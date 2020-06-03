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Артём Мазанов
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Мишустин поручил проверить принятые в период коронавируса нормативные акты на соблюдение прав граждан Материал редакции

Под проверку попали и указы Сергея Собянина. В апреле суд отклонил шесть исков к мэру Москвы о незаконности введённых ограничений

6 комментариев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить практику применения правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проверку должны провести Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор, правительство Москвы и экспертное юридическое сообщество. В документе отдельно указано, что речь идёт и о подписанных указах мэра Москвы Сергея Собянина.

Мишустин попросил при проверке уделить «особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Об итогах проверки премьер-министру нужно доложить до 8 июня, ведомства также должны «обеспечить информационное сопровождение данной работы».

28 апреля Мосгорсуд отклонил шесть исков к Собянину о незаконности его указов о режиме повышенной готовности и цифровых пропуска. В исках сообщалось, что введённые ограничения нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни.

#новости #право #карантинвроссии

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6 комментариев
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Ilya Shevraev

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Очки решил набрать перед поправочками

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Антон Крившенко

1

Строго пальцем погрозит, и отпустит и простит!

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Dmitry Sursin

Антон
0

Скорее проверка скажет в профессионализме в период эпидемии, под чутким руководством президента и на этом всё и утихнет.

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саша

1

Нет прав - нет их нарушений

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Yuri Miller

0

Какой заботливый) Милота. Может ещё коррупционеров из думы прогонит?

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Mmmax

0

Хоть один независимый политик

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