что заслуживаем это своим бездействием.
Андрей РядькинКрепкий
Через полчаса обсудим. На работе
Крепкий Кирилл
Здешний глобус
Брей вагину и ноги, он в дороге.
Крепкий Кирилл
От тебя едет судя по рекомендациям.
Abram DikoyКрепкий
Я думаю право голоса с 18 - херня полная. Так можно и водительские давать с 18.
Крепкий Кирилл
Так можно и водительские давать с 18.
их и дают с 18
Abram DikoyКрепкий
Я имею ввиду без экзаменов. Просто по достижению 18. Было бы логичнее давать право голоса после сдачи экзаменов
Aleksej FedkoАндрей
Я бы сказал те, кто на момент первого избрания П достиг 18 летия. Это их вина.
Андрей РядькинAleksej
Я голосую уже 10 лет и мне стыдно за то, что этот узе у власти
KylerАндрей
Главное в жизни уметь признавать свои ошибки
Andre MacarenoАндрей
это отсылка к брекситу?
Полный рубин
И не только они, нужен какой-то фильтр для допуска
Здешний глобус
Итого навскидку:
100+ млн человек 18 лет и старше
Явка 55% - 55 млн
За 60% - 33 млн
Из них около 1,5-2 млн армия, полиция, росгвардия
Северный кавказ еще 4-5 млн
Итого: судьбу страны с тысячелетней историей, с ахренительно нереально крутыми экономическими возможностями, богатой сырьем, являющейся опорой для 250 млн русскоговорящих по всему миру - решат 26 млн старых пердунов, пенсионеров, бюджетников, которые так ссутся за свое место, что готовы отдать жопу, чтобы не терять свое место за 25к рублей.
26 млн!
Mordegard GlezgorvЗдешний
Как два плюса поставить? Сказал как Господь
Здешний глобус
Сюда второй.
Mordegard GlezgorvЗдешний
Держи
George Weiler
Кремль рассчитывает
не дождётесь, пойду схожу против поставлю
Ваня ПогостGeorge
Так Кремлю и надо, чтобы ты пришёл: речь же про явку, а не про результат.
George WeilerВаня
мне кажется 55% маловато будет, я думал расчет как раз на то что бы не пришли
Ваня ПогостGeorge
Мы ж ещё в марте это обсуждали тут, когда только-только объявили эти поправки и недоголосование :) Ещё до всей этой истории с пандемией, когда в комментах реально интересно было сидеть. Я тоже топил за то, что надо идти и ставить галку, чтобы мой голос не спиздили, но мнения тогда разделились, причём каждая сторона приводила вполне здравые аргументы в свою пользу. Так что @Dra ниже комментом всё верно говорит скорее всего: как бы ты ни поступил, тебя всё равно наебут.
P.S. Я бы кинул ссыль на ту мартовскую дискуссию, но поиска по своим комментам нет, а мне очень лень руками искать. Да, может, ты и сам помнишь, это где-то рядом с Терешковой было, плюс-минус неделя.
DraВаня
Они и явку нарисуют и результат нарисуют)
Кузькин отец
https://www.svoboda.org/a/30648201.html
Секноватый Вурлапюк
Кто там ближе всех,
Андрей РядькинСекноватый
Костя ВасильевАндрей
Евгений Долгий
На открытом воздухе с плясками, песнями лещенко и блинами с лопаты
Максим Шпилёв
Порога явки для принятия поправок нет. Они вступят в силу, если их одобрит большинство проголосовавших
Разве они уже не вступили?
Al
Странно, что не 95%