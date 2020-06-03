Под проверку попали и указы Сергея Собянина. В апреле суд отклонил шесть исков к мэру Москвы о незаконности введённых ограничений

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить практику применения правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проверку должны провести Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор, правительство Москвы и экспертное юридическое сообщество. В документе отдельно указано, что речь идёт и о подписанных указах мэра Москвы Сергея Собянина.

Мишустин попросил при проверке уделить «особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Об итогах проверки премьер-министру нужно доложить до 8 июня, ведомства также должны «обеспечить информационное сопровождение данной работы».